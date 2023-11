Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Waarom zou je een nieuwe externe harde schijf of SSD kopen voor extra opslag als je ook een oude interne harde schijf of SSD hebt liggen, waar je met behulp van een usb-enclosure (usb-behuizing) externe opslag van kan maken? Haal vooral eerst die harde schijf uit je oude pc of SSD uit je oude laptop als je extra opslag nodig hebt, want dat kan je een hoop geld besparen.

Als je begint te merken dat je meer opslagruimte nodig hebt voor je pc, laptop of gameconsole of als je een extra schijf wil zodat je ruimte vrij kan maken op je telefoon, dan denk je er misschien eerst aan een nieuwe externe harde schijf of externe SSD te moeten aanschaffen, maar dat hoeft niet per se je eerste keuze te zijn. Je kan er namelijk ook voor kiezen om een usb-enclosure te kopen voor een van de schijven die je nog hebt liggen (of die nog in een oude computer zit). Het kost dus misschien wel iets meer moeite dan het aansluiten van een externe harde schijf, maar het kost je ook minder geld, zeker als het gaat om SSD’s. Die worden inmiddels wel steeds goedkoper, maar ze zijn af en toe nog steeds vrij prijzig, zeker externe SSD’s. Daarom kan je het beste eerst nog even checken of je misschien nog een oude (maar ook weer niet té oude) laptop of pc hebt staan waar je nog een SSD uit kan halen. Vervolgens hoef je namelijk maar een paar tientjes uit te geven om deze te veranderen in een externe SSD. Als het de schijf was waar ooit het besturingssysteem (of andere bestanden) van je vorige computer op heeft gestaan, dan moet je hem misschien even formatteren, maar vervolgens heb je voor weinig geld meer opslagruimte en heb je je oude hardware nieuw leven ingeblazen.

Welke schijven kan je met usb-enclosure gebruiken?

Als je zoekt naar usb-enclosures (of usb-behuizingen) dan kom je vooral veel enclosures voor M.2 NVMe SSD’s tegen. Dit zijn erg kleine SSD’s die tegenwoordig heel vaak in pc’s worden gebruikt, omdat ze erg handig en snel zijn. Er zijn meerdere maten van M.2 NVMe SSD’s (zoals bijvoorbeeld 2230, 2242 en de meest gebruikte 2280), dus het is belangrijk dat je erop let dat een enclosure de maat van jouw SSD ondersteunt, al worden vaak alle gebruikelijke maten ondersteund. Er zijn ook M.2 SATA (NGFF) SSD’s die wat langzamer zijn, maar een vergelijkbare vorm hebben als de NVMe SSD’s. Deze worden echter niet door alle enclosures ondersteund, dus check vooral wat voor SSD je precies hebt, voor je een enclosure aanschaft. Daarnaast kan je ook nog enclosures vinden voor de wat oudere en langzamere 2,5-inch-SATA-SSD’s en harde schijven en voor de nog grotere 3,5-inchhardeschijven. We hebben ons bij deze koopgids vooral gericht op de M.2 NVMe-SSD’s, maar we hebben ook voor 2,5-inchschijven en 3,5-inchschijven een optie toegevoegd.

Sabrent 2,5 inch SATA naar USB 3.0 (5 Gbps)

Deze Sabrent usb-enclosure is geschikt voor 2,5-inch-SATA-SSD’s en 2,5-inchhardeschijven. De versie die je hier ziet is doorzichtig, maar dat is misschien niet het design waar iedereen naar op zoek is, dus het is goed om te weten dat er ook een zwarte kleurvariant is die meer op een typische externe harde schijf lijkt. De enclosure ondersteunt snelheden tot 5 Gbps en hij is redelijk compact, dus je kan hem ook vrij gemakkelijk onderweg meenemen. Je hebt geen gereedschappen nodig om je schijf in de enclosure te installeren en als hij erin zit kan je hem gewoon meteen in je pc pluggen. Je sluit beide varianten aan op een usb-a-poort op je pc en ze ondersteunen tot 8 TB aan opslag.

Adviesprijs: 12,99 euro

www.amazon.com.be

Eigenschappen: 2,5-inch-SATA-SSD’s en harde schijven, snelheden tot 5 Gbps, USB-A, tot 8 TB

UGREEN 3,5 inch SATA naar USB 3.0 (5 Gbps)

Dit is een usb-enclosure die ook geschikt is voor de vrij gebruikelijke grotere maat van harde schijven (3,5 inch). Tegelijkertijd kan je hier ook de kleinere 2,5-inchhardeschijven en -SSD’s in kwijt, dus als je een veelzijdige optie zoekt, is dit zeker een handige enclosure. Hij wordt ook geleverd met een voeding die misschien voor veeleisende harde schijven nodig zal zijn. Deze behuizing ondersteunt ook snelheden tot 5 Gbps en hij heeft een automatische slaapstand, zodat hij bij inactiviteit niet te heet wordt of te veel energie blijft verbruiken. Ook deze enclosure vereist geen gereedschap en kan je heel gemakkelijk aansluiten op een usb-a-poort op je pc. Hij is geschikt voor schijven met een capaciteit tot 16 TB.

