Het internet is een ware schatkist aan informatie. Om tussen de miljoenen websites die het internet inmiddels telt de juiste en relevante informatie nog te kunnen vinden, hebben we wel een beetje hulp nodig. In 1997 onthulden een zekere Larry Page en Sergej Brin de uitvinding die het internet en ons dagelijkse leven voorgoed zou veranderen: de zoekmachine Google. Een zoekmachine is als een soort gps voor het internet. Op basis van een zoekresultaat dat je ingeeft, zal de zoekmachine je naar het juiste adres proberen te navigeren. We zouden ons vandaag de dag geen leven zonder Google meer kunnen voorstellen. Google is al jaren aan een stuk de meest bezochte website wereldwijd. Elke seconde worden bijna 100.000 zoekopdrachten ingegeven in de zoekmachine, op een dag rond de 7 miljard. In het jaar 2020 stelden we in totaal 2,5 biljoen vragen aan Google. Hoe meer tijd we op het internet doorbrengen, hoe sneller dit aantal zal toenemen. Ondanks onze niet te stillen honger naar kennis en informatie, is Google niet onomstreden omwille van zijn privacybeleid. Is privacy voor jou een topprioriteit, dan moet je misschien toch eens een andere zoekmachine een kans geven. We bespreken de beste alternatieven voor Google Search.

Hoe werkt een zoekmachine?

Wat gebeurt er achter de schermen wanneer je googelt? Achter de zoekbalk van Google zit een complex netwerk van algoritmen. Wanneer je een zoekopdracht ingeeft, gaat de ‘Googlebot’ voor je op zoek binnen de index van Google. Die omvat biljoenen unieke webpagina’s en wordt elke seconde verder uitgebreid. De algoritmen van Google doorzoeken systematisch het world wide web om cache-versies van elke webpagina te maken. Het zijn die unieke kopieën die je te zien krijgt in de zoekresultaten en die je doorverwijzen naar de juiste webpagina. Hoe wordt nu bepaald welke pagina’s bovenaan de zoekresultaten verschijnen? Daar is een algoritmensysteem genaamd PageRank voor verantwoordelijk. Dit algoritme houdt onder meer rekening met de trefwoorden in je zoekopdracht. Om zeker te zijn dat je de juiste pagina vindt, dien je je zoekopdrachten dus zo goed mogelijk te specificeren. Een andere zeer belangrijke parameter is het aantal keer dat er naar een webpagina gelinkt wordt. De Google-algoritmen kennen op basis van het aantal interne en externe verwijzingen een score toe aan een pagina. Hoe meer links, hoe hoger die score zal uitvallen en hoe meer kans de webpagina maakt om goed te scoren. Webbeheerders doen er dan ook alles aan om hun webpagina’s hoog te laten scoren in Google Search. Search Engine Optimisation vormt een cruciale component van de digitale strategie van bedrijven. Webbezoekers bezoeken enkel de pagina’s die Google hen als eerste toont. De beste plaats om een lijk te verstoppen is op de tweede pagina van Google, zegt men wel eens spottend.

De duistere kant van Google

We gaan er geen doekjes om winden: Google Search is nog steeds de beste zoekmachine. Google heeft de ruimste index, waardoor de zoekreus je de snelste en meest accurate zoekresultaten kan bezorgen. Maar Google Search heeft ook een schaduwkantje. Google plant tijdens je surfsessies cookies op je computer die je webactiviteit registeren, zoals de websites die je bezoekt en dus ook zoekopdrachten die je ingeeft in Google Search. Die surfdata worden samen met je IP-adres bewaard in een (volgens Google) geanonimiseerde database. Het is ook onduidelijk hoe lang Google die gegevens bijhoudt. Het registeren van die gegevens heeft een tweeledig doel. Langs de ene kant zijn de algoritmen achter Google Search zelflerend. Dat betekent dat we door gebruik te maken van Google Search een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zoekresultaten. De suggesties die Google je geeft tijdens het intypen van een zoekopdracht zijn ook gebaseerd op veelgestelde vragen. Dat op zich is aanvaardbaar, zolang het dan ook gaat over geanonimiseerde gegevens. Echter heeft onze webactitviteit ook commerciële waarde voor Google. Alles wat we op het internet doen maakt deel uit van ons ‘web-ID’. Met dat web-ID leurt Google bij adverteerders om ervoor te zorgen dat advertenties die we op websites zien relevant zijn voor ons. Is het je al opgevallen dat als je via Google zoekt naar vluchten voor Spanje, je nadien meer advertenties van reisbureaus te zien krijgt? Dat is geen toeval. In de praktijk is gebleken dat surfen in incognitomodus ook niet helemaal voorkomt dat Google je volgt, ondanks dat ze dat wel uitdrukkelijk beloven. We raden dan ook zeker aan om eens een grondige privacycontrole uit te voeren in je Google-account. Daar kan je eisen dat Google je activiteit na drie maanden automatisch verwijdert of het registreren van je activiteit zelfs volledig uitzet. Vind je het commerciële luik achter Google maar niets, dan zijn er nog heel wat andere zoekmachines die van advertentietracking niets willen afweten.

