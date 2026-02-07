De beste NAS-systemen voor thuis



Als je het concept van cloudopslag erg handig vindt, maar je liever niet voor de rest van je leven aan een abonnement vastzit, dan is een NAS-systeem voor thuis zeker een interessante investering. Cloudopslag, zoals OneDrive, Google Drive en iCloud, is erg handig, omdat je hiermee vanaf overal bij je (belangrijke) bestanden kan. Het probleem is natuurlijk wel dat je continu moet blijven betalen aan Microsoft, Google of Apple om je bestanden op hun servers te kunnen houden. Een NAS (Network Attached Storage) biedt je de optie om in principe je eigen cloudopslag te creëren en beheren. Je zet zelf je eigen server op in huis (of op kantoor), waar je vervolgens met de juiste instellingen ook vanaf elke computer, tablet of smartphone toegang toe hebt. Het voelt misschien ook iets veiliger om je foto’s op een eigen server te hebben staan, maar je kan een NAS daarnaast ook nog gebruiken als mediaserver voor het streamen van je eigen films en voor nog veel uitgebreidere taken. Met de drie opties in deze koopgids kan je het echter ook lekker eenvoudig houden.

Wat is een NAS en waarom zou je er een kopen?

Een NAS is in principe gewoon een erg compacte computer met een focus op opslag en een speciaal besturingssysteem dat ook voornamelijk gericht is op het opslaan, beheren en beschermen van je data. Een NAS is daarnaast (normaal gesproken) ook altijd verbonden met je netwerk, zodat je ook vanaf andere locaties verbinding kan maken met deze computer om bij je bestanden te kunnen. Je kan ook makkelijk vanop afstand (en via allerlei apparaten) bestanden uploaden naar de NAS om ze veilig te stellen (zoals bijvoorbeeld vakantiefoto’s net nadat je ze gemaakt hebt). De meeste NAS-systemen bieden ook nog eens handige apps voor bijvoorbeeld automatische back-ups van bestanden, mediastreaming en nog veel meer geavanceerdere taken. Het grootste voordeel van een NAS, in tegenstelling tot cloudopslag, is controle over je eigen bestanden. Al je data blijft in je eigen bezit. Ook al is opslag niet zo heel goedkoop meer, blijft dit op de lange termijn wel goedkoper dan een doorlopend abonnement. Het voordeel van een NAS ten opzichte van extra externe of interne HDD’s of SSD’s toevoegen aan je bestaande pc(‘s), is dat je een NAS niet fysiek mee hoeft te nemen om op een andere locatie bij je bestanden te kunnen. NAS-systemen zijn verder tegenwoordig ook verrassend gebruiksvriendelijk, zeker als je ze voornamelijk voor de basistaken wil gebruiken. Als je voor een model met genoeg bays (ruimtes voor schijven) kiest, is er ook ruimte om uit te breiden als je begint met één of een paar schijven en die vol beginnen te geraken.

Een NAS zoals de UGREEN NASync DH2300 is een erg aantrekkelijk alternatief voor populaire clouddiensten.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een NAS?

Een van de belangrijkste overwegingen bij het selecteren van de juiste NAS is het kiezen van het aantal bays dat je nodig hebt. In deze koopgids vind je één optie met twee bays en twee opties met vier bays. Twee is meestal wel het minimum, maar je hebt ook NAS-systemen met acht bays of zelfs nog meer. Als je niet verwacht enorm veel opslagruimte nodig te hebben, dan kan je flink wat kosten besparen door voor een 2-bay-model te kiezen, maar vier of meer bays geven je natuurlijk veel meer flexibiliteit in de toekomst. Het is ook belangrijk om rekening te houden met RAID-configuraties. RAID is een techniek waarbij verschillende harde schijven samenwerken om één gezamenlijke opslagplaats te creëren. Bij RAID 0 kan je genieten van de volledige opslagruimte die je harde schijven te bieden hebben en maximale snelheden, maar er is geen bescherming voor als één van de schijven het begeeft. Daarom is er ook RAID 1. Bij deze configuratie wordt de helft van je opslagruimte gebruikt om een directe kopie te maken van de andere helft. Je houdt hierbij dus maar de helft van de bruikbare opslagruimte over, maar je kan ook één van je schijven verliezen zonder je data kwijt te zijn (bij een NAS met twee schijven erin). Je hebt verder ook nog RAID 5 en 6 voor NAS-systemen met meer bays, waarbij de gekopieerde data over iets meer schijven wordt verspreid. Verder zijn natuurlijk ook aspecten zoals een goede processor, snelle netwerkpoorten en gebruiksvriendelijke software van belang bij het kiezen van de juiste NAS.

Het kiezen van een model met genoeg bays is erg belangrijk, ook al zijn er wel uitbreidingsmodules beschikbaar voor modellen zoals de QNAP TS-464.

