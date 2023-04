Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Printers zijn er in allerlei vormen en maten. Hoe hoger je budget, hoe ruimer en onoverzichtelijker het aanbod wordt. Toch hoef je niet veel geld uit te geven aan een goede printer. Of je nu werkt, studeert of van je pensioen geniet: een goede printer mag thuis niet ontbreken. De ene print bijna dagelijks documenten, terwijl de ander een keer per jaar een paar vakantiekiekjes of foto’s van de (klein)kinderen uit de printer laat rollen. Toch verwacht iedereen (ongeveer) hetzelfde van een printer, namelijk dat hij op eender welk moment snel en foutloos iets kan afdrukken. Voor deze koopgids hebben we vooral gelet op hoe veelzijdig de printers zijn. Zo is een printer en scanner in één altijd handiger dan met je telefoon een document inscannen. Inmiddels is het natuurlijk een must dat je printer wifi heeft, aangezien niet elke laptop de juiste aansluiting heeft om een printkabel te gebruiken.

Soorten printers

Om te beginnen, kijken we naar de verschillende soorten printers die er zijn. Zo is er het grote onderscheid tussen inkjet- en laserprinters. Inkjetprinters maken gebruik van inktpatronen om te printen, terwijl laserprinters toner gebruiken. Waar inkt vloeibaar is, is toner een poederachtige substantie die door de printer zelf wordt gesmolten om te printen. Beide soorten printers kunnen zowel in kleur als zwart-wit printen, hoewel inkjetprinters over het algemeen beter zijn voor kleurenprints. Daarover verderop meer.

Inkjetprinters

Aan een inkjetprinter moeten we niet veel woorden vuilmaken. Deze printers werken met inktcartridges en zijn over het algemeen kleiner dan laserprinters. Hun printsnelheid ligt daarnaast lager en je zal vaker nieuwe inkt moeten kopen. Een ander nadeel is dat inkt uitdroogt, terwijl dat bij toner niet mogelijk is. Ook zijn inktpatronen duurder dan toner. Het voordeel is wel dat je met vloeibare inkt nauwkeurigere kleuren kan krijgen dan met toner. Zo zijn er inkjetprinters die negen verschillende inktpatronen hebben, wat erg handig is voor (hobby)fotografen die hun foto’s thuis willen printen.

Een inkjetprinter is kleiner en vooral bedoeld voor thuisgebruik.

Laserprinters

Wanneer je deze twee soorten printers vergelijkt, zal je meteen opmerken dat laserprinters aanzienlijk duurder en groter zijn. Ze worden dan ook voornamelijk in een professionele context gebruikt. Denk aan kantoren met honderden werknemers en talloze printopdrachten per dag. In dat geval is het enerzijds belangrijk dat documenten snel geprint worden en anderzijds dat de toner niet vaak vervangen moet worden. Dat zijn meteen de twee grote pluspunten van laserprinters: ze printen sneller en hebben minder vaak nieuwe toner nodig.

Laserprinters zijn groter en vooral bedoeld voor gebruik op kantoor.

Extra functies

Tot slot zijn er nog de mogelijke extraatjes. De meeste printers zijn intussen uitgerust met een scanner waarmee je documenten kan uploaden naar je computer of kopieën kan maken. Daarop aansluitend, kunnen bijna alle printers draadloos werken. Gewoonlijk gebeurt dat via een wifiverbinding met je thuiswerk, maar sommige modellen kunnen via bluetooth verbinding maken met je telefoon als je de bijbehorende app gebruikt. Zo zal je ook merken dat de ene printer beter werkt dan de andere als je met je smartphone of tablet wil printen.

De juiste printer kiezen

Er zijn tientallen merken printers en duizenden verschillende modellen om uit te kiezen die allemaal op elkaar lijken. Soms kan je door de bomen het bos niet meer zien. Vanwege deze grote hoeveelheid keuze is het belangrijk om een goede beslissing te maken. Er is daarom ook geen specifiek model dat voor iedereen ‘de beste printer’ zal zijn. Het hangt af van wat je precies nodig hebt. Iets dat vaak wordt vergeten bij printers, is hun formaat. Daarom is dit ons eerste punt. Niet iedereen heeft een gigantisch thuiskantoor met een kantoormeubel waar eender welke printer op past. Soms zoek je gewoon een kleine printer die op je bureau past of op een kastje in de woonkamer. Kijk dus eerst naar de beschikbare ruimte die je hebt. Bijna elke website vermeldt de afmetingen, zodat je niet per ongeluk een printer koopt die je nergens neer kan zetten. De ene persoon gebruikt al vaker een printer dan de ander. Toch ben je blij dat je een printer in huis hebt, zodat je niet naar een copyshop moet. Hoewel een laserprinter in theorie beter is voor mensen die weinig printen, snappen we dat mensen die één keer per maand iets printen, geen 500 euro gaan uitgeven aan een enorme laserprinter. Een van de kenmerken van inkt is dat die na verloop van tijd uitdroogt en daar kunnen we niet omheen. Wie weinig print, neemt bij voorkeur een printer met twee cartridges (eentje voor zwarte inkt en eentje voor alle kleuren). Losse patronen met kleureninkt bevatten namelijk minder inkt en drogen bijgevolg sneller uit.

Wie weinig print en vooral in zwart-wit, gaat best voor een printer met twee inktpatronen.

