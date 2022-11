Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Cloudopslag kan handig zijn, maar verslaat de veelzijdigheid van externe SSD’s of HDD’s niet. Waar je op moet letten als je voor het eerst externe HDD of SSD-opslag koopt, of als je extra opslag nodig hebt? We zochten het voor je uit en delen onze bevindingen. Externe schijven zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Waar je vroeger enkel nog kon kiezen uit externe HDD’s met draaiende schijven, wordt het aandeel SSD’s steeds groter. Welke externe harde schijf je moet aanschaffen, hangt af van het gebruiksdoel en de prijs die je wenst te betalen. Met name dat laatste zal bepalen of een SSD binnen de mogelijkheden past. Waar je een externe HDD (Hard Disk Drive) van 1TB al kan kopen voor minder dan 50 euro, loopt dit bij SSD’s al snel op tot minimaal 100 euro. Heb je meer dan 1 TB nodig, dan lopen de prijzen van SSD’s ook nog eens sneller op dan die van HDD’s. Tot slot kan je vaak meer opslag krijgen bij externe HDD’s dan bij SSD’s, maar dat verschil zal steeds kleiner worden naarmate de tijd vordert en de prijzen van NAND-chips voor SSD’s dalen. Zorg er in elk geval voor dat je vooraf bepaald hebt hoeveel geld je maximaal wil spenderen. Daar kan je vervolgens alle kanten mee uit.

Snelheid: SSD vs. HDD

Afhankelijk van je gebruiksdoel van de externe opslag die je wil aanschaffen, kan je bepalen hoe belangrijk snelheid voor je is. Zet je eens per maand een tiental foto’s over naar de externe schijf, dan is het alvast niet heel erg om wat langer te wachten op een tragere HDD. Tegelijkertijd zal het niet werken als je een externe HDD inzet als de schijf waarop je video’s bewerkt op je desktop of laptop. In de gevallen dat je actief werkt aan grotere bestanden, is een HDD simpelweg te traag en blijft een SSD de enige echte optie. Staar je overigens niet blind op een SSD en de maximale theoretische snelheid daarvan; hoe snel de opslag op de NAND-chips zijn werk kan doen, is grotendeels afhankelijk van de overdrachtssnelheid van de usb- of Thunderbolt-poort op je desktop of laptop. Met een klassieke USB 2.0-poort (vaak nog aanwezig op oudere computers) haal je snelheden tot maximaal 60 Mb/s. Koop je dan een SSD die tot 1000 Mb/s haalt, dan benut je niet eens 10 procent van zijn maximale capaciteit. Als je een SSD wenst te kopen, onderzoek dan of je laptop of desktop tenminste een USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 of USB 3.2 Gen 2×2-poort bevat. In die gevallen kan je de maximale bandbreedte grotendeels of volledig benutten.

Formaat, opslag en beveiliging

Dan zijn er nog verschillende formaten externe schijven om uit te kiezen. De 2,5-inch-schijven zijn daarbij wel het bekendst en zijn door hun formaat ook het gemakkelijkst mee te nemen. Vroeger waren zulke compacte schijven nog beperkt in capaciteit, omdat er simpelweg onvoldoende ruimte was om veel data kwijt te kunnen. Maar door technologische ontwikkelingen is die beperking ook verdwenen. Naast de 2,5-inch-schijven kan je ook kiezen uit de grotere 3,5-inchvarianten. Die bevatten vaak nog wel iets meer opslag of zijn beter beschermd, mochten ze op de grond vallen. Ten slotte zijn er de zogenoemde NAS-systemen. Die heb je kant-en-klaar van bijvoorbeeld WD of Seagate, en zijn direct verbonden met het internet. Nadeel is wel dat je zulke systemen niet zomaar meeneemt en ze eigenlijk ook met het internet verbonden moeten zijn om in gebruik genomen te worden. Verder kan je bij de aanschaf van een externe schijf denken aan het beveiligingsprotocol: is het dus belangrijk dat je de schijf met een wachtwoord kan vergrendelen? Afsluitend komen we nog even terug op de hoeveelheid opslag die je nodig denkt te hebben. Voor die berekening pak je best een schatting van hoeveel GB de bestanden die je momenteel zou willen opslaan in beslag nemen. Doe dit vervolgens maal twee, zodat je ook in de toekomst nog voldoende opslag op de schijf houdt.

Samsung T7 Portable SSD

Samsungs T7 is momenteel de beste betaalbare externe SSD.

Samsung was in 2015 een van de voorlopers op het gebied van externe SSD-opslag. Inmiddels zijn we al bij de 7de generatie Portable SSD’s van het Zuid-Koreaanse merk toegekomen. Zoals verwacht mag worden van de high-end SSD-modellen, biedt de T7 een van de snelste usb-standaarden (USB Gen 2) met een doorvoersnelheid van 10 Gb/s. Samsung levert verder een handige softwaretool mee voor Android, iOS en Windows om de SSD-schijf van een wachtwoord te kunnen voorzien. Deze software wordt in het vervolg ook gebruikt om hem te ontgrendelen. Vind je het belangrijk dat je een automatische back-up kan maken, laat de T7 van Samsung dan wel links liggen – zo’n functie is niet in de software aanwezig.

Prijs: vanaf 120 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), softwarematige beveiliging, doorvoersnelheden tot 1000 Mb/s (schrijven) en 1050 Mb/s (lezen), 3 jaar garantie.

SanDisk Extreme Pro Portable V2

Als snelheid belangrijk is, is de Extreme Pro eigenlijk altijd de beste keuze.

