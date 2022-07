De beste speakers voor je pc of Mac in 2022

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Speakers voor pc of Mac zijn helemaal niet uit de mode. Niet overtuigd? We doen even uit de doeken waarom dat zo is. Het lijkt nu alsof we een stap terugzetten in de tijd, maar niets is minder waar. Heeft het nog zin om te investeren in een speakerset voor je pc of Mac? Absoluut, we zijn meer dan ooit overtuigd. Een speakerset geeft je vaak een andere indruk van je muziek, films of games dan wanneer je een hoofdtelefoon op hebt. Een hoofdtelefoon heeft ook enorm veel voordelen, maar soms moet je de muziek gewoon eens goed kunnen opendraaien.

Stel je eens voor dat je een hele voormiddag met je hoofdtelefoon aan het werk bent geweest: na al die uren voelt het heel goed om die hoofdtelefoon af te zetten. Maar als je geen genoeg kan krijgen van die afspeellijst, wat doe je dan? Dan draai je je speakerset open. Het komt er eigenlijk op neer dat je moet investeren in zowel een hoofdtelefoon als een speakerset. Dat betekent niet dat je veel geld moet uitgeven, integendeel.

Waar moet je op letten bij aankoop van een speakerset?

Design

Als je een speakerset gaat aankopen moet je helemaal overtuigd zijn van het design. In het aanbod vind je vandaag pc-speakers in alle kleuren en vormen. Ronde speakers, rechthoekige speakers, ovale speakers en ga zo maar door. De speakerset gaat op je bureau staan pronken en dus heb je waarschijnlijk liefst dat ze goed passen bij de rest van je bureau. Kijk daarom gerust rond, er zijn heel wat mogelijkheden.

Connectiviteit

Hoe stuur je de audio nu door die speakers? Via wifi, bluetooth of gewoon via de aux? Niet alle speakers ondersteunen alle opties dus kijk goed uit vooraleer je overgaat tot de aankoop. We zijn zelf grote fan van de aloude aux, omdat die dikwijls voor de beste kwaliteit zorgt. Wifi en bluetooth kunnen bovendien voor vertraging zorgen en dat wil je niet.

Kanalen

Vaak, maar niet altijd, is een speakerset voor pc of Mac voorzien van een extra sub of baskast voor lage tonen. De goedkopere modellen hebben dit vaak niet. Het gaat dan om een 2.0-systeem. Wil je er een sub of baskast bij? Kijk dan naar de 2.1-systemen, maar weet dat je dan wel sowieso meer gaat betalen. Niet elke dure speakerset heeft per definitie een sub. Sommige fabrikanten claimen namelijk dat hun 2.0-systeem een ingebouwde bas heeft in elke speaker.

Prijs

Tot slot is het natuurlijk heel belangrijk om je portefeuille in de gaten te houden. Hoeveel wil je spenderen aan de speakerset? Als je bijvoorbeeld niet vaak naar muziek luistert, films kijkt of meetings hebt, kan het interessant zijn om voor een speakerset te kiezen die minder dan 50 euro kost. Vaak is dat al meer dan voldoende. De ingebouwde speakers van pc’s zijn sowieso al niet goed. In de nieuwste iMac is dat al een stuk beter, maar ook daar wil je nog een speakerset aankoppelen. Luister je heel vaak naar muziek of andere content? Dan is het meestal zijn investering wel waard, maar je hoeft niet te veel geld uit te geven. Tussen de 50 en 100 euro vind je vaak al hele goede speakersets waar je tevreden van zal zijn.

De beste speakers voor je pc of Mac in 2022

Edifier R12U 2.0

Klein design

Connectie via usb

Moderne look

Geen subwoofer

Een speakerset hoeft zeker niet veel geld te kosten.

