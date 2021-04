Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Je huis voorzien van een degelijk alarmsysteem kan voor heel wat gemoedsrust zorgen wanneer je niet thuis bent. Anders dan bij een IP-camera werkt het namelijk allemaal wat accurater. Bij een IP-camera krijg je vaak nogal een melding bij een huisdier dat voorbijloopt of een bepaalde lichtinval die een alarm triggert. Bovendien heb je heel wat camera’s nodig wanneer je elk venster in de gaten wil houden. Een alarmsysteem met verschillende sensoren vormt dan een betere keuze. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf van een dergelijk pakket?

Verschillende soorten alarmsystemen

Het meest traditionele alarmsysteem triggert een luide sirene wanneer er een inbraakpoging wordt gedetecteerd. Die sirene brengt niet alleen omstaanders op de hoogte, maar schrikt ook de inbreker af die al snel de inbraakpoging zal afblazen. Een dergelijk alarm kan eventueel worden uitgebreid met een stroboscoop die er met lichtflitsen een heus spektakel van maakt. Bovendien werkt een stroboscoop ook desoriënterend voor de inbreker.

Een stapje verder zijn dan de alarmsystemen die jou als eigenaar ook vanop afstand op de hoogte brengen. Vroeger gebeurde dat vooral via de vaste telefoonlijn of via een simkaart waarmee je een sms (eventueel in combinatie met een telefoontje) ontvangt bij onraad. Tegenwoordig zijn zowat alle moderne alarmsystemen echter verbonden met het internet. Dat is extra handig, want zo kan je via een app op je smartphone altijd je alarmsysteem in de gaten houden. Bovendien kan je zo ook steeds de live camerabeelden bekijken om te controleren of er effectief wat aan de hand is, of als het om een vals alarm gaat. Het beste alarmsysteem beschikt over een combinatie van internet, alarmsignalen en een simkaart als back-up wanneer de internetverbinding niet werkt (bijvoorbeeld bij stroomuitval).

Een alarmsysteem is makkelijk uit te breiden met extra componenten.

Onderdelen van een alarmsysteem

Een alarmsysteem bestaat uit verschillende componenten die naadloos samenwerken. In veel gevallen is een camera een deel van dat pakket, maar lang niet altijd. Een groot voordeel is echter dat je steeds eenvoudig je alarmsysteem kan uitbreiden met nieuwe of extra componenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een contactsensor, bewegingssensor, magneetcontact en een sirene. Wil je nog wat verder gaan, dan kan je ook watersensoren en rookmelders toevoegen aan je systeem. In veel gevallen beschik je ook over een centraal bedieningspaneel, waarmee je het alarmsysteem eenvoudig kan beheren (al kan dat bij een slim alarmsysteem ook eenvoudig via een app). Tot slot is er het basisstation, waar alle sensoren (draadloos) op worden aangesloten. Om ervoor te zorgen dat alle signalen het basisstation kunnen bereiken, plaats je dit best op een centrale plaats in het huis. Sommige merken bieden ook zogenaamde ‘range extenders’ aan die het signaal boosten (analoog aan hoe wifi-versterkers werken).

Abonnementsdiensten

Het grootste voordeel van een slim alarmsysteem is meteen ook het grootste nadeel: het gebruik van de cloud. Niet alleen is er de blijvende kwestie rond privacy en security, maar je betaalt er ook een bepaalde prijs voor. Dit abonnement is meestal vereist voor het bewaren van camerabeelden. Heb je meerdere camera’s in huis, dan kan de prijs van je abonnement ook al snel oplopen. De prijs hiervoor komt al snel op 10 euro per maand. Houd bij aanschaf van een alarmsysteem dus ook rekening met een maandelijks terugkerende kost.

