In deze gids leggen we uit waarom we zo’n fan zijn van mechanische toetsenborden. Met ons advies heb je je huiswerk snel gemaakt en kan je straks meegenieten van een productievere typervaring. Wat maakt een mechanisch toetsenbord nu zo speciaal? Het grote verschil met een typisch kantoortoetsenbord is dat elke toets met een veersysteem (mechanisch) ingedrukt wordt. Bij een doorsnee toetsenbord duw je de toetsen in een plastic behuizing en zorgt een silicone-achtig membraan voor de veerkracht. Maar omdat de onderliggende constructie van (goedkoop) plastic is, geeft de bodemplaat een beetje mee. Probeer het maar eens uit. Wanneer je veel kracht zet op je toets, zal je het hele toetsenbord zien meebuigen. De combinatie van die factoren zorgt voor een sponsachtige, gevoelloze sensatie bij het typen.

Zwaarder en steviger

Zowat alle mechanische toetsenborden vermijden dat met een aluminium bodemplaat als basis. Zo voelt je toetsenbord niet alleen zwaarder en steviger aan, maar zullen je vingertoppen de toetsaanslagen veel nadrukkelijker registreren wanneer ze de bodem bereiken. Naar ons aanvoelen ben je dankzij die tactiele feedback naar je hersenpan minder geneigd om typfouten te maken of je toetsaanslag te controleren. Daar komt nog bij dat een mechanisch toetsenbord doorgaans meer opening laat tussen de toetsen. Dat brengt ons meteen bij de verschillende soorten toetsenmechanismen, de zogenaamde ‘switches’.

Rood, blauw of bruin?

Dé referentie als het aankomt op mechanismen is het Duitse Cherry en zijn MX-toetsen. De mechanische toetsenproducent diende ook als inspiratiebron voor het Amerikaanse Gateron. Die laatste is iets goedkoper, maar benadert Cherry MX-toetsen heel dicht in kwaliteit. Het voordeel van de Gateron-switches, die ook populair zijn bij Aziatische producenten, is dat ze de kosten helpen drukken. Doorgaans worden Gateron-switches ook als zachter ervaren, terwijl sommigen net zweren bij de iets stijvere veertjes van Cherry. Zowel Cherry als Gateron gebruiken kleurcodes om de soorten toetsen van elkaar te onderscheiden. Strikt genomen zijn er drie hoofdkleuren: rood, blauw en bruin. Andere fabrikanten bieden mogelijk nog meer opties aan.

Meestal gaat het gewoon om een kruisbestuiving die eigenschappen van de drie hoofdkleuren combineert. Rode switches zijn heel direct. Ze vragen minder neerwaartse druk om hun eindpositie te bereiken. Daarom worden ze ook wel lineaire switches genoemd. Dat ze zo rechttoe-rechtaan zijn, maakt ze de populairste keuze bij gamers, die een tik op een toets zo snel mogelijk geregistreerd willen zien. Daar tegenover staan de blauwe switches. Die geven meer weerstand en tactiele feedback wanneer je ze indrukt. Het nadeel is dat ze luid klikken en dat maakt ze niet geschikt voor op kantoor, wil je doodsblikken vermijden.

Langs de andere kant bieden ze wel de totale mechanische ervaring en dat maakt ze geschikt voor thuisgebruik. Een goed compromis vinden we bij de bruine switches. Die bieden bijna evenveel weerstand en feedback als de blauwe, maar zijn een stuk stiller. Bij zogenaamde ‘hot swappable’-toetsenborden kan je zonder te solderen switches verwijderen en een ander type op hun plaats klikken. Maar dat is eerder weggelegd voor de doorgewinterde liefhebbers, die hun toetsenbord helemaal willen personaliseren.

Zo zit Logitechs Romer-G Tactile-toets in elkaar. Cherry MX en Gateron hebben een gelijkaardige constructie.

Kies je lay-out

Wat als we je zeggen dat je misschien niet alle toetsen nodig hebt? Gebruik je het numpad rechts eigenlijk vrij weinig? Laat het dan gewoon vallen. ‘Tenkeyless’ (TKL) heet dat in toetsenbordjargon. Concreet laat je zo 17 toetsen weg en geloof ons: als je geen data-ingave doet of in Excel werkt, kan je perfect zonder. Het grote voordeel is dat je op kleinere bureaus meer plaats hebt en je minder snel met je muis tegen je toetsenbord stoot. Nog kleiner gaan kan ook, maar dat raden we vooral aan als je een draagbaar toetsenbord zoekt voor onderweg.

De extra rij functietoetsen zouden we persoonlijk te hard missen. Denk er ook aan dat de meeste mechanische toetsenborden in de eerste plaats op de Engelstalige markt mikken en daardoor vaak alleen in QWERTY-lay-out verkrijgbaar zijn. Omschakelen vanuit AZERTY is de moeite waard en went best snel. Tot slot is achtergrondverlichting een optie die bijna altijd aangeboden wordt. We houden van witte leds, maar wie het wat gekker wil, kan voor een vaak kleine meerprijs zijn toetsen in alle kleuren van het RGB-spectrum laten oplichten.

