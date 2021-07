Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Het zijn maar barre tijden geweest voor de sportfanaat. Sinds de start van de coronapandemie moeten we onze favoriete sporten helemaal anders beleven. Met een pintje in de hand het gras ruiken in het voetbalstadion of langs het parcours Wout Van Aert en Mathieu Vander Poel elkaar zien bekampen op de Belgische wegen en velden, dat is ons al meer dan een jaar niet meer gegund.

Ik word zelf bijna emotioneel van het zo te schrijven. Sport kijken is meer dan ooit een thuisactiviteit geworden. Om optimaal van sport te genieten, moet je ook de ideale kijkomstandigheden in je salonkamer creëren. Dat begint bij het juiste scherm uitkiezen. In deze Xtra hebben we je al geholpen bij het kiezen van de juiste televisie, maar je moet maar meemaken dat de wedstrijd die je wilt kijken net niet wordt uitgezonden op de nationale televisie. Dat probleem los je op door het televisieaanbod van je telecomprovider uit te breiden met een sportpakket. Wat bieden de telecomspelers aan? We overlopen de meest interessante formules.

Welke sportzenders zitten in een klassiek televisieabonnement?

Je moet natuurlijk pas investeren in een sportpakket als het aanbod van je huidige televisieabonnement je honger naar sportwedstrijden niet meer kan stillen. Laten we dus eerst bekijken wat je met een gewoon televisieabonnement voorgeschoteld krijgt. Het bekendste sportprogramma in Vlaanderen is natuurlijk Sporza van VRT. Wat kan je allemaal kijken op Sporza? Sporza is tegenwoordig de zender bij uitstek voor de wielerliefhebber. De legendarische commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer tekenen steevast present om je door de voor- en najaarklassiekers, de grote rondes en in de winter het cyclocrossseizoen te begeleiden. Is wielrennen jouw favoriete sport, dan kom je met Sporza wellicht al voldoende aan je trekken. Sporza heeft ook nog wel wat andere sporten in het gamma. Op donderdagavond kan je afstemmen voor de Europa Leaguewedstrijden en ook zaalsporten zoals basketbal en volleybal worden af en toe uitgezonden. Deze zomer heeft Sporza ook de rechten voor het EK voetbal, Rolland Garros en de Olympische Spelen. Sporza biedt op zijn website een programmatie-overzicht aan van welke wedstrijden je op televisie, radio of via de website kan volgen.

Naast VRT zetten ook commerciële zenders VTM en Play Vier steeds meer in op sport, voornamelijk voetbal. VTM heeft de uitzendrechten voor de Champions Leaguewedstrijden op woensdag, kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels en de Belgische voetbalbeker. Op Vier kan je dinsdag naar de Champions League kijken en in het weekend naar samenvattingen uit de Belgische eerste klasse. Vaak krijg je ook nog Eurosport 1 en 2 ter beschikking, waar je de hele dag door naar verschillende sporten kan kijken. Het basisaanbod is dus zeker al niet slecht.

Proximus All Sports

Moet je toch nog vaak naar een online stream grijpen omdat die ene wedstrijd net niet tot het lineaire aanbod behoort, dan valt een extra pakket dat je bovenop je televisieabonnement neemt te overwegen. Dit extra abonnement zal na het afsluiten gewoon bij je maandelijkse factuur worden gerekend. Ben je klant bij Proximus, dan is All Sports de meest voor de hand liggende optie. Dit pakket biedt je 20 extra televisiezenders aan. Wat krijg je te zien? Veel voetbal. Op de zes Eleven Sports-kanalen krijg je alle wedstrijden uit de hoogste Belgische voetbalcompetities te zien, maar ook wedstrijden uit Duitsland, Spanje, Italië, Engeland en de Champions League. Maar er is veel meer. Basketfans kunnen er de wedstrijden uit de NBA live volgen, tennisfans zien alle grote Grand Slams, de Giro d’Italia is er te volgen, de Euro Hockey League tot zelfs kooivechten en snooker. Een divers sportaanbod waar iedere sportliefhebber wel iets zal vinden. Het All Sports-abonnement kost 16,99 euro per maand, maar je kan wel één maand gratis uitproberen.

