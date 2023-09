Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wanneer je tegenwoordig een tv koopt, is er veel meer om rekening mee te houden dan vroeger. Natuurlijk staat de beeldkwaliteit voorop, maar het is essentieel dat een smart-tv ook effectief slim genoeg is om alle soorten content vloeiend te ondersteunen. We zetten het voor je op een rijtje.

Waar vroeger Full HD-tv’s (met een resolutie van 1080p) de norm waren, geldt dat nu eigenlijk gewoon voor 4K-schermen. Hoewel de prijzen van oled-tv’s in de afgelopen jaren zijn gedaald, zijn ze over het algemeen nog steeds duurder dan lcd-tv’s. Het prijsverschil kan variëren afhankelijk van het merk, de grootte en de specifieke modellen. Het is altijd raadzaam om prijzen en specificaties te vergelijken om de beste keuze te maken binnen jouw budget. Met een ‘oudere’ lcd-tv is het mits wat finetuning van de instellingen trouwens ook best mogelijk om een kwalitatief, natuurlijk ogend beeld te krijgen. Wanneer je een goedkope oplossing zoekt, zijn lcd-tv’s nog steeds prima wanneer je niet het allerbeste contrast of de mooiste kleurweergave verwacht. Vanaf een kijkafstand van 3 meter of meer, wordt het trouwens al lastig om met het blote oog het onderscheid te zien tussen Full HD en 4K. Met een goede basiskwaliteit van het paneel en goede instellingen kom je al een heel eind.

Het besturingssysteem

Een goede smart-tv staat of valt met een snel besturingssysteem dat je op een vlotte manier toegang geeft tot al je apps en verbindingsmogelijkheden. We overlopen even de voor- en nadelen mee van de vier meest voorkomende, zijnde Android TV, webOS (LG), Tizen en Roku TV.

Android TV

Het grote voordeel van Android TV is dat het toegang heeft tot de Google Play Store, waardoor je in één klap kan beschikken over een breed scala aan apps, waaronder die van de populaire streamingdiensten. Bovendien kan je bij Android TV spraakopdrachten geven via de ingebouwde Google Assistent. Android TV ondersteunt ook Chromecast, zodat je al meteen content van je smartphone of tablet naar de tv kan streamen. Een mogelijk nadeel van Android TV is dat het door zijn vele functies soms ook wat rommelig of minder intuïtief kan overkomen. Daarnaast kan de prestatie-ervaring wat wisselend zijn, omdat het OS beschikbaar is op een hoop tv’s van verschillende fabrikanten. Voor je een smart-tv met Android TV aanschaft, ga je best eerst op zoek naar feedback over dat specifieke toestel.

webOS (LG)

WebOS is het merkeigen besturingssysteem van LG, een van de topfabrikanten van tv’s. Het staat bekend om zijn intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface, met een eenvoudig te navigeren startbalk onder aan het scherm. LG-tv’s met webOS worden geleverd met de Magic Remote, die een cursorbeweging op het scherm mogelijk maakt en de meeste mensen vinden dat prettig werken. Bovendien is webOS doorgaans heel responsief en het biedt vlotte prestaties omdat het specifiek voor LG-tv’s ontwikkeld is. De keerzijde van de medaille is dat het appaanbod wat beperkter is. Hoewel webOS een redelijk aantal populaire apps ondersteunt, zijn er minder apps beschikbaar dan bij Android TV.

Tizen (Samsung)

Samsung maakt nog altijd gebruik van het zelfontwikkelde Tizen. Het OS staat bekend om zijn responsieve prestaties, waardoor je ook vlotjes kan navigeren door de interface, genaamd Smart Hub. Die biedt op een aangename, natuurlijke aanvoelende manier toegang tot apps en content. Het app-aanbod op Tizen is ook groter dan bij webOS en uiteraard hebben alle populaire streamingdiensten er een app. Hoewel Tizen een goede gebruikservaring biedt, kan het beperkt zijn als het gaat om aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige andere besturingssystemen.

