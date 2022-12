Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Telecommunicatie wordt steeds belangrijker. Iedereen belt, WhatsAppt en chat heel wat af. Wil je mee met de tijd? Dan zal je mobiel moeten gaan. Maar wat zijn nu makkelijke en praktische seniorentelefoons? Het klinkt een beetje vervelend, maar er is een groot aanbod aan seniorentelefoons, zowel voor huistelefoons met een vast nummer of een smartphone. In beide gevallen zijn het simpelweg telefoons met een duidelijk scherm en grotere knoppen (of pictogrammen, in het geval van een touchscreen). Het zijn eigenlijk instapmodellen en goedkopere telefoons, waarbij je enkel de hoogstnodige functies zal terugvinden. De vraag is alleen: wat zoek jij in een telefoon? Laten we eens een paar opties en scenario’s uiteenzetten.

Groot en overzichtelijk

De seniorentelefoon is speciaal ontworpen voor ouderen en dat houdt in dat er rekening is gehouden met de algemene ouderdomskwalen, zoals slechtziendheid en een verslechterde motoriek. Seniorentelefoons kenmerken zich door een duidelijk scherm en grote toetsen. Let daarbij overigens ook op het formaat van het toestel. Een groot scherm klinkt aantrekkelijk, maar is natuurlijk lastiger meenemen wanneer je de deur uitgaat. Aan de andere kant levert zo’n mobiel toestel aanzienlijk meer bewegingsvrijheid en zijn ouderen altijd in staat om contact te zoeken met een ‘hulplijn’, indien nodig.

De juiste functies

De belangrijkste vraag is wel: waar ga je de telefoon voor gebruiken? Als je mobiel bereikbaar wil zijn, is een telefoon met toetsen misschien helemaal niet zo’n gek idee. Soms kan je er zelfs apps op installeren, zodat je WhatsApp kan gebruiken. Nokia heeft bijvoorbeeld een toestel met (vrij kleine) druktoetsen waar Google Assistant op zit. Zo kan je met de spraakbediening berichten inspreken en versturen. Wil je meer apps of fotograferen? Dan kom je al snel bij een smartphone uit, waar ook genoeg opties voorhanden zijn. Het bijzondere aan seniorentelefoons is wel de toevoeging van specifieke functies, zoals ondersteuning voor een gehoorapparaat of de aanwezigheid van een aparte alarmknop.

Alles binnen bereik?

Het valt natuurlijk direct op dat seniorentelefoons heel sober zijn ingericht. Ze hebben niet alle nieuwe snufjes, en de specificaties zijn ook niet hoogstaand. Veel seniorentelefoons draaien nog op een ouder besturingssysteem, zoals Android 10, om maar een voorbeeld te noemen. De meeste toestellen richten zich dan ook op de basisfuncties. Camera’s bijvoorbeeld zijn in de regel net sterk genoeg om duidelijke foto’s te maken. Wil je juist wel meer vermogen of mogelijkheden ter beschikking hebben? Dan zijn er apps die je als ‘launcher’ kan gebruiken op een normaal Android-toestel. Denk daarbij aan de Nederlandstalige Senioren Startscherm, Big Launcher of Wiser.

Internet: wel of niet

Denk daarbij ook na over de behoefte om internet te hebben op het toestel. Wil je onderweg bereikbaar zijn met functies als WhatsApp, een routeplanner of toegang hebben tot het internet? Of de mogelijkheid hebben om foto’s door te sturen naar vrienden en familie? Dan kom je al snel bij een smartphone uit met een internetabonnement. Wil je enkel bereikbaar zijn of kunnen bellen in geval van nood? Dan is een eenvoudigere oplossing in de vorm van een druktoetstelefoon helemaal geen verkeerde keuze. Die laatsten zijn vaak wat compacter en geven een tactiele feedback zodra je toetsen indrukt, wat erg prettig is. Met alle mogelijkheden van een smartphone heb je 1001 mogelijkheden. Voor alles is er wel een app of een functie te bedenken. Sommigen zijn compleet overbodig, maar veel functies kunnen een aangename toevoeging zijn in het dagelijks leven. Zo kan je alarmen instellen voor het innemen van medicijnen, een alarmfunctie gebruiken die verschillende mensen belt in geval van nood en helpt een reisplanner voor je verplaatsingen met het openbaar vervoer. Dan hebben we bankzaken, het betalen van rekeningen, het indienen van declaraties bij de ziektekostenverzekering en dat soort zakelijke functies (die steeds vaker digitaal moeten gebeuren) nog buiten beschouwing gelaten.

Persoonlijke voorkeur

Vergis je niet dat het kiezen van een smartphone nog altijd een heel persoonlijke keuze is. De jeugd is opgegroeid met smartphones en weet niet anders. Ben je opgeklommen van telefoons met draaischijven, druktoetsen en papieren telefoonboeken, dan is die stap behoorlijk groot. Bovendien vindt lang niet iedereen het prettig om naar zo’n fel scherm te kijken. Probeer altijd een winkel te zoeken waar je verschillende toestellen kan uitproberen en bekijk alle functies. Vaak hebben zelfs eenvoudig uitziende modellen verrassend praktische functies.

De beste seniorentelefoons

Fysic FM-7500 Seniorentelefoon

Dit is het model om van over te stappen als je jouw vaste toestel eigenlijk niet kan missen.

