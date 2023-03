Gadgets van de Maand maart 2023

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Dit is onze lading favoriete gadgets voor maart 2023.

Huawei Band 7

De Huawei Band 7 is een indrukwekkende fitnesstracker voor een indrukwekkend lage prijs (om en bij de 50 euro). De stappenteller op de Band 7 was volgens onze tests net zo accuraat als die van een Apple Watch. De tracker heeft een relatief groot 1,47-inch-amoledscherm en een dun profiel van minder dan 1 centimeter. Het is een klein, dun apparaatje, maar er zitten veel nuttige functies in voor fitnesstracking. TruSleep 2.0 houdt de verschillende fases van je slaap bij en geeft je er een gedetailleerde weergave van. Op dat vlak was het zelfs iets beter dan bij Apple, maar Apple had tijdens onze tests zijn nieuwe slaapfuncties nog niet uitgebracht. Er zijn ook SpO2-sensors en oefeningen om je bloeddruk mee op peil te houden. De Huawei Band 7 is een erg goede (en erg goedkope) fitnesstracker die we absoluut kunnen raden.

www.huawei.com

Adviesprijs: 50 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Offer je graag een paar functies van de Galaxy Tab S6 op voor een goedkopere tablet? Zo ja, dan is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite de tablet voor jou. De chipset is niet zo krachtig, de camera’s zijn niet zo indrukwekkend en het scherm is niet zo mooi, maar hij kost ongeveer de helft van de prijs. Zijn specs zijn nog steeds vrij indrukwekkend voor een tablet aan deze prijs. Het is een opmerkelijk goede tablet als je bedenkt hoeveel je uitgeeft aan de Samsung Galaxy Tab S6. Zijn display is zelfs even groot als dat van zijn grote broer en hij wordt eveneens geleverd met een handige S Pen.

www.samsung.com

Adviesprijs: 290 euro

Poco M5s

Wie weinig geld aan zijn smartphone wil uitgeven en toch een degelijke ervaring wil, kan terecht bij de Poco M5s. Het is de snelste budgetsmartphone van dit moment die zelfs enkele games de baas kan. Het amoledscherm is eveneens een genot om naar te kijken, hoewel het geen hoge verversingssnelheid heeft. Toch is de kwaliteit van display uitstekend voor zijn prijs. Zijn batterijduur van twee dagen is eveneens geweldig en de ondersteuning voor 33W-snelladen is geweldig voor wat je betaalt. Hou er wel rekening mee dat je in Nederland en België geen oplader in de doos krijgt. De software en nabewerking van de camera zijn echter niet geweldig, maar de overige pluspunten maken dit meer dan goed.

www.po.co

Adviesprijs: 223 euro

Lexmark MB3442adw

Hij lijkt misschien klein, maar de Lexmark MB3442adw heeft alle functies en specificaties van een stevige bedrijfsprinter. Het is een vier-in-één-toestel, wat inhoudt dat je ermee kan printen, scannen, fotokopiëren en zelfs faxen. Hij print 42 pagina’s per minuut, waarmee hij een van de snelste laserprinters is die je kan vinden. Met een lade voor 350 vellen papier die je kan upgraden, heb je meer dan voldoende ruimte voor je thuisbureau. Verder loopt het dubbelzijdig printen en scannen vlot, en het touchscreen, samen met de voorste usb-poorten, zijn zeker handig. Hij kan snel grote documenten zoals manuscripten printen en dat allemaal met een kwalitatief resultaat. Als je veel moet printen en daar een scanner en ADF bij nodig hebt, dan is deze all-in-one printer zeker iets voor jou. Vergeet echter zeker de kost van de toner niet.

www.lexmark.com

Adviesprijs: 435 euro

App van de maand: Speedtest

Platform: Android, iOS

Ookla’s Speedtest is een van de meest gefrequenteerde webpagina’s. Het is voor de meesten onder ons de go-to-website om de internetsnelheid op je desktop of laptop te meten. Maar: vergeet ook de mobiele app niet. Speelt je wifi op en weet je niet goed of het aan je eigen netwerk ligt? Dan kan Speedtest duidelijkheid brengen over de snelheid van je wificonnectie thuis, of op kantoor. De smartphone-app blinkt uit in zijn eenvoud. In feite hoef je alleen de toepassing te openen en op de grote GA-knop te drukken en Speedtest doet de rest. Vervolgens kan je een gedetailleerd resultaat raadplegen. Naast de download- en uploadsnelheid krijg je ook te zien hoe goed je ping is (de vlotheid van connectie met de server), en hoeveel latency of vertraging er op je internetverbinding zit. Maar dat is nog niet alles. Je kan zelfs een videotest doen om specifiek je streamingvermogen te controleren. Verder kan je er ook de status van servers van allerlei grote providers en bedrijven raadplegen en er is zelfs de mogelijkheid om een gratis VPN-functie te activeren, om het internetverkeer op je smartphone beter af te schermen. Je hoort het al: Speedtest mag eigenlijk niet ontbreken op je smartphone.

Adviesprijs: gratis

Lees ook: Gadgets van de maand: januari 2023