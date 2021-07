Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

2021 is voor velen onder ons niet het meest sportieve jaar gebleken. Veel club- en groepssporten werden opgeschort en in combinatie met al dat thuiswerken voelden we dat vaak aan onze conditie. Dat mag echter geen excuus zijn. Als je echt graag fit wil zijn, dan zijn er voldoende alternatieven om in beweging te blijven.

Nu de zomer er is, mag ook het weer je niet meer tegenhouden om aan je conditie te werken. Met de juiste applicatie stel je je eigen programma samen en heb je trouwens steeds gezelschap op zak, met ondersteuning en aanmoedigingen op maat. Daarnaast heb je steeds een mooi overzicht van je prestaties, zodat je jezelf kan zien groeien om terug in topvorm te geraken voor de heropening van de sportclubs. Ook bij de TechPulse-redactie kriebelt het, dus wij geven je hier de lijst met onze favoriete apps om je conditie scherp te stellen.

Google Fit centraliseert al je prestaties.

Google Fit

Google Fit is een veelzijdige fitness-app die jouw activiteiten dagelijks opvolgt zodat je steeds je nodige portie beweging krijgt. Je kan je eigen doelen instellen en de app zal je op tijd en stond verwittigen dat je jouw doelen voor die dag hebt behaald, of dat je nog even moet bewegen om ze alsnog te halen. Er zijn verschillende workouts beschikbaar die je kan volgen, en de app houdt jouw aantal stappen en verbrande kilocalorieën bij, zowel tijdens de activiteit als daarna. Zo heb je steeds een goed overzicht van jouw prestaties en inspanningen. Daarnaast kan je de app ook verbinden met wearables voor bijkomende data. De app kan tevens verbonden worden met andere apps, zodat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van je gezondheid.

Een workout hoeft niet enkel lang te duren.

7 Minute Workout

Platform: Android en iOS

Nu steeds meer mensen zich thuis voortdurend achter hun computer bevinden, is de nood aan een sportief tussendoortje het hoogst. 7 Minute Workout biedt echter de oplossing met zijn eenvoudige oefeningen die nooit veel tijd in beslag nemen. Je kan je eigen plan met doelen zoals gewichtsverlies of krachttraining opstellen en daarna een workoutschema toevoegen voor elke dag van de week, zodat je steeds de gewenste spieren kan trainen. Je kan ook je vrienden uitdagen om zoveel mogelijk oefeningen per week te doen. De app zal je waarschijnlijk niet meteen omtoveren in een cardiomonster of gigantische spierbundel, maar hij helpt je wel om elke dag voldoende en gevarieerde beweging te krijgen.

Of je nu een beginnende of gevorderde sporter bent: Nike heeft een programma dat bij je past.

Nike Training Club

Platform: Android en iOS

Nike geeft je met zijn Training Club-app toegang tot een schat aan uiteenlopende en uitdagende oefeningen. De app biedt je verscheidene programma’s aan die je kan volgen om je eigen doelen te halen. Naast krachtoefeningen kan je ook yogalessen volgen. De workouts zijn grotendeels onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden, dus ook gevorderde atleten zullen hier plezier uit kunnen halen. Alle oefeningen worden ook in een video getoond, zodat je alles in de juiste houding kan uitvoeren. Naast oefeningen met je eigen lichaamsgewicht zijn er ook enkele die je met halters kan uitvoeren. Je hebt tevens een overzicht van al jouw voorbije workouts, zodat je een zicht krijgt op jouw persoonlijke vooruitgang.

Runkeeper, de peetvader van de loop-apps, is gebruiksvriendelijk, maar toch gedetailleerd.

