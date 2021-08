Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Een barebone, dat is letterlijk een bot zonder vlees aan. Concreet gaat het om een moederbord dat alle functionaliteiten biedt van een traditionele desktop-pc, maar dat in een veel kleinere behuizing past. Zo’n mini-pc combineert de compacte, energiebesparende eigenschappen van een laptop met een knappe plaatsbesparing. Vorm-freaks kunnen hem zelfs netjes wegwerken achter hun monitor.

Plug & play

Doorgaans moet je bovenop die barebone dan nog een harde schijf en werkgeheugen aanschaffen. Om die te installeren hoef je gelukkig geen technicus te zijn. Het zijn plug-and-play-onderdelen die je toch nog wat keuzevrijheid geven. Zo bepaal je helemaal zelf hoeveel opslag en RAM-geheugen bij je dagelijkse taken passen. Door de stijgende populariteit van desktopvervangers bieden fabrikanten regelmatig toch de mogelijkheid om in één weg een harde schijf aan te kopen. Hoewel een traditionele harde schijf nog altijd een stuk goedkoper mag zijn, is het verschil met een veel snellere Solid State Drive (SSD) relatief klein geworden. Geloof ons: SSD’s zijn quasi onmisbaar voor een productieve werkervaring. Wat dat betreft mag je je dus zeker niet laten leiden door de kleine meerkost. Wil je grote hoeveelheden data kunnen opslaan, zoals een foto- of videocollectie, dan is er natuurlijk nog altijd de cloud of externe schijf. Voor grafische toepassingen heb je basishardware die meer dan voldoende is voor kantoorwerk, terwijl er ook barebones met straffe grafische kaarten bestaan voor wie compact wil kunnen gamen of aan videobewerking doet.

Aandacht voor connectiviteit

Daarnaast moet je rekening houden met het aantal aansluitingen op de barebone, gaande van de hoeveelheid USB-poorten die je nodig hebt en eventueel een extra HDMI-aansluiting voor een tweede scherm. Het is belangrijk om jezelf niet vast te zetten. Een goede regel is om steeds een aansluiting extra te voorzien tegenover je huidige setup. Geloof ons: vroeg of laat gaat die van pas komen. Denk daarbij zeker aan een printer, of aan een extra poort voor een externe harde schijf. Dat je er niet langer voor onder je bureau moet kruipen is fijn, maar zonder vrije aansluiting heb je daar weinig aan. Een extra USB-poort die plots makkelijker binnen handbereik ligt, kan ook handig zijn om je mobiele telefoon of andere apparaten op te laden. Denk daarnaast ook aan een connectie voor je favoriete hoofdtelefoon. Vergeet dus niet te checken of je barebone bluetooth ondersteunt wanneer je draadloos naar muziek wil blijven luisteren. De meeste mini-pc’s beschikken normaal wel over een standaardaansluiting van 3,5 mm, voor oortjes of een setje stereoluidsprekers. Nog een connectiviteitsvoordeel is dat de meeste apparaten net zoals een laptop een ingebouwde wifi-ontvanger hebben. Zo kan je ook meteen draadloos aan de slag zonder extra dongles of andere apparatuur aan te moeten schaffen.

Een barebone voorziet in alle basisaansluitingen. Vergeet bij je aankoop geen rekening te houden met je specifieke behoeften.

En de nadelen?

De vrijheid om een systeem op jouw maat samen te stellen is onvermijdelijk een stuk kleiner dan bij de klassieke desktoptorens. Ook hier geldt dat het doorgaans iets duurder is om een pakket van verschillende onderdelen samen te stellen, dan wanneer je een volledig geïnstalleerd systeem aanschaft. We spreken dan niet over grote verschillen en het mag je in principe niet te zeer afschrikken. De plaatsbesparende voordelen van een compacte barebone maken dat nadeel tegenover klassieke desktops ruimschoots goed. Een degelijke desktopvervanger heb je al vanaf 250 euro. De processoren (en het opslag/werkgeheugen) bepalen in grote mate de prijs van de mini-computer. Zoek je een snelle oplossing voor kantoortoepassingen, als toevoeging op je huidige apparaten, dan heb je voldoende aan een basismodel. Wil je de barebone als je hoofd-pc gebruiken, dan raden we een toestel met een recentere chipset aan. De meeste systemen laten geen grote hardware-aanpassingen toe. Doorgaans geldt dus dat je best niet voor de allergoedkoopste oplossing gaat en qua processor minstens een i5 of i7 kiest. Zo is je mini-pc future-proof en zal je er veel langer plezier van hebben. We selecteerden alvast een aantal topexemplaren uit verschillende categorieën.

