Heb jij een PlayStation 5 in huis of ben je gewoon op zoek naar supersnelle opslag? Ben jij bij de gelukkigen die intussen een PlayStation 5 hebben kunnen bemachtigen, dan is een m.2 SSD om de opslag uit te breiden exact wat je nodig hebt. Uiteraard zijn de SSD’s in deze koopgids stuk voor stuk goede opties als je een snelle schijf zoekt voor je pc. De PS5 komt standaard met 825 GB opslag (waarvan slechts 667GB bruikbaar is) en die interne opslag is lang niet genoeg om al je games te bewaren. In deze koopgids vind je de beste SSD’s voor je pc of PS5.

Sony heeft strenge vereisten opgelegd waar SSD’s voor de PlayStation 5 aan moeten voldoen. Dat kon ook niet anders, want te trage opslag zou een negatieve impact kunnen hebben op je spelervaring. Een NVME m.2 SSD die goedgekeurd is voor de PS5 laat je echter wel toe om games direct vanaf je opslag te spelen, zonder dat je bestanden moet overzetten naar het interne geheugen. Je kan games ook downloaden en updaten via dezelfde manier.

Wat is NVME en m.2?

Het is belangrijk om te weten wat een NVMe SSD is. NVMe staat voor Non-Volatile Memory Express en is een superieure opslagoplossing in vergelijking met standaard-HDD’s en -SSD’s. Een NVMe SSD gebruikt veelal de PCIe-sleuf voor dataoverdracht, wat betekent dat ze 25x zoveel data kan verzenden als de langzamere SATA-variant. NVMe-schijven communiceren direct met de processor van het systeem, wat leidt tot razendsnelle prestaties die momenteel niet door een andere opslagoplossing kunnen worden geëvenaard. NVME begint in de meeste computers standaard te worden en zal op termijn de grotere schijven vervangen. Het verschil tussen allerlei opslagmedia is soms lastig, want veel termen worden door elkaar gebruikt. Sony refereert vaak aan zijn opslag als ‘SSD’, terwijl standaard-SSD’s op SATA vertrouwen. Dat is een langzamere manier om gegevens binnen een systeem over te dragen dan een NVMe SSD. Een SSD is overigens wel sneller dan een standaard-HDD (en bovendien minder storingsgevoelig door het ontbreken van bewegende delen). Voor de beste snelheid ga je echter voor een NVMe SSD. De term m.2 verwijst naar NVME-opslag met een bepaald formaat.

Welke SSD’s passen in een PlayStation 5?

Interface: PCI-Express Gen4x4 supported M.2 NVMe SSD (Key M)

Opslag: 250 GB – 4 TB

Formaat: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

Afmetingen met heat sink: maximaal 25 mm x 30/40/60/80/110 mm x 11.25 mm (8 mm bovenaan en 2.45 mm onderaan)

Leessnelheid: 5.500 MB/s of sneller

Socket: Socket 3 (Key M)

Er zijn ondertussen aardig wat M.2 SSD’s op de markt die voldoen aan deze eisen. Je moet enkel zelf nog bepalen welk exemplaar jij wil. Bepaal eerst hoeveel extra opslag je wil, want door hun snelheid zijn deze SSD’s zeker niet goedkoop en voor 500GB extra zal je vaak meer dan 100 euro kwijt zijn. Een budget opstellen is dus een goed idee. Houd daarbij ook rekening met de snelheid die je wil. 5.500 MB/s is het minimum, maar je kan exemplaren vinden van 7.000 MB/s of meer. Let ook op dat de meeste, maar niet alle SSD’s voor PS5 met een heat sink komen om de vrijgekomen hitte te verdelen. Heb je een exemplaar zonder, dan schaf je best een losse heat sink aan. De installatie van een SSD in je PS5 is helemaal niet moeilijk en meer dan een schroevendraaier komt er niet aan te pas. Het is ook goed om weten dat het installeren van een SSD geen impact heeft op de garantie van je console. Houd er ook rekening mee dat je SSD volledig geformatteerd zal worden en alle data dus gewist. Sony raadt ook aan om eerst je PlayStation 5 te updaten naar de laatste versie. Alle games die je installeert op de interne SSD van de PS5 of een extra NVMe SSD profiteren van de kracht van de PlayStation 5, met name als het aankomt op laadsnelheden. Het probleem is echter dat NVMe SSD’s niet bepaald goedkoop zijn. Je moet dus bereid zijn om wat extra geld neer te tellen als je de opslagcapaciteit van je PS5 wil uitbreiden. Een andere oplossing is natuurlijk ruimte vrijmaken op de hoofdschijf van je PS5 door een externe HDD of SSD aan te sluiten. Omdat deze opslagmethoden zich buiten de console bevinden, worden het ‘externe’ schijven genoemd. Deze externe schijven kunnen echter enkel worden gebruikt om PS4-games op te installeren en te spelen. Deze zullen niet profiteren van de voordelen van de interne NVMe SSD. Vanwege een systeemupdate is het voortaan ook mogelijk om je PS5-games op te slaan op de SSD, maar je moet ze naar de interne schijf verplaatsen als je de games daadwerkelijk wil spelen.

