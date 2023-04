Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Dit is onze nieuwste lading favoriete gadgets voor april 2023.

Amazfit Bip

De Bip is een hele capabele, maar simpele activity tracker en we durven hem zelfs een amateur-Apple Watch noemen. Als we spreken over een goed presterende tracker met ruime ervaring, dan is de Bip echter geen concurrent van Apple. Helemaal niet zelfs. Maar gezien de aantrekkelijke prijs, is de Amazfit Bip een vakkundige activity tracker die een paar geweldige trucjes kent. Het meest opmerkelijke is de batterij die je na één keer opladen langer dan 30 dagen kan gebruiken. Als je op zoek bent naar een simpele tracker die pushmeldingen direct vanaf je smartphone laat zien, je op tijd wekt met een betrouwbaar alarm en je work-outs bijhoudt met ingebouwde gps, dan is de Bip een hele goede optie. Ook is het een goed cadeau om te kopen voor iedereen die een goedkoop en vrolijk fitnessapparaat zoekt en zijn eerste stappen zet in de wereld van fitnesstechnologie.

Adviesprijs: 35 euro – www.amazfit.com

Motorola moto g52

De Motorola moto g52 komt in veel opzichten overeen met de meeste andere goedkope smartphones vandaag de dag: een grote accu (5.000 mAh), een groot 90-Hz-display, en ook een ietwat teleurstellende camera-ervaring. Alleen de primaire 48-MP-camera is nog enigszins de moeite waard. De batterijduur van de moto g52 is echter sterk te noemen, en dankzij het 90-Hz-display ziet alles er net wat soepeler uit op het scherm dan je wellicht gewend bent van je oude smartphone. Hou er echter rekening mee dat je geen 5G-ondersteuning krijgt. Het 6,6-inch-display is voorzien van een FHD+-resolutie en deze keer heeft Motorola voor een kleurrijk oledpaneel gekozen. De prestaties van de chipset zijn acceptabel, maar niet heel indrukwekkend. Over het algemeen is de moto g52 een stabiele allrounder waar de lichte gebruikers onder ons jaren mee uit de voeten kunnen.

Adviesprijs: 230 euro – www.motorola.com

Sony WH-CH510

Als je geïnteresseerd bent in de draadloze koptelefoons van Sony, maar niet de hoofdprijs wil betalen voor Sony’s premium WH-1000XM4 (of XM5), dan is de WH-CH510 een voordelige optie die toch over de meest belangrijke functies beschikt. De Sony WH-CH510 biedt een goede geluidskwaliteit, geweldige batterijduur en een bluetoothverbinding. Voor 50 euro krijg je hier zeker waar voor je geld. De bouwkwaliteit en het frequentiebereik kunnen niet tippen aan de premiumkoptelefoons, maar de Sony WH-CH510 is dan ook veel goedkoper en het is een goede allrounder voor die prijs. Het is een on-ear-koptelefoon in plaats van over-ear en daardoor gaat er wel wat audiokwaliteit verloren en lekt er ook geluid naar binnen en naar buiten. Dat kan echter voor sommigen een voordeel zijn, bijvoorbeeld als je alert moet zijn op je omgeving. De ingebouwde microfoon werkt prima tijdens het bellen. Sony zegt verder dat je een batterijduur van 35 uur kan verwachten en dat klopte ook wel ongeveer volgens onze tests.

Adviesprijs: 30 euro – www.sony.be

DJI Osmo Action

DJI staat bekend om zijn topklassedrones, maar ook als het om actiecamera’s gaat, heeft het merk een uitstekend GoPro-alternatief met een prima prijskaartje. De Osmo Action is ontzettend gebruiksvriendelijk en heeft een handig scherm aan de voorkant, waardoor het een interessante keuze is voor vloggers. Daarnaast levert hij topklasse 4K-beelden. Waar de camera zich mee onderscheidt van de rest, is de functionaliteit. Zo kan je het lenskapje en de batterij makkelijk verwijderen en vervangen. Let op: de opvolger van deze actiecamera, de DJI Action 2, komt binnenkort uit. Als je een DJI-liefhebber bent die op zoek is naar een actiecamera, kan je beter even wachten.

Adviesprijs: 269 euro – www.dji.com

App van de maand

Censorplate

Platform: iOS

Prijs: gratis

Ben je een autoliefhebber en verkies je iPhones boven Android-telefoons? Dan mag Censorplate niet ontbreken in jouw appbibliotheek. Ook wanneer je fotograaf bent of regelmatig foto’s van wagens publiceert op sociale media of websites, dan bespaart Censorplate je een hoop manueel editwerk. De handige app laat je namelijk toe om in een wip nummerplaten onherkenbaar te maken. De toepassing is bovendien nog eens supereenvoudig. Met het afbeeldingsicoontje (de eerste paarse knop), geef je Censorplate toegang tot je foto’s. Zo kan je ze inladen om er vervolgens een slim algoritme op los te laten dat nummerplaten en tekst herkent. Tik vervolgens op het druppeltje (de derde paarse knop) om een effect toe te passen. Je hebt drie mogelijkheden, waartussen je kan schakelen via de instellingen (de twee tandwieltjes rechts bovenaan). ‘Gaussian’ maakt een nummerplaat gewoon wazig, terwijl ‘Pixelated’ de letters en cijfers door elkaar gooit. Met de slider onderaan kan je kiezen hoe sterk het effect is, zodat het visueel niet té opvallend wordt en de aandacht opeist in de foto. Tot slot is er nog de optie ‘Rectangular’ om de nummerplaat met een rechthoek af te blokken. Vervolgens kan je het resultaat weer opslaan, zonder al te veel kwaliteitsverlies. Voor Android bestaan er zeker wel alternatieven, al kwamen we er nog geen tegen die zo handig werken als Censorplate.