Zijn er echt mensen die graag stofzuigen? Wij gaan alleszins liever in onze luie stoel liggen terwijl een robotstofzuiger al het zware werk doet. Inmiddels weet iedereen wel wat een robotstofzuiger is. Deze kleine robotjes kunnen je heel wat werk besparen door je woning te stofzuigen en sommigen kunnen zelfs dweilen. Als je een robotstofzuiger wil kopen, kom je al snel tot de conclusie dat het aanbod gigantisch groot is en dat de prijzen variëren tussen een kleine 200 euro en meer dan 1.000 euro. Het is niet meer dan logisch dat een robotstofzuiger van 1.000 euro beter schoonmaakt dan eentje van 200 euro, maar niet iedereen wil en kan zoveel geld hieraan uitgeven. Daarom doorspitten wij het aanbod robotstofzuigers en geven we je tips zodat je de juiste optie in huis haalt voor jouw eisen.

Hoe werkt een robotstofzuiger?

De basis van elke robotstofzuiger is hetzelfde: hij rijdt rond terwijl hij stof en kleine stukjes vuil van de vloer opzuigt. Als hij klaar is, rijdt hij terug naar zijn basisstation waar hij oplaadt. Er zijn tientallen variaties op deze formule. Zo zijn er robotstofzuigers met een afstandsbediening met een paar knopjes, maar ook opties met een uitgebreide app. Daarnaast zijn er robotstofzuigers met een schoonmaakstation dat het stofbakje leegzuigt in een grotere stofzak. Als je echt helemaal niks meer wil schoonmaken, zijn er zelfs opties die dweilen en automatisch het water verversen in het station. De ene robotstofzuiger steunt al sterker op zijn app dan de andere. Als je gewoon op een knop wil drukken en verder weinig wil prutsen met instellingen, dan moet je geen 1.000 euro uitgeven aan een model met een uitgebreide app die je vervolgens nooit zal openen. Besef wel dat robotstofzuigers met een app vaak beter schoonmaken en dat brengt ons naadloos bij het volgende onderdeel.

Hoe belangrijk is de app van een robotstofzuiger?

Afhankelijk van de robotstofzuiger is de app een grote meerwaarde en mis je belangrijke functies als je hem niet gebruikt. Elke fabrikant maakt zijn eigen app met instellingen die vaak verschillen per robotstofzuiger. Er zijn wel enkele functies die vaak terugkomen bij elk merk. Een eerste functie die wij essentieel vinden, zijn de virtuele muren of verboden zones. Je mag ervan uitgaan dat elke robotstofzuiger een klifsensor heeft, zodat hij zichzelf niet van de trap gooit. Als aanvulling daarop kan je bij sommige robotstofzuigers instellen waar ze wel en niet mogen rijden. Dit is handig als je bijvoorbeeld een hoogpolig tapijt hebt of een plant met bladeren die op de grond liggen. In scenario 1 kan de robotstofzuiger zichzelf vastrijden op de mat en in scenario 2 moet je plant het doen met een paar bladeren minder.

Concreet rijdt de robotstofzuiger rond in de kamer en zie je in de app een kaart verschijnen. Daarna kan je aanduiden waar hij niet mag rijden. Dit is weliswaar niet altijd even nauwkeurig en soms heb je een paar pogingen nodig om de zone juist af te bakenen. Een tweede functie die je vaak in een app vindt, zijn automatisch schoonmaakcycli. Je kan makkelijk instellen wanneer de robotstofzuiger moet beginnen schoonmaken en soms ook hoe grondig hij moet schoonmaken. Wil je dat je huis schoon is wanneer je terugkomt van het werk? Dan stel je elke dag een korte schoonmaakbeurt. Heb je liever één keer per week een grondige schoonmaakbeurt? Sommige robotstofzuigers hebben instellingen waarmee ze twee keer door de hele kamer rijden.

Hoe goed dweilen robotstofzuigers?