DuckDuckGo

Het beste privacyvriendelijke alternatief voor Google is zonder twijfel Duck- DuckGo. Deze zoekmachine mag je letterlijk en figuurlijk een vreemde eend in de bijt noemen. Zoals veel grote internetuitvindingen begon DuckDuckGo als een hobbyproject. In het begin was DuckDuckGo een extensie die je gratis kon installeren voor Chrome om advertentietrackers om de tuin te leiden. Bij DuckDuckGo zijn ze er alvast niet vies van om een sneer te geven naar Google. De leuze van de zoekmachine luidt letterlijk: “Google tracks you, we don’t”. Hoe maakt DuckDuckGo die belofte precies waar? DuckDuckGo maakt bewust niet gebruik van de index van Google om webpagina’s te verzamelen. De zoekmachine gaat ook ‘search leakage’ tegen. Dat betekent dat wanneer je via de zoekresultaten naar een website doorlinkt, de website niet kan weten via welke zoekterm je bent binnengeraakt. Bovendien maakt DuckDuckGo totaal geen gebruik van cookies en slaan ze geen gegevens van je op; de zoekmachine beweert niet te weten wie je bent. De voorbije jaren zijn de algoritmen van DuckDuckGo flink verbeterd, waardoor de zoekresultaten veel accurater zijn, al blijft er ruimte voor progressie. DuckDuckGo biedt ook een zeer goede mobiele ervaring. Stilaan is DuckDuckGo tot een evenwaardig alternatief aan het uitgroeien voor Google Search.

duckduckgo.com

Ecosia

Op het internet surfen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het klimaat? Het kan als je de zoekmachine Ecosia gebruikt. Ecosia mag zich zonder aarzeling de meest ecologische zoekmachine noemen. De zoekmachine werd opgericht na de klimaattop in Kopenhagen van 2009 door een zekere Christian Kroll. De interface van de zoekmachine lijkt hard op die van Google, maar voor de zoekresultaten leunt Ecosia eerder op Microsofts Bing. Net zoals DuckDuckGo slaat Ecosia geen persoonlijke gegevens op en zijn je zoekopdrachten versleuteld zodat ze niet door webbeheerders kunnen bekeken worden. Ecosia zet trackingtools van Google standaard uit. Het bedrijf is ook opvallend transparant over inkomsten die ze uit (non-gepersonaliseerde) advertenties halen. Dat past in de duurzame missie van Ecosia: ze staan 80 procent van hun winst af aan natuurbeschermingsorganisaties. Ecosia telt 15 miljoen gebruikers die samen al meer dan 140 miljoen nieuwe bomen hebben geplant.

ecosia.org

Qwant

Ook Qwant is een zeer bijzondere zoekmachine. Deze Franse dienst heeft namelijk net als Google en Bing zijn eigen webcrawler. Dat betekent dat Qwant volledig op eigen benen kan staan voor het aanleveren van de zoekresultaten, die ook steeds beter en beter worden. Bovendien is Qwant geboren en getogen in Europa, waardoor ze aan de strenge GDPR-wetten onderworpen zijn. Net als bovengenoemde zoekmachines belooft Qwant geen trackers te gebruiken om je zoekresultaten te bewaren en te personaliseren. Nog opvallend aan Qwant is dat het een Google News-achtig nieuwsoverzicht aanbiedt op de homepage en dat je naast de gewone zoekmachine ook een versie voor kinderen hebt.

qwant.com

Brave Search

De Brave-browser kenden we al enkele jaren, en sinds juni 2021 is daar ook een zoekmachine aan toegevoegd (ook voor andere browsers te gebruiken). Net als Qwant kan Brave Search terugvallen op een eigen index om de zoekresultaten te verzamelen. Die index zijn ze op dit moment nog volop aan het uitbouwen, dus je zal wel wat geduld moeten hebben met Brave Search. IP-adrestracking is volledig uitgeschakeld, al gunt Brave adverteerders wel toegang tot beperkte, geanonimiseerde statistieken. Voorlopig is de zoekmachine nog advertentievrij, maar in de toekomst zal je wel advertenties te zien krijgen of een betaalde versie zonder reclame kunnen nemen. Brave Search is duidelijk nog een zoekmachine in opbouw, maar toont wel veel potentieel.

search.brave.com

SearX

De meest bijzondere zoekmachine van allemaal is misschien wel SearX. Om te beginnen omschrijft SearX zich als een ‘metazoekmachine’. De zoekmachine gaat op basis van je zoekopdracht in feite de resultaten van andere zoekmachines bundelen. SearX is een opensourceproject en dus kan je de broncode via GitHub bekijken en er zelfs aan mee schrijven. Het gebruik van SearX is daardoor wat complexer dan dat van andere zoekmachines. In de instellingen kan je de zoekresultaten naar eigen wens filteren. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde zoekmachines uitsluiten van de resultaten of http herschrijven naar https. Als dat je niet afschrikt, is SearX zeker een interessant alternatief om eens uit te proberen.

searx.info