We beginnen onze koopgids met het meest betaalbare model waarbij de prijs-kwaliteit nog steeds goed zit. Zoals we hierboven al aangaven, hoeft niet iedereen veel geld uit te geven aan een speakerset voor zijn pc of Mac. Dat hangt natuurlijk af van je gewoontes. Toch kan de Edifier R12U 2.0 voor heel wat mensen een toegankelijke speakerset zijn. Je betaalt er nog geen 23 euro voor en toch geef je de content die je gaat beluisteren op je pc of Mac al een extra dimensie. Een aanrader. De speakerset bestaat al sinds 2015, maar wordt vandaag nog steeds vaak naar voren geschoven.

Trust Tytan 2.1

Subwoofer afgewerkt in hout

Piekvermogen van 120W

Met afstandsbediening

De Trust Tytan-serie gaat intussen al enkele jaren mee. Het zijn niet de meest subtiele speakers, maar als je een groot bureau hebt, kunnen ze alvast niet misstaan. Als tweede optie raden we de Trust Tytan 2.1-speakerset aan. Voorzien van een grote subwoofer, 2 speakers en een afstandsbediening, krijg je heel wat terug voor dat geld. Je haalt de Tytan 2.1 momenteel in huis voor ongeveer 80 euro. Helaas kan je geen gebruikmaken van bluetooth, maar je geniet wel van je muziek met een extra goede bas. Bovendien sluit je de Tytan 2.1 aan via aux, waardoor je sowieso altijd meteen verbonden bent én de beste kwaliteit hebt.

Edifier R1080BT

Connectie via aux of bluetooth 5.0

Bediening via mobiele app

Modern design

Net zoals bij de allereerste speakerset die we aanhaalden in deze koopgids, heeft datzelfde merk andere luidsprekers die net nog een stapje verder gaan. Edifier is namelijk een gekende speler en de R1080BT krijgt in de meeste gevallen zeer goede recensies. De 2.1-speakerset biedt een mooi en zuiver geluid. De speakersatellieten hebben een knap en strak design en ze zijn niet te groot. We zijn zelf grote fan van de witte versie die afgewerkt zijn met subtiele geeltinten. Deze speakers zullen op nagenoeg elk bureau passen. Het voordeel van deze Edifier R1080BT-speakerset is dat je hier wel toegang hebt tot bluetooth én aux. Je kan dus gewoon kiezen. Het enige nadeel is dan weer dat deze speakers geen subwoofer hebben, maar dat is geen gemis.

Logitech Z407

Connectie via aux & bluetooth

Met afstandsbediening

Subwoofer inbegrepen

De Logitech Z407 kan je bijvoorbeeld ook perfect op een leuke kast zetten en zo de kamer vullen. De leukste ervaring heb je toch als je beide satellieten links en rechts van je display zet, met de sub onder je bureau. De Z407 kan je aansluiten via aux en bluetooth, net zoals bij de Edifier R1080BT. Deze speakerset is een stukje goedkoper, maar heeft wel een subwoofer. Bovendien krijg je er een leuke draadloze (en ronde) afstandsbediening bij, waarmee je in een handomdraai je muziek kan beheren, zonder dat je je streamingapp moet openen. Voor 79,99 euro krijg je echt veel terug bij deze speakerset. Tot slot hebben de speakersatellieten een leuk design. Je kan ze zowel verticaal als horizontaal zetten.

Lees ook: Logitech Z407 speakerset review

Razer Nommo 2.0

Helder geluid

RGB-verlichting

Leuk design

Als laatste willen we nog graag de Nommo 2.0-speakerset van Razer vermelden. Die heeft een compleet ander design dan de andere sets in deze koopgids en dat maakt hem net zo aantrekkelijk. Deze speakerset kost wel een stuk meer ook. Je betaalt er vandaag tussen de 80 en 160 euro voor en ze hebben geen aparte subwoofer. Dat zou geen probleem zijn, aangezien de subwoofers gewoon in de speakersatellieten zitten. Een leuke extra is dat ze onderaan voorzien zijn van RGB-verlichting. Je sluit de Razer Nommo 2.0 aan op je pc of Mac via aux.