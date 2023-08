Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Dit is onze nieuwste lading favoriete gadgets voor augustus 2023.

Fitbit Charge 4

De Fitbit Charge 4 is een oudere Fitbit die in prijs is gedaald, waardoor hij nog net in aanmerking komt als goedkope activity tracker. Hij heeft niet de nieuwe functies van Fitbit, zoals Daily Readiness Score, Active Zone Minutes, ECG- of EDA-scanners, maar je zal in deze prijsklasse moeilijk een andere fitnesstracker kunnen vinden met ingebouwde gps. Die is essentieel om je looptrainingen, fietsritten en zwemtochten in de buitenlucht correct te volgen, als je je telefoon niet graag meeneemt. Het biedt een vrijheid die je normaal gesproken niet ziet bij activity trackers. Je merkt dat hij wat ouder is, maar hij is nog steeds een solide activity tracker waarvan de batterij een week meekan. Ook de belangrijkste features heeft hij gewoon aan boord: van hartslagmeting tot slaaptracking en toegang tot de uitstekende Fitbit-app.

www.fitbit.com

Adviesprijs: 149,99 euro

Oppo A76

Voor deze prijsklasse heeft de Oppo A76 best veel te bieden. Hij heeft een HD-display van 6,56 inch, wat maakt dat sommige content wat onscherp kan ogen. Je krijgt wel een refresh rate van 90 Hz, waardoor scrollen en navigeren door de interface bijzonder vlot aanvoelt. De 13-MP-hoofdcamera verricht geen wonderen, maar is goed voor de occasionele foto. De 5.000 mAh sterke batterij met 33W-snelladen is daarentegen wel erg goed en dankzij de zuinige chipset haal je zelfs twee dagen batterij bij licht gebruik. Een gamingwonder is de chip echter niet (dat kan je in dit segment gewoon niet verwachten) en 5G-ondersteuning ontbreekt. Als je op zoek bent naar een eenvoudige telefoon zonder veel toeters en bellen, zit je helemaal goed.

www.fitbit.com

Adviesprijs: 169 euro

HP DeskJet 3760

De HP DeskJet 3755 is een compacte printer en scanner die perfect is als je niet zo vaak afdrukt. Met een compact ontwerp dat makkelijk op kleine bureaus of kastjes past, is dit apparaat ideaal voor thuis. Hij heeft een kleine papiercapaciteit van slechts 60 vellen en maakt gebruik van 2 inktpatronen (een voor zwarte inkt en een voor kleureninkt). Ondanks zijn formaat kan de DeskJet 3755 gewoon in A4-formaat printen en ook op enveloppen en glanzend fotopapier. Hij print foto’s van hoge kwaliteit, maar aan een iets lagere snelheid. Natuurlijk is dit een printer met wifi en zelfs AirPrint. Daarnaast is er een scanner aanwezig met een functie om automatisch het juiste formaat te scannen. Als je een kleine printer voor thuis nodig hebt, is de HP DeskJet 3755 de beste koop, gezien zijn lage prijs.

www.hp.com

Adviesprijs: 68,99 euro

Corsair HS65 Surround

De lage prijs van de Corsair HS65 lijkt ietwat vreemd, aangezien hij zoveel goede features heeft. Deze gamingheadset stijgt niet alleen qua functies maar ook wat de geluidskwaliteit betreft boven zijn prijsklasse uit. Hij is dus voor iedereen het overwegen waard, zelfs als je eigenlijk een groter budget in gedachten had. De Corsair HS65 Surround is een van de beste bedrade gamingheadsets die je momenteel kan krijgen. Hij beschikt over Corsairs nieuwe, elegante design, een microfoon die gebruiksvriendelijk is en omhoog kan om hem te muten, luxueuze oorkussens met traagschuim, een laag gewicht en een 3,5mm-audiopoort die kan worden omgezet naar een usb-verbinding met de meegeleverde usb-adapter voor 7.1 surround sound. Op het gebied van audiokwaliteit en surround is dit echt een beest. Het viel ons op dat we zelfs met stereohardware van een geweldige Dolby Audio 7.1-ervaring konden genieten. Verder worden ook alle frequenties mooi gegenereerd.

www.corsair.com

Adviesprijs: 75,99 euro

App van de maand: Action Blocks

Platform: Android

Actions Blocks is een app die als uitbreiding geldt voor Googles Toegankelijkheidsprogramma. Het moet mensen beter helpen navigeren door de instellingen en sneller een bepaalde actie laten uitvoeren. Dat kan een eenvoudige taak zijn, zoals een telefoontje doen, een videogesprek starten of een tekstbericht versturen. Action Blocks zal nog het meest van pas komen voor wie een fysieke beperking heeft. Je kan Action Blocks ook integreren in je smarthome om heel wat handelingen automatisch (of met één tik op het Action Block) te laten verlopen. Kort door de bocht vervang je stemcommando’s eigenlijk door actieknoppen. Van zodra je de app opent, kan je via de blauwe knop ‘Create action block’ je eerste snelkoppeling aanmaken. Leuk aan de app is dat die boordevol assistentie zit en je dus steeds in de goede richting wijst. Bovendien zijn er aan de app heel wat widgets gekoppeld, die je op je homescherm kan plaatsen voor nog snellere toegang. Met Actions Blocks haal je niet alleen meer uit je Android-toestel, de app is dé tool bij uitstek voor mensen met een beperking.

Prijs: gratis