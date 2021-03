Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Als er over het gebruik van PC’s en laptops wordt gepraat, dan ligt de focus steevast op de hardware en bijhorende specificaties. Dat is in veel gevallen terecht, maar uiteindelijk is je monitor het onderdeel waar je doorgaans voortdurend écht mee werkt. Van zodra je opstaat, grijp je waarschijnlijk naar je smartphone om het nieuws te lezen. Eenmaal je in de auto zit, wordt het tijd om de ingebouwde navigatie te raadplegen om op tijd op je bestemming te zijn. Nu thuiswerken ook voor velen de norm is, kruipen we direct achter onze laptop of eigen monitor. ‘S avonds lees je dan nog wat mails en springt de televisie aan om nog wat van Netflix of Disney+ te genieten. Het is ondenkbaar geworden om nog een dag zonder schermen door te brengen. Gezien de tijd die je ermee doorbrengt, loont het dan ook om een geschikte monitor te vinden die nauw aansluit bij wat je ermee van plan bent. Ook je ogen zullen je meer dan dankbaar zijn.

Op de markt word je overspoeld door een immense hoeveelheid monitoren, met elk hun eigen specifieke nut, bereik en bouwkwaliteit. Je moet rekening beginnen houden met de grootte en breedte van je monitor, de hoeveelheid pixels, de beeldverversing, helderheid, kleuren enzovoort. Wij zullen de belangrijkste elementen voor jou bespreken om je een mooi overzicht te geven van de opties opdat je minder snel verdwaalt.

Grootte en types

Waar monitoren vroeger bestonden uit eenvoudige, bijna vierkante flikkerende dozen zijn ze nu voor iedereen beschikbaar in de meest uiteenlopende hoogtes en breedtes. De standaard beeldverhouding (breedte ten opzichte van de hoogte) die je in de meeste monitoren kan terugvinden, waaronder ook de schermen van laptops, bedraagt 16:9. Elk jaar raakt de markt echter iets meer verzadigd van bredere beeldverhoudingen, waaronder 21:9 voor ultrawide monitoren. Deze bredere monitoren nemen de plaats in van twee kleinere schermen en elimineren zo de lastige rand die je in het midden hebt. Hierdoor worden ze vaak gebruikt voor gaming en grafische toepassingen, al vinden ze steeds meer hun weg naar alledaagse gebruikers. Daarnaast zijn er van de bredere monitoren ook gebogen varianten terug te vinden waarmee je een beter overzicht blijft houden van wat er allemaal op de uithoeken van je monitor gebeurt.

De beeldverhoudingen gaan natuurlijk direct gepaard met de schermgrootte van je monitor. 27 inch is lang een favoriet geweest, al merken we wel steeds vaker groottes van 32 inch op bij standaardmonitoren. Van zodra je groter gaat, kom je opnieuw al snel uit bij gaming-gerelateerde toepassingen of het gebruik voor grafische doeleinden. Grote monitoren zijn enorm handig, maar als je er enkel mails mee leest, dan is het misschien teveel van het goeie.

Resolutie en beeldverversing

Een van de belangrijkste dingen waar je op moet letten is de resolutie van je monitor. Hiermee doelen ze op de hoeveelheid pixels die zich in de breedte en hoogte van je display bevinden. De belangrijkste resoluties die je nu zal tegenkomen zijn de volgende: Full HD (1920×1080 pixels), QHD (2560×1440 pixels), 4K (3840×2160) en 8K (8192×4320 pixels). Dit volgt de meest gebruikte beeldverhouding 16:9, waardoor je bij ultrawijde monitoren andere resoluties zal aantreffen. Bredere beeldverhoudingen zullen meer pixels hebben, wat bijvoorbeeld bij 18:9 wordt aangeduid als Full HD+. Let wel op dat je rekening houdt met de impact van de pixeldichtheid. Een 25-inch Full HD-display bevat evenveel pixels als een 45-inch Full HD display, waardoor het dankzij de kleinere oppervlakte scherper zal lijken. Hoge resoluties geven een scherper en meer kwaliteitsvol beeld, waardoor ze belangrijk zijn voor mensen die vaak met grafische toepassingen werken.

De laatste tijd zien we echter steeds meer ook de focus op de beeldverversing of refresh rate verschijnen. Beeldverversing komt neer op het aantal beelden per seconde dat je monitor je kan voorschotelen. Een hogere refresh rate zorgt er dus voor dat je beelden als vloeiender zal ervaren. Bij gamen zal je al snel merken dat vloeiendere beelden tot leukere immersie leidt, en zelfs betere prestaties bij sommige spelers. De verversingssnelheden die je het meest zal tegenkomen, zijn 60, 75, 144 en 240Hz. Voor normaal gebruik is 60Hz genoeg, maar van zodra je wil gamen, wordt 75Hz al een minimum.