Adviesprijs: 46 euro

www.bol.com

Eigenschappen: 2,5-inch- en 3,5-inch-SATA-SSD’s en harde schijven, snelheden tot 5 Gbps, USB-A, tot 16 TB

Sabrent M.2 NVMe SSD naar USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Deze enclosure van Sabrent is geschikt voor NVMe ‘M-Key’ en ‘M + B-Key’ M.2-SSD’s van 2230-, 2242-, 2260- en 2280-formaat. Ook hier heb je geen gereedschap nodig om je SSD te installeren en dankzij de ‘USB 3.2 Gen 2’-snelheden kan je tot 10 Gbps halen. Je hebt verder geen externe stroomkabel nodig en ook geen speciale drivers op je pc. Je kan hem simpelweg met de (vrij korte) usb-c-kabel verbinden met een usb-c-poort op je pc of op een mobiel apparaat. Hij is enorm compact en stevig gebouwd. Er zit ook een ‘thermal pad’ bij die de hitte van de SSD kan verdrijven.

Adviesprijs: 35,39 euro

www.amazon.com.be

Eigenschappen: M.2 NVMe-SSD’s, snelheden tot 10 Gbps, USB-C

UGREEN M.2 NVMe SSD naar USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Deze UGREEN M.2 NVMe SSD-enclosure is een goed alternatief voor de Sabrent-enclosure hiernaast. Hij heeft in principe dezelfde specs en dus ook ondersteuning voor de ‘M-Key’ en ‘M + B-Key’ van 2230, 2242, 2260 en 2280 formaat. Ook hierin kan je zonder gereedschap een SSD installeren, want je kan de behuizing aan één kant heel gemakkelijk openduwen en met de bijgeleverde onderdelen je NVMe-SSD vastzetten in de behuizing. Ook deze enclosure beschikt over een ‘thermal pad’ om de SSD koel te houden. Het voordeel van deze UGREEN-enclosure is dat hij met twee kabels wordt geleverd: usb-c-naar-usb-c en usb-c-naar-usb-a. Dit betekent dat je niet per se een usb-c-poort op je apparaat (vrij) hoeft te hebben en dat hij dus meteen uit de verpakking met meer apparaten kan worden gebruikt. Hij levert verder net als de Sabrent-variant snelheden tot 10 Gbps.

Adviesprijs: 23,99 euro

eu.ugreen.com

Eigenschappen: M.2 NVMe-SSD’s, snelheden tot 10 Gbps, USB-C & USB-S, tot 8 TB

UGREEN M.2 NVMe/NGFF SSD naar USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Deze behuizing van UGREEN lijkt heel erg veel op degene hiernaast en ondersteunt dan ook dezelfde SSD’s als die enclosure, alleen biedt hij daarnaast voor iets meer geld ook nog ondersteuning voor M.2 NGFF(/SATA) SSD’s met de ‘M + B-Key’. Dat zijn over het algemeen iets langzamere SSD’s, maar die zien er wel ongeveer hetzelfde uit als de typische M.2 NVMe-SSD’s. Ze zijn vaak alleen iets ouder en goedkoper, dus als je toevallig zo’n schijf hebt liggen, dan heb je wel een bijpassende enclosure nodig en kan je niet de standaard-enclosures voor alleen NVMe-SSD’s gebruiken. Verder biedt hij dezelfde topsnelheden en andere features als de vorige UGREEN-enclosure, plus een siliconen hoes voor een beetje schokbestendigheid.

Adviesprijs: 31,99 euro

eu.ugreen.com

Eigenschappen: M.2 NVMe/NGFF-SSD’s, snelheden tot 10 Gbps, USB-C & USB-A, tot 8 TB

ORICO M.2 NVMe SSD naar Thunderbolt 4/3, USB-C 3.2 Gen 2 (40 Gbps)

Deze ORICO M.2 NVMe SSD-behuizing biedt ondanks zijn vrij hoge prijs geen ondersteuning voor de M.2 NGFF/SATA-SSD’s, maar wat hij wel biedt is een veel hogere topsnelheid. Met een maximale snelheid van 40 Gbps is deze enclosure de beste keuze als je nog een erg snelle SSD hebt liggen, die je ook echt met hoge snelheden wil kunnen gebruiken. Dat kan als je hem aansluit met de usb-c-kabel op een Thunderbolt 3- of Thunderbolt 4-poort (maar hij werkt ook met usb 3.2, 3.1 en 3.0). Het is een mooie aluminium behuizing met ook weer een ‘thermal pad’ en een usb-c-kabel met een adapter naar USB-A. Hij is beschikbaar in grijs, roségoud en zilver.

Adviesprijs: 139,99 euro

www.amazon.com.be

Eigenschappen: M.2 NVMe-SSD’s, snelheden tot 40 Gbps, USB-C & USB-A, tot 4 TB