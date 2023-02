Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ben je op zoek naar een serieuze relatie, soulmate, of gewoon een avontuur? Dit zijn de 5 beste datingsites die je daarbij kunnen helpen in 2023. We sommen de beste website per categorie op.

Waarom kiezen voor een datingsite? Website vs App

Tegenwoordig wordt er vooral gebruik gemaakt van dating-apps om online te daten. Toch zijn dating-websites nog steeds een goede, en misschien zelfs betere keuze dan apps. Zo zijn websites vaak net wat serieuzer en bieden ze meer mogelijkheden dan apps. Daarnaast heb je geen last van vervelende notificaties op je telefoon en kan je gewoon rustig de tijd nemen om je perfecte match te vinden.

Een datingsite is efficiënter

Als je op zoek bent naar een serieuze relatie, zijn datingsites een beter optie dan populaire dating apps. Datingsites zijn veel efficiënter dan apps. Dit komt doordat leden van datingsites vaak ook op zoek zijn naar een serieuze relatie, in tegenstelling tot degenen die swipen voor plezier of uit verveling.

Datingsites zijn serieuzer

Datingsites hebben meestal een veel serieuzere aard dan dating apps, dit komt doordat ze meer opties bieden voor het vinden van een geschikte partner. Zo kun je niet alleen zelf zoeken, maar vaak ook worden gekoppeld aan andere personen op basis van je voorkeuren en interesses. De drempel om lid te worden van een website ligt hoger, omdat het proces van inschrijven en het opstellen van een profiel meer tijd en moeite kost dan op een dating app. Dit alles draagt bij aan een serieuzere sfeer op de datingsite, waardoor de kans op een succesvolle relatie, match of avontuur groter is.

Meer functionaliteiten

Hoewel dating-apps leuk zijn om te gebruiken, bieden ze vaak weinig meer dan wat swipen. Als je op zoek bent naar een serieuze relatie, is het vaak beter om te kiezen voor een datingwebsite met aanvullende functionaliteiten zoals geavanceerde matching en verschillende manieren om contact te leggen. Daarnaast kan je jouw profiel vaak wat meer personaliseren en meer informatie geven.

Vergelijkingstabel van datingsites

Wat is de beste datingsite in 2023?

1. Parship – beste serieuze datingsite

Parship is ongetwijfeld de bekendste datingsite van België en staat bekend om de serieuze aard. Als je op zoek bent naar een serieuze relatie kan je met Parship weinig verkeerd doen. Dankzij de uitgebreide persoonlijkheidstest zal je steeds makkelijk veel en relevante matches krijgen. De persoonlijkheidstest duurt ongeveer 10 minuten dus neem er wel even je tijd voor. Je nieuwe relatie vinden op Parship kan eigenlijk al vanaf 18 jaar, maar de doelgroep ligt hier wel voornamelijk op 30-plussers.

2. Be2 – beste wetenschappelijke datingsite

Be2 is net zoals Parship ook een datingsite perfect geschikt om serieuze relaties te vinden. Echter ligt de focus hier meer op matchmaking op basis van een erg uitgebreide wetenschappelijke persoonlijkheidstest. Door de test correct in te vullen zal je gekoppeld worden aan personen waarmee je erg veel mee gemeen hebt, of juist helemaal niet zodat de match een aanvulling is op basis van je karakter. Het is hier dus erg belangrijk om de persoonlijkheidstest zorgvuldig in te vullen, want die kan je slechts 1 keer invullen. De meeste gebruikers van deze website zijn 25 jaar of ouder.

3. 50liefde – beste datingsite voor senioren

50liefde is de beste datingsite voor senioren die we gevonden hebben. De website is erg gebruiksvriendelijk en richt zich ook enkel op 50-plussers. Je zal af en toe vast wel eens iemand jonger tegenkomen maar 40 jaar is toch wel echt de ondergrens. Het is niet altijd even simpel om als 50 plusser nog een relatie te vinden, maar deze website heeft vele mensen daar met succes bij geholpen.

4. Victoria Milan – beste datingsite voor affaires

Zit je momenteel al in een relatie maar toch nog opzoek naar een avontuur? Dan kunnen we enkel Victoria Milan aanraden. Deze website is namelijk ontworpen voor mensen in een relatie die op zoek zijn naar wat spanning. Anonimiteit is een prioriteit bij Victoria Milan zodat je discreet en zonder zorgen kan daten. Het is wel altijd even opletten voor nep-profielen die je ongetwijfeld zal tegenkomen, maar dat ga je overal wel hebben. Victoria Milan zet zich in om zoveel mogelijk van deze profielen te verwijderen en verbannen.

De focus ligt hier niet echt op serieuze relaties, maar je weet natuurlijk maar nooit wat er uit de bus komt.

5. Ondeugend daten – beste erotische datingsite

Ben je enkel op zoek naar wat spanning en erotiek? Dan is ondeugend daten “The place to be”. Op deze website zal je enkel gelijkgestemden tegenkomen, die opzoek zijn naar erotiek en niets meer.