De vorm van je scherm hangt ook af van wat je ermee wil doen.

Panelen en kleur

Monitoren zijn zo goed als allemaal gebouwd met LCD-schermen, en deze kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie paneeltypes: IPS, TN en VA. Het IPS-paneel is de beste allrounder dankzij een goed bereik aan kleuren en bredere kijkhoek. Deze kwaliteit geeft het scherm dan ook wel vaak een aardig prijskaartje mee. PLS-panelen zijn verwant aan de IPS-panelen, en hebben hogere helderheid, maar doorgaans ook lagere beeldverversing. TN-panelen focussen zich dan wel op de hogere beeldverversing, maar kennen een vermindering qua kleurweergave en kijkhoeken. Deze zijn dus meer geschikt voor games en hebben een lagere prijs. VA-panelen liggen tussen IPS en TN als het op kleurweergave aankomt, waardoor ze een gulden middenweg vormen. Hun reactietijd ligt ook wat lager, maar ze hebben wel betere contrastwaarden.

De kleurdiepte bij monitoren wijst op de beschikbare kleuren die weergegeven kunnen worden. Deze komt voor in drie grote categorieën: monitoren met minder dan 8 bit kleurendiepte, monitoren met 8 bit en monitoren met 10 bit diepte. Onder de 8 bit kleurendiepte (<17 miljoen kleuren) is meestal beperkt, en deze monitoren zijn ook vaak goedkoop. 8 bit vormt een middenweg en komt dan nog het vaakst voor. Monitoren met 10 bit leveren 1 miljard kleuren en ondersteunen HDR-content. Dit levert dan ook de meest kwalitatieve kijkervaring op.

Aansluitingen

Wat bij het zoeken naar een geschikte monitor vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de aansluitingen die beschikbaar zijn. Om te beginnen is het al handig als je weet wat voor aansluitingen je desktop of laptop ondersteunt om de verbinding mee te maken. Daarnaast moet je weten naar wat voor soorten resolutie je op zoek bent. De meeste monitoren werken met een HDMI- of DisplayPort-aansluiting, en ook USB-C en Thunderbolt 3-poorten zijn in sommige gevallen opties. Ook al lijken HDMI en DisplayPort wat op elkaar, toch zijn er verschillen. Naast een andere vorm van fysieke aansluiting heeft HDMI ondersteuning voor 4K en ethernet. Daarnaast is dit soort verbinding gevoelig voor kwaliteitsverlies, dus zorg ervoor dat je niet verder dan 10 meter gaat. Bij DisplayPort kan je tot 8K-resoluties gaan, zonder kwaliteitsverlies, maar ook zonder ethernetverbinding.

Bij USB-C en Thunderbolt 3 moet je je iets minder zorgen maken. Thunderbolt 3 maakt deel uit van de USB-C-familie, wat inhoudt dat ze dezelfde poorten hebben en je een USB-C-kabel kan gebruiken op je Thunderbolt 3-aansluiting. De laatstgenoemde is echter wel in staat om 8k te ondersteunen, waar het bij USB-C slechts 4K is.

!!beeld: benq-monitor.jpg

BenQ PD3200U

Hier willen we je graag kennis laten maken met verschillende monitoren, zodat je je een beeld kan vormen van wat er zich op de markt bevindt. We hebben vier verschillende toestellen gezocht om je zoveel mogelijk keuze te geven. Als je op zoek bent naar een interessante 4K monitor, dan raden we zeker de BenQ PD3200U aan. Deze monitor is een flinke allrounder die met zijn 4K-resolutie en kleurendiepte meer dan geschikt is voor grafische toepassingen. Zin om er eens een film of serie op te kijken? Geen enkel probleem. Als je het echt niet kan laten, dan zal hij je ook niet teleurstellen als je ermee wil gamen, al is dat met een beeldverversing van 60Hz niet zijn hoofddoel. Kortom, deze monitor is van alle markten thuis.

Met een beeldscherm van 32 inch en beeldverhouding van 16:9 heb je een stevige monitor die wel wat ruimte vraagt, maar daar krijg je dan ook wel een aardig bureaublad voor in de plaats. Elk toestel wordt in de fabriek ook afzonderlijk gekalibreerd, waardoor je er zeker van bent dat de kleuren van jouw toestel zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Ook al lijkt hij niet de goedkoopste monitor op de markt, toch is het prijskaartje van de monitor zeer bescheiden, zeker als je rekening houdt met de functies en specificaties die je ervoor terugkrijgt.

