Even belangrijk als een sterk wachtwoord voor je accounts bedenken, is die wachtwoorden op een veilige plaats bewaren. Een wachtwoordwoordmanager is je digitale kluis.



Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Wie veel tijd op het internet doorbrengt, heeft na verloop van tijd meer online accounts dan dat die nog kan bijhouden. Dat je je online accounts moet beschermen met een sterk wachtwoord, dat hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Mogelijk ken je ook de belangrijkste vuistregels voor het aanmaken van een sterk wachtwoord al. Je weet dat ‘123456’ geen goed wachtwoord is, en je weet ook dat je niet hetzelfde wachtwoord mag gebruiken voor verschillende accounts. Maar als je veel accounts hebt, betekent dat dat je veel wachtwoorden moet bedenken en die ook allemaal nog eens moet onthouden. Iedereen heeft al wel eens meegemaakt dat hij of zij een wachtwoord voor een bepaalde website vergeten was.

Wachtwoord vergeten? Met een wachtwoordmanager is dit probleem verleden tijd.

Digitale kluis

Dat probleem heb je niet meer voor als je een wachtwoordmanager gebruikt. Paswoordmanagers zijn een soort digitale kluis waar je al je gebruikersnamen en wachtwoorden kan opslaan. Je kan je wachtwoordmanager ook instellen dat die automatisch je inloggegevens invult wanneer je op je account wil inloggen. De grote troef die een wachtwoordmanager voor je als gebruiker biedt is dat je geen enkel wachtwoord zelf meer moet onthouden. Met uitzondering van één wachtwoord, want je moet je uiteraard je wachtwoordmanager ook met een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligen. Het heeft geen zin je geld in een kluis te bewaren als je ze niet op slot doet. Één wachtwoord onthouden moet lukken toch? Daarnaast zijn de meeste wachtwoordmanagers ook compatibel met verschillende apparaten en browsers, zodat ze polyvalent inzetbaar zijn.

Het is zeker een terechte vraag om te stellen of het wel zo veilig is al je inloggegevens aan een wachtwoordmanager toe te vertrouwen. Want wat als iemand er in slaagt om die software te hacken? Hebben ze dan niet vrij toegang tot al je wachtwoorden? In principe is een wachtwoordmanager wel goed beveiligd. Dat komt omdat de meeste programma’s werken met tweestapverificatie. Dat is een beveiligingsprincipe dat voor een extra laag zorgt wanneer iemand er toch in zou slagen je wachtwoord te bekomen. Je krijgt dan een mail of sms dat een onbekend apparaat op het account probeert in te loggen, zodat de inbreker niet zonder jouw expliciete toestemming je account kan binnendringen. Let bij het vergelijken van verschillende wachtwoordmanagers er zeker op dat deze optie wordt aangeboden. Maar hoe goed de wachtwoordmanager zich presenteert, geen enkele software is perfect beschermd tegen hackers. De meest handige hackers vinden nu eenmaal een gaatje in elke beveiligingsmuur, en ook gereputeerde wachtwoordmanagers zijn al slachtoffer geworden van datalekken. Toch mag je dat niet ontmoedigen een wachtwoordmanager te gebruiken. Neem het van ons aan, het is altijd een efficiëntere en veiligere oplossing dan je wachtwoorden op papieren briefjes op te schrijven.

Verlengstuk van de browser

Misschien maak je zelfs al gebruik van een wachtwoordmanager zonder dat je dat helemaal doorhebt. Veel internetbrowsers hebben namelijk een ingebouwde dienst die exact hetzelfde doet als een externe wachtwoordmanager. Dat is het geval voor Google Chrome en Mozilla Firefox, en van beide maak ik ook gebruik tijdens het surfen. Maak je een wachtwoord aan voor een bepaalde website, dan krijg je een notificatie van je browser of die dat wachtwoord moet opslaan. De browser zal je zelfs een suggestie doen voor een sterk wachtwoord. Alles gebeurt volledig binnen de veilige grenzen van je account. De volgende keer dat jezelf dan op die pagina inlogt, dan kan je de browser opdragen om het wachtwoord automatisch in te vullen.

Deze diensten zijn de meest eenvoudige vorm van een wachtwoordmanager, en voor de doorsnee internetsurfer zal dit ook meer dan volstaan. Ze beveiligen je wachtwoorden natuurlijk alleen maar als je de browser gebruikt. Wil je nog een extra beveiligingslaag toevoegen aan je online identiteit, dan kan je bovenop je browser nog een extra wachtwoordmanager gebruiken. Er zijn heel wat gratis wachtwoordmanagers te vinden, al zullen de meeste diensten extra (of alle) functies tegen betaling aanbieden. Een betalende dienst hoeft zeker niet beter te zijn dan een gratis dienst, je moet vooral vergelijken hoe ze je data beveiligen. In deze koopgids zullen we enkele opties bespreken.

