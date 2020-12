Met een mediastreamer kan je je favoriete videocontent vanaf je laptop in volle glorie op je televisiescherm afspelen. Dit zijn enkele aanbevelingen van de redactie.

Een mediastreamer kan een nuttige aankoop zijn voor wie lustig films en series binget en meerdere abonnementen op streamingplatformen heeft. De meeste platformen zoals YouTube, Netflix en ook Disney+ hebben hun eigen applicatie voor smart-tv’s ontwikkeld, maar zeker wanneer je televisie toch al enkele jaren meegaat, kan het wel eens voorvallen dat jouw televisie die applicaties niet meer ondersteunt. Het is ook een achterpoortje om gratis (lees als: illegaal) gestreamde series en sportwedstrijden toch op je televisie te krijgen. Want geef toe: geen enkele beeldscherm van een laptop of monitor kan al tippen aan je breedbeeldtelevisie.

Hoe werkt een mediastreamer?

Eerst een algemeen woordje uitleg over mediastreamers. Je hebt eigenlijk verschillende soorten mediaspelers (of -streamers). Een mediastreamer kan gewoon een stuk software zijn dat je op je laptop installeert. Enkele bekende voorbeelden van software die mediabestanden kunnen afspelen zijn Windows Media Player, iTunes, Quick Time Player, VLC Media Player en nog veel meer. Deze softwareprogramma’s ondersteunen meestal verschillende soorten en formats van multimediabestanden.

Wij gaan ons in deze koopgids enkel focussen op hardware mediastreamers. Dit zijn apparaten die via een HDMI-kabel en dongle aangesloten worden op een beeldscherm. Ook hier heb je weer verschillende varianten in. Sommige mediastreamers hebben een interne harde schijf waarop je de mediabestanden zet, zodat je ze vervolgens op je beeldscherm laadt en afspeelt. De meest interessante optie is echter een mediastreamer die je kan verbinden met een wifinetwerk. Zij brengen dan je laptop (of smartphone) in contact met je televisiescherm. Zo hoef je geen mediabestanden te downloaden op te slaan op de harde schijf, maar kan je in gewoon in real-time streamen op verschillende schermen. De meeste mediastreamers zullen ook verschillende formats kunnen afspelen, al is dat ook altijd weer afhankelijk van het merk en welke codecs geïnstalleerd zijn.

Wanneer heb je een mediastreamer nodig?

De vraag is nu natuurlijk wanneer en waarom je een mediastreamer zou moeten aankopen. Heb je dit eigenlijk wel nodig als je al een smart-tv hebt? Dat is afhankelijk van welke televisie je hebt. De meest dure en kwalitatief hoogstaande 4K-televisies bieden inderdaad al alles aan wat een mediastreamer kan doen. Als je een gloednieuw televisietoestel hebt gekocht met 4K HDR-beeldkwaliteit, dan zal je ook de apps van je favoriete streamingplatformen kunnen installeren. In dit geval is de aankoop van een mediastreamer niet echt noodzakelijk.

Maar veel mensen hebben niet de meest geavanceerde televisietoestellen die op de markt te vinden zijn. Is je televisietoestel bijvoorbeeld al wat ouder, dan kan je daar maar een beperkt aanbod smart-tv applicaties op installeren. Netflix zal wel lukken, YouTube en Spotify misschien ook, maar Disney+ bijvoorbeeld valt al buiten de boot. In dat geval kan een mediastreamer een voordelige oplossing zijn om je televisie wat ‘slimmer’ te maken. Je televisie hoeft ook niet per se 4K-beeldkwaliteit te hebben om de functionaliteiten van een mediastreamer te benutten.

Amazon Fire TV 4K Stick

We beginnen onze zoektocht met de Fire TV 4K stick van Amazon. Het bedrijf Amazon is van veel markten thuis, en het produceert ook prima mediastreamers. De dongle is voor een mediastreamer met afmetingen van 9.9x3x1.4cm relatief groot. De afstandsbediening die bij de dongle geleverd wordt ziet er uit als een klassieke afstandsbediening. De Fire TV 4K stick ondersteunt alle HDR-formaten die voor hedendaagse televisietoestellen beschikbaar zijn: HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision. Je kan streamen met een maximale kwaliteit van 4K, dat door de meeste streamingplatformen tegenwoordig ook wordt aangeboden, en het audioformaat Dolby Atmos evenaart de belevingen van cinemazalen. Uiteraard is er ook integratie met de voice assistant Alexa van Amazon, en kan je de audio laten afspelen via Alexa-speakers als je die in huis hebt. Het enige minpuntje is dat het aanbod eerder gericht is op de Britse en Amerikaanse markt, waardoor niet alle functionaliteiten bij ons beschikbaar zijn. Maar geen nood, naast Amazon Prime Video kan je ook naar series en films van Netflix kijken. Bovendien krijg je ondersteuning voor Spotify als je een muziekje zou willen opzetten.