Eigenschappen: 32 inch IPS paneel (16:9), 60Hz ververssnelheid met 4ms responstijd, 3840 x 2160 pixels, 350cd/m2 helderheid

Koop deze monitor bij bol.com!

LG 34WN700

Heb je toch liever een groter bureaublad en beter overzicht over je werk? Dan is de LG 34WN700 een meer interessante optie. Deze extra brede monitor heeft een 34 inch display en een beeldverhouding van 21:9, en zorgt er zo voor dat je steeds met twee tabbladen comfortabel naast elkaar kan werken. Dit verhoogt je productiviteit aanzienlijk en vormt een interessante, en na verloop van tijd onmisbare toevoeging tot je thuiswerkplek. Met een QHD-resolutie heb je steeds frisse beelden, en dankzij het IPS-paneel hoef je je geen zorgen te maken over de kijkhoeken. Als je jouw monitor geregeld gebruikt voor het bekijken van films en series, dan zal deze extra brede display je ongetwijfeld van een bioscoopervaring voorzien. Met een beeldverversing van 75Hz is ook dit toestel geschikt om te gamen, al neem je dan best spelletjes die iets minder intens zijn gezien de reactietijd van 5ms.

Deze verstelbare monitor komt bovendien met ondersteuning voor HDR10, wat een betere weergave van de kleuren geeft. Zorg er wel voor dat jouw bureau over een aanzienlijke oppervlakte beschikt om dit soort grote monitoren op te plaatsen. Ze geven je flink wat opties, maar nemen wel wat ruimte in. De prijs toont ook dat dit soort brede monitoren niet noodzakelijk veel duurder hoeven te zijn dan hun smallere broertjes.

Eigenschappen: 34 inch IPS paneel (21:9), 75Hz ververssnelheid met 5ms responstijd, 3440 x 1440 pixels, 300cd/m2 helderheid

Koop deze monitor bij Coolblue!

Samsung S27H850

Deze monitor van Samsung is zeer geschikt voor professioneel gebruik en past daarom mooi in jouw thuiswerkbureau. Dankzij de dunne, bijna bezel-loze randen van het 27 inch display krijg je een esthetisch knappe monitor die je zonder al te veel moeite in zowel je professionele als persoonlijke omgeving kan verwerken. Dankzij de beperkte randen geniet je van zoveel mogelijk schermruimte, en met de nodige verstelbaarheid is hij op de koop toe enorm handig. Hij is geschikt voor zowel alledaags gebruik als voor grafisch werk dankzij de heldere kleuren en goede kijkhoek. Ook voor het bekijken van films en series is het een goede keuze.

De WQHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels zorgt voor een mooie beeldkwaliteit zonder daarin te moeten overdrijven als werkmonitor. Als één scherm niet voldoende is, dan zal je blij zijn met de Daisy Chain-functie die je in staat stelt om meerdere schermen op elkaar aan te sluiten, waarna je het hoofdscherm met je PC kan verbinden met één DisplayPort-kabel. De monitor komt ook met een USB-C-verbinding, waardoor je zowel data als stroom kan doorsturen naar andere apparaten.

Eigenschappen: 26,9 inch PLS paneel (16:9), 60Hz ververssnelheid met 5ms responstijd, 2560 x 1440 pixels, 350cd/m2 helderheid

De beste prijs voor deze monitor vind je bij Alternate!

Asus TUF Gaming VG279QM

De Asus TUF Gaming VG279QM is een leuke optie voor zij die op zoek zijn naar een gaming monitor die hen bij kan houden bij het spelen van de meest intense shooters. Met een Full HD 27 inch IPS-paneel in een vertrouwde 16:9 beeldverhouding is het geen uitbundig grote monitor. Gelukkig is dat dankzij de pittige refresh rate van 280Hz dan ook zeker niet nodig. Van Among Us tot Doom: Eternal, hiermee heb je ongetwijfeld de vlotste speelervaring.

Ook de reactietijd van 1ms voegt hieraan toen en maakt er een enorm snelle monitor van. Hij is zelfs geschikt voor competitieve gamers die alle input met minimale vertraging willen zien, in combinatie met de meest vloeiende beelden. Dankzij de hoge helderheid en ondersteuning van HDR10 krijg je zeer levendige kleuren te zien, waardoor je des te meer in je favoriete games wordt getrokken. De prijs is dan ook zeker niet verkeerd voor een monitor van deze klasse, en hij vormt hiermee ongetwijfeld een leuke toevoeging voor jouw gaming rig, of je nu een beginner bent, of graag gamet op een hoger niveau.

Eigenschappen: 27 inch IPS paneel (21:9), 280Hz ververssnelheid met 1ms responstijd, 1920 x 1080 pixels, 400cd/m2 helderheid

Koop deze monitor aan de laagste prijs bij bol.com!