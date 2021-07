Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De huidige markt van 3D-printers heeft ten volle gebruik gemaakt van open-source ontwikkelingen in het laatste decennium. 3D-printers zijn beter en goedkoper dan ooit. Een dure Ultimaker is dan ook niet langer noodzakelijk om degelijke prints te krijgen.

Voor beginners is het aan te raden om met een FDM-printer of MSLA-printer aan de slag te gaan. Deze printers zijn voor veel toepassingen geschikt. Welke jij kiest, hangt volledig af van je persoonlijke voorkeur. Een FDM-printer maakt gebruik van een plastic draad (filament) dat wordt gesmolten en lijn voor lijn én laag voor laag een object tekent. Een FDM-printer is vooral handig als je wat grotere objecten wil maken. Bij een MSLA-printer wordt een lichtgevoelige hars uitgehard door middel van UV-licht. Dit is geschikter voor kleinere objecten die enige nauwkeurigheid vereisen, zoals een miniatuur voor je diorama.

3D-printers zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. De prijzen verschillen enorm, variërend van 100 tot meer dan 5000 euro. Afhankelijk van je toepassing, hoeft een 3D-printer niet duur te zijn. De prijs is vooral afhankelijk van de functionaliteiten. Bij FDM-printers wil je mogelijk een heated bed (verwarmd printoppervlak), een hogere nozzle temperatuur en ondersteuning voor flexibel filament. Bij MSLA-printers is de pixelresolutie en het printformaat belangrijk. Daarnaast is een monochrome LCD een stuk beter dan een RGB-variant.

FDM-printers

Creality Ender 3 V2

Als een verbeterde versie van zijn voorganger is de Creality Ender 3 V2 een uitstekende keuze voor beginners. Het is een compact apparaat met een middelgroot printoppervlak (220x220x250 mm). Bovendien is deze 3D-printer gemakkelijk zelf in elkaar te zetten. De Creality Ender 3 V2 beschikt over een heated bed, waardoor je het kromtrekken van prints tegen kunt gaan. Dit maakt de printer geschikt om naast PLA te printen met andere materialen, zoals ABS en PETG.

De glasplaat op het heated bed is bovendien voorzien van een speciale coating waardoor je print beter hecht aan het oppervlak. Deze 3D-printer zal daarnaast automatisch het printproces hervatten in het geval de stroom in je huis uitvalt. Dit is belangrijk, omdat anders je volledige print mogelijk onbruikbaar is.

Kenmerken: heated bed 0 tot 100°C, handmatige bed leveling, printtemperatuur 0 tot 255°C, printsnelheid 80 mm/s

Prijs: 230 euro

Te koop via: https://www.creality3dofficial.com

Creality CR-6 SE

De CR-6 SE heeft een printoppervlak van 235x235x250 mm en beschikt over een handige automatische bed leveling. Ook hier is een heated bed aanwezig, waardoor de 3D-printer geschikt is voor verschillende materialen. Andere handige specificaties zijn de aanwezigheid van een 4,3 inch LCD-scherm (kleur). De Creality CR-6 SE is daarnaast stevig gebouwd en beschikt over een sensor voor het filament en een flexibele filamentspoelhouder. Ook niet onbelangrijk: het in elkaar zetten van dit apparaat gaat nog sneller en gemakkelijker dan de Ender 3 V2. De CR-6 SE beschikt daarnaast over een 32-bit monitor, wat inhoudt dat de 3D-printer in staat is tot snellere en complexere bewegingen. Ook werkt deze printer over het algemeen wat stiller.