Apple TV 4K

De mediastreamer van Apple ziet er volledig anders uit dan de meeste andere merken. In plaats van een USB-stick levert Apple je een bakje (met afstandsbediening) dat er uitziet als de decoder van je televisieleverancier. Net als de Amazon Fire TV 4K stick kan Apple TV 4K mooie specificaties voorleggen. De ondersteunde HDR-formaten zijn HDR10 en Dolby Vision, de maximale beeldresolutie is 4K en de audiostandaard Dolby Atmos. Daarnaast krijg je met Apple TV 4K een zeer ruim aanbod van ondersteunde streamingplatformen. Uiteraard is er het streamingplatform Apple TV+, maar ook Netflix, Prime Video en ondersteuning voor AirPlay is aanwezig. Zit je al volledig in het ecosysteem van Apple, dan is deze mediastreamer een zeer mooie uitbreiding die in perfecte symbiose zal leven met andere Apple-producten. Het enige nadeel is de prijs, die toch gevoelig hoger ligt dan andere mediastreamers; alleen al voor de afstandsbediening betaal je 100 euro.

Google Chromecast

De Chromecast van Google blinkt vooral uit door zijn gebruiksgemak en voordelige prijs. Maar misschien ook wel door zijn bijzondere vorm. De streamer heeft een ronde vorm, en de dongle hangt letterlijk en figuurlijk aan het apparaat. Je krijgt geen afstandsbediening, je bestuurt de mediastreamer via je smartphone en tablet. Omdat de prijs een stuk lager is dan de eerder besproken mediastreamers, zijn ook de specificaties van de Chromecast wat beperkter. Er is geen HDR-ondersteuning, en de hoogste beeldkwaliteit die de streamer kan bieden is 1080p. Geluidstandaarden zijn Dolby Digital 5.1 en Digital Plus 7.1. Dat levert je een meer dan degelijke beeld- en audiokwaliteit op, maar als je echt het beste van het beste wilt, dan zal je niet bij de Chromecast uitkomen. De propositie van dit apparaat ligt dan ook vooral in het aanbieden van een goedkope oplossing voor wie geen HD-televisie heeft.

Vind je de Chromecast toch wat te beperkt, dan kan je opteren voor de Chromecast Ultra. Dit opgewaardeerde model heeft hogere verwerkingssnelheden waardoor ondersteuning voor 4K Ultra HDR wel mogelijk is. Je televisie bedienen verloopt nog steeds via je tablet, pc of smartphone als je de Chromecast Ultra hebt aangesloten. Voor die betere specificaties betaal je dan ook wel meer dan het dubbelde als voor de gewone Chromecast; 79,99 euro om precies te zijn.

Roku Streaming Stick+

Dit is de enige mediastreamer in deze koopgids die niet geproduceerd wordt door een grootspeler in de technologiesector. Toch is Roku zeker geen kleine naam in de streamingmarkt. De Streaming Stick+ is het meest hoogstaande product van Roku. Qua uiterlijk en gebruik lijkt deze het meest op de Fire TV Stick van Amazon. Je krijgt een stick meegeleverd en een bijhorende afstandsbediening. Daarnaast biedt Roku een zeer gebruiksvriendelijke interface die in het startmenu een handig overzicht geeft van de beschikbare streamingplatformen. Deze interface is ook aanpasbaar naar persoonlijke smaak. Roku Streaming Stick biedt wel ondersteuning voor 4K HDR10-beeldkwaliteit, maar geen ondersteuning voor Dolby Vision. Dolby Atmos wordt dan weer wel ondersteund. De Streaming Stick heeft een goede prijs, maar is wel moeilijker verkrijgbaar in België dan zijn alternatieven. Je kan hem namelijk enkel via de webshop van Roku zelf kopen.