Wil je de snelst mogelijke externe schijf, dan kan je terecht bij SanDisk voor de Extreme Pro Portable V2. Met deze SSD maak je gebruik van de snelste usb-iteratie, namelijk USB Gen 2×2. Hierdoor kan de SSD ook een flink hogere snelheid halen dan de T7 van Samsung, namelijk 2000 Mb/s voor zowel lees- als schrijfacties. Qua formaat is hij zo goed als gelijk aan Samsungs aanbod, wat betekent dat je hem eigenlijk altijd mee kan nemen. Wel is SanDisk een stapje verder gegaan met de bescherming van de externe schijf. Hij is namelijk (in beperkte mate weliswaar) bestand tegen water en stof. Daarbovenop biedt SanDisk klanten vijf jaar garantie. De schijf is verkrijgbaar in 1-, 2- en 4TB-varianten.

Prijs: vanaf 190 euro – www.westerndigital.com

Eigenschappen: USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s), softwarematige beveiliging, doorvoersnelheden tot 2000 Mb/s voor lees- en schrijfacties, IP55-bescherming, 5 jaar garantie.

WD Elements Portable HDD

Veel en betrouwbare opslag hoeft niet duur te zijn.

WD’s Elements Portable is een goed voorbeeld van een reguliere 2,5-inch-HDD. Snelheidswonderen hoef je van deze harde schijf, mede door zijn USB 3.2 Gen 1-poort (5 Gb/s), niet te verwachten – daar is hij dan ook niet voor bedoeld. Wel is het een van de goedkoopste betrouwbare harde schijven, met een dikte van slechts 22 mm. Zwaar is hij ondanks de draaiende schijven niet: de HDD van Western Digital weegt namelijk slechts 230 gram, wat iets meer is dan een gemiddelde smartphone. Software of beveiligingsmogelijkheden biedt de WD helaas niet. Je koopt de Elements Portable in varianten met 500 GB en 1, 2, 3, 4 of 5TB opslag.

Prijs: vanaf 50 euro – www.westerndigital.com

Eigenschappen: USB 3.2 Gen 1 (5 GB/s), compacte behuizing, 2 jaar garantie.

Seagate Expansion Portable HDD

De Expansion Portable van Seagate is eigenlijk een WD Elements in een andere behuizing.

Seagate begeeft zich met de Expansion Portable in hetzelfde segment als de Elements Portable en biedt dan ook zeer vergelijkbare specificaties, zoals dezelfde USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)-doorvoersnelheid. Tegelijk is de schijf van Seagate wat zwaarder (259 gram), maar dunner (12,6 mm). Net als de WD is de Seagate een van de goedkoopste, maar ook meest betrouwbare externe harde schijven. Voor de prijs hoef je de schijf alvast niet af te laten vallen. Seagate biedt de Expansion Portable aan in varianten met 1, 2, 4 en 5 TB opslaggeheugen.

Prijs: vanaf 55 euro – www.seagate.com

Eigenschappen: USB 3.2 Gen 1 (5 GB/s), compacte behuizing, 2 jaar garantie.

LaCie Rugged USB-C

Wellicht dat de kleur alleen al ervoor zorgt dat je hem niet laat vallen.

Ben je avontuurlijk ingesteld, laat je wel eens wat spullen vallen of wil je er gewoon zeker van zijn dat je bestanden veilig staan opgeslagen, dan mag de LaCie Rugged USB-C eigenlijk niet missen uit je zoektocht. Het is geen SSD, dus het is zeker geen snelheidswonder. Toch haalt de harde schijf van het Franse LaCie doorvoersnelheden tot 130 Mb/s over de usb 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) poort. Daar koop je deze externe schijf echter niet voor. De Rugged moet namelijk vooral de kopzorgen wegnemen als de schijf plots op de grond valt. LaCie stelt dat dit bij de Rugged HDD-modellen veilig kan tot 1,2 meter. Let wel, dat kan enkel als de schijf niet in gebruik is, stellen ze op hun website. Het ontwerp is verder bestand tegen water en stof, en LaCie stelt daar twee jaar garantie en een service om data te herstellen bij uitval van de schijf tegenover. De Rugged USB-C is verkrijgbaar in varianten van 1, 2, 4 en 5 TB opslag.

Prijs: vanaf 120 euro – www.lacie.com

Eigenschappen: USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), valbestendige behuizing, water- en stofbestendig, 2 jaar garantie met service voor herstellen dataverlies.

SanDisk G-Drive ArmorATD

Wellicht dat de kleur alleen al ervoor zorgt dat je hem niet laat vallen.

SanDisk plaatst deze schijven binnen zijn Professional-reeks, mede vanwege de extreme bescherming die je met de schijf krijgt. Zo moet de G-Drive ArmorATD bestand zijn tegen schokken, water en stof (IP54) en extreme druk, bijvoorbeeld als een voertuig over de harde schijf rijdt. Valbescherming wordt niet direct genoemd door SanDisk – daar heeft LaCie dus zeker nog wel een puntje voor op deze professionele schijf. Opvallend voor een schijf uit de professionele SanDisk-reeks is wel dat verdere software ontbreekt: automatische back-ups maken kan niet en een wachtwoord instellen om je bestanden te beveiligen tegen indringers is eveneens niet mogelijk. Deze harde schijf wordt aangeboden in varianten met 1, 2, 4 en 5 TB opslag.

Prijs: vanaf 110 euro – www.westerndigital.com

Eigenschappen: USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), water- en stof bestendige behuizing, stofbestendigheid, 3 jaar garantie.