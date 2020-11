Gegevens en informatie kopiëren en delen is nooit makkelijker geweest. Wij kijken naar de verschillen in externe harde schijven.

Laten we vooropstellen dat er verschillende redenen zijn om een externe harde schijven te kopen. Iedere reden heeft zo zijn eigen wandelpad als het gaat om het maken van de perfecte keuze.

Je zou bijvoorbeeld gegevens of presentaties willen delen met collega’s of familie, of bestanden uitwisselen tussen twee computers die je zelf in bezit hebt. Misschien wil je een externe schijf gebruiken als back-up voor je foto’s en belangrijke documenten. Of is simpelweg de harde schijf van je computer te vol. Vier uiteenlopende redenen om naar de winkel te lopen, maar voor alle vier de redenen kun je met een heel ander model thuiskomen. Waar moet je op letten als je een harde schijf koopt?

Wat is een externe harde schijf?

In iedere computer zit een harde schijf. Een compacte module met een aantal ronddraaiende schijven, waar gegevens op worden weggeschreven. Harde schijven in je computer zijn er in twee maten: een 3,5-inch en een 2,5-inch model. Het grootste model, de 3,5-inch HDD (Hard Disk Drive), vind je in normale computers. De 2,5-inch variant is een stuk kleiner en energiezuiniger, die vind je juist in laptops.

Fabrikanten hebben compacte omhulsels ontwikkeld voor deze harde schijven en deze omhulsels voorzien van een klein stukje elektronica, zodat ze via een USB-kabel met je computer kunnen communiceren. Een externe harde schijf is dus hetzelfde als de harde schijf in je computer, maar dan in een kastje verpakt. Tegenwoordig beschikken computers ook vaak over een SSD (Solid State Drive), een harde schijf in de vorm van chips, die we ook terugzien in de wereld van de mobiele harde schijf. Je zou zo’n portable SSD kunnen zien als een robuuste, beter uitgevoerde USB-stick.

De bewegende interne delen van een harde schijf maken hem kwetsbaar.

Het verschil tussen 3,5-inch en 2,5-inch harde schijf

Vanuit de basis zijn beide varianten identiek aan elkaar. Ze gebruiken dezelfde techniek, maar pakken dat op een iets andere manier aan. Daardoor verschilt het formaat alsook de functionaliteit. Beide harde schijven gebruiken magnetische technieken om metalen schijven te vullen met nullen en eentjes.

Deze worden gelezen en weggeschreven met een lees/schrijfkop, die over het oppervlak van de schijf zweeft. Het meest zichtbare verschil is dat de 2,5-inch schijf kleiner is. Minder zichtbaar is het capaciteitsverschil, 3,5-inch harde schijven zijn verkrijgbaar met grotere opslagcapaciteiten. Qua snelheid doen ze niet veel aan elkaar onder. Wel in het energiebeheer: voor een 2,5-inch externe schijf heb je enkel een USB-kabel nodig om hem van stroom te voorzien. Een 3,5-inch harde schijf vergt steevast een losse stroomadapter.

Vaste plek of draagbaar

Dat brengt ons op een belangrijke vraag: gebruik je hem op een vaste plek, of wil je hem juist meenemen? Een 2,5-inch harde schijf behoeft geen stroomadapter en is makkelijker mee te nemen, buiten het feit dat deze een kleinere vormfactor heeft. Voor gebruik als back-up is een 3,5-inch harde schijf wat robuuster en duurzamer gebouwd. Bovendien zijn er echte bureaumodellen, die zijn voorzien van een betere koeling.

Gebruik je een externe schijf binnenshuis voor het uitwisselen van bestanden, zou je namelijk kunnen overwegen om een NAS aan de schaffen. Een NAS is (tamelijk kort door de bocht) een externe harde schijf die je aansluit op je netwerk. Vanuit ieder apparaat binnen jouw netwerk heb je toegang tot die gegevens, of dat nu een computer, laptop, tablet, televisie of smartphone is.

Snelheid

De snelheid van een externe harde schijf is heel belangrijk, zeker als je veel of grote bestanden wil overzetten. Voor het maken van een back-up van je fotobibliotheek, bijvoorbeeld, kan een snellere schijf je uren aan tijd besparen. Een verbinding via USB 3.0 of USB 3.1 is altijd sneller dan een verbinding via USB 2.0, dat is al een goede indicatie. Kijk echter ook naar de specificaties van de harde schijf.

Een portable SSD-drive is het summum van harde schijven. Deze hebben geen externe voeding nodig en zijn soms wel 5x sneller dan een normale harde schijf. Waar een snelle harde schijf zo’n 100 MB/s haalt, bereik je met een SSD tot wel 500 MB/s!

Aansluiting

Let ook op de aansluiting van je harde schijf. De meeste computers en laptops beschikken over een ‘normale’ USB-aansluiting, ofwel USB-A. Hoe krachtiger de poort, hoe sneller de overdracht. Veel laptops, Apple-computers en ook steeds vaker computers beschikken echter ook over een USB-C poort. Deze ovale aansluiting ken je wellicht van je smartphone. Beschikt je computer enkel over een USB-C aansluiting? Dan moet je daar op letten bij de aanschaf van je mobiele harde schijf.

SSD vs HDD

Het grootste spanningsveld op dit moment ontstaat tussen een SSD en een HDD. In welke opzichten verschillen een solid state drive van een externe harde schijf?

Snelheid: Een SSD is ook een stuk sneller dan een HDD, perfect voor het overzetten van grote bestanden of veel informatie. Heb je niet veel haast, dan kun je ook prima volstaan met een HDD!

Een SSD is ook een stuk sneller dan een HDD, perfect voor het overzetten van grote bestanden of veel informatie. Heb je niet veel haast, dan kun je ook prima volstaan met een HDD! Formaat: Een externe harde schijf is gebonden aan de basismaat van 3,5-inch of 2,5-inch. Een SSD kan veel compacter en lichter zijn.

Een externe harde schijf is gebonden aan de basismaat van 3,5-inch of 2,5-inch. Een SSD kan veel compacter en lichter zijn. Opslagcapaciteit: Gaat het je om een grote extra opslagcapaciteit? Dan zal de HDD deze wedstrijd makkelijk winnen. De maximale capaciteit van een HDD is aanzienlijk hoger – voor een fors lagere prijs.

Gaat het je om een grote extra opslagcapaciteit? Dan zal de HDD deze wedstrijd makkelijk winnen. De maximale capaciteit van een HDD is aanzienlijk hoger – voor een fors lagere prijs. Veiligheid: Een SSD bestaat niet uit bewegende delen. De kans op beschadiging of gegevensverlies wanneer de harde schijf valt, is veel geringer dan bij een HDD. Bovendien zitten SSD’s vaak steviger verpakt in hun behuizing, hoewel er bij harde schijven ook ‘robuuste varianten’ te koop zijn.

Een SSD bestaat niet uit bewegende delen. De kans op beschadiging of gegevensverlies wanneer de harde schijf valt, is veel geringer dan bij een HDD. Bovendien zitten SSD’s vaak steviger verpakt in hun behuizing, hoewel er bij harde schijven ook ‘robuuste varianten’ te koop zijn. Energie: Een 2,5-inch HDD heeft genoeg aan de stroom die je computer via de USB-poort geeft. Een SSD-schijf ook, maar hij gebruikt er wel wat minder van.

Een 2,5-inch HDD heeft genoeg aan de stroom die je computer via de USB-poort geeft. Een SSD-schijf ook, maar hij gebruikt er wel wat minder van. Geluid: Een HDD bestaat uit bewegende delen. De schijven blijven continu ronddraaien wanneer de schijf in gebruik is. Een SSD heeft geen bewegende delen en is daardoor stiller.

Een HDD bestaat uit bewegende delen. De schijven blijven continu ronddraaien wanneer de schijf in gebruik is. Een SSD heeft geen bewegende delen en is daardoor stiller. Prijs: Een SSD is aanzienlijk duurder dan een harde schijf. Er zijn ook minder beschikbare modellen, waardoor de keuze aan merken en functionaliteiten kleiner is.

Deze harde schijven raden we aan:

Western Digital My Cloud Expert Series EX2 Ultra

Western Digital heeft deze NAS (Network Attached Storage) ontwikkeld met gebruiksgemak in het achterhoofd. Sluit deze harde schijf aan op je bekabelde netwerk en je hebt vanuit ieder apparaat toegang tot je bestanden. Zo kun je eenvoudig bestanden delen van de ene computer met de andere, films of muziek streamen vanuit iedere locatie of van meerdere computers of laptops back-ups maken.

De My Cloud Expert is vanuit je verkenner te bereiken, maar ook vanuit de speciale app. Vanuit de meegeleverde software bepaal je zelf wie toegang heeft tot welke delen van de harde schijf. Deze netwerkschijf beschikt over twee harde schijven, die weer kunnen fungeren als elkaars reservekopie. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan! Met een minimale opslagcapaciteit van 4TB kun je er weer een fikse tijd tegen en hoef je je bovendien nooit zorgen te maken over het maken van een back-up.

Prijs: 289 euro.

Eigenschappen: altijd beschikbaar, beschikbaar voor meerdere apparaten in huis, eenvoudig in gebruik, aansluiten op bekabeld netwerk, externe opslag vanaf 4GB.

Seagate Game Drive

Externe harde schijven alleen voor computers en werkzaken? Welnee! Ook games profiteren van een externe harde schijf voor het opslaan van games. De Seagate Game Drive is plug-and-play en beschikbaar voor de PS4 of de XBOX One. Koppel de drive aan de gameconsole en je kunt direct games opslaan. Het prettige is dat je de games bovendien kunt meenemen naar anderen, zodat je games tijdelijk kunt delen. Voor de XBOX One is er bovendien een snellere (en stillere) SSD variant beschikbaar. Alle gamedrives zijn voorzien van een USB 3.0-aansluiting.

Leuke touch voor gamers: de game drives zijn beschikbaar in speciale collectors editions, met afbeeldingen van bekende games. Zo breid je met een heel eenvoudige handeling de opslag van je console uit met 2GB opslag… of meer!

Prijs: 89 euro.

Eigenschappen: Eenvoudig in gebruik, uniek voor gamers, makkelijke uitbreiding van je gameconsole, gave special editions, externe opslag vanaf 2GB.

Seagate Firecuda 520

Een standaard SSD harde schijf ziet er ongeveer hetzelfde uit als een normale harde schijf. Het summum van SSD die je kunt inbouwen is echter een M.2 SSD NVMe variant: dat kun je zien als een ‘kale’ SSD schijf, zonder behuizing. Het bijzondere aan deze modellen is de aansluiting. Deze wordt op een speciale PCI-e aansluiting geschoven in je computer, waardoor ongekende prestatieverbeteringen merkbaar zijn.

Let wel: je computer moet hierop zijn voorbereid, voor je aan een dergelijke SSD schijf begint, moet je daar dus absoluut zeker van zijn. De Firecuda 520 is ontwikkeld voor veelvuldig en intensief gebruik. Het inbouwen en overzetten van je huidige systeem is overigens een klusje dat je niet licht moet opvatten, daar ben je de nodige tijd mee bezig. Praktisch is om – na plaatsing – de oude harde schijf in je computer te laten, waardoor je makkelijk gegevens kunt overzetten.

Prijs: vanaf 139 euro voor 500GB.

Eigenschappen: Inbouwen in je computer, ongekende snelheidsvoordelen, overzetten kan lastig zijn, niet iedere computer is compatible, beschikbaar tot 2GB.

Western Digital My Passport SSD

Ben je op zoek naar extra opslag voor je computer, voor het overzetten van bestanden of het regelmatig maken van een reservekopie? Dan kan een eenvoudige externe harde schijf je al veel bieden. De Western Digital My Passport SSD gaat echter een stapje verder door SSD te gebruiken in plaats van een normale harde schijf.

Daardoor is hij niet alleen sneller, maar is de schijf ook beter bestand tegen vallen of stoten. De opslag varieert van 500GB tot 2TB, afhankelijk van het model. Deze schijf maakt gebruik van de NVMe-techniek en kan daardoor snelheden behalen van wel 1000MB/s. Je sluit deze schrijf aan via USB 3.2 met een USB-C-kabel, maar je krijgt een USB-A-adapter meegeleverd. Daardoor is hij compatibel met Mac en pc, maar ook bijvoorbeeld met je iPad Pro of de nieuwe iPad Air.

Prijs: vanaf 73,99 euro voor 2TB

Eigenschappen: Inbouwen in je computer, ongekende snelheidsvoordelen, overzetten kan lastig zijn, niet iedere computer is compatible, beschikbaar tot 2GB.