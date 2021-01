Nieuwe maand, nieuwe gadgets in de kijker. De redactie van TechPulse koos voor januari deze leuke gadgets uit!

Raspberry Pi 400

De Raspberry Pi kennen we als een superkleine computer (ter grootte van een kredietkaart) die zich ideaal leent voor experimenten. Een probleem is echter dat je alsnog een toetsenbord en muis moet verbinden met de Raspberry Pi, waardoor je al snel een stuk meer apparaten en kabels op je bureau hebt liggen dan gewenst. Raspberry tackelt dat probleem nu met de Pi 400, een Raspberry Pi die werd ingebouwd in een toetsenbord. Het toestel beschikt over een quid-core 64-bit processor, 4GB RAM, wifi en zelfs 4K video. Op het toetsenbord vind je alle nodige aansluitingen: USB-poorten (voor je muis en bijvoorbeeld een USB-stick), een ethernet-aansluiting, HDMI en meer. Ondanks dat het apparaat verwerkt zit in een toetsenbord, werd het speciaal zo ontworpen dat de interne componenten koel en stil blijven. Standaard komt het apparaat met een voorgeïnstalleerde versie van Raspberry Pi OS, het volwaardige besturingssysteem van Raspberry.

Raspberry verstopt een volwaardige computer in je toetsenbord.

Prijs: 120 euro

Nieuwe MacBook Air en Pro

Tijdens het afgelopen Apple Event, kondigde Apple de langverwachte nieuwe MacBooks aan. De reden waarom ze zo langverwacht zijn, is omwille van het feit dat deze voor het eerst een M1-chip bevatten. Dit is Apple’s eigen chip die specifiek ontwikkeld werd voor Mac. De chip is zuiniger en efficiënter dan de Intel-chips die Apple doorgaans gebruikte, waardoor de MacBook Air nu bijvoorbeeld geen ventilator meer bevat. De MacBook Pro bevat wel nog steeds een ventilator. Die zuinigheid heeft een grote impact op de batterijduur. Apple claimt dat je met de Air tot 15 uur kan browsen terwijl je met de MacBook Pro zelfs 17 uur lang kan surfen. Vergelijk je het scherm van de Air en Pro, dan merk je vrij weinig verschil. Het beeldscherm van de Pro is namelijk iets helderder dan de Air (500 nits versus 400 nits). Qua design merk je geen verschil wanneer je ze naast de vorige generatie MacBooks legt. De MacBook Air is te krijgen vanaf 1129 euro. De goedkoopste MacBook Pro (met identiek dezelfde M1-processor als de goedkoopste MacBook Air) is te verkrijgen vanaf 1449 euro. In de praktijk lopen de prestaties van de Air en Pro weinig uiteen, waardoor de Air een heel aantrekkelijk toestel wordt.

De nieuwe MacBooks gebruiken voor het eerst een eigen chip van Apple.

Prijs: Vanaf 1129 euro

Tesla Tequila

Rijden en drinken gaat normaal niet samen, maar Elon Musk is geen normale man. Niets hield hem dan ook tegen om zijn eigen tequila uit te brengen. Het begon oorspronkelijk als een aprilgrap in 2018, maar er kwam zoveel positieve reactie op dat de ondernemer in Elon Musk besloot om de tequila op de markt te brengen. Goedkoop is het echter niet, want Amerikanen betalen maar liefst 250 dollar voor de tequila. Nochtans gaat het simpelweg om een vrij goedkope tequila in een speciale glazen fles. Toch was er enorm veel interesse, want de tequila was in enkele ogenblikken volledig uitverkocht. De tequila was in België (of Nederland) echter nooit verkrijgbaar en het is onduidelijk of daar ooit verandering in komt.

Goedkope tequila in een dure fles.

Prijs: 250 dollar

Wyze Cam V3

Wanneer je een slimme beveiligingscamera wil voor je huis (binnen of buiten), dan betaal je daar doorgaans een flink bedrag voor. Daarbij dien je in de meeste gevallen ook nog te betalen voor een maandelijks abonnement voor cloudopslag. Niet als het aan Wyze ligt. Ze lanceren de Wyze Cam v3, een volwaardige beveiligingscamera voor slechts 20 dollar. De camera biedt heldere 1080p beelden (zelfs ’s nachts) kan buiten gebruikt worden dankzij volledige waterdichtheid en beschikt over gratis cloudopslag (opnames blijven gedurende 14 dagen bewaard). Ook kan je het apparaat uitrusten met een microSD-kaart om zo beelden constant op te nemen. Je krijgt tal van manieren om de camera te monteren. Het kan via een magneet, een nagel/vijs of een universele standaard. Op dit moment is het apparaat helaas enkel te koop in Amerika. Het is nog niet duidelijk of hij ooit zijn weg vindt naar Europa.

Een degelijke camera hoeft niet duur te zijn.

Prijs: 19,99 dollar

APP VAN DE MAAND

Profile Pic Maker

Ben je op zoek naar een professionele profielfoto voor je cv, Twitter, Facebook, LinkedIn of eender welk platform, dan merk je al snel dat het vrij lastig is. Je staat zo perfect op die ene vakantiefoto van vorig jaar, maar de achtergrond leent zich niet bepaald voor een professionele profielfoto. De website pfpmaker.com voorziet een oplossing. Je kan simpelweg een foto van jezelf uploaden, en vervolgens wordt automatisch de achtergrond verwijderd. Daarna krijg je enkele achtergronden te zien waar je uit kan kiezen. Het gaan dan bijvoorbeeld om een neutrale achtergrond zoals een lege straat of een vaste kleur, maar ook wat creatievere opties. Download een of meerdere opties en klaar! Sinds kort is Profile Pic Maker ook als mobiele app beschikbaar.