Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste toestellen op de markt. Dit is onze nieuwste lading favoriete gadgets voor mei 2023.

Xiaomi Redmi Note 11

De Xiaomi Redmi Note 11 is een stijlvolle budgetsmartphone van de Chinese fabrikant. Niet alleen ziet het toestel er strak uit, ook zit het met de bouwkwaliteit wel snor. Bovendien is het scherm van de Redmi Note 11 om duimen en vingers bij af te likken. Dankzij het felle amoled-display met competente speakers, geniet je in hoge kwaliteit van je favoriete films en series. Daarnaast bedraagt de accucapaciteit een sterke 5.000 mAh. Op die manier houd je het gemakkelijk meer dan een dag vol bij regulier gebruik. De chipset onder de motorkap is ietsjes minder krachtig, maar presteert bij alledaags gebruik naar behoren. De camerakwaliteiten zijn eveneens niet hoogstaand, al is het logisch dat de fabrikant ergens compromissen moest sluiten om de – zeer aantrekkelijke – verkoopprijs te drukken.

www.mi.com

Adviesprijs: 177 euro

Jabra Elite 45h

De Jabra Elite 45h is een on-earkoptelefoon en mist dus actieve ruisonderdrukking (ANC). Voor 75 euro krijg je wel ontzettend veel terug: een Bluetooth 5-verbinding, 40 millimeter full-range dynamische drivers en een aantal fysieke knoppen om de bediening mee te regelen. Je kan de koptelefoon ook bedienen met stembediening via Amazon Alexa, Google Assistant, of Siri. De Sound+ control-app leidt je zelfs even door een gehoortest om te bepalen hoe de EQ het beste kan staan voor jouw oren. De batterijduur van 50 uur is ook indrukwekkend. Er zijn maar weinig koptelefoons die dat kunnen evenaren voor die prijs. Ook kan je weer 10 uur lang luisteren nadat je hem een kwartier hebt laten opladen. De koptelefoon heeft eveneens een goede pasvorm, maar de hoofdband is niets speciaals. De bouwkwaliteit is verder wel prima en je kan de koptelefoon ook opvouwen, zodat je hem makkelijker kan meenemen. De Elite 45h klinkt duurder dan hij is. En dat ondanks dat er ook hier niet echt gefocust werd op een bepaald frequentiebereik, zoals je vaker ziet bij goedkopere koptelefoons.

[beeld: jabra]

www.jabra.nl

Adviesprijs: 75 euro

Realme Pad 10.4”

De Realme Pad is een van de beste en meest verrassende goedkope tablets die je momenteel kan krijgen. We zien het graag dat er nog fabrikanten zijn die weten dat een aanbod van betaalbare tablets belangrijk is. Realme durft in tegenstelling tot sommige andere merken wel die focus te leggen. De meeste goedkope tablets hebben slechte camera’s, voelen traag aan en zitten vol met bloatware (voorgeïnstalleerde apps die je liever kwijt dan rijk bent), maar dat is bij de Realme Pad niet het geval. Er is bloatware, maar het blijft hier gelukkig binnen de perken. Daarnaast beschikt de tablet over een 8 MP sterke primaire camera en een 8-MP-selfiecamera. Je gaat met de kiekjes die de Realme Pad maakt geen schoonheidswedstrijden winnen, maar voor huis- tuin- en keukengebruik is dit meer dan prima. De Android-skin is erg clean en de tablet draait verrassend soepel voor een toestel waar je nog geen 200 euro voor moet neerleggen.

[beeld: realme]

www.realme.com

Adviesprijs: 200 euro

Acer Chromebook Spin 311

Als je op zoek bent naar veelzijdigheid, dan ben je bij de Acer Chromebook Spin 311 aan het juiste adres. Deze allrounder is een geweldige laptop voor wie een budgetoptie zoekt. Dat dankt hij vooral aan zijn goede batterijduur (ruim 8 uur bij het afspelen van video), robuuste bouw en een groot gebruiksgemak. De Acer Chromebook Spin 311 heeft alle nodige poorten en gezien zijn grootte is dat niet zo vanzelfsprekend. Door zijn compacte formaat (een schermdiagonaal van 11 inch) blijft de laptop lekker draagbaar en het touchscreen is erg responsief. Het zou zomaar uit een duurder toestel kunnen komen. Daarnaast krijg je ook nog eens een betrouwbaar toetsenbord en een goed functionerende, responsieve touchpad. Die verzameling aan kenmerken is zeldzaam op dit prijsniveau. We hadden wel gewild dat hij iets meer kracht onder de motorkap had, want hij hapert soms een beetje bij intensievere taken. Maar voor de student die een veelzijdige, kleine laptop zoekt die ook nog eens een redelijk prijskaartje draagt, is de Spin 311 ideaal.

[beeld: acer]

www.acer.com

Adviesprijs: 370 euro

App van de maand

Relaxation by Newpharma

Platform: Android, iOS

Prijs: gratis

Relaxation by Newpharma. Dat is de nieuwe app van de e-apotheker die ons al in 2 minuten moet helpen ontspannen en de stress van de werkdag doen loslaten. We durven ons tegenwoordig al eens te verliezen in de drukte van de werkomgeving. Door het vele switchen tussen to-do’s weten we soms niet meer waar ons hoofd staat. Om de productiviteit te vergroten kan het dan nodig zijn om even op de resetknop te duwen. Een verrassende nieuwkomer in het aanbod mindfulness- en ontspanningsapps is Relaxation by Newpharma. De e-apotheker legt de nadruk op korte pauzes van 2 tot 5 minuten. De app leert je ook de voordelen van ontspanning kennen en dat via een combinatie van 3D-animaties, geluiden, yoga en ademhalingsoefeningen. De app werd samen ontwikkeld met yogaspecialisten van JIMS, muziekexperten van Raygun voor bijbehorende geluid én met input van klanten. De app heeft drie invalshoeken die zorgen voor een betere gemoedsrust: concentratie, slaap en ontspanning. Alternate Nasal Breathing en Yoga Breath (ook bekend als Pranayama) zijn eenvoudige en doeltreffende ademhalingstechnieken die helpen de hartslag te verlagen en het zuurstofgehalte in het bloed te verhogen. Met de functie Awesome Breath krijgt de gebruiker gepersonaliseerde feedback over zijn prestaties. Dankzij de camera kan je je posities vergelijken met die van de avatar en zijn houding tijdens volgende sessies corrigeren. De ‘Relaxation by Newpharma’-app is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Je vindt hem in de App Store van Apple of Google Play Store.