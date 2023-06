Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Dit is onze nieuwste lading favoriete gadgets.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Een eersteklas laptop hoeft geen torenhoog prijskaartje te hebben. De Surface Go 2 is betaalbaar, zelfs in de duurste configuratie. Dit is een stevige laptop met een grotendeels aluminium behuizing (de onderkant is van plastic) die aanvoelt alsof hij tegen een stootje kan. Het toetsenbord en trackpad zijn zo goed als maar kan, ook al is er geen verlichting. Ondanks de lagere resolutie is het scherm verrassend goed. We realiseerden ons zelfs niet dat het geen Full HD-beeld was, totdat we de specificaties bekeken. De 3:2-verhouding gaf ons iets meer ruimte om mee te werken, ondanks het kleinere 12,4-inch scherm. Wat prestaties betreft, gaat hij geen prijzen winnen, maar eenvoudig multitasken gaat wel prima. Tot slot gaat hij met gemak een hele lesdag mee: tijdens onze filmtest haalde hij een indrukwekkende 8 uur en 25 minuten.

Adviesprijs: 1.260 euro

Fitbit Inspire 3

De Fitbit Inspire 3 is de beste goedkope activity tracker die je op dit moment kan kopen. Hoewel er diverse activity trackers zijn met lagere prijskaartjes, biedt de Inspire 3 het beste totaalpakket in dit segment. Niet alleen meet hij je stappen en hartslag gedurende de dag, de activity tracker houdt ook je hartslagvariabiliteit en stressniveau bij, maar ook hoe lang je in verschillende hartslagzones verblijft tijdens work-outs. Daarnaast controleert hij je ademhalingsfrequentie. De Inspire 3 kan je door ademhalingsoefeningen leiden, je cardiofitnessniveau beoordelen en ook je slaapfases elke nacht bijhouden. Al deze gegevens worden verzameld in de uitstekende Fitbit-app, waar je ook je voedselinname en veranderingen in je gezondheidsgegevens (na verloop van tijd) kan bijhouden. De Fitbit Inspire 3 heeft geen eigen ingebouwde gps, maar kan wel meeliften op die van je telefoon.

Adviesprijs: 99 euro

Motorola moto g22

Ben je geen veeleisende gebruiker en op zoek naar een toestel voor een zeer scherpe prijs? Dan is de Motorola moto g22 het overwegen waard. Deze budgetsmartphone breekt zeker geen potten ten opzichte van duurdere alternatieven, maar voor de prijs mag je niet klagen. Je krijgt namelijk een robuuste behuizing tot je beschikking, alsook een 6,5 inch groot lcd-display met 90 Hz. Houd er wel rekening mee dat de schermhelderheid en algehele kwaliteit wat aan de lage kant is. De primaire camera maakt overdag redelijke goede foto’s, maar daarbuiten heb je niet zoveel aan de moto g22. Daartegenover staat dan wel een prima batterijduur, dankzij de low-end-hardware en 5.000 mAh accucapaciteit.

Adviesprijs: 260 euro

Razer BlackShark V2 Pro

De Razer BlackShark V2 Pro blinkt uit op drie vlakken: positionele audio, communicatiehelderheid en ruisonderdrukking. Het is een premium, draadloze gamingheadset in elke betekenis van het woord. Hij heeft geweldige functies, een sterke batterijduur, een uitstekende bouwkwaliteit en een indrukwekkende geluidskwaliteit. Het resultaat is een geweldige audio-ervaring, of je nu aan het gamen bent of een film kijkt. Het maakt hem tot een van de beste pc-gamingheadsets op de markt. De 500mm-audiodrivers (TriForce Titanium) werden nog een stuk verfijnd tegenover die van zijn voorganger. De HyperClear Supercardioid-microfoon is trouwens ook verwijderbaar. De passieve ruisonderdrukking laat je in combinatie met THX Spatial Audio genieten van een uitstekend surroundgeluid. Audiovertraging wordt geëlemineerd dankzij Razers HyperSpeed 2.4GHz-connectie. En na één oplaadbeurt kan je 24 uur verder.

Adviesprijs: 145 euro

App van de maand: Fantasy Hike

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar Fantasy Hike (vroeger bekend als Walk to Mordor) is een fitnessapp. De traditionele fitnesstracking krijgt hier een sprookjesachtige omkadering. Zo brengen de wandelafstanden die je aflegt, je namelijk verder in je queeste naar Mount Fire. The Lord of the Rings-fans zullen alle locaties meteen herkennen. Die werden lichtjes hernoemd om auteursrechtelijk niet in de problemen te komen (Mount Doom werd dus Mount Fire), maar het maakt het verhaal er niet minder leuk op. Net zoals in de films vertrek je vanuit je comfortabele Hobbit-hol richting de beruchte vulkaan. Fantasy Hike haalt de gegevens van je Apple Health-app of Apple Watch op. Zo kan je het avontuur doen vorderen wanneer je de hond uitlaat, gaat joggen of gewoon een fikse wandeling maakt. Daar komt nog bij dat de app de concurrentie aanwakkert met fantasypersonages én je kan ook zien hoe je vrienden het doen. Fantasy Hike heeft dankzij zijn leuke vertelstijl en progressie-overzicht de kracht om de meest hardnekkige sofaklevers wandelen te sturen.

Platform: iOS

Prijs: gratis (beperkte features), 5,99 euro (volledige versie)