De beste SSD’s voor PlayStation 5 (of je pc)

WD Black SN850

De WD Black SN850 is ongetwijfeld een aanrader.

De WD Black SN850 m.2 SSD is terug te vinden op elk lijstje van beste PS5 SSD’s en daar is een reden voor. De schijf werd immers aangeraden door Mark Cerny, System Architect voor de PlayStation 5 die er meerdere gebruikt binnen zijn gezin. Met een snelheid van 7.000 MB/s en een ingebouwde heat sink heb je dan ook alles wat je maar nodig kan hebben om je volledige gamebibliotheek op je console te zetten. Een versie van 4TB ontbreekt, maar naar onze mening is de keuze tussen 500GB, 1 of 2TB meer dan voldoende. Western Digital brengt al jaren kwalitatieve producten voor gamers op de markt onder de noemer Black, wijzend op het zwarte en vaak industriële ontwerp van de schijven. Eerder testten we ook al de WD Black P50 Game Drive als een manier van externe opslag en ook het WD Black D50 Game Dock wist indruk te maken met zijn vele mogelijkheden.

Adviesprijs (1TB): 159 euro – www.westerndigital.com

Eigenschappen: 5.300 MB/s schrijfsnelheid, 7.000 MB/s leessnelheid

Samsung 980 Pro

Kies zeker het model met heatsink.

Lang voor de andere SSD’s in deze koopgids mochten we al de Samsung 980 Pro uitproberen. De m.2 SSD heeft eveneens een schrijf- en leessnelheid van 7.000 MB/s en werd recent opnieuw uitgebracht, dit keer met heat sink. Omdat de schijf al wat langer op de markt is, kan je ook al eens een koopje doen met het standaardmodel, maar houd dan wel rekening met de extra kost voor een heat sink. De Samsung 980 Pro is ook beschikbaar in 250GB en is zo een leuk instapmodel. Wil je later meer opslagcapaciteit? Dan kan je de SSD makkelijk in je computer kwijt. Helaas ontbreekt ook hier een versie van 4TB, al zou je voor die prijs natuurlijk ook gewoon een tweede PS5 kunnen kopen.

Adviesprijs (1 TB): 166 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 5.000 MB/s schrijfsnelheid, 7.000 MB/s leessnelheid

Seagate FireCuda 530

De allersnelste.

Wil je de snelste SSD voor je PS5? Dan kunnen we niet anders dan de Seagate FireCuda 530 aan te raden. Met een leessnelheid van 7.300 MB/s doet de SSD het net wat beter dan de concurrentie en in dit geval is er naast 500 GB, 1TB en 2TB ook een model met een capaciteit van 4TB beschikbaar. Belangrijk om weten is dat het kleinste model wel maar 7.000 MB/s seconde haalt en dus vergelijkbaar is met andere opslag in deze koopgids. Wie wil kan de SSD ook aankopen zonder de uitstekende aluminium heat sink.

Adviesprijs (1 TB): 179,90 euro – www.seagate.com

Eigenschappen: 6.900 MB/s schrijfsnelheid, 7.300 MB/s leessnelheid

Kingston KC3000

Vergeet je heatsink niet.

Een SSD waarvan niet geadverteerd wordt dat ze geschikt is voor de PS5 (hoewel dat absoluut wel zo is), is de Kingston KC3000. In onze benchmarks zette de SSD prima prestaties neer, die beter waren dan die van de Samsung 980 Pro. Het is niet de goedkoopste SSD in deze lijst en je moet nog zelf een heat sink voorzien, maar verder is de KC3000 een uitstekende keuze met lees- en schrijfsnelheden tot 7.000 MB/s en de mogelijkheid om voor een capaciteit van 4 TB te kiezen.

Adviesprijs (1 TB): 166 euro – www.kingston.com

Eigenschappen: 6.000 MB/s schrijfsnelheid, 7.000 MB/s leessnelheid

Corsair MP600 Pro LXP

De duurste.

We keken ernaar uit om de dit jaar gelanceerde Corsair MP600 Pro LXP zelf te testen, maar helaas is dit niet gelukt. We vermelden de SSD daarom enkel omdat de leessnelheid geadverteerd wordt als 7.100 MB/s, iets meer dan de 7.000 MB/s van de meeste merken op deze pagina. De SSD voldoet verder aan alle eisen om gebruikt te worden met de PS5 en is beschikbaar in een maximumcapaciteit van 4TB. Onze voorkeur gaat echter uit naar de FireCuda 530, die net iets sneller is en dezelfde mogelijkheden heeft voor een lagere prijs.

Adviesprijs (1 TB): 191 euro – www.kingston.com

Eigenschappen: 6.800 MB/s schrijfsnelheid, 7.100 MB/s leessnelheid