Ook belangrijk om te weten is dat 24/7 beelden opnemen behoorlijk wat bandbreedte vraagt. Een HD-camera die 24/7 draait kan al snel 300 gigabyte per maand verbruiken. Iets om rekening mee te houden wanneer je gebonden bent aan een bepaalde datalimiet. Bij de meeste systemen kan je gratis livebeelden bekijken, maar dien je wel te betalen voor het opslaan van videogeschiedenis. Door gebruik te maken van lokale opslag (bijvoorbeeld via een SD-kaartje in de camera) kan je deze kost vermijden. Een slimme inbreker gaat wellicht echter de interne opslag uit deze camera halen alvorens weer te vertrekken, waardoor je niets meer hebt aan je enige harde bewijsmateriaal.

Ring Alarm

Ring (van Amazon) kennen we voornamelijk van de slimme deurbel, maar het productgamma gaat veel breder dan dat. Het standaard beveiligingsset van Ring koop je voor 299 euro en daarvoor krijg je 5 items. Het gaat om een basisstation waar alle sensoren op worden aangesloten en waar ook het alarmsignaal in zit geïntegreerd, een bedieningspaneel (om het alarm bijvoorbeeld snel te activeren of deactiveren), een contactsensor, bewegingssensor en signaalversterker. Die laatste gebruik je wanneer een bepaalde sensor niet dicht genoeg bij het basisstation wordt geïnstalleerd. Een ietwat voorbereide inbreker zal uiteraard kijken om eerst en vooral de elektriciteit uit te schakelen zodat jouw alarm waardeloos wordt. Maar dankzij de ingebouwde batterij van het basisstation, kan je tot 24 uur zonder elektriciteit. Omdat in zo’n situatie ook de wifi wellicht niet werkt, kan je terugvallen op een simkaart die je een sms kan sturen bij een waarneming. Zeker wanneer je al in het Amazon ecosysteem zit (bijvoorbeeld met een Ring deurbel of een Alexa speaker) is het alarmsysteem van Ring een enorm handige en voor de hand liggende keuze.



Kenmerken: Sterk ecosysteem, eenvoudige installatie en eenvoudig in gebruik, back-up voor stroom en wifi, luid alarm in basisstation

Koop Ring Alarm + camera bij Coolblue!

Somfy Protect Home Alarm

Het pakket van Somfy bestaat uit een binnensirene, bewegingsmelder, twee keyfobs en een basisstation. Somfy maakt gebruik van hun zogenaamde IntelliTAG voor deuren en ramen. Deze sensor herkent het verschil tussen een inbraakpoging en pakweg een bal die tegen het raam botst. Bij het Home Alarm Pack krijg je drie IntelliTAG sensoren. Dankzij de keyfobs (een rond bakje dat je aan je sleutelbos hangt) kan je eenvoudig het systeem beheren. Zo kan je bijvoorbeeld het alarm activeren of deactiveren, een persoonlijk scenario starten, het alarm laten afgaan of een noodmelding versturen. Bovendien detecteert het systeem automatisch als iemand met een keyfob (dus een gezinslid) in de buurt is, zodat het alarm zichzelf automatisch uitschakelt. Het basisstation beschikt over een geïntegreerde batterij zodat deze ook blijft werken in geval van een stroomstoring. Er zit geen signaalversterker inbegrepen, maar Somfy heeft het basisstation zo mooi mogelijk vormgegeven zodat het centraal in je huis kan worden geplaatst zonder al te hard op te vallen. Een IP-camera moet ook nog afzonderlijk worden aangekocht. Er worden gratis videoclips van 30 seconden gemaakt bij bewegingsdetectie en de videoclips blijven 7 dagen in de cloud staan. Wil je 24/7 beelden opnemen, dan betaal je hier 4,99 euro per maand voor.

Kenmerken: Keyfobs detecteren aanwezigheid van een gezinslid, geen IP-camera of signaalversterker in basispakket, drie IntelliTAGs inbegrepen voor ramen en deuren

Koop Somfy Protect Home Alarm bij Alternate!