Kenmerken: heated bed 60 tot 110°C, automatische bed leveling, printtemperatuur 0 tot 260°C, printsnelheid 80 tot 100 mm/s, 32-bit monitor



Prijs: 350 euro

Te koop via: www.creality3dofficial.com

Prusa i3 MK3S+

De Prusa i3 MK3S+ is geschikt voor hobbyisten die nét dat beetje meer uit hun 3D-printervaring willen halen. Deze professionelere 3D-printer maakt het mogelijk om met meerdere materialen tegelijk te printen. Hierdoor kun je verschillende kleuren gebruiken in één printobject. Standaard kun je met twee verschillende materialen printen, maar het is mogelijk om tot 5 verschillende materialen in te zetten. Deze upgrade is beschikbaar voor 299 euro. Deze 3D-printer beschikt over een heated bed en een printoppervlak van 250x210x200 mm.

Kenmerken: professionele kwaliteit, multimaterial, heated bed tot 120°C, automatische bed leveling, printtemperatuur tot 300°C, printsnelheid 200 mm/s

Prijs: 770 euro voor een bouwkit, 999 euro voor een kant-en-klaar model

Te koop via: www.prusa3d.com

MSLA-printers

Anycubic 3D Photon Zero

De Anycubic 3D Photon Zero is een goedkoop instapmodel die uitermate geschikt is voor beginners. Deze MSLA-printer beschikt over een 405nm lichtbron en heeft een printvolume van maximaal 97x54x150 mm. De LCD heeft een resolutie van 854×480 pixels, wat de pixelresolutie op 0,115 mm per pixel brengt. Dat is niet de meest geweldige resolutie, maar goed genoeg voor een instapmodel, waarmee je niet te overdreven gedetailleerde prints kun draaien. Wel is het een erg goedkope opstap om in de wereld van 3D-printen te duiken. Het handmatig verstellen van het platform is daarnaast redelijk gebruiksvriendelijk. Deze printer maakt gebruik van het gebruiksvriendelijke slicerprogramma Photon WorkShop

Kenmerken: instapmodel, lage prijs, oké kwaliteit, printsnelheid 30 mm per uur, laagdikte 0,01 tot 0,2 mm

Prijs: 160 euro

Te koop via: www.anycubic.com

Elegoo Mars 2 Pro Mono

Deze MSLA-printer beschikt over een 6,08 inch monochroom LCD-scherm. Deze heeft een resolutie van 2K. Het printvolume bedraagt 129x80x160 mm. Deze combinatie resulteert in een pixelresolutie van 0,05 mm per pixel, wat een stuk beter is dan de Anycubic 3D Photon Zero. Ook is er een 3,5 inch touchscreen aanwezig om het apparaat te bedienen. De aanwezigheid van een monochrome LCD zorgt daarnaast voor kortere belichtingstijden (je print is sneller klaar) en een langere levensduur van een LCD. Deze printer beschikt daarnaast over een bed leveling-systeem dat gemakkelijk in gebruik is.

Kenmerken: monochrome LCD, medium formaat, prima kwaliteit, printsnelheid 30 tot 50 mm per uur, laagdikte 0,01 tot 0,2 mm

Prijs: 300 euro

Te koop via: www.elegoo.com

Phrozen Sonic Mighty 4K

De Sonic Mighty 4K van Phrozen beschikt over een gigantische LCD van 9,3 inch. Deze heeft een resolutie van maar liefst 4K. Het printvolume bedraagt 200x125x220 mm, wat bijna twee keer zoveel printoppervlak biedt als de Elegoo Mars 2 Pro Mono. Dit komt neer op een pixelresolutie van 0,05 mm per pixel. Dit is in principe gelijk aan de Elegoo Mars 2 Pro Mono, met als verschil dat je een grotere print met deze 3D-printer kunt maken. Deze 3D-printer is dan ook uitermate geschikt als je grote aantallen objecten (tegelijk) wil printen. De dubbel uitgevoerde Z-as geleiding zorgt ervoor dat grote prints een stabiele basis hebben. Ook de Phrozen Sonic Mighty 4K beschikt over een monochrome LCD, waardoor prints sneller klaar zijn.

Kenmerken: monochrome LCD, groot formaat, prima kwaliteit, printsnelheid 80 mm per uur, laagdikte 0,01 tot 0,30 mm

Prijs: 650 euro

Te koop via: www.phrozen3d.com