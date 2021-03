Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De juiste verlichting zorgt voor een hoop sfeer in huis. Met slimme verlichting kun je deze sfeer nog meer naar jouw smaak vormgeven, en dat met het nodige gemak. Je hoeft niet meer uit je stoel op te staan om de lichtschakelaar om te zetten; alles kun je bedienen via jouw smartphone, waar je in huis ook bent. Daarnaast kun je routines instellen zodat de lampen automatisch aangaan wanneer je thuiskomt of als je wekker afgaat.

De slimme verlichting van de verschillende fabrikanten hieronder zijn allen voorzien van een eigen smartphone-app, maar het is ook mogelijk om de lampen te bedienen door middel van Google Home of Apple HomeKit. Het is dan ook mogelijk om slimme lampen van verschillende fabrikanten te combineren en deze met de zojuist genoemde apps te bedienen. Je kunt uiteraard ook aan Alexa, Siri of Google Assistant vragen om de verlichting voor jou in- of uit te schakelen.

De beste slimme verlichting is makkelijk in te stellen en te bedienen via je smartphone. Ook de kleurechtheid en de mate van felheid is erg belangrijk. Het is handig als je de verlichting met alle grote assistenten kunt bedienen, zodat je niet afhankelijk bent van een iOS- of Android-toestel. De meeste smarthome-verlichting is erg prijzig, maar er komen steeds meer goedkopere alternatieven op de markt. De goedkoopste oplossingen zijn vaak niet de meest kwalitatieve. Slimme lampen van een supermarktketen of Chinese webwinkel zijn meestal niet van de beste kwaliteit. Een slim huis wordt pas echt slim als het over de juiste, kwalitatieve slimme producten beschikt. Daarom hebben wij voor jou deze handige koopgids opgesteld.

Ikea Trådfri

Voor iedereen die op zoek is naar slimme verlichting, zonder daarvoor diep in de buidel te hoeven tasten, is Ikea Trådfri de ultieme oplossing om in te stappen. Door middel van een verbindingshub kun je slimme producten aansluiten op het smarthomesysteem van Ikea, waardoor je ze met je smartphone kunt bedienen. Naast lampen kun je ook speakers en rolluiken bedienen via de Ikea Home-app op jouw smartphone. Er is daarnaast een speciale afstandsbediening en dimmer beschikbaar om je verlichting mee te regelen.

De lampen zijn beschikbaar met enkel een wit kleurenspectrum of een volledig kleurenspectrum. Het starterspakket met wit kleurenspectrum biedt twee lampen, een verbindingshub en een afstandsbediening. Je kunt de slimme Ikea-lampen ook aansluiten op een Philips Hue-bridge. Let er wel op dat de kleuren van de lampen tussen deze merken kunnen verschillen.

Te bedienen met: Amazon Alexa, Apple HomeKit en Google Assistant.

Philips Hue

De lampen in de Philips Hue-reeks zijn wijdverspreid te koop en worden gekenmerkt door het redelijk dure prijskaartje dat eraan hangt. Voor die hoge prijs krijg je wel mooie glazen lampen met een premium uitstraling. Op het gebied van slimme tuinverlichting heb je hier veruit de meeste keuze. De verlichting van Philips Hue kan over het algemeen een stuk feller branden dan goedkopere alternatieven, maar is daarnaast ook nauwkeuriger te dimmen.

Er is een speciale HDMI Sync Box beschikbaar, waarmee je Ambilight kunt nabootsen door de box te koppelen aan je televisie of muziekspeaker. De lampen in je woning veranderen op deze manier mee met de kleuren die op je televisie worden weergegeven. Zo kun je jouw woning omtoveren tot een heuse disco-party of juist een nog diepgaandere filmervaring beleven. We raden je aan om te beginnen met een starterkit. Daarin zitten bijvoorbeeld twee ledlampen met E27-fitting (zowel wit als gekleurd licht), een bridge om de lampen mee te verbinden en een dimmer switch om de felheid van het licht te bedienen.

Te bedienen met: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Samsung SmartThings, Razer Chroma en IFTTT.