Runkeeper

Platform: Android en iOS

Runkeeper is een van de ervaren hardloopcoaches die in 2008 het pad geëffend heeft voor meer diepgaande activiteitstrackers. De app gooide al van in het begin hoge ogen omdat die je tijdens het sporten op de hoogte houdt van je tijden, tempo, verbrande calorieën en je hartslag. In het kielzog van opkomende concurrenten als Strava kan je ook bij Runkeeper extra motivatie halen uit allerlei challenges en reminders, om in het spoor van je sportende vrienden te blijven. Bovendien kan je je eigen routes uitstippelen of populaire rondjes downloaden. Runkeeper werkt ook goed samen met Wear OS of je Apple Watch.

Adidas Running is perfect voor wie gewoon wil gaan lopen, zonder ballast.

Adidas Running

Platform: Android en iOS

Adidas Running ken je misschien het beste van toen de app nog Runtastic heette. Ben je het type dat alleen maar een paar loopschoenen moet aantrekken om zijn sport-fix te vinden? Dan is Adidas Running gewoon een van de beste keuzes. Die focus op hardlopen komt het gebruiksgemak ten goede: less is more, in dit geval. Dat wil niet zeggen dat de app je weinig vertelt. Tijdens je loopsessies krijg je voortdurend updates over je tijden, het tempo en de loopafstand. In het handige dashboard kan je alle info verzamelen (of weglaten) die voor jou (on)belangrijk is. De gepersonaliseerde stemcoach, tot slot, is een leuke extra die loopfreaks zeker zullen appreciëren. Adidas Running heeft net als de concurrentie een Premium-plan met nog meer mogelijkheden.

Strava scoort dankzij z’n brede aanbod en de drang om in het spoor van je vrienden te blijven.

Strava

Platform: Android en iOS

Daar is ie dan: het onvermijdelijke Strava. De veelzijdige activiteitstracker is met recht en reden een van de populairste sportapps in ons overzicht. Strava bereikt een groot publiek dankzij een breed sportaanbod en uitgebreide mogelijkheden voor routeplanning. De app is ideaal voor beginnende lopers die zich doelen willen stellen en dat extra zetje nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Zo worden je prestaties vergeleken met die van vrienden, kom je in leaderboards terecht en kunnen anderen reageren op je activiteiten. Zo raak je natuurlijk extra geprikkeld om het de volgende keer nog beter te doen. Tot slot ondersteunt Strava de meeste trackers, waaronder Wear OS-toestellen en de Apple Watch.

!!beeld: gymatic.jpg

Je kunt Gymatic zelfs nieuwe oefeningen leren.

Gymatic Workout Tracker

Platform: iOS

De Gymatic Workouter Tracker-app is een bijzonder stukje technologie. De applicatie is uniek omdat het herkent welke oefeningen je aan het doen bent. Gymatic monitort dit aan de hand van je iPhone en/of Apple Watch. Naast dat het de oefening herkent, houdt het ook het aantal herhalingen bij. Daarbuiten worden nog tal van andere interessante statistieken bijgehouden. Denk hierbij aan hartslag, rusttijd, tempo en nog veel meer. Naast oefeningen herkennen kun je de applicatie ook zelf nieuwe oefeningen aanleren. Gymatic claimt dat dit mogelijk is voor diverse soorten sporten die in de sportschool beoefend worden. In een Premium-versie krijg je nog meer functies tot je beschikking.

Combineer je dieet met je training.

MyFitnessPal

Platform: Android en iOS

Als je na al dat gesport nog altijd niet de doelen hebt bereikt die je wilde bereiken, dan kan het handig zijn om meer inzicht te krijgen in wat je eet. Elk pondje gaat immers door het mondje. MyFitnessPal is in dit geval uitermate handig om inzicht te krijgen in je calorie-inname. De app kent een voedseldatabase van alle calorieëntellers. Het is mogelijk om de barcode van een product te scannen, waarna de voedingswaarden worden gecontroleerd. Zo houd je bij wat de dagelijkse inname van essentiële stoffen zijn. MyFitnessPal baseert de aanbevolen dagelijkse inname op jouw persoonlijke doelen. De app helpt je een dieetprofiel op te stellen en komt ook met voedingsaanbevelingen. Je kunt ook meer dan 350 trainingen registeren via de app, waardoor je je training kunt koppelen aan je voedingsschema.