Website: www.proximus.be

Prijs: 16,99 euro p/m (eerste maand gratis)

Aantal zenders: 20

Te bekijken via: smart-tv, desktop, mobiel

Telenet Play Sports

De grote tegenhanger van Proximus is natuurlijk Telenet, en het antwoord van Telenet op All Sports heet Play Sports. Qua aantal zenders is Play Sports met 12 extra kanalen iets beperkter, al komt het sportaanbod wel grotendeels overeen met dat van Proximus. Je hebt eveneens zes kanalen van Eleven Sports om het voetbal uit binnen- en buitenland te volgen. In plaats van de Champions League wedstrijden heeft Telenet de rechten op de Engelse Premier League en Nederlandse Eredivisie. Ben je dol op razendsnelle wagens? Dan is Telenet Play Sports voor jouw de place to be. Je kan alle grand prix-races uit de Formule 1 live volgen. Verder behoren nog de NBA, ATP- en WTA-tennistoernooien, de Super Prestige veldrijden en golf tot het aanbod. Al het beste van Play Sports krijg je ook elk weekendavond te zien tijdens Sports Late Night op Play VIER. Play Sports heeft ook een terugkijkfunctie voor zeven dagen als je iets gemist hebt. Er is helaas wel geen gratis proefperiode zoals bij Proximus All Sports, maar je kan wel een losse dagpas aankopen om het eens uit te testen vooraleer je een verbintenis voor lange duur aangaat.

Website: www.telenet.be

Prijs: 19,95 euro p/m (maandabonnement)of 9,95 euro p/d (dagpas)

Aantal zenders: 12

Te bekijken via: smart-tv, desktop, mobiel

Eleven Sports

Eleven Sports is het buitenbeentje in de Belgische telecomwereld. Dit Italiaanse bedrijf is al enkele jaren actief in België, maar speelde altijd een figurantenrol. Ze waren er vooral voor de liefhebbers van de buitenlandse topvoetbalcompetities. Maar sinds februari vorig jaar kent elke sportliefhebber in België Eleven Sports. Het telecombedrijf wist Proximus en Telenet af te troeven door de televisierechten voor de Belgische Pro League te bekomen. Zo viel na jarenlange heerschappij van de gevestigde waarden in telecomland de Belgische voetbalcompetitie voor het eerst in buitenlandse handen. Dat zorgde aanvankelijk voor een verwarrende situatie. Waar zouden de voetbalwedstrijden nu nog te zien zijn? Proximus en Telenet werden naar de onderhandelingstafel gedwongen waar Eleven Sports de spelregels bepaalde. Het was niet verwonderlijk Orange, dat vroeger nooit een ruim sportaanbod had, die als eerste een deal sloot met Eleven Sports. Proximus volgde ook snel. Toen de Belgische voetbalcompetitie in augustus aftrapte en Telenet als enigste de wedstrijden niet kon uitzenden moesten zij ook toegeven aan de eisen van Eleven Sports om een exodus van Play Sports te voorkomen.

Tot zover de geschiedenis van Eleven Sports, maar is het ook de moeite waard om een abonnement te nemen? Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. Proximus en Telenet integreren zes kanalen in hun sportpakket, Orange biedt de zes kanalen zonder meerprijs aan voor hun Love Trio-klanten. Maar je kan Eleven Sports ook nemen zonder een televisieabonnement te moeten aansluiten. Ideaal als jij één van de vele ‘cord cutters’ bent. Je kan via een Chromecast of Apple/Android TV je wedstrijden dan ook nog altijd streamen naar je televisie. Maar je kan ook via hun apps kijken op je laptop, tablet of smartphone (met een maximum van drie aangesloten schermen per abonnement en één scherm tegelijk). Eleven Sports heeft ook nog een leuke Kijk Samen-feature, waarmee je met vier vrienden tegelijk naar wedstrijden kan kijken (enkel beschikbaar op desktop). Wanneer je een abonnement afsluit, moet je kiezen tussen verschillende formules. Wil je echt alle kanalen ter beschikking krijgen (Belgisch voetbal, buitenlands voetbal, overige sporten), dan dien je een All Access-abonnement te nemen. Hier heb je zelfs nog een speciale optie waarbij je enkele Play Sports-kanalen van Telenet kan toevoegen. Maar als dat niet voor je hoeft, kan je bijvoorbeeld ook enkel de kanalen voor buitenlands voetbal of voor binnenlands voetbal laten ontgrendelen. De goedkoopste formule is meteen een jaarabonnement afsluiten. Dat krijg je twee maanden gratis ter beschikking.

Website: welkom.elevensports.be

Prijs: 14,99 euro p/m of 149 euro p/j (All Access)

Aantal zenders: 6

Te bekijken via: smart-tv, desktop, mobiel