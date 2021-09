Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Een computer moet natuurlijk over de juiste componenten en specificaties beschikken om zo vlot mogelijk te werken. Veel van het comfort van je werk hangt echter af van je randapparatuur, waaronder je toetsenbord. Wij tonen je waar je op moet letten bij het vinden van het geschikte klavier.

Ook al spenderen we steeds meer tijd achter onze computer of laptop, de overgrote meerderheid van onze fysieke interacties met deze toestellen vinden echter met de muis en het toetsenbord plaats. Het is daarom natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat dit fysieke contact zo vlot, comfortabel en ergonomisch mogelijk aanvoelt. Dat gold vroeger reeds op onze bureaus, en nu we steeds meer van thuis uit werken is het enkel des te meer van toepassing. Niet iedereen beschikt over een eigen bureau, dus daarom is elk beetje gebruiksgemak dat je van de juiste randapparatuur krijgt mooi meegenomen.

Om te beginnen is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen gebruik. Ga je het toetsenbord gebruiken voor professionele doeleinden waarbij je een hele dag intensief moet typen, voor meerdere uren aan een stuk? Of spendeer je tijdens je werk meer tijd met videogesprekken en typ je slechts occasioneel langere stukken? Zoek je een toetsenbord om elke avond uren mee te gamen, of zet je jouw desktop slechts sporadisch aan? Toetsenborden kan je immers terugvinden in verschillende prijsklassen, kwaliteitsniveaus en vormen. Wij tonen je hier wat de grote verschillen tussen de verscheidene soorten toetsenborden zijn en welke optie het best bij jouw situatie past.

Elke soort switch heeft zijn eigen doel en manier van feedback geven.

Toetsen

Toetsenborden kunnen grofweg in twee verschillende soorten worden onderverdeeld, namelijk membraantoetsenborden en mechanische toetsenborden. Membraantoetsenborden zijn de meest voorkomende van de twee. Hierbij bevindt er zich onder de toetsen een rubberen laag, met daaronder een circuitlaag die de aanslagen registreert. Het rubberen membraan zorgt er dan voor dat de toetsen terug omhoog springen. Membraantoetsenborden worden het vaakst gebruikt vanwege hun goedkopere prijs, draagbaarheid en omdat ze doorgaans stiller zijn dan hun mechanische tegenhangers. Daar staat wel tegenover dat je de toetsen steeds volledig moet indrukken om een aanslag te registreren, ze moeilijker schoon te maken zijn en dat ze iets minder lang meegaan.

Mechanische toetsenborden werken iets anders. Zij maken onder elke toets gebruik van een switch met daarin een veer die de toets terug omhoog drukt. Er bestaan verschillende soorten switches met elk hun eigen kleur, zoals blauw, bruin en rood. Elke soort geeft een andere vorm van feedback, zoals luidere aanslagen of een fysieke reactie als je een toets indrukt. Zo kan je jouw typstijl volledig zelf vormgeven. Bovendien zijn de toetsen er eenvoudig af te halen en kan je online nieuwe toetsen in allerlei kleuren bestellen, of ze met het juiste materiaal zelf maken. Mechanische toetsenborden gaan langer mee en zijn eenvoudiger te reinigen bij ongelukken. Vanwege het feit dat je de toetsen niet volledig moet indrukken zijn ze comfortabeler om langdurig op te werken. Helaas zijn ze ook vaak duurder, zwaarder en kunnen ze nogal luid zijn. Geen van beide toetsenborden kan echt objectief als ‘beter’ worden beschouwd, omdat ze elk een volledig ander doel hebben. Weet in jouw zoektocht dus goed waar je het jouwe voor gaat gebruiken.

Toetsen van mechanische toetsenborden zijn makkelijk te vervangen, en je kan alles dus vormgeven zoals jij wil.

Waar we zeker ook op willen wijzen bij het kiezen van het juiste toetsenbord voor jou, is de configuratie van de letters. In België en Frankrijk wordt doorgaans gebruikgemaakt van de AZERTY-indeling. Dat lijkt voor velen doodnormaal, maar internationaal werkt men meestal met een QWERTY-indeling. Let daar dus zeker op bij het kopen van een toetsenbord, zodat je daarna jouw toestel niet terug moet sturen voor een andere indeling.

Kabel of niet?

Daarnaast vallen toetsenborden ook in te delen op basis van hun bedrading. Bedrade toetsenborden kan je met een eenvoudige USB-kabel op jouw desktop of laptop aansluiten. Zij zijn energiezuiniger en hebben minder last van inputvertraging, wat voor gamers belangrijk kan zijn. Het grote nadeel is wel dat je niet mobiel bent en weer met een kabel op je bureau zit die snel in de weg ligt. Vind je die mobiliteit of netheid van je bureau belangrijker? Dan kan voor een draadloos toetsenbord kiezen. Deze vragen wel steeds om batterijen om de verbinding in stand te houden, en het kan soms knoeien zijn met de verbinding. Er bestaan tevens hybride-toetsenborden die zowel een bedrade als draadloze verbinding kunnen maken, dus hiermee heb je steeds alle vrijheid.

Je houding en de plaatsing van je handen is enorm belangrijk om blessures te voorkomen.

Let op je houding

Bij het kiezen van het juiste toetsenbord moet je steeds rekening houden met de ergonomie. Je wilt natuurlijk dat je steeds zo comfortabel mogelijk werkt, en dat je niet na verloop van tijd letsels oploopt door met de foute houding te typen. Als je van jezelf weet dat je veel tijd achter je toetsenbord spendeert of snel last hebt van je polsen, dan loont het enorm om voor een toetsenbord te kiezen met de nodige ondersteuning. Je kan kiezen voor een eenvoudige steun voor je polsen, of als je avontuurlijk bent voor een toetsenbord dat uit twee delen bestaat. Deze liggen dan telkens in de juiste hoek van jouw hand, zodat je jouw polsen niet onnatuurlijk moet draaien. Dat kan even wennen zijn in het begin, maar uiteindelijk zullen jouw armen je dankbaar zijn.

De beste toetsenborden

Merk en model Prijs HP Pavilion 300 34,99 euro Ducky One 2 Mini 119,90 euro Razer Huntsman v2 Analog 269,99 euro Logitech K400 Plus 49,99 euro

Lees ook: Koopgids mechanische toetsenborden

HP Pavilion 300

Om je bij te staan in het vinden van het toetsenbord dat het beste bij jouw gebruikssituatie aansluit, willen we je graag enkele toestellen laten zien zodat je weet wat je zoal kan vinden. We verzamelden hier enkele toetsenborden in elke vorm en prijsklasse, dus voor ieder wat wils. Heb je thuis een eenvoudige opstelling waar je een eenvoudig, doch efficiënt en kwalitatief toetsenbord voor zoekt? Dan is dit vaste toetsenbord van HP een zeer geschikte en uiterst betaalbare oplossing. Het toetsenbord is slank, dun en staat daarmee ook stijlvol in bij jouw desktop of thuisbureau.

Vanwege de dunne bouw van het toetsenbord voelt het comfortabel aan, dus naast kortere activiteiten kan je er ook langere periodes op werken. Dit zorgt er mede voor dat het toetsenbord weinig geluid maakt tijdens het typen, wat handig kan zijn voor je huisgenoten of collega’s. Dankzij de kabel kan je er overal snel en makkelijk mee aan de slag, maar heb je natuurlijk wel wat minder bewegingsvrijheid. Bovenaan zitten er mediatoetsen verwerkt, waarmee je jouw muziek of video’s kan besturen. Rechtsboven kan je trouwens nog andere sneltoetsen terugvinden, zodat je een directe toegang hebt tot onder meer een rekenmachine en een vergrendelknop. Dat alles maakt van dit toetsenbord een enorm veelzijdig apparaat dat zowel voor professionele doeleinden als in je vrije tijd gebruikt kan worden, en dat tegen een zeer gunstig prijskaartje.

Prijs: 34,99 euro



Eigenschappen: membraantoetsenbord, bedraad (kabellengte: 1 meter), USB-A, multimediatoetsen

HP Pavilion vast toetsenbord 300

Ducky One 2 Mini

Ben je membraantoetsenborden gewend, maar wil je toch eens aan de slag met een eenvoudig mechanisch klavier om de grote verschillen zelf te ervaren? Dan moet je zeker eens een kijkje nemen naar de One 2 Mini van Ducky. Dit toetsenbord is klein en komt zonder numeriek toetsenblok, waardoor het niet voor iedereen even handig is. Het is echter zeer robuust en minimalistisch vormgegeven. Dankzij de kleine bezel ziet het er heel slank uit. Met de verschillende voetjes kan je het in wel drie standen zetten, dus ook voor mensen die op zoek zijn naar de nodige ergonomie is het zeker multifunctioneel. Het maakt gebruik van een USB-C output die je tevens kan verwijderen, waardoor het ook een mobiel toetsenbord wordt.

Dit toetsenbord maakt gebruik van de Cherry MX switches om je de nodige feedback te geven tijdens het typen. Zo heb je de nodige precisie tijdens jouw typewerk. Net zoals bij de andere mechanische toetsenborden kan je hier ook de keycaps vervangen door andere die meer bij jouw werk of karakter passen. Voor zij die toch graag RGB-verlichting in hun toetsenbord ingebouwd hebben voor de mooie kleuren of het feit dat ze hiermee ook ’s nachts zonder problemen kunnen werken is er geen probleem, want ook dit is voorzien. Voor mensen die dus op zoek zijn naar een licht en mobiel mechanisch toetsenbord is het een uitstekend alternatief om uit te proberen.

Prijs: 119,90 euro



Eigenschappen: mechanisch toetsenbord (Cherry MX switches), bedraad, USB-C

Razer Huntsman v2 Analog

De Razer Huntsman v2 Analog is niet enkel een geweldig toetsenbord voor gamers, het is gewoon een geweldig toetsenbord. Punt. Dit mechanische toetsenbord is een van de beste in zijn soort en volledig aanpasbaar, dus je kan de keycaps naar hartenlust vervangen. De Razer Huntsman v2 Analog beschikt over analoge optische switches die meten hoe hard je de toets indrukt. Je kan ze ook in meerdere richtingen draaien, net zoals bij een gamecontroller. Op de linkerzijde vind je tevens nog een USB-A poort waar je USB-sticks op kan aansluiten als jouw desktop iets te ver staat.

Daarnaast is het ook nog eens voorzien van een magnetische polssteun die je eenvoudig kan toevoegen, dus ook mensen die tot in de vroege uurtjes gamen moeten zich geen zorgen maken over hun gewrichten. Rechtsboven kan je ook enkele mediatoetsen en -knoppen terugvinden om het volume van je audio te regelen.

Toegegeven, het prijskaartje is niet aan de lage kant, net als het gewicht van het toetsenbord. Daar komen dan nog eens een boel RGB-kleuren bij die je wel kan uitschakelen, maar die ook mensen zullen afschrikken. Als deze zaken je echter niet storen, dan is dit toetsenbord ongetwijfeld een van de beste toevoegingen aan jouw desktop-setup die je je kan inbeelden, gamer of niet.

Prijs: 269,99 euro



Eigenschappen: mechanisch toetsenbord (analoge optische switches), bedraad (kabellengte: 1,8 meter), USB-C, multimediatoetsen

Logitech K400 Plus

De Logitech K400 Plus is een toetsenbord dat gemaakt is om multifunctioneel en mobiel te zijn. Het is draadloos, licht en zeer polyvalent, en daarmee een perfecte toevoeging aan zowat elke opstelling. Het heeft geen opvallend ontwerp, maar dat maakt het ruimschoots goed met zijn duurzaamheid. Aan de rechterzijde van het toetsenbord is er een trackpad verwerkt, waardoor deze een vervanger wordt voor jouw muis. Een volwaardig alternatief zal het niet vormen, maar het kan wel handig zijn om snel ergens op te klikken of vegen zonder dat je te ver moet grijpen. Je kan deze touchpad-instellengen zelf ook beperkt vormgeven met de software van Logitech. Bovenaan deze trackpad zijn er een beperkt aantal mediatoetsen terug te vinden waarmee je het volume van je toestel kan bedienen. Er zijn ook sneltoetsen voorzien voor gebruikers van Windows en Android, en daar hoeft verder geen configuratie voor plaats te vinden.

Dankzij de veelzijdigheid van dit toetsenbord is het zowel geschikt voor in jouw thuisbureau als in je woonkamer. Je hoeft enkel de draadloze ontvanger in te pluggen bij het apparaat dat je wil bedienen, en je bent vertrokken. Dit toetsenbord is ontworpen voor mensen die hun PC op hun televisie aansluiten en zo van hun favoriete films of series willen genieten. Je kan dus in je luie zetel blijven zitten om sneller door Netflix of je browser te navigeren.

Prijs: 49,99 euro



Eigenschappen: membraantoetsenbord, draadloos (USB-receiver), trackpad, multimediatoetsen