Het aanbod soundbars is de voorbije jaren ontploft. Wat moet je weten bij aankoop van een soundbar en vooral, welke past het beste bij jou? Televisies worden steeds platter, zodat ze fraai in onze huiskamers opgehangen kunnen worden. Het beeld wordt scherper en ruimtelijker, de mogelijkheden steeds uitgebreider. En het geluid? Dat lijkt steeds slechter te worden. Wij helpen je jouw audio een oppepper te geven.

Natuurlijk juichen we toe dat er steeds meer aandacht is voor de vormgeving van televisies. Zo’n beeldbuis strak aan de wand ziet er fantastisch uit. Zoals met veel dingen heeft ook die vlakke vormgeving zijn prijs: er is minder ruimte voor luidsprekers. Vrijwel alle televisies onder de 2.500 euro hebben een matig geluid. Het is vlak, schel en het ontbreekt aan bas, welke techniek ze ook gebruiken.

Hoe kies ik de beste soundbar?

Hoe krijg je beter geluid?

Beter geluid zal dus van buitenaf moeten komen. Je hebt dan een aantal opties ter beschikking. Ten eerste kun je een versterker aansluiten op je televisie, waar je met speakers het geluid kunt opvijzelen. Het voordeel van zo’n versterker is dat je hem vaak direct kunt combineren met een dvd-speler. Heb je al een goede dvd-speler, stream je films via het internet of gebruik je een spelcomputer om films mee te kijken? Dan is zo’n set natuurlijk overbodig. Je kunt in een dergelijk geval kijken naar een soundbar.

Wat is een soundbar?

De soundbar is in de basis een grote, langwerpige speaker. Deze speaker leg (of hang) je onder (of boven) je televisie, zodat het geluid nog altijd vanuit dezelfde richting komt. Vanuit die basis gaan ze echter verschillende kanten op. Sommigen zijn zelfs te koppelen met externe speakers voor een echt bioscoopgeluid. Veel soundbars kunnen gekoppeld worden aan een subwoofer voor meer lage tonen. Ook qua functionaliteiten is er veel verschil. De een speelt enkel geluid af van je televisie, de ander kan je gebruiken als een slimme speaker om opdrachten te geven aan Google Assistant.

Wat heb je nodig?

De belangrijkste vraag bij dit soort aankopen is: wat heb je nodig? Wat wil je verbeteren en hoe ver wil je gaan? Gaat het je enkel om het verbeteren van het geluid van je televisie voor het kijken van soaps, actualiteitsprogramma’s of quizzen? Dan heb je wellicht minder noten op je zang dan wanneer je jezelf wil onderdompelen in een spannende film of serie. Waar je in de eerste situatie goed vooruit kunt met enkel een soundbar, zul je voor het kijken van films en series genieten van een extra subwoofer, een losse speaker die de lage tonen voor zijn rekening neemt. Houd ook rekening met de beschikbare ruimte. Meet de afstand tussen de televisie en het meubel en neem dat mee in je keuze. De pootjes van een televisie worden steeds korter, de soundbars worden vanwege grotere speakers en betere geluidskwaliteit steeds hoger.

Stereo vs surround

Laten we even een droom doorprikken: de geluidservaring van een homecinema set zal je met een soundbar niet krijgen. Waarom niet? Omdat je met een homecinema een set speakers doorheen je kamer plaatst. Het geluid komt fysiek van alle kanten – als je de speakers goed plaatst komen ze zelfs langs achter. Een soundbar leg je onder de televisie. Stereogeluid is geen probleem, maar voor surroundgeluid moeten wat bokkensprongen worden gemaakt. Toch lukt het een aantal fabrikanten aardig om een ruimtelijk effect neer te zetten. Ze plaatsen enkele speakers in de soundbar in bepaalde hoeken, zodat het geluid via het plafond of de muren wordt weerkaatst en op die manier bij je terugkomt.

Hoe zit dat met die .1?

Je ziet het bij bijna alle soundbars: 2.0, 2.1, 5.0, 5.1… wat is dat met die .1? Welnu: dat is een indicatie dat er een subwoofer bij de set zit. Een 2.0-soundbar is simpelweg stereo, een 2.1 is een stereosoundbar met een extra subwoofer voor de lage tonen.

Speakertypes

Iedere soundbar gebruikt andere type speakers, die voor een deel bepalend zijn voor het geluid dat je hoort.

Full range woofers zijn de allrounders onder de speakers. Deze kunnen zowel lage als hoge tonen laten horen en zijn daarmee veelzijdig… en goedkoop. Voor een stereosoundbar zou je namelijk maar twee van dit soort speakers nodig hebben. Het nadeel is dat ze nergens in uitblinken. Vaak is het geluid wat vlak en mis je zowel helderheid in de hoge tonen als een intense baspartij. Veel goedkope soundbars gebruiken alleen dit type speaker.

Tweeters zijn kleine speakers die hoge tonen afspelen. Ze zijn vaak apart regelbaar qua volume en intensiteit. Daarmee zorgen ze voor heldere klanken uit je speakers. Goede soundbars bevatten daarom ook tweeters.

Mid-range-drivers richten zich op het middengebied van het geluid, waartoe ook stemgeluid behoort. De kwaliteit van de speakers, het formaat en de behuizing bepalen hoe vol en rijk dit geluid is.

Subwoofers zijn speakers die lage tonen afspelen, de bastonen. Hoewel soundbars vaak subwoofers hebben ingebouwd, profiteer je van een externe subwoofer. Om diepe bastonen met voldoende volume weer te geven, moet een subwoofer namelijk een grote afmeting hebben. Daarom krijg je vaak een externe subwoofer bij je soundbar meegeleverd.

Die coaxiale speaker is de verbeterde versie van de full range woofer. Ze combineren een mid-range-driver, tweeter, en soms ook een subwoofer. Ze besparen ruimte vergeleken met een losse woofer en tweeter. Een ander voordeel is dat de geluidsrichting van de tweeter en woofer zo volledig gelijk is. Fabrikanten kunnen de geluidsrichting bepalen, waardoor ze een ruimtelijk effect kunnen neerzetten. De geluidskwaliteit is wel wat minder dan bij losse speakers.

Slimme functies

Een soundbar op je televisie aansluiten is een koud kunstje. Vaak is het niet meer dan de stekker in het stopcontact steken en de langwerpige speaker met een HDMI-kabel aan je televisie koppelen. Veel fabrikanten willen je echter wat extra’s bieden. Meer mogelijkheden om je huiskamer wat leger te maken of je opties uit te breiden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een ingebouwde Google Assistant, zodat je met je stem opdrachten kunt geven? Of de mogelijkheid om via bluetooth draadloos muziek af te spelen vanaf je smartphone? Er zijn tegenwoordig talloze modellen die deze functies bieden. Het streamen van muziek vanaf Spotify is geen zeldzaamheid meer. Ook goedkopere modellen bieden deze features.

Ervaar het geluid

De belangrijkste tip is echter wel om te luisteren naar de soundbars. De basis kan je uit de keuzemogelijkheden hierboven halen. Wil je een 2.1- of een 5.1-set? Moet die Spotify kunnen streamen of niet? Heb je die keuzes gemaakt, ga dan naar de winkel en luister naar de verschillen. Bekijk verschillende programma’s, van praatprogramma’s tot films en oordeel waar jouw aandacht ligt. Het ene merk laat met eenzelfde speakercombinatie namelijk een ander geluid horen dan het andere. De ingebouwde versterker, de behuizing en de keuze van de fabrikant om te werken met coaxiale speakers of losse elementen drukken namelijk hun stempel op de geluidskleur.

De beste soundbar in 2022

Yamaha SR-C20A

Eenvoudige installatie

Vlak model

Vol geluid voor stereo speaker

Prijs: 200 euro

De Yamaha SR-C20A is een gedegen keuze voor een eenvoudige soundbar. Je sluit hem via HDMI of een optische kabel aan op je televisie en hij kan ook muziek afspelen via bluetooth. Voor een ruimtelijk geluid gebruikt de soundbar een slim stukje techniek om 2D Virtual Surround Sound te leveren. Deze soundbar is bovendien heel plat, waardoor hij bijna altijd wel onder je televisie gelegd kan worden. Hij ziet er bovendien neutraal uit en is verkrijgbaar in het zwart en wit. De bedieningselementen zitten op de bovenkant, zodat de lampjes en indicatoren niet afleiden tijdens het televisiekijken.

Sony HT-G700

Ondersteuning via bluetooth

Atmos/DTS:X

Immersive AE voor surround sound

Eenvoudige installatie

Prijs: 450 euro

De Sony HT-G700 is een zeer goede soundbar in zijn prijscategorie en zal iedereen die nog steeds zijn tv-luidsprekers gebruikt omverblazen met het grote verschil. Het blijft natuurlijk een 3.1-kanaals soundbar en daarop accuraat surround sound produceren is een hele uitdaging. Sony heeft hier echter goed zijn best gedaan en biedt op dat vlak veel keuze, al zitten de allerbeste geluidsinstellingen wel verborgen in het menu.