Innr

De slimme verlichting van Innr ligt in Nederlandse handen: twee oud-managers van Philips willen slimme verlichting voor de massa beschikbaar maken. Als we naar de prijzen kijken zijn de lampen inderdaad iets betaalbaarder dan sommige andere merken, al is het nog steeds een behoorlijke investering als je jouw volledige huis van slimme verlichting wil voorzien.

Er zijn verschillende soorten verlichting beschikbaar: naast gewone led-lampen ook spotjes, kaarslampen en lichtsnoeren. Er zijn ook speciale wifi-lampen beschikbaar, waardoor je geen bridge nodig hebt. Het verlichtingssysteem van Innr biedt de mogelijkheid om anti-inbraakscènes in te schakelen, waardoor je verlichting af en toe in of uit wordt geschakeld om het te doen lijken dat je thuis bent.

Te bedienen met: met Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Philips Hue en Homey. Gekoppeld aan een Philips Hue-bridge zijn ze ook met Google Assistant te gebruiken.

Nanoleaf Shapes

De lichtpanelen van Nanoleaf zijn beschikbaar in veel verschillende vormen en maten. In de pakketten zitten zeshoeken of driehoeken, waarmee je eigen ontwerpen kunt maken op jouw muur en/of plafond. Je bevestigt ze door middel van de bijgeleverde dubbelzijdige tape. Je kunt de panelen zo positioneren dat het een muzieknoot vormt of bijvoorbeeld de eerste letter van jouw naam. Niets is te gek. Elk paneel wordt afzonderlijk van elkaar aangestuurd, waardoor je unieke kleurschema’s kunt maken. Door middel van de Rhythm-functie kun je de panelen laten veranderen van kleur op basis van jouw favoriete muziek.

Het enige nadeel is dat het prijzige pakketten zijn. Voor 9 panelen betaal je bijna tweehonderd euro. Als dat niet genoeg panelen zijn voor jouw gewenste vorm, zal je nog dieper in de buidel moeten tasten.

Te bedienen met: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Samsung SmartThings en IFTTT.

Twinkly

Het duurt nog wel even voordat het Kerstmis is, maar de slimme kerstverlichting van Twinkly kun je voor meer doeleinden gebruiken dan ze enkel in de kerstboom hangen. Naast verlichting speciaal voor de kerstboom, is er ook een set in de vorm van ijspegels en een lichtgordijn beschikbaar. Bovendien is de verlichting ook geschikt om buitenshuis te gebruiken.

De Twinkly-lampjes zijn via een app op je smartphone te bedienen. Door middel van een 3D-scan met de camera van jouw smartphone kun je de lampjes ‘mappen’. De slimme verlichting weet op deze manier waar welk ledlampje gesitueerd is, waardoor je in staat bent om verschillende kleurschema’s en patronen te creëren. De verlichting is daarnaast geschikt om te gebruiken met Razer Chroma RGB, waardoor je deze net als jouw randapparatuur van Razer vanaf je pc kunt instellen.

Te bedienen met: Amazon Alexa, Google Assistant en Razer Chroma.

Maak elke ‘domme’ lamp slim

Over het algemeen is jouw huis al van ‘domme’ lampen voorzien, waardoor vervangen een prijzige aangelegenheid kan zijn. Veel van de slimme lampen in deze lijst komen ook met een aardig prijskaartje.

Niet alle lampen (met snoer) in huis hebben een (makkelijk) vervangbaar peertje. Ook deze lampen kun je integreren in jouw smarthome-systeem. Je maakt elke lamp in huis namelijk slim door middel van een slimme fitting of slimme schakelaar. Philips, Ikea, Innr en nog veel meer merken hebben een smart stekker in hun assortiment waardoor je ook jouw huidige lampen kunt bedienen met je smartphone. In de meeste gevallen is het echter niet mogelijk om de lamp dan te dimmen. Daar kun je eventueel een apart tussenstuk voor kopen. Er zijn ook slimme fittingen verkrijgbaar, waardoor je geen slimme peertjes hoeft aan te schaffen.