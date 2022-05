Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Voor Gadgets van de maand gaat de redactie elke maand op zoek naar een reeks leuke gadgets die je moet hebben. Hieronder vind je een selectie gadgets die we hebben uitgekozen voor mei 2022.

Bekijk hier ons overzicht van vorige maand

Gadgets van de maand: onze keuze voor mei 2022

Satechi 2-in-1-hoofdtelefoonhouder met draadloze oplader

Bewaar je koptelefoon in stijl met de 2-in-1-hoofdtelefoonhouder van Satechi. Dit model heeft een geïntegreerde draadloze oplader, waardoor het een ideale accessoire is voor jouw bureau. Zo hou je een werkplek net wat beter georganiseerd. Daarnaast heeft de houder een stijlvol ontwerp, waardoor hij helemaal tot zijn recht komt op elke locatie. Als je een hoofdtelefoon of headset wil opladen, gaat dat ook gemakkelijk zonder al te veel kabels te gebruiken. De houder heeft een usb-c-poort op de achterkant, waar je gemakkelijk je koptelefoon op aansluit. Zo werk je subtiel alle kabels weg. De draadloze lader heeft een output van 7,5W en ondersteunt Qi-technologie, waardoor de meeste smartphones compatibel zijn. Voor iPhone-gebruikers gaat het opladen nog makkelijker: de houder is ook voorzien van MagSafe-ondersteuning. Met dit stijlvolle accessoire is je bureau nog beter georganiseerd.

CalDigit Thunderbolt Station

CalDigit is terug met de 4de generatie van zijn bekende Thunderbolt Station. De TS4 is een krachtig Thunderbolt-dock met meer dan 18 connectiviteitspoorten. Het doel van dit apparaat is om ervoor te zorgen dat je nooit meer een aansluiting tekortkomt. Via een Thunderbolt-kabel koppel je het station aan je pc of Mac en vervolgens heb je alle poorten binnen handbereik. De TS4 is uitgerust met vier USB-A 3.2-poorten, twee USB-C 3.2-poorten, drie Thunderbolt-aansluitingen, drie aparte audio-ingangen, een MicroSD en reguliere SD-kaartslot, een ethernetpoort en een DisplayPort-ingang. Met al deze connectiviteit sluit je moeiteloos elk apparaat aan op je pc. De TS4 heeft een handzaam formaat, waardoor kabelmanagement makkelijker wordt dan ooit. Ook hoef je niet meer achter je pc te kruipen om een apparaat aan te sluiten. Ideaal voor een thuiskantoor waar veel creatief werk wordt gedaan.

Caliber multifunctionele wekker

De HCG019QI-BA multifunctionele wekker van Caliber is het enige apparaat dat je nodig hebt voor op je nachtkastje. Hij is voorzien van alle functionaliteit die je van een wekker mag verwachten en is daarnaast ook uitgerust met een nachtlamp. Je kunt zelf de kleur van het licht kiezen. Ook is het mogelijk om twee aparte wektijden in te stellen, een voor jou en een voor je partner. Zo heb je maar één wekker nodig in de slaapkamer. Als kers op de taart heeft het apparaat een draadloze oplader voor smartphones. Daarmee heb je meteen een plek om je telefoon neer te leggen als je gaat slapen en word je wakker met een opgeladen toestel. Zo hoef je niet in het donker te prutsen met kabels. Als je smartphone geen ondersteuning biedt voor draadloos laden, is dat geen probleem. Je kan hem ook opladen via de usb-c-aansluiting op de wekker.

Dodow Sleep Aid

Last van slapeloosheid? Misschien kan de Dodow Sleep Aid je helpen. Deze slaaprobot projecteert een blauwe ring op het plafond die van grootte verandert. Wanneer je je ademhaling aanpast aan het ritme van de ring, kan je makkelijker ontspannen. Hierdoor kom je beter tot rust en val je sneller in slaap. Het is een eenvoudige methode om je nachtrust net een beetje beter te maken. De slaaprobot heeft een diameter van slechts 9 centimeter en werkt op batterijen. Met veel gemak plaats je hem op ieder nachtkastje en je hoeft je geen zorgen te maken om kabels. Je kunt zelf een projectietijd instellen van 8 of 20 minuten. Na deze tijd schakelt het apparaat zichzelf uit. De Dodow Sleep Aid werkt op 3 AAA-batterijen en doordat hij zichzelf automatisch afsluit, gaan de batterijen lang mee.

App van de maand

Please, touch the artwork

Normaliter mag je niet aan de kunstwerken zitten als je in een museum bent, maar bij deze app is dat juist wel de bedoeling. Please, touch the artwork is een mobiele game van Belgische makelij. Het spel is gevuld met honderden puzzels, een unieke verhaallijn en een jazzy soundtrack. Daarnaast krijg je veel feitjes te weten over kunst en iconische schilderijen. Voordat je het weet, ben je uren kwijt aan puzzelen. De app is niet alleen geschikt voor tijdverdrijf. De combinatie van puzzels die makkelijk te begrijpen zijn en een rustgevende soundtrack is ideaal om even tot rust te komen. Er zit geen tijdsdruk op en je hoeft geen voorkennis te hebben. Iedereen kan de game opstarten en naar hartenlust gaan puzzelen en genieten van de muziek en unieke tekenstijl. Als je liever op pc of Mac speelt, kan dat ook. De game is op verschillende platformen beschikbaar.

Download deze app voor Android en iOS (prijs: 4,99 euro)