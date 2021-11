Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

In onze lijst hieronder hebben we de beste bluetoothspeakers verzameld die uitermate geschikt zijn voor zomerse feestjes of gezellige winteravonden. Al deze speakers verbinden makkelijk via bluetooth en zijn daarom ideaal om aan te sluiten op je laptop of smartphone. Sommige zijn groot, andere klein en er zijn nog enkele andere zaken waar je best rekening met houdt.

Waarop letten bij de aankoop van een bluetoothspeaker?

Je hebt grote units die je met twee handen moet dragen, maar er zijn ook genoeg compacte alternatieven te vinden die toch een kamer(tje) weten te vullen met zuiver geluid. Het begrip ‘size matters’ gaat dus lang niet altijd op voor bluetooth speakers, al is het ook niet onlogisch gedacht: een grotere omvang betekent dat er in potentie meer ruimte is voor verschillende drivers, om de verschillende toonsoorten goed door te laten klinken. Het scheelt echter dat fabrikanten steeds slimmer worden in het benutten van de mogelijke ruimte.

Er zijn nog enkele specificaties die je bij aanschaf zeker nog even dient te controleren. Zo verschilt de kwaliteit van de bluetoothverbinding per apparaat door de verschillende codecs die er zijn. Een codec is verantwoordelijk voor het verzenden van het materiaal van zender (je smartphone bijvoorbeeld) naar ontvanger (de speaker in dit geval).

SBC is de standaard codec waar vrijwel elk bluetooth-apparaat ondersteuning voor kent. Voor de meeste gebruikers is deze codec meer dan goed genoeg. Ben je op zoek naar net dat beetje extra? Kijk dan of er ondersteuning voor aptX HD, AAC, of LDAC aanwezig is. Ook de bluetoothversie is van belang; inmiddels is Bluetooth 5.0 al een tijdje uit, waarvan Bluetooth 5.2 de meest recente versie is. Doorgaans geldt: hoe nieuwer de versie, hoe minder vertraging er is tussen apparaten en hoe meer en sneller data verstuurd kan worden. Bluetooth 4.2 is doorgaans ook voldoende voor de meeste gebruikers.

Verder is het belangrijk om de batterijduur van een bluetooth speaker in de gaten te houden. Als je de hele dag in het park of in de tuin zit zonder stopcontact, dan raden we aan om een bluetooth speaker te kopen met een lange adem.

De beste bluetoothspeakers in 2021

1. Sonos Roam

HBD : 170 x 60 x 60 mm

: 170 x 60 x 60 mm Gewicht : 480 gram

: 480 gram Materiaal : kunststof

: kunststof Stof/waterbestendigheid : IP67

: IP67 Batterijduur : 10 uur

: 10 uur Connectiviteit en codecs : Bluetooth 5, SBC en AAC, USB-C en draadloos

: Bluetooth 5, SBC en AAC, USB-C en draadloos Prijs: 179 euro

Sonos heeft zich lange tijd niet gemoeid in de wereld van bluetooth speakers. Met de Move kwam daar verandering in, al kan niet iedereen overweg met het grote formaat. Voor die groep is er met de Roam een interessant alternatief op de markt gekomen. Net als bij de Move kan de speaker geïntegreerd worden in je Sonos-setup thuis via de wifi-verbinding, maar buitenshuis schakelt het apparaat net zo makkelijk en snel over op bluetooth. Verder is er een IP67-certificering aanwezig, wat het toestel bestand maakt tegen een regenbuitje. Dankzij het gewicht van 430 gram is hij ook een heel stuk makkelijker te verplaatsen dan zijn premium broer.

Ondanks het formaat levert de Roam indrukwekkende audioprestaties. Er zijn twee Class-H versterkers aanwezig inclusief motor, die de kracht en audio-output versterkt. Verder is er een aangepaste mid-woofer en tweeter inbegrepen. Hoewel de audio niet zo vullend is als de Move, vind je in dit segment vrijwel geen beter klinkende speaker. Daarnaast vinden we de TruePlay-functie erg geslaagd: de Roam stemt het geluid van de speaker af op de akoestiek van de ruimte. De batterijduur bedraagt 10 uur. Dat is niet zo indrukwekkend als bijvoorbeeld de UE Boom 3 uit deze lijst. Het apparaat is op te laden via USB-C alsook draadloos.

2. JBL Pulse 4

HBD : 210 x 100 x 100 mm

: 210 x 100 x 100 mm Gewicht : 1,3 kg

: 1,3 kg Materiaal : kunststof

: kunststof Stof/waterbestendigheid : IPX7

: IPX7 Batterijduur : 12 uur

: 12 uur Connectiviteit en codecs: Bluetooth 4.2, SBC, USB-C

Wil jij de show stelen op elk strandfeest? Dan is de JBL Pulse 4 dé speaker die je in huis moet halen. Vergeet codecs, woofers en andere eigenschappen: de Pulse 4 komt met interactief licht op de proppen. De Pulse 4 ziet eruit als een lavalamp in speakervorm. Op de maat van de muziek speelt de speaker licht af. Je kunt zelf uit diverse lichtpatronen kiezen. De LED-lampen zijn zichtbaar door het glazen design heen. Datzelfde glazen design maakt de speaker ook een tikkeltje zwaar, maar hij is nog altijd makkelijk mee te nemen in een rugzak bijvoorbeeld. Ben je de lichtshow moe? Dan zet je deze ook weer met een klik makkelijk en snel uit.

De lichtshow werkt via de JBL Connect-app, dezelfde plek waar je ook andere JBL-speakers kunt verbinden met de Pulse 4. Dit gaat via de PartyBoost-functie, en zorgt ervoor dat je een kamervullend geluid bewerkstelligt. Dankzij de 360 graden verspreiding van de speaker klinkt het geluid overal helder. Zoals we van JBL gewend zijn, is de Pulse 4 in staat om lekker hard te gaan, met ronkende basfrequenties. Verder geeft IPX7-certificering aan dat de speaker bestand is tegen een plons water. De batterijduur is ten slotte met 12 uur zeer redelijk te noemen.

3. Ultimate Ears Boom 3

HBD : 180 x 70 x 70 mm

: 180 x 70 x 70 mm Gewicht : 608 g

: 608 g Materiaal : kunststof

: kunststof Stof/waterbestendigheid : IP67

: IP67 Batterijduur : 15 uur

: 15 uur Connectiviteit en codecs: Bluetooth 4.2, SBC, USB-C

De Ultimate Ears Boom 3 is een solide optie voor iedereen die een krachtige, draagbare speaker zoekt, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs hoeft te betalen. De UE Boom 3 komt met enkele premium features op de proppen, zoals waterbestendigheid, 360 graden geluid, en een sterke batterijduur van maar liefst 15 uur. Dat maakt de UE Boom 3 uitermate geschikt voor feestjes buitenshuis. Dankzij de Party Up-functie sluit je tot wel 150(!) Ultimate Ears-speakers draadloos aan elkaar voor een omvangrijk geluid.

Onder de motorkap zitten twee 2 inch drivers en twee 4 inch passieve radiatoren voor een kamervullend geluid. Vooral de basfrequenties komen goed naar voren bij deze speaker. Hij is wellicht iets minder geschikt voor iedereen die van een zuiver en realistisch geluid houdt, maar voor feestjes is dit zeker een geschikte knaller. Verder is het interessant dat je de speaker tot ongeveer 45 meter afstand kunt gebruiken. Handig voor als je niet altijd in de kamer bent waar het feestje plaatsvindt. Ook leuk is dat je de UE Boom 3 in diverse kleuren in huis kunt halen.

4. Sonos Move

HBD : 240 x 130 x 160mm

: 240 x 130 x 160mm Gewicht : 3 kg

: 3 kg Materiaal : kunststof

: kunststof Stof/waterbestendigheid : IP56

: IP56 Batterijduur : 10 uur

: 10 uur Connectiviteit en codecs: Bluetooth 4.2, SBC, USB-C

We hadden het er al eerder over, maar In deze lijst mag de Sonos Move natuurlijk niet ontbreken. Net als bij Apple-producten betaal je een premium prijs, maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. De Move is krachtig genoeg om buitenshuis de muziek te verzorgen via bluetooth, maar ook voor binnenshuis gebruik is hij uitermate geschikt. Dat komt door de wifi-ondersteuning die we kennen van Sonos. Hij is ook compatibel met andere Sonos-speakers en de daarbij behorende Sonos-app, waardoor het misschien wel de meest functionele speaker uit deze lijst is. Dankzij de IP56-certificering is het product bestand tegen een spatje water. Een plons in het water raden we echter af.

Onder de behuizing zitten twee hoogwaardige drivers die voor het audiogeweld zorgen. Dat gezegd hebbende: de Sonos Move is vrij zwaar en zoals gezegd ook prijzig. Ook is hij enkel verkrijgbaar in wit en zwart. Echt kleurrijk is het apparaat dan ook niet te noemen. De batterijduur van 11 uur is degelijk, al zou je wellicht iets meer verwachten voor de prijs. Heb je het geld ervoor over en wil je één apparaat voor je audio in en uit huis? Dan is de Sonos Move met zijn heerlijk rijke en volle geluid zeker het overwegen waard.

5. Sony SRS-XB23

HBD : 220 x 80 x 80 mm

: 220 x 80 x 80 mm Gewicht : 580 g

: 580 g Materiaal : kunststof

: kunststof Stof/waterbestendigheid : IP67

: IP67 Batterijduur : 12 uur

: 12 uur Connectiviteit en codecs: Bluetooth 5.0, SBC AAC en LDAC, USB-C

De Sony SRS-XB23 mag dan de goedkoopste van het zestal uit deze lijst zijn, het is zeker geen slechte optie. Zo is deze bluetooth speaker uitgerust met onder meer Bluetooth 5.0 voor minimale vertraging, en dankzij de codec LDAC (naast SBC en AAC) kun je genieten van high-end audiowkaliteit via (high-end) Android-smartphones. Hoewel de Sony SRS-XB23 misschien niet zo extreem hard kan als zijn duurdere alternatieven, kun je via de Party Mode tot wel 100 Sony-speakers met elkaar verbinden. Combineer dat met Stereo Pairing (waarbij je een linker- en rechter speaker kunt aawijzen), en je hebt alsnog een zeer krachtig geluid.

Verder is er een IP67-certificering inbegrepen, waardoor je de speaker zorgeloos mee kan nemen naar het strand of zwembad. Ook een regenbui moet niet voor problemen zorgen. Door het compacte formaat en lichte gewicht is het tevens de ideale reisgenoot. De 12 uur batterijduur is degelijk, en laat jou dansen tot in de late uurtjes. Ook goed om te weten: de speaker van Sony is verkrijgbaar in maar liefst vijf kleuren, waardoor er altijd wel een voor jou tussen zit.

6. Bose SoundLink Revolve+

HBD : 180 x 110 x 110 mm

: 180 x 110 x 110 mm Gewicht : 900 g

: 900 g Materiaal : kunststof

: kunststof Stof/waterbestendigheid : IPX4

: IPX4 Batterijduur : 16 uur

: 16 uur Connectiviteit en codecs: Bluetooth 4.2, SBC en AAC, micro-USB

Ga je kijken in het premium segment van compacte bluetooth speakers, dan kun je niet om de Bose SoundLink Revolve+ heen. De Revolve+ maakt gebruik van een 360 graden geluid. Dankzij deze technologie hoor je de verder uitstekend klinkende muziek altijd goed, waar je jezelf ook bevindt. Dankzij de ingebouwde spraakfunctie heb je bovendien toegang tot Siri of Google Assistant. Handig wanneer je even niet je smartphone bij de hand hebt.

Heb je al aardig wat Bose-apparatuur in huis? Dan zal je het vast prettig vinden om te weten dat je via SimpleSync deze speaker aan andere Bose-audioapparaten kunt koppelen. De kunststof behuizing is IPX4 gecertificeerd, waardoor een regendrupje geen kwaad kan. Met zijn 900 gram is de Bose SoundLink Revolve+ best wel zwaar te noemen, zeker voor zo een relatief compact apparaat. Het is dan ook niet de meest draagbare optie uit deze lijst. Voor al dit moois betaal je de hoofdprijs, maar dan heb je ook een zeer modieus topapparaat in handen. De reguliere Revolve is iets kleiner en kost enkele tientjes minder. Buiten een iets minder vol geluid en 4 uur minder batterijduur zijn de prestaties volgens Bose identiek.