De redactie van TechPulse koos voor de maand oktober deze leuke gadgets uit!

Wakecup

Ongetwