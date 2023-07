Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens te maken gehad met een slechte wifiverbinding in huis. Vaak kunnen muren, deuren, meubels en elektronische apparaten ervoor zorgen dat het signaal vanuit je router verstoord wordt. Als je niet je hele huis vol wil leggen met ethernetkabels, dan zijn er twee handige mogelijkheden om de dekking van je wifiverbinding te verbeteren: powerline-adapters of een Mesh Wi-Fi-systeem.

Problemen met wifidekking komen zo vaak voor dat zelfs internetproviders tegenwoordig maar al te graag adverteren met extra wifiversterkers of hun eigen officiële (goedgekeurde) powerline-adapters en meshsystemen. Je hoeft alleen niet per se te kiezen voor de opties die jouw internetprovider eventueel aanbiedt. Die apparaten zijn vaak duurder dan nodig, misschien bieden ze niet eens de snelheden die je graag wil of misschien biedt jouw internetprovider helemaal geen opties om jouw internet mee te kunnen verbeteren. Daarom is het handig om zelf op zoek te gaan naar een passende oplossing voor jouw specifieke situatie. Heb jij een powerline-adapter, een Mesh Wi-Fi-systeem of een combinatie tussen de twee nodig? We zullen hier even uitleggen wat deze apparaten precies doen, zodat je erachter kan komen wat voor jou de beste oplossing is en verderop vind je ook een aantal van de beste powerline- en mesh-opties die we voor je op een rijtje hebben gezet.

Powerline

Met een powerline-adapter gebruik je het stroomnetwerk in je huis om je internetverbinding vanaf je router (via ethernetkabels) naar een locatie in je huis met een slechte verbinding te brengen. De ‘hoofdadapter’ stop je in een stopcontact naast je router en verbind je met een ethernetkabel direct met de router. Vervolgens plug je de andere adapter(s) in een stopcontact op een plek waar je een bekabelde internetverbinding wil gebruiken (bijvoorbeeld een tv of computer op een andere verdieping) en verbind je deze adapter weer via een ethernetkabel met het apparaat dat je een betere internetverbinding wil geven. Vaak zitten er meerdere ethernetpoorten op de adapters (behalve de hoofdadapter), zodat je in een bepaalde ruimte ook meerdere apparaten met de adapters kan verbinden. De stopcontacten waar je de adapters instopt moeten wel allemaal tot dezelfde stroomgroep behoren. Verder kan een verbinding via Powerline voor hele goede snelheden zorgen (door muren, plafonds en meubels heen), maar je komt er pas achter hoe effectief het bij jou is als je het test, want de snelheden zijn ook afhankelijk van de kwaliteit van het stroomnet in jouw huis.

Mesh Wi-Fi

Een Mesh Wi-Fi-systeem lijkt in principe meer op het soort wifiversterkers dat je misschien al gewend bent, maar is over het algemeen veel effectiever. Meestal sluit je één mesh-station aan op je router (en op het stopcontact voor stroom) en laat je dat de taak van de router ook overnemen. Vervolgens verspreid je de andere stations (in totaal minstens twee, maar 3-packs zijn vooral gebruikelijk) over de ruimtes of verdiepingen waar je betere dekking wil hebben en dan maken deze apparaten verbinding met elkaar. Elk station moet minstens een goede verbinding met één ander station hebben, maar als dat het geval is, dan werken de stations samen om je wifi-dekking te verspreiden over een groter gebied. In tegenstelling tot normale versterkers blijft de snelheid ook hoog en wordt dus niet alleen de dekking vergroot. Je apparaten verbinden automatisch met het dichtstbijzijnde (sterkste) station (ook als je bijvoorbeeld rondloopt met je telefoon). Deze mesh-stations hebben vaak ook ethernetpoorten, maar met die poorten zet je eigenlijk gewoon het wifi-signaal om in een ethernetverbinding, dus dat is niet zo snel als de meer ‘directe’ verbinding met de router die een powerline-adapter biedt.

Een mesh-systeem is effectiever dan gewone wifiversterkers.

Wat heb jij nodig?

Als je gewoon overal in je huis een goede wifiverbinding wil, dan is een mesh-systeem waarschijnlijk de meest logische keuze. De kans is groot dat je op deze manier de wifidekking in je huis enorm kan verbeteren, maar omdat het hier nog steeds om een wifisignaal gaat, kan je nog steeds last hebben van storingen door muren, plafonds en dergelijke die tussen de stations zitten. Powerline-adapters zijn vooral handig als je bijvoorbeeld een pc, gameconsole of een tv van een zo sterk mogelijke (bekabelde) internetverbinding wil voorzien. De verbinding is niet even sterk als een kabel direct van je router naar het apparaat, maar dat is niet voor iedereen mogelijk en als ze goed werken op jouw stroomnet, dan leveren deze adapters wel snellere en stabielere verbindingen dan wifi. We zien tegenwoordig echter ook steeds meer powerline-adapters die ook als wifiversterker dienen of zelfs een mesh-systeem kunnen vormen. Bij die optie krijg je dus het beste van beide werelden. Over het algemeen is mesh iets duurder dan powerline, behalve dus als je powerline-adapters met een Mesh Wi-Fi-systeem kiest.

Aanbevolen producten voor powerline of Mesh Wi-Fi

Devolo Magic 2 WiFi 6

De Devolo Magic 2 WiFi 6 is ‘s werelds eerste powerline-adapter met Wi-Fi 6 (via een meshnetwerk). Wi-Fi 6 is een stuk sneller dan Wi-Fi 5, dus als je een Wi-Fi 6-router hebt, dan is dit een geweldige keuze om je netwerk mee uit te breiden. Hij behaalt (in theorie) snelheden tot 1800 Mbps via wifi en via het elektriciteitsnet kan je snelheden tot 2400 Mbps halen. Deze adapter biedt ook handige extra functies aan zoals kinderbeveiliging, gast-wifi en tijdsbesturingen. Dit soort dingen kan je allemaal instellen via de Devolo Home Network-app. Je kan het systeem ook altijd uitbreiden met extra adapters en deze adapters werken samen met alle routers (maar als je geen Wi-Fi 6 hebt, dan is de Magic 2 WiFi next misschien een betere optie.

Adviesprijs: 249,90 euro (2-pack/starter kit), 429,90 euro (3-pack/multiroom kit)

www.devolo.be

Eigenschappen: Powerline + Mesh Wi-Fi, Wi-Fi 6, tot 1800 Mbps (Wi-Fi) & tot 2400 Mbps (stroomnet), 2 ethernetpoorten

Devolo Magic 2 WiFi next

De Devolo Magic WiFi next is eigenlijk vrijwel hetzelfde als de Magic 3 WiFi 6, maar dan zonder de ondersteuning voor Wi-Fi 6 (en dus met iets lagere draadloze snelheden). De maximale snelheid via het stroomnet is nog steeds 2400 Mbps, maar de Mesh Wi-Fi kan snelheden tot 1200 Mbps halen. Met deze adapters kan je met meerdere gebruikers tegelijkertijd genieten van hoge verbindingssnelheden. Het Mesh Wi-Fi-netwerk dat je kan creëren met deze adapters beschikt over ‘access point steering’, waarmee je apparaten (modernere én oudere apparaten) automatisch worden verbonden met de adapter met het sterkste signaal.

Adviesprijs: 199,90 euro (2-pack/starter kit), 329,90 euro (3-pack/multiroom kit)

www.devolo.be

Eigenschappen: Powerline + Mesh Wi-Fi, tot 1200 Mbps (Wi-Fi) & tot 2400 Mbps (stroomnet), 2 ethernetpoorten

TP-Link TL-WPA8631P

De TP-Link TL-WPA8631P biedt snelle overdrachtssnelheden tot 1300 Mbps over powerline, maar hij kan ook je wifiverbinding uitbreiden met snelheden tot 867 Mbps (5GHz) en 300 Mbps (2.4GHz). Hij beschikt ook over OneMesh-ondersteuning, dus als je een router hebt die ook ondersteuning biedt voor OneMesh, kan je een uniform meshnetwerk opzetten. Met deze TP-Link Powerline-adapter kan je ook van meerdere snelle verbindingen tegelijk genieten en hij heeft een erg handige knop, die je maar één keer hoeft in te drukken om de adapter meteen de netwerknaam en het wachtwoord van je router te laten overnemen.

Adviesprijs: 104,99 euro (2-pack), 194 euro (3-pack), 289 euro (4-pack)

www.tp-link.com/nl-be/

Eigenschappen: Powerline + (Mesh) Wi-Fi, tot 867 Mbps (5GHz), 300 Mbps (2.4GHz) (Wi-Fi) & tot 1300 Mbps (stroomnet), wifi configureren met één druk op de knop, 3 ethernetpoorten

Google Nest Wifi

De Google Nest Wifi is nog steeds een van de beste Mesh Wi-Fi-systemen die je kan krijgen. Je zorgt met dit systeem voor snelle en betrouwbare wifi door het hele huis. Het unieke voordeel van deze Google Nest Wifi is dat elk station ook als smartspeaker dient en dus beschikt over de Google Assistant. Als je dan toch dit soort stations door je huis moet verspreiden, dan is het fijn dat ze erg multifunctioneel zijn. Ook zien deze stations er meer uit als een smartspeaker dan als een typisch meshstation. De Google Nest Wifi wordt ook regelmatig van software-updates voorzien, waardoor je wifiverbinding beter kan gaan functioneren. Je kan het netwerk ook heel gemakkelijk bedienen via je smartphone. Via die software kan je onder andere ook prioriteit geven aan specifieke apparaten, die (tijdelijk) een snellere verbinding nodig hebben.

Adviesprijs: 130 euro (2-pack), 225 euro (3-pack)

store.google.com/be/?hl=nl

Eigenschappen: Mesh Wi-Fi, totale Wi-Fi-snelheid tot 2300 Mbps, ingebouwde smart speaker, 1 ethernetpoort

TP-Link Deco X50

Met de TP-Link Deco X50 kan je een supersnel Wi-Fi 6 Mesh-systeem creëren met snelheden tot 3 Gbps. Met een 3-pack heb je dekking tot 604 vierkante meter en het systeem is heel gemakkelijk in te stellen via de ‘Deco’-app. De Deco X50 maakt ook gebruik van AI om jouw netwerk constant te optimaliseren. TP-Link heeft ook de ‘HomeShield’-beveiliging toegevoegd, waarmee je je netwerk beter kan beveiligen en waarmee je ook toegang krijgt tot krachtige hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht. Je kan deze router ook met spraakbesturing bedienen via Amazon Alexa en het design is ook stijlvoller dan veel van de rare vormen die we vaak voorbij zien komen bij dit soort apparaten.

Adviesprijs: 206,99 euro (2-pack), 263 euro (3-pack)

www.tp-link.com/nl-be/

Eigenschappen: Mesh Wi-Fi, Wi-Fi 6, totale wifisnelheid tot 3 Gbps, spraakbesturing via Alexa, 3 ethernetpoorten

TP-Link Deco M5 (V2)

De TP-Link Deco M5 (V2) is een iets goedkoper meshsysteem van TP-link. Het is niet de goedkoopste optie, maar levert wel een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het design is redelijk compact, maar het valt nog steeds wel een beetje op en is niet zo stijlvol als bijvoorbeeld de Deco X50 of de Google Nest Wifi. Een 3-pack geeft je dekking tot ongeveer 500 vierkante meter en installatie is net als bij de Deco X50 erg gemakkelijk dankzij de Deco-app. De M5 biedt stabiele verbindingen voor meer dan 100 apparaten tegelijk. Hij beschikt niet over dezelfde HomeShield-technologie als de X50, maar over ‘HomeCare’, waarmee je nog steeds toegang tot uitgebreide functies voor ouderlijk toezicht krijgt en waar nog steeds een ingebouwde antivirus in zit. De totale snelheid kan oplopen tot 1267 Mbps.

Adviesprijs: 149 euro (2-pack), 168 euro (3-pack)

www.tp-link.com/nl-be/

Eigenschappen: Mesh Wi-Fi, totale wifisnelheid tot 1267 Mbps, 2 ethernetpoorten