De beste NAS-systemen voor thuis

UGREEN NASync DH2300

De UGREEN NASync DH2300 is een betaalbare en gebruiksvriendelijke NAS die vooral ideaal is voor thuis of op een klein kantoor. Met dit relatief kleine apparaatje vervang je gemakkelijk cloudopslagdiensten zoals OneDrive, Google Drive en iCloud en zit je niet meer aan een abonnement vast voor opslag waar je van overal bij kan komen. Dit model heeft twee drive bays en er passen dus twee 3,5- (of 2,5-)SATA-schijven in. Je kan de NAS in totaal van 60 TB aan opslag voorzien en kiezen voor RAID 0 of RAID 1. De Rockchip RK3576-processor en 4 GB aan RAM zorgen hier voor prima prestaties bij simpele NAS-taken, zoals het maken van back-ups en mediastreaming. Verder is het besturingssysteem hier erg gebruiksvriendelijk en zit er ook een HDMI-poort achterop de NAS die streaming naar een tv of monitor in huis nog wat makkelijker maakt.

Adviesprijs: vanaf 188,99 euro – nas-eu.ugreen.com

Eigenschappen: 2-bays (3,5/2,5 inch), tot 60 TB opslag, 4 GB RAM (niet uitbreidbaar), Rockchip RK3576-processor, UGOS Pro, 1x 1GbE-poort, 1x HDMI 2.0b

UGREEN NASync DH2300 NAS Bureau 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC One-Touch, LAN 1GbE, Album Photo IA, Système NAS Facile pour Débutants, Serveur NAS Maison... €199,99 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be

QNAP TS-464

Dit model van QNAP is inmiddels wel iets ouder, maar blijft nog steeds een aantrekkelijke prijs-kwaliteit bieden, zeker voor thuisgebruik. Het is een veelzijdige, redelijk krachtige 4-bay-NAS en hij biedt net weer wat meer opties dan de simpelere NAS van UGREEN hiernaast. Hij ondersteunt tot 72 TB aan opslagcapaciteit en 4 TB aan M.2 SSD-opslag voor SSD-caching. Deze NAS is geschikt voor dezelfde simpele taken als de UGREEN-optie, maar ook nog voor wat lichte virtualisatie en container-taken. Dit model biedt verder twee 2.5GbE-netwerkpoorten en zelfs een PCIe-slot, waardoor je hem ook kan uitbreiden met een 10GbE-netwerkpoort. Dankzij de vier beschikbare bays, krijg je ook toegang tot meer RAID-configuraties om de juiste balans tussen prestaties, hoeveelheid bruikbare opslag en veiligheid te vinden. Het besturingssysteem is iets ingewikkelder dan bij UGREEN, maar nog steeds relatief gebruiksvriendelijk.

Adviesprijs: Vanaf 675 euro – www.qnap.com

Eigenschappen: 4-bays (3,5/2,5 inch), 2x M.2 2280 SSD-slot, tot 72 TB opslag, 4/8 GB RAM (uitbreidbaar tot 16 GB), Intel Celeron N5095-processor, QTS, 2x 2.5GbE-poort, 1x PCIe Gen 3 x2-slot, 1x HDMI 2.1

NAS Network Storage Qnap TS-464 Black €717,62 Koop op Bol Bol QNAP TS-464 - NAS-server - 4 bays - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI ondersteuning €717,95 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be QNAP TS-464-8G NAS Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be

Synology DiskStation DS925+

Ook de Synology DiskStation DS925+ is een verrassend krachtige en veelzijdige 4-bay NAS die vooral interessant is voor thuisgebruik en voor op kleine kantoren. Met een snelle processor, uitbreidbaar geheugen (tot 32 GB) en twee 2.5GbE-netwerkpoorten levert hij uitstekende prestaties voor alle basistaken die NAS-systemen moeten uitvoeren. Als je voor Synology kiest, is de DSM-software van het bedrijf een van de grootste voordelen. De software is gebruiksvriendelijk, maar ook erg uitgebreid voor mensen die wat geavanceerdere taken willen uitvoeren. Synology accepteert na een beleidswijziging ook gewoon weer harde schijven van externe partijen (zoals de gebruikelijke Seagate- en Western Digital-schijven). Je kan hier vier HDD’s in kwijt en twee M.2 SSD’s voor SSD-caching. Dit NAS-systeem ondersteunt tot 80 TB aan opslagruimte (zonder uitbreidingsmodule), maar helaas is er geen PCIe-slot meer voor een upgrade naar 10GbE.

Adviesprijs: vanaf 598 euro – www.synology.com

Eigenschappen: 4-bays (3,5/.2,5 inch), 2x M.2 2280 SSD-slot, tot 80 TB opslag, 4 GB RAM (uitbreidbaar tot 32 GB), AMD Ryzen V1500B-processor, DSM, 2x 2.5GbE-poort