Verder moet je rekening houden met het soort prints dat je wil maken, vooral bij inkjetprinters. Print je vooral tekst, dan heb je waarschijnlijk genoeg met een zwart-witprinter. Je zal echter merken dat je weinig zwart-witprinters vindt en dat bijna elke printer een all-in-one-kleurenprinter met scanner is. Ook hier raden we dan een printer aan met twee inktpatronen (eentje voor zwarte inkt en eentje met alle kleuren). Met deze combinatie zal je waarschijnlijk vooral het zwarte inktpatroon moeten vervangen en aangezien alle kleuren in datzelfde patroon zitten, zal die inkt minder snel uitdrogen. Er zijn namelijk printers die ook geen zwart-witprints meer willen maken als de kleureninkt op is. Ben je van plan om foto’s te printen die je wil inkaderen en ophangen? Dan is het belangrijk dat je een printer kiest die meerdere patronen met kleureninkt heeft. De drie basiskleuren (rood, geel en blauw) zal je altijd terugvinden, maar daar stopt het niet. Sommige printers voegen daar extra tinten aan toe. Zo vind je printers met afzonderlijke lichtrode en lichtblauwe inkt of printers met grijze inktpatronen. Over het algemeen geldt de regel: hoe meer inktpatronen, hoe duurder de printer.

Sommige printers hebben acht verschillende inktpatronen voor optimale kleurenprints.

De belangrijkste merken

In de wereld van printers voor thuis zijn er enkele bekende namen: HP, Canon en Epson. Brother is een vierde merk dat de meesten wel kennen, maar richt zich vooral op de zakelijke markt met zijn laserprinters. In deze koopgids bekijken we alleen printers voor thuis, dus Brother laten we hier buiten beschouwing. Er is geen merk dat ‘het beste’ is, aangezien ze allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben. HP focust vooral op design en features, maar niet noodzakelijk op printkwaliteit of -snelheid. Zo vind je bij HP makkelijker een compacte printer die weinig plaats inneemt of een printer die gewoon alles kan, maar nergens in uitblinkt. Epson staat vooral bekend op zijn EcoTank-printers die inktflesjes in plaats van patronen gebruiken. Hun grote pluspunt is dat er meer inkt in de printer kan en dat het op termijn goedkoper is dan een printer met inktpatronen. Het grote nadeel is dat deze inktflesjes over het algemeen sneller opdrogen. Canon heeft op zijn beurt de Pixma-printers die uitblinken bij het printen van foto’s. Sommige Pixma-printers hebben namelijk zes verschillende inktpartronen om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Als je vooral documenten met tekst en soms een logootje print, dan heb je hier natuurlijk weinig aan.

HP Deskjet 3762

Een kleine printer die al het nodige doet.

De HP DeskJet 3762 is een compacte printer en scanner die perfect is als printer bij weinig gebruik. Met een compact ontwerp dat makkelijk op kleine bureaus of kastjes past, is deze printer ideaal voor thuis. Hij heeft een kleine papiercapaciteit van slechts 60 vellen en maakt gebruik van twee inktpatronen (een voor zwarte en een voor kleureninkt). Ondanks zijn formaat, kan de DeskJet 3762 gewoon in A4-formaat printen, inclusief op enveloppen en glanzend fotopapier. Hij print foto’s van degelijke kwaliteit, maar aan een iets lagere snelheid. Natuurlijk is dit een printer met wifi en zelfs AirPrint. Daarnaast is er een scanner aanwezig met een functie om automatisch het juiste formaat te scannen.

Adviesprijs: 64,99 euro

Eigenschappen: 60 vellen papiercapaciteit, 2 inktpatronen, printsnelheid van 8 pagina’s per minuut

Epson EcoTank ET-2850

Wie veel wil printen en liefst in kleur, zit goed met een EcoTank-printer.

De EcoTank-printers van Epson staan bekend om hun unieke inktsysteem met flesjes, waardoor je meer inkt in de printer kan krijgen dan met traditionele cartridges. Wie genoeg print, kan daarom kosten besparen met de inktflesjes van Epson. De Epson EcoTank ET-2850 is wel een iets grotere printer, bedoeld voor mensen die van plan zijn veel te printen. Een nadeel van de vloeibare inkt is namelijk dat deze na verloop van tijd kan uitdrogen. Print je maar sporadisch documenten, dan kan je voor een onaangename verrassing komen te staan. In dat geval is een traditionele printer met inktpatronen een beter idee.

Adviesprijs: 249 euro

Eigenschappen: 100 vellen papiercapaciteit, 4 inktflesjes, printsnelheid van 25 pagina’s per minuut

Canon Pixma TS6350a

Wil je nauwkeurige kleurenprints van een betaalbare printer, dan moet je bij Canon Pixma zijn.

Wie de beste printer voor thuis wil die over de hele lijn goed is, komt snel uit bij de Canon Pixma-printers. Denk hier aan functies zoals printen via wifi, makkelijk printen vanaf je smartphone of tablet en automatisch dubbelzijdig printen. De Canon Pixma TS6350a zal je foto’s gegarandeerd met levendige, rijke kleuren uit de lade laten rollen. Een bijkomstig nadeel is dat de printer vijf afzonderlijke inktpatronen nodig heeft om deze accurate kleurenweergave mogelijk te maken. Als je het niet erg vindt om geregeld nieuwe inktpatronen te kopen, dan is dit zeker een goede optie. Documenten en dergelijke kan hij ook prima printen, maar als je niet van plan bent om (af en toe) foto’s te printen, dan zijn er goedkopere opties.

Adviesprijs: 189,99 euro

Eigenschappen: 100 vellen papiercapaciteit, 5 inktpatronen, printsnelheid van 25 pagina’s per minuut