De beste barebones

Intel NUC 9 Pro Apple Mac Mini M1 Acer Chromebox CXI3 Intel Hades Canyon NUC

1. Intel NUC 9 Pro

Afmetingen : 238x216x96 mm

: 238x216x96 mm Processor : Intel Core i7

: Intel Core i7 Geheugen : 64 GB harde schijf, 16 GB RAM

: 64 GB harde schijf, 16 GB RAM Connectiviteit : 11x USB, 2x Thunderbolt 3

: 11x USB, 2x Thunderbolt 3 OS : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Prijs: vanaf 800 euro

De Intel NUC 9-pro is een van de best presterende werkpaarden onder de barebones. Dat heeft de krachtige desktopvervanger te danken aan extra plaats voor RAM-geheugen en harde schijven. Dankzij de Intel i7-processor en Intel UHD Graphics 630 behoort deze barebone tot de absolute top. De snelle componenten kunnen terugvallen op Intels uitstekende Compute Element-moederbord. Dat combineert connectiviteit met een ingebouwd koelingssysteem. Net als bij een traditionele desktop zitten alle aansluitingen achteraan de NUC. De ingebouwde grafische kaart is ruim voldoende voor kantoorgebruik en lichte grafische toepassingen. Wil je toch upgraden, dan herbergt deze barebone ook kleinere grafische kaarten tot 20 cm lang.

Je merkt al dat dit niet de meest compacte barebone is. Voor betere prestaties heb je nu eenmaal iets meer ruimte nodig. Bovendien is de Intel NUC Pro dankzij die extra plaats makkelijk te upgraden en dat is eerder uitzonderlijk. Intels desktopvervanger is dan ook geen instapmodel. Deze barebone mikt vooral op professionelen, zoals ingenieurs, of werknemers uit de financiële, medische of zelfs grafische wereld. De Intel NUC 9 Pro speelt het klaar om veel werkkracht te verpakken in een compacte behuizing. Jammer genoeg heeft dat ook een stevig effect op het prijskaartje en is hij verre van een budgetkeuze. Desondanks is de NUC 9 Pro een van de beste professionele barebones van het moment. Voor wie minder wil uitgeven heeft Intel goedkopere en compactere NUC-modellen die evenzeer tot de top behoren als het gaat over basic pc-gebruik.

2. Apple Mac Mini M1

Afmetingen : 197x197x36 mm

: 197x197x36 mm Processor : Apple M1

: Apple M1 Geheugen : 256 GB tot 2 TB SSD, 8 of 16 GB RAM

: 256 GB tot 2 TB SSD, 8 of 16 GB RAM Connectiviteit : 2x Thunderbolt/USB 4, 2x USB-A

: 2x Thunderbolt/USB 4, 2x USB-A OS : Mac OS Big Sur

: Mac OS Big Sur Prijs: 750 euro

Ook Apple heeft zijn desktopvervanger. Hoewel zijn design bijna onveranderd lijkt tegenover zijn voorgangers, heeft de nieuwe Mac Mini de krachtige M1-chip aan boord. Apples barebone dreigt zo wat onder de radar te vliegen, maar onderschat hem zeker niet. De M1-chip geeft deze kleine, maar erg dappere mini-computer een rekenkracht waarmee hij zich gemakkelijk kan meten met de snellere Intel Core i3- en i5-processoren. De Apple Mac Mini combineert die stevige hardware met Mac OS Big Sur en Rosetta 2. Dat maakt hem uitermate geschikt voor zowat elke kantoortoepassing, zonder dat het zweet hem zal uitbreken.

De Mac Mini heeft ook wat beperkingen. De hoeveelheid aansluitingen is vrij krap en je kan slechts twee displays tegelijkertijd aansluiten (waarvan eentje via Thunderbolt). De Mac Mini M1 is niet de perfecte barebone, maar behoort wel tot de absolute top in zijn segment. De Rosetta 2-emulator zorgt ervoor dat toepassingen die voor Intel-chips geoptimaliseerd zijn ook vlotjes draaien op de nieuwe infrastructuur van Apples eigen M1. Ondanks de upgrade naar de eigen M1-chipset, is de prijs van de nieuwe Apple Mac Mini dezelfde gebleven als bij zijn voorganger. Werk je al grotendeels met Mac-computers en zoek je een barebone, dan is de Apple Mac Mini dus gewoon een no-brainer.

3. Acer Chromebox CXI3

Afmetingen : 151×148,5×40 mm

: 151×148,5×40 mm Processor : Intel Core i5 of i7

: Intel Core i5 of i7 Geheugen : 8 of 16 GB RAM

: 8 of 16 GB RAM Connectiviteit : 2x USB 2.0, 3x USB 3.2, USB-C, 1x HDMI

: 2x USB 2.0, 3x USB 3.2, USB-C, 1x HDMI OS : Chrome OS

: Chrome OS Prijs: vanaf 300 euro

De Acer Chromebox CXI3 is dan weer een totaal ander beestje. Deze barebone is misschien wel de beste desktopversie van Chrome OS op de markt. De Chromebox CXI3 is vooral bedoeld voor gebruik in de klas of op kantoor. Hij valt terug op een lichtere Intel i3-processor, al kan je ook voor een i5-upgrade gaan. Dat maakt het de meest basic barebone in ons lijstje, maar hij is gewoon verdomd simpel en handig in gebruik. Logischerwijze is de integratie van Google-software top en valt de beveiliging simpeler te beheren dan op Windows-platformen.

Aan connectiviteit is er overigens geen gebrek, met 5 USB-poorten en een USB-C-aansluiting. Wel biedt de Acer Chromebox CXI3 maar één HDMI-aansluiting. Niet onlogisch, aangezien elke Chromebox als dedicated, aanvullend apparaat bedoeld is. Al volstaat die ene videopoort in de praktijk ook voor wie alleen wat bureauwerk moet verrichten. De barebone heeft standaard 8 GB aan RAM en een SSD van 64 GB. En dat is perfect op maat voor casual gebruik. Vergis je overigens niet: de hardware in combinatie met het lichtvoetige Chrome OS, maken van de Acer Chromebox CXI3 een vlot beestje. Zijn supercompacte karakter maakt het mogelijk om hem tegen de muur of achter een tv of monitor te bevestigen. Wie een licht en eenvoudig systeem zoek zonder alle toeters en bellen van Windows of macOS, hoeft niet verder te zoeken.

4. Intel Hades Canyon NUC

Afmetingen : 221x142x39 mm

: 221x142x39 mm Processor : Intel Core i7

: Intel Core i7 Geheugen : harde schijf en RAM niet standaard meegeleverd

: harde schijf en RAM niet standaard meegeleverd Connectiviteit : 9x USB (2x Thunderbolt 3), 1x HDMI, 2x Display Port

: 9x USB (2x Thunderbolt 3), 1x HDMI, 2x Display Port OS : Windows 10 niet meegeleverd

: Windows 10 niet meegeleverd Prijs: vanaf 700 euro

Tot slot is er Intels Hades-serie voor gamers die de prestaties van een gamingdesktop compact en draagbaar wil maken. En dat is bijzonder indrukwekkend, voor een chassis dat niet veel groter is dan een boek. De krachtpatser in pocketformaat rolt met zijn spierballen, in de vorm van een Intel Core i7 en AMD Radeon RX Vega M GH hybridechip (een hele mondvol). Die laatste combineert processorkracht en discrete graphics op één enkele chip. De Intel Hades Canyon NUC zal dan misschien de allerkrachtigste gamingset-up niet helemaal kunnen evenaren, AAA-games en zelfs virtual reality-toepassingen kunnen zomaar. Niet slecht voor een klein zwart doosje dat zo in je rugzak past en eenvoudig aan te sluiten valt op je home entertainment.

Ook qua connectiviteit scoort deze barebone uitstekend, met maar liefst 13 USB-poorten (waarvan 2 met Thunderbolt 3-ondersteuning). De oplichtende schedel die je RGB-gewijs van kleur kan doen veranderen, is een kwestie van smaak. Is het je te flashy, dan kan je hem uitzetten. Door zijn compacte formaat heeft de Intel Hades Canyon NUC helaas ook een stevig prijskaartje: voor de basisversie ben je al snel 700 euro kwijt. Daar komt nog bij dat je een harde schijf en werkgeheugen moet aanschaffen. De Intel Hades Canyon NUC wordt ook verkocht in een pakket met geheugen, maar toch. Behoor je tot het nichedoelpubliek van dit topapparaat, dan kan je je geen betere desktopvervanger wensen.