De beste mechanische toetsenborden

Razer Pro Type Ultra

De Razer Pro Type Ultra vertegenwoordigt de crème de la crème van mechanische toetsenborden, speciaal ontworpen voor de veeleisende professional. Dit toetsenbord onderscheidt zich door zijn stille, lineaire mechanische switches, die een subtiele, maar responsieve tactiele feedback bieden. Het resultaat is een uiterst aangename typervaring, ideaal voor lange werkdagen. De Pro Type Ultra gaat verder dan alleen typen; het is uitgerust met een reeks van geavanceerde functies, waaronder veelzijdige connectiviteitsopties. Gebruikers kunnen naadloos schakelen tussen Bluetooth en draadloze verbindingen met 2.4GHz, waardoor het toetsenbord gemakkelijk meerdere apparaten tegelijkertijd kan aansturen. Een ander opvallend kenmerk is het luxueuze polskussen, ontworpen om maximaal comfort te bieden tijdens lange typsessies. De indrukwekkende batterijduur, tot 214 uur via Bluetooth en 207 uur via de 2.4GHz-dongle – verzekert dat je het toetsenbord niet constant hoeft op te laden.

Adviesprijs: 159 euro

Eigenschappen: batterijduur van 124 uur (Bluetooth), 207 uur (2.4Ghz draadloos), geen RGB, gele Razer-switches

Logitech MX Mechanical Mini Wireless

De Logitech MX Mechanical Mini Wireless is een droom voor de professional die vaak onderweg is of zijn eigen toetsenbord graag meeneemt naar het werk. Gebaseerd op de populaire MX Keys Mini, Logitechs niet-mechanische draadloze toetsenbord, biedt dit mechanische toetsenbord een perfecte combinatie van draagbaarheid en functionaliteit. De minimalistische vormgeving maakt het gemakkelijk om het apparaat overal mee naartoe te nemen, hoewel de wat hogere switches en het profiel extra bescherming vereisen tijdens het reizen. De echte aantrekkingskracht ligt in de stille, maar responsieve switches. Of je nu kiest voor Tactile Quiet, Linear of Clicky switches: elk type biedt een unieke typervaring die past bij verschillende voorkeuren. Dankzij de indrukwekkende batterijduur kan je weken, zo niet maanden, werken zonder je zorgen te maken over opladen. Dit maakt het ook een geschikt toetsenbord voor occasionele gamesessies. Het compacte ontwerp en de geruisloze werking maken van de MX Mechanical Mini Wireless een uitstekende keuze voor professionals die in gedeelde ruimtes werken of vaak onderweg zijn.

Adviesprijs: 160 euro

Eigenschappen: ruim 3 weken batterijduur, geen RGB, Tactile Quiet, Linear of Clicky switches

Das Keyboard 6 Professional

Het Das Keyboard 6 Professional is een symbool van klasse en functionaliteit. Dit toetsenbord is een verfijning van de kenmerken die Das Keyboards zo geliefd maken bij professionals. Het bevat een reeks handige functies, zoals een volumeknop, mediatoetsen en een handige slaapmodus. De toevoeging van achtergrondverlichting verhoogt de bruikbaarheid in verschillende lichtomstandigheden. De Cherry MX Brown switches leveren een uitzonderlijke typervaring: de toetsen voelen fantastisch aan en bieden het juiste niveau van tactiele feedback, zonder overdreven luid te zijn. De ingebouwde usb-hub is een aangename verrassing, met twee USB Type-C-passthroughpoorten, ideaal voor professionals die vaak hun mobiele apparaten moeten opladen. Het premium prijskaartje weerspiegelt de hoogwaardige bouwkwaliteit en de geavanceerde functies. Het is een investering die vooral de moeite waard is voor gebruikers die het meeste uit hun werkset-up willen halen en die waarde hechten aan comfort, snelheid en efficiëntie in hun dagelijkse typwerk.

Adviesprijs: 199 euro

Eigenschappen: bedraad, backlot, Cherry MX Brown-switches

Razer Huntsman Mini

De Razer Huntsman Mini is een compacte krachtpatser, ideaal voor mensen die ruimte willen besparen, zonder in te leveren op prestaties. Als kleinste lid van de iconische Huntsman-serie van Razer, biedt dit toetsenbord dezelfde snelle en comfortabele ervaring dankzij Razers optische switches. Die zijn niet alleen snel, maar maken ook minder geluid dan sommige andere mechanische toetsen op de markt. Het toetsenbord heeft een strak design en zijn kleine formaat maakt het tot een ideale keuze voor kleinere werkruimtes of voor gamers die een minimalistische set-up verkiezen. Echter, de compacte vorm kan een nadeel zijn voor gebruikers die vaak met de pijltjestoetsen werken of andere ontbrekende toetsen missen. Dit bord is dus ideaal voor gebruikers die bereid zijn om een volledig toetsenbord in te ruilen voor een gestroomlijnd en ruimtebesparend ontwerp.

Adviesprijs: 109 euro

Eigenschappen: bedraad, backlit, Razers optische switches