Roku TV

Roku TV biedt een eenvoudige en overzichtelijke interface die gemakkelijk te navigeren is. Het heeft eveneens een breed scala aan apps en kanalen, waaronder de belangrijkste streamingdiensten. De afstandsbediening van Roku TV heeft vaak speciale snelkoppelingen voor populaire apps, waardoor het gemakkelijk is om snel toegang te krijgen tot je favoriete content. Hoewel de interface van Roku TV eenvoudig en toegankelijk is, kan het ontwerp en de visuele presentatie als minder modern of aantrekkelijk worden ervaren in vergelijking met de eerder vermelde besturingssystemen.

Connectiviteit

Tot slot hou je uiteraard rekening met de connectiviteit: welke apparaten wil je allemaal (tegelijk) kunnen aansluiten op je tv en hoeveel HDMI-poorten heb je daarvoor nodig? En als er geen ethernetpoort is, moet de wifi-ontvanger sterk genoeg zijn. En heeft je huidige audiosysteem een optische aansluiting nodig of gebruik je randapparatuur via USB? De geluidskwaliteit is wat ons betreft tegenwoordig minder belangrijk, omdat een soundbar of extra audiosysteem sowieso aangeraden is. Op de volgende pagina’s geven we je alvast zes uitstekende opties.

LG C2 OLED TV

Zelfs na de lancering van de LG C3 OLED TV blijft de oudere LG C2 OLED TV bovenaan staan. Zijn prijs is namelijk gedaald en de verbeteringen in de C3 zijn minimaal, waardoor de C2 de interessantere optie is. Een van die verbeteringen is de nieuwe Alpha a9 Gen 5-processor. Deze is ontworpen om de upscaling en de ‘virtual surround sound’ nog beter te maken. Zo wordt upscaling bijvoorbeeld gebruikt om van stereogeluid een 7.1.2-signaal te maken. Die ‘virtual surround sound’ vinden we niet superovertuigend, maar voor een flatscreen-tv is de audiokwaliteit over het algemeen wel goed. Er zijn ook meerdere geluidsprofielen, waardoor je het geluid naar wens kan aanpassen. De C2 OLED is ook in het bezit van vier HDMI 2.1-poorten, net als de C1 OLED en daardoor is dit ook een zeer geschikte tv om te gebruiken met de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S. De LG C2 heeft wel wat kleine problemen. De off-axis-kleursaturatie vermindert wel wanneer je links of rechts van het scherm gaat staan en dat gebeurt een stuk minder bij de nieuwe QD-OLED tv’s. LG biedt ook geen ondersteuning voor de IMAX Enhanced en HDR10+-formats.

Adviesprijs: 1.349 euro (55 inch) – www.lg.com

Eigenschappen

Beschikbare schermgroottes: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch

Resolutie: 4K

Paneeltype: OLED

OS: webOS

HDR, HLG en Dolby Vision

+ Prachtige 4K-HDR-beeldkwaliteit, 4 HDMI 2.1-poorten, WebOS werkt heel goed

– Geen optie voor kabelmanagement, geen ondersteuning voor HDR10+

Sony Bravia X90K

De X90K-serie levert indrukwekkende prestaties voor zijn prijs. De full-array LED-achtergrondverlichting is voorzien van lokale dimming voor diepe zwartwaarden en het lcd-paneel heeft quantum dots voor verbeterde helderheid en kleuren. Als je op zoek bent naar een extreem heldere tv, is dit waarschijnlijk niet de beste optie: mini-LED-modellen zoals de Samsung QN85B zijn veel helderder. Als je het prachtige zwart van een oledscherm wil, heeft die technologie nog steeds een streepje voor. Er zijn veel belangrijke functies hier, waaronder uitstekende gamingfuncties, zoals 4K aan 120 Hz en een geweldige Google TV interface. De X90K-serie heeft een sterke prijs-kwaliteitverhouding. Hij is maar iets duurder dan de modellen uit de X85K-serie, terwijl hij een full-array lokaal dimmende achtergrondverlichting heeft. De X90K tv’s zijn ook de helft goedkoper dan Sony’s X95K-modellen. Daar krijg je mini-LED-achtergrondverlichting voor een hogere piekhelderheid en een beter contrast. Dit is misschien wel de voordeligste tv in Sony’s huidige assortiment. Hij haalt het misschien niet bij de helderheid en het contrast van de rest, maar levert zeer goede prestaties en doet het uitstekend met films en sport. Hij is ook bijzonder goed als je een PlayStation 5 hebt, dankzij de Auto HDR Tone Mapping-functie en de mogelijkheid om automatisch van verwerkingsmodus te wisselen voor verschillende games.