Er zijn veel robotstofzuigers die ook kunnen dweilen, maar slechts een handjevol kan echt goed dweilen. Wil je een robotstofzuiger die goed dweilt, dan moet je rekenen op prijzen rond de 1.000 euro. De meeste robotstofzuigers die kunnen dweilen, hebben een onderdeel met een microvezeldoek aan de achterkant waar water van een ingebouwde tank naartoe stroomt. De doek wordt dan over de vloer gesleept en reinigt alleen oppervlakkig vuil. Vlekken van bijvoorbeeld gemorste frisdrank blijven daarom zichtbaar. Daarnaast wordt de schoonmaakdoek tijdens het dweilen niet gereinigd. Er stroomt alleen schoon water naartoe waardoor de robotstofzuiger aan het einde van de schoonmaakbeurt de vloer soms vuiler maakt in plaats van schoner. In dit geval kan je ervoor kiezen om frequent de vloer te laten dweilen zodat er geen grote hoeveelheden vuil in de doek kruipen. Een andere optie is een model met een schoonmaakstation met ingebouwde watertanks waardoor hij het water kan verversen. Houd er tot slot rekening mee dat niet elk schoonmaakstation ingebouwde watertanks heeft. De iRobot Roomba’s zijn een goed voorbeeld. Die kunnen vaak dweilen, maar hebben geen watertanks in het schoonmaakstation. Het schoonmaakstation kan daarom alleen stof opzuigen en je moet zelf de watertank in de stofzuiger bijvullen.

De beste robotstofzuigers in 2023

Xiaomi Robot Vacuum E12

De Xiaomi Robot Vacuum E12 is een van de goedkoopste robotstofzuigers met een app die je kan vinden. Je krijgt hier verrassend genoeg wel een dweilfunctie, maar die is verre van geavanceerd. Gelukkig kan je dit makkelijk uitzetten in de app. Ook kan je digitale muren instellen en zelfs schoonmaakschema’s. Hoewel deze robotstofzuiger weet wat hij al heeft schoongemaakt en de meest efficiënte route bepaalt, heeft hij geen geavanceerde objectdetectie. Voorwerpen als kabels, sokken en schoenveters leg je daarom best uit de weg en schrik ook niet als hij botst tegen de poten van je stoelen en/of tafels. Een voordeel van dit soort eenvoudige robotstofzuigers is dat ze vaak erg klein zijn. De Xiaomi Robot Vacuum E12 is namelijk maar 8 centimeter hoog waardoor hij makkelijk onder kasten, bedden, zitbanken en meer kan rijden. Tot slot krijg je nog spraakbediening in de vorm van Google Assistant of Amazon Alexa.

www.mi.com

Adviesprijs: 199 euro

Eigenschappen: geen schoonmaakstation, stofzuigen en dweilen, eenvoudige objectdetectie, klein

Dreame D10 Plus

Een robotstofzuiger met schoonmaakstation is niet altijd belachelijk duur. De Dreame D10 Plus kan je tegenwoordig vinden tussen de 300 en 400 euro. De robotstofzuiger kan dweilen, maar het schoonmaakstation heeft alleen een stofzak en geen ingebouwde watertanks. De stofzak heeft een volume van 2,5 liter en zou volgens Dreame na ongeveer 45 dagen vol zitten. Er is eveneens een app waarin je kan aanduiden waar de stofzuiger wel en niet mag rijden en met een volle batterij kan hij een kleine drie uur stofzuigen, wat voldoende is voor 270 m². In plaats van een eenvoudige laserscanner maakt de Dreame D10 Plus gebruik van een LiDAR-scanner zodat hij beter rond tafel- en stoelpoten kan rijden. Tot slot kan hij over lage tapijten rijden en daarna automatisch de zuigkracht verhogen. Wanneer hij van het tapijt rijdt, wordt dat niveau opnieuw verlaagd.

www.dreametech.com

Adviesprijs: 399 euro

Eigenschappen: schoonmaakstation met stofzak, stofzuigen en dweilen, LiDAR-scanner voor objectdetectie

iRobot Roomba Combo j7

Een algemeen nadeel van robotstofzuigers die ook kunnen dweilen is dat je handmatig hun dweil moet verwijderen als ze over tapijten rijden. De iRobot Roomba Combo j7 was de eerste stofzuiger die dit probleem aanpakt. Net zoals bij een cabrio, kan hij de dweil automatisch uit de bovenkant laten klikken en onderaan vastmaken. Op die manier kan hij zowel je harde vloeren dweilen als je tapijten stofzuigen zonder dat jij zelf iets hoeft te doen. Je ziet hier wel het bekende nadeel van de ingebouwde watertank, aangezien iRobot nog geen schoonmaakstations met watertanks heeft voor hun Combo-stofzuigers. Het fijne is wel dat je de Roomba Combo j7 gewoon zonder station kan kopen. Zoals verwacht, krijg je hier ook een app met alles erop en eraan, inclusief de mogelijkheid om per kamer in te stellen of hij die moet stofzuigen, dweilen of beide. Tot slot is er ook een Roomba Combo j7+ met schoonmaakstation dat de stofzak leeg kan zuigen voor 200 euro extra.