De Fysic Big Button Comfort FM-7500 seniorentelefoon is een echt instapmodel. Het toestel beschikt over extra grote letters en een duidelijke cijferweergave op het scherm. Dit is in de eerste plaats een toestel om mee te bellen of gebeld te worden. Het heeft goede basisfuncties, zonder toeters en bellen: WhatsApp of een camera heeft dit compacte toestel dan ook niet. Wel is de Fysic FM-7500 toegespitst op het gebruik van gehoortoestellen, waardoor het geluid daarvoor geoptimaliseerd wordt. De FM-7500 is daarnaast voorzien van een alarmtoets, zodat je met één druk op de knop een noodnummer kan bellen. Ook heb je de mogelijkheid om twee snelkeuzetoetsen in te stellen.

Prijs: 49 euro – www.fysic.nl

Eigenschappen: Geen internet, twee sneltoetsen, duidelijke knoppen, geen camera, oplader met houder.

Gigaset DL580

Hiermee blijf je langer bereikbaar bij je thuis.

Ben je nog niet toe aan een mobiel toestel? Dan haal je met de Gigaset DL580 een stukje gebruiksgemak en comfort in huis. De Gigaset DL580 is toegespitst op het gebruik met gehoortoestellen en minimaliseert ruis wanneer je een hoorapparaat draagt. De beltoon kan ook extra hard gaan en daarnaast gaat er nog een waarschuwingslampje knipperen als er gebeld wordt. Je hoeft dus geen oproep meer te missen. Dit vaste toestel beschikt over vier sneltoetsen, zodat de belangrijkste contacten (of het alarmnummer) binnen bereik staan. De cijfertoetsen zijn extra groot, evenals het verlichte display met een hoog contrast. Hierdoor zie je precies wat je doet en bel je niet snel een verkeerd nummer. Kortom: dit is een van de klassieke seniorentelefoons.

Prijs: 60 euro – www.gigaset.com

Eigenschappen: Vast toestel, grote toetsen en scherm, 4 snelkeuze-opties.

DORO 8050

Wil je een kant-en-klare smartphone voor senioren? Dan is dit een prima keuze.

De DORO 8050 is een echte seniorensmartphone, met alle mogelijkheden die daarbij horen… maar dan ontwikkeld voor senioren. Het toestel draait op Android 9 en beschikt over een groot en duidelijk 5,45 inch groot lcd-display met hoog contrast. Daarnaast heeft DORO de interface aangepast op senioren, met grote iconen en een duidelijke bediening. Ook werkt dit toestel met een gehoorapparaat, dat je zelfs draadloos kan verbinden. Op de achterzijde vind je een alarmknop, waarin telefoonnummers geprogrammeerd kunnen worden. Daarnaast kan je alle apps downloaden uit de Google Play Store. Aan de achterzijde van de DORO 8050 is een 13-megapixelcamera geplaatst. De foto’s zijn van voldoende kwaliteit en de led-flitser zorgt voor voldoende licht en kan ook gebruikt worden als zaklamp.

Prijs: 225 euro – www.doro.com

Eigenschappen: volledige smartphone, prima camera, apps installeren, beschikt over alarmknop.

Swissvoice G50

Nog een volwaardige smartphone, waar je alles op kunt doen wat je maar kunt bedenken!

Ook de SwissVoice G50 is een volwaardige smartphone voor ouderen, met Nederlandstalige software. Het toestel draait op Android 10, heeft een schermdiameter van 5 inch en beschikt over een 5-megapixelcamera. De bediening van deze smartphone is zeer eenvoudig, doordat alle knoppen op het aanraakscherm groter zijn dan bij andere smartphones. De G50 heeft op het hoofdscherm drie sneltoetsen met een foto en het menu is verdeeld in vier grote knoppen. Het is daarmee bijna onmogelijk om onbedoeld op de verkeerde knop te drukken. Het toestel wordt geleverd met een bureaulader voor eenvoudig opladen. Uiteraard mag de noodknop niet ontbreken: hieraan kan je vijf nummers toekennen. Dankzij bluetooth, gps en NFC kan je navigeren via Google Maps, je smartphone terugvinden en contactloos betalen.

Prijs: 150 euro – www.swissvoice.net

Eigenschappen: Echte smartphone, Alarmknop aanwezig, apps installeren, beschikt over camera.

Apps voor senioren

Heb je de keuze gemaakt voor een smartphone? Met deze apps haal je het maximale uit je toestel.

WhatsApp : voor het sturen van tekstberichten of beelden naar vrienden en familie.

: voor het sturen van tekstberichten of beelden naar vrienden en familie. Dichtbij : voor alle regionale nieuwsdiensten.

: voor alle regionale nieuwsdiensten. MedAlert : gebruik je medicijnen? Met deze app krijg je op tijd een notificatie.

: gebruik je medicijnen? Met deze app krijg je op tijd een notificatie. Moet ik naar de dokter? Deze app stelt je vragen en geeft advies of een doktersbezoek aan te raden is.

Deze app stelt je vragen en geeft advies of een doktersbezoek aan te raden is. Beter zien : deze app vergroot teksten en contrasten, waardoor je makkelijker kan lezen.

: deze app vergroot teksten en contrasten, waardoor je makkelijker kan lezen. Luisterbieb : voor het beluisteren van boeken. Alternatief: Storytel of Nextory voor een enorm aanbod aan luisterboeken.

: voor het beluisteren van boeken. Alternatief: Storytel of Nextory voor een enorm aanbod aan luisterboeken. Einsteins hersengymnastiek : om die grijze cellen in conditie te houden.

: om die grijze cellen in conditie te houden. Wordfeud : voor alle taalliefhebbers onder ons – dit is online Scrabble

: voor alle taalliefhebbers onder ons – dit is online Scrabble Mobiel bankieren: hiermee kan je alle geldzaken regelen.