Adviesprijs: 899 euro (55 inch) – www.sony.be

Eigenschappen:

Beschikbare schermgroottes: 55, 65, 75 en 85 inch

Resolutie: 4K

Paneeltype: LCD

OS: Google TV

HDR10, HLG en Dolby Vision

+ Diepe zwartwaardes en goede helderheid, HDMI 2.1 voor gaming

– Lichtuitvoer is lager dan andere mini-LED-tv’s, wazige beelden als je te ver naar de zijkant zit

Samsung Q80B

De Samsung Q80B is een hoogwaardige, maar middenklasse-4K-QLED-tv. Tijdens onze tests besloten we dat het een perfecte tv zou zijn voor dagelijks gebruik, maar ook voor gaming. Hij staat iets onder de Mini-LED-Neo-QLED-modellen van Samsung, wat betekent dat hij full array-achtergrondverlichting heeft, maar niet de zwartniveaus of de HDR-precisie van de duurdere opties. Je krijgt alsnog veel waar voor je geld, zoals de vier HFR (high frame rate) compatibele HDMI-ingangen, handige Game Bar-gebruikersinterface en een gepolijste smarthome-interface. Het is geen tv die we alleen voor gaming zouden aanbevelen, maar er zijn genoeg functies die gamers zeker zullen aanspreken, zoals de prominente aanwezigheid van Samsungs Game Hub, een volledig portaal voor gamestreaming en het feit dat QLED-schermen niet inbranden. Hij is niet de beste tv in deze koopgids, maar wel goed genoeg als je een gemiddeld budget hebt en een betrouwbare tv wil die geweldig is voor tv-programma’s, films en games.

Adviesprijs: 799 euro (55 inch) – www.samsung.com

Eigenschappen:

Beschikbare schermgroottes: 50, 55, 65, 75 en 85 inch

Resolutie: 4K

Paneeltype: QLED LCD TV

OS: Tizen

HDR 10, HDR 10+ en HLG

+ Uitgebreide kleurenweergave en details, 4K-120Hz-HDMI

– Geen Dolby Vision, lichtlekkage

Philips OLED807

De Philips OLED807 is een van de weinige tv’s die we met een gerust hart stijlvol kunnen noemen. Dit is de nieuwste OLED TV van Philips en hij springt op allerlei manieren in het oog. Hij heeft een ongelooflijk dun scherm en een hoogwaardige metallic afwerking die op spectaculaire wijze wordt bijgestaan door de Ambilight-technologie van Philips. Als je nog nooit van Ambilight hebt gehoord: het is een soort verlichtingstechnologie die gebruikmaakt van leds achteraan de tv om gekleurd licht op de muur te werpen dat zich aanpast aan de kleuren op de tv. Tijdens onze test was het Ambilight angstaanjagend nauwkeurig en responsief, wat zorgt voor een ongeëvenaarde kijkervaring. De beeldkwaliteit van de OLED807 is misschien nog wel opvallender dan het ontwerp. Hij maakt gebruik van een van de nieuwste EX-panelen van LG Display, dat tot 30 procent meer helderheid biedt dan gewone oledpanelen. Dit wordt gecombineerd met de nieuwste beeldprocessor van Philips. Het resultaat zien we terug in de levendige beelden. Gamers zullen blij zijn, dankzij de ondersteuning voor 4K-120Hz-signalen, variabele verversingsfrequenties en automatische omschakeling naar een lage lag-modus.

Adviesprijs: 1.699 euro – www.philips.com

Eigenschappen

Schermformaat: 48, 55, 65 en 75 inch

Resolutie: 4K

Paneeltype: OLED

OS: Android TV

HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision

+ Ambilight is geweldig, topklasse beeld

– Complexe menu’s, heeft even nodig om op te starten