Sonos Beam (gen 2)

Eenvoudige installatie via Sonos S2

Volle sound met ruimtelijk effect

Slimme functies

Compact design

Prijs: 500 euro

De Sonos Beam (Gen 2) is een heel populaire soundbar. Hij geeft een vol, ietwat basrijk geluid. Daardoor heb je niet direct een subwoofer nodig, maar je kan hem nog wel achteraf aansluiten. Deze tweede generatie van de Sonos Beam beschikt over Dolby Atmos, waardoor het geluid via het plafond naar je luisterlocatie wordt gestuurd. Via de Sonos-app op je iPhone stel je de speaker in op jouw ruimte. Daarnaast kun je de Beam toevoegen als slimme speaker (met Google Assistant ingebouwd) en om Spotify te streamen. De sterkste feature is misschien wel de mogelijkheid om hem te koppelen aan andere Sonos-speakers, waardoor je in het hele huis naar dezelfde muziek kan luisteren. Hij is ook te gebruiken voor het luisteren naar digitale radio.

Harman Kardon Citation MultiBeam 700 + Citation Sub S

Touchknoppen

Google Assistant aan boord

Degelijke audio

Optionele basspeaker

Prijs: 850 euro

Wil je een wat meer luxueuze uitstraling in huis? Dan is de Harman Kardon Citation 700 met de Citation Sub S een fraaie manier om het geluid van je televisie te verbeteren. Deze uitstekende soundbar biedt een 3.1-geluidsopstelling (en is ook zonder de draadloze Citation Sub S-subwoofer verkrijgbaar voor 500 euro). De geluidskwaliteit is indrukwekkend: vol en rijk. Dankzij de 8 kanalen en de MultiBeam Surround Sound-technologie lijkt het geluid van alle kanten te komen. De compacte subwoofer voegt een rijke bas toe. Je streamt jouw favoriete muziek en video’s via wifi dankzij de ingebouwde Chromecast of Google Assistant. Zo geef je commando’s en stel je vragen aan je soundbar, die daardoor ook kan fungeren als radio. Het praktische touchscreen zit boven op de speaker, waarmee je alle instellingen kan aanpassen.

JBL Bar 9.1

Plug & play installatie

Superieure audiokwaliteit

Dolby Atmos

Flexibel concept

Krachtige subwoofer

Prijs: Rond 800 euro

We kunnen concluderen dat de Bar 9.1 een degelijke soundbar is die je heel wat luisterplezier zal opleveren. Het is niet de beste audiokwaliteit ooit, maar de JBL Bar 9.1 doet zeker en vast meer dan je verwacht. De bar vult je kamer en zorgt ervoor dat de leukste films en series nog meer tot hun recht kunnen komen. Bovendien is het concept heel flexibel omdat je als gebruiker zelf beslist wanneer je de zijspeakers wil gebruiken als surround-set. Voor mij persoonlijk was het vaak genoeg om de soundbar in zijn geheel met de subwoofer te gebruiken. Zeker voor wie veel Dolby Atmos-materiaal heeft kan dit een degelijke optie zijn.

Philips B97

Degelijke audiokwaliteit

Losse speakers mogelijk

Bioscoopervaring

Google Assistant/Google Home

Prijs: 1.000 euro

Philips lijkt soms moeilijk te kunnen kiezen. Met de Philips B97 laten ze een slim stukje ontwerp zien. Deze brede soundbar biedt namelijk toch een homecinema-achtige ervaring. Aan de uiteinden van de soundbar zitten twee afneembare luidsprekers. Die kan je afkoppelen en draadloos achter je neerzetten. Zo profiteer je van een geweldig geluid, dat dankzij Dolby Atmos van alle kanten lijkt te komen. De soundbar heeft twee omhoog geplaatste speakers, waardoor het geluid via het plafond naar je luisterpositie wordt gekaatst. Zo klinkt je film of serie levendig. Heb je thuis een Philips OLED-televisie? Deze set sluit daar naadloos op aan. Stuur de soundbar aan via spraakcommando’s met de Google Assistant of integreer de speakers in je smarthome voor een slimme bediening. Zelf beschikt hij niet over Google Assistant. Op de bovenkant vind je lichtgevende knoppen, voorop zit een lcd-scherm met informatie.