Freeletics

Platform: Android en iOS

Wil je op korte termijn je doelen bereiken? Dan is Freeletics de ideale app voor jou. Met deze moderne app doe je intensieve HIIT (High Intensity Interval Training) en lichaamsgewicht-oefeningen doet. Je kiest allereerst je doel: spieren kweken, fit worden of vet verbranden. Vervolgens dien je binnen 6 tot 12 weken je doel te bereiken. Of je nu een echte beginner bent, of juist al heel veel ervaring hebt; met Freeletics is er altijd wel een gepaste manier. Als je wilt kun je ook op maat gemaakte maaltijden geadviseerd krijgen. De workouts zijn gratis. Bij een betaald abonnement krijg je personal coaching.

Headspace

Platform: Android en iOS

Naast je lichaam kan ook je geest een dagelijkse workout gebruiken. Stress is een van de meest voorkomende oorzaken van allerlei kwaaltjes. We leven in een veeleisende maatschappij waar alles en iedereen je aandacht nodig heeft. Niet gek dat je brein soms helemaal tilt slaat en niet meer weet wat eerst aandacht te geven. Via de uitstekende applicatie Headspace leer je de beginselen (en geavanceerde stappen) van het mediteren. Je leert hoe je even afstand kan nemen van al die prikkels en om een paar minuten gewoon… te zijn. Net zoals bij het sporten, train je hier ook bepaalde spieren in je hersenen. Daarom duurt het even voordat je er een blijvend effect van ondervindt. Maar geloof ons, na enkele weken zal je al ondervinden dat je beter kan omgaan met al die prikkels en dat je je beter kan focussen op hetgene dat er echt toe doet. Headspace heeft sinds kort ook een Netflix-reeks waar je meer info krijgt over meditatie en ook een paar begeleide sessies kan uitproberen. Een aanrader!

Strong

Platform: Android en iOS

Het is eindelijk weer zover: we kunnen weer naar de fitness! De afgelopen maanden moesten we het stellen met home workouts, maar dankzij de versoepelde maatregelen kunnen we terug aan ons lichaam werken in de fitness. Net zoals bij alles staat of valt je succes met een goed plan, en het correct opvolgen van dat plan. Via de applicatie Strong kan je jouw eigen workouts samenstellen en ‘loggen’. Zo heb je steeds een overzicht van je prestaties, en kan je heel overzichtelijk jouw persoonlijke groei zien. Motiverend! Met de gratis versie kan je al heel wat, maar voor meer workouts en extra statistieken zal je de betalende versie moeten nemen.

!!beeld: strong.jpg

Net zoals alles staat of valt je succes met het goed opvolgen van je plan.

Fitbit (Premium)

Platform: Android en iOS

Ben je fan van cijfertjes en statistieken, dan is de kans groot dat je over een Fitbit beschikt. De slimme trackers verzamelen heel wat info over je prestaties en je lichaam, zoals je hartslag doorheen de dag, je slaapprestaties en zelfs het zuurstofgehalte in je bloed. Via de knappe applicatie kan je al die statistieken bekijken, maar wist je dat Fitbit ook een eigen sportprogramma heeft? Vroeger heette dat Fitbit Coach, maar recent heeft Fitbit het samengevoegd met Fitbit Premium. Beschik je dus over een Fitbit Premium abonnement, dan kan je aan de slag met heel wat workouts. Alle workouts zijn onder de 30 minuten, dus je hoeft niet te vrezen dat je elke dag urenlang aan het sporten bent. De applicatie bevat ondertussen al meer dan 200 workouts en biedt ook meditatie aan. Blijf je binnen het Fitbit ecosysteem, dan kan je Headspace dus eventueel vervangen door de meditatieprogramma’s van Fitbit.