LastPass

Dit is de wachtwoordmanager die ik zelf al een tijd gebruik. LastPass kan je als extensie toevoegen aan verschillende desktopbrowsers (ik gebruik hem zelf voor Firefox en Chrome, maar hij zal ook werken voor Edge en Safari), en is ook als mobiele applicatie beschikbaar. Lastpass verschijnt nadien als een rood icoon in je browser. Daarop klikken opent het startmenu. Door op Mijn kluis openen te klikken, open je je persoonlijke interface. Al je wachtwoorden worden zeer overzichtelijk in categorieën opgedeeld (zakelijke accounts, financiële accounts, sociale media). Door op de moersleutel te klikken, kan je je wachtwoord en zo nodig aanpassen wanneer je van de manager een verwittiging krijgt een dubbel wachtwoord te gebruiken. Je kan meer dan enkel je wachtwoorden beheren via LastPass. Je kan ook adressen, geheime notities en bankgegevens in de kluis steken.

Een zeer nuttige toevoeging is het Beveiligingsdashboard. LastPass maakt in dit menu een analyse van de sterkte en veiligheid van je wachtwoorden, en doet suggesties hoe je ze nog kan verbeteren. Je kan hier ook meervoudige verificatie inschakelen en dit koppelen aan de mobiele app van LastPass of Google Authenticator. Het dark-webmonitoring dat je verwittigt bij een databreach is helaas wel een betalende functie. Via het Sharing Center kan je veilig inloggegevens delen met kennissen (ook niet volledig gratis te gebruiken), en voor de noodtoegang heb je eveneens de Premium-versie nodig. Die kost je drie euro per maand als je deze zou willen nemen.

Een handig overzicht van al je wachtwoorden.

www.lastpass.com

Eigenschappen: compatibel met meerdere besturingssystemen, mobiele app, overzichtelijke interface, wachtwoordtips, sharing center, meerdere accounts beschikbaar, betalende functies

Prijs: gratis (drie euro per maand voor Premium-versie)

1Password

Bij vergelijkende tests van wachtwoordmanagers komt 1Password heel vaak bovenaan te staan. Het is dan ook één van de beste wachtwoordmanagers die te vinden is. Net als LastPass is 1Password in verschillende vormen beschikbaar: als browserextensie, als desktopapp en als mobiele app. Dat maakt het programma heel flexibel en overal beschikbaar. Je kan al je wachtwoorden bij installatie makkelijk synchroniseren en opladen in de app. De interface is zeer vergelijkbaar met die van LastPass. Je kan al je wachtwoorden in de kluis sorteren op alfabetische volgorde of per categorie. 1Password doet dus precies wat de naam belooft, want je hebt nog maar één wachtwoord nodig. Het wachtwoord van je app-account wordt ook mee opgeslagen, wat LastPass niet doet. Alle wachtwoorden zijn met end-to-end-encryptie beveiligd, zodat ze zelfs voor de beheerders van de software niet zichtbaar zijn.

Verder zien we heel veel typische functionaliteiten terugkomen: naast wachtwoorden sla je ook kredietkaartgegevens op, en 1Password maakt eveneens een analyse van de sterkte van je wachtwoorden. 1Password werkt wel enkel met betalende abonnementen, die ook iets duurder zijn dan die van LastPass. Na een korte gratis testperiode moet je 3,99 euro per maand betalen om de dienst te gebruiken. Je hebt dan wel toegang tot het volledige aanbod aan functionaliteiten. Lees zeker ook de review van 1Password in deze Xtra voor meer informatie over deze wachtwoordmanager.

1Pass behoort bij de betere wachtwoordmanagers die er

www.1password.com

Eigenschappen: beschikbaar voor meerdere besturingssystemen, mobiele app, end-to-end-encryptie, overzichtelijk, enkel betalende abonnementen, meerdere accounts mogelijk

Prijs: 3,99 euro per maand (geen gratis versie)

Roboform

Deze wachtwoordmanagers haalt steevast zeer goede scores voor zijn beveiliging. Voor de rest weet je intussen wel wat je van een goede wachtwoordmanager mag verwachten, en Roboform biedt dit ook allemaal aan. Een overzichtelijke interface die je al je accounts weergeeft, en een optie om veelgebruikte wachtwoorden vast te zetten aan de bovenkant van je startmenu is ook altijd mooi meegenomen. In de kluis van Roboform kan je wel geen kredietkaartgegevens opslaan; de inloggegevens van je digitale bankaccounts kan natuurlijk wel. De app is compatibel met meerdere besturingssystemen en browsers, en heeft natuurlijk een mobiele app. Met de Safety Score ben je op de hoogte wat je nog kan verbeteren aan je wachtwoordbeleid. Met een sterke encryptiesleutel, tweestapverificatie en back-up in de cloud, kan je op je beide oren slapen als je inloggegevens in de kluis van Roboform zitten. De wachtwoordmanager is betalend, er lijkt ook geen gratis proefperiode aangeboden te worden, maar de abonnementsprijs is met 1,99 euro per maand wel zeer budgetvriendelijk.

Roboform biedt alles wat je van een wachtwoordmanager verwacht.

www.roboform.com

Eigenschappen: meerdere besturingssystemen, mobiele app, sterke beveiliging, overzichtelijke interface, lage prijs

Prijs: 1,99 euro per maand (geen gratis versie)