www.irobot.be

Adviesprijs: 799 euro

Eigenschappen: geen schoonmaakstation, stofzuigen en dweilen, dweil kan automatisch inklappen, uitgebreide app

Eufy Clean X9 Pro

Eufy heeft een interessante robotstofzuiger ontworpen met een omgekeerde aanpak. De meeste robotstofzuigers focussen op stofzuigen en zien dweilen als een extraatje. De Eufy Clean X9 Pro focust daarentegen op dweilen en zet stofzuigen op de tweede plaats. Dat wordt meteen duidelijk door de twee draaiende dweilpads die grondiger schoonmaken dan doeken die over de grond slepen. Daarnaast is er een schoonmaakstation met twee watertanks zodat hij zelf het water kan verversen tijdens een schoonmaakbeurt. Je voelt het misschien al aankomen: het station heeft geen stofzak. Die moet je zelf uit de stofzuiger klikken en in de vuilnisbak leegmaken. Ook handig is dat de dweilpads automatisch worden ingetrokken wanneer hij over tapijten rijdt. Er kan zo alsnog stof op de pads komen als het tapijt te hoog zou zijn, maar het alleszins handiger dan de pads handmatig verwijderen middenin een schoonmaakbeurt.

www.eufy.com

Adviesprijs: 899 euro

Eigenschappen: schoonmaakstation met watertanks, stofzuigen en dweilen, dweilpads kunnen automatisch intrekken, draaiende dweilpads

Ecovacs Deebot X1 Omni

We hebben al robotstofzuigers gehad met een schoonmaakstation dat de stofbak leegzuigt en stofzuigers die zelf hun water verversen. Nu is het tijd voor een combinatie: de Ecovacs X1 Omni heeft een schoonmaakstation dat zowel een stofzak als twee watertanks heeft. Net zoals de RoboVac X9 Pro maakt hij gebruik van draaiende dweilpads die de vloer grondig reinigen. Let wel: je moet de pads hier zelf verwijderen en het is niet mogelijk om alleen te stofzuigen wanneer de pads erop zitten. Een leuke bonus is dat het station de dweilpads kan reinigen terwijl ze op de stofzuiger zitten. Het enige dat jij af en toe moet doen is de stofzak leegmaken, de schone watertank vullen en de vuile watertank leegmaken. Tot slot zit er een ingebouwde camera in de Deebot X1 Omni, zodat je via de app (ook vanuit het buitenland) kan zien wat er in je woning gebeurt of waar hij mogelijk vast zit.

www.ecovacs.com

Adviesprijs: 1.379 euro

Eigenschappen: schoonmaakstation met watertanks en stofzak, stofzuigen en dweilen, draaiende dweilpads, ingebouwde camera

Samsung Jet Bot AI+

Als je geen behoefte hebt aan een tweederangs dweilfunctie in je robotstofzuiger, maar wel de meest geavanceerde objectdetectie wil, dan kom je uit bij de Samsung Jet Bot AI+. Hij heeft een schoonmaakstation met daarin dus alleen een stofzak, aangezien hij niet kan dweilen. Hij maakt niet alleen gebruik van een LiDAR-scanner om obstakels te detecteren, maar bevat ook AI waardoor hij voortdurend bijleert en de ruimte steeds beter kan schoonmaken. Hij kan ook objecten detecteren vanaf 1 cm x 1 cm, waardoor alleen erg dunne kabels een probleem vormen. De fijnstoffilter op zichzelf is al een handige toevoeging en het feit dat je hem zelf kan schoonmaken, maakt het nog beter. Verder krijg je hier een ingebouwde camera om op afstand te controleren wat er thuis gebeurt en een naadloze integratie in de Samsung SmartThings-app. Tot slot is het nadeel van al deze geavanceerde technologie dat de Jet Bot AI+ vrij groot is. Met een hoogte van 13,65 cm zal hij niet onder alle meubels passen.

www.samsung.com

Adviesprijs: 1.249 euro

Eigenschappen: schoonmaakstation met stofzak, alleen stofzuigen, ingebouwde camera, wasbare filters, geavanceerde objectdetectie