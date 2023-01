Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Dit is onze lading favoriete gadgets voor januari 2023.

Fitbit Inspire 2

De Fitbit Inspire 2 is een van de beste goedkope fitnesstrackers die je op dit moment kan kopen. Hoewel er diverse activity trackers zijn met lagere prijskaartjes, biedt de Inspire 2 het beste totaalpakket in dit segment. Niet alleen meet de Fitbit Inspire 2 je stappen en hartslag gedurende de dag, de activity tracker houdt ook je hartslagvariabiliteit en stressniveau bij, maar ook hoe lang je in verschillende hartslagzones verblijft tijdens work-outs. Daarnaast controleert het je ademhalingsfrequentie. De Inspire 2 kan je door ademhalingsoefeningen leiden, je cardiofitnessniveau beoordelen en ook je slaapfases elke nacht bijhouden. Al deze gegevens worden verzameld in de uitstekende Fitbit-app, waar je ook je voedselinname en veranderingen in je gezondheidsgegevens (na verloop van tijd) kan bijhouden. De Fitbit Inspire 2 heeft geen eigen ingebouwde gps-ontvanger, maar kan wel meeliften op de GPS van je telefoon om nauwkeurig runs, wandelingen en fietstochten bij te houden en in kaart te brengen. Je kan die later bekijken in de Fitbit-app en zelfs synchroniseren met andere apps, zoals Strava. Om je nog meer waar voor je geld te geven, krijg je bij deze goedkope fitness tracker een gratis jaarabonnement op Fitbit Premium, waarmee je toegang hebt tot work-outs onder leiding van een instructeur, meditatiesessies en voedingsschema’s.

Adviesprijs: 69 euro

Asus RT-AX86U-gamingrouter

Heeft je wifi-router zijn beste tijd gehad of wil je het verouderde exemplaar dat je internetprovider voorzag vervangen? Zoek dan niet verder. Asus heeft altijd al een geweldige reeks van game-gecentreerde toestellen gehad, en de Asus RT-AX86U zet deze traditie verder. Hij is misschien wel wat duur in vergelijking met meer standaardrouters, maar als Wi-Fi 6-router heeft hij zeker een competitief prijsje. Als we rekening houden met het feit dat Wi-Fi 6 de toekomst is qua connectiviteit, dan is deze router zeker een goede keuze voor Asus en een geweldig toestel voor gamers, maar ook wie thuis gewoon snel en stabiel draadloos internet wil. Het heeft ook leuke functies voor gamers, zoals een 2.5 Gigabit Wan, de mogelijkheid om een ethernetpoort te specialiseren als ‘gaming’-poort en NVIDIA Geforce Now Cloud Gaming Optimization. Ten slotte komt de router ook met de nodige controle-instellingen voor ouders als dat nodig zou blijken. Je weet maar nooit wat voor twijfelachtige content de (klein)kinderen anders zomaar kunnen raadplegen.

Adviesprijs: 249 euro

Huawei MatePad Pro

Wie op zoek is naar een Android-tablet en de prijzen bij de grote kanonnen Apple en Samsung toch wat te veel van het goede vindt, heeft aan de Huawei MatePad Pro een speels alternatief. Meer zelfs, de tablet is de poging van het Chinese bedrijf om te concurreren met de iPad Pro. In veel opzichten is het een zeer sterke rivaal, van het hoogwaardige 10,8 inch-scherm tot de prestaties en de duurzame batterij. De Huawei MatePad Pro heeft een stijlvol, slank en lichtgewicht ontwerp. Daarnaast is er een optionele stylus en toetsenbord verkrijgbaar. Het leuke aan deze Android-tablet is dat Huawei duidelijk praktische aspecten in gedachten had en hij dus gebouwd is voor productiviteit. Gebruik je geen Google-diensten en ben je niet zo tuk om de Amerikaanse zoekreus, dan vind je het vast ook niet erg dat bij de MatePad Pro niet eens toegang hebt tot de Play Store. Er zijn dus geen Google-apps, zoals Maps, beschikbaar. Voor veel mensen is dit een groot probleem, maar als je zonder kan leven, komt deze tablet dichterbij dan de meeste Android-varianten om de iPad Pro-ervaring te evenaren.

Adviesprijs: 399 euro

Final Audio UX3000

De Final Audio UX3000 ziet er in eerste instantie niet heel speciaal uit, maar de koptelefoon is toch indrukwekkend dankzij functies zoals een aptX Low Latency Bluetooth-verbinding, een lange batterijduur en actieve ruisonderdrukking. De Final Audio UX3000 verrast met zijn lichte, kleine design, waardoor hij ondanks zijn milde prijskaartje toch bijzonder comfortabel is om hem lang aan een stuk te dragen. De koptelefoon geeft een dynamisch geluid binnen alle muziekgenres. Waar je ook naar luistert: het klinkt gewoon mooi vol. De actieve ruisonderdrukking (ANC) vonden we tijdens het testen ook prima voor het dempen van de meeste afleidende geluiden. De Final Audio UX3000 zit niet op het niveau van Bose of Sony qua ANC, maar deze budgetoptie kost dan ook een pak minder dan de ANC-koptelefoons van de grote jongens. De batterijduur is uitstekend. Zo gaat de UX3000 35 uur mee met ANC uit en 25 uur met ANC aan. Het duurt ongeveer 2,5 uur om de koptelefoon volledig op te laden wanneer de batterij helemaal leeg is. Er is geen bijbehorende app en er zijn ok geen touch controls aanwezig op de UX3000, maar qua specificaties levert deze koptelefoon meer dan genoeg voor een veel aantrekkelijkere prijs dan veel van de concurrentie.

Adviesprijs: 139 euro

App van de maand

Sketchbook

Platform: Android, iOS

In artistieke kringen moeten we de fantastische app Sketchbook niet meer introduceren. Ben je nog maar pas begonnen met tekenen of heb je besloten om je potlood en penseel toch eens in te ruilen voor een digitaal exemplaar? Mogelijk heb je dat al eens geprobeerd met een andere app en vond je dat maar niks. Als er één toepassing is die je van gedachte kan doen veranderen, dan is het Sketchbook wel. Intussen staat de artistieke app mijlenver boven de competitie, terwijl ze volledig, maar dan ook volledig gratis is. En dat zie je niet vaak meer met programmaatjes van dit niveau. Het gebruiksgemak is veruit de grootste sterkte van Sketchbook. Dat is het gevolg van een slim uitgedacht ontwerp en een handige menustructuur. Niets voelt overladen met knoppen en keuzes, terwijl al je typische tools toch niet te ver weg zitten. Bovendien ondersteunt de app werken in lagen en krijg je een brede keuze uit borstels, pennen en penseeltipjes. Je zal met andere woorden nooit het gevoel krijgen dat er iets ontbreekt. Nieuwelingen zullen zich niet snel afgeschrikt voelen en ook wie vaak schetst of graffitidesigns maakt, kan in de trein of in de zetel thuis zijn fantasie de vrije loop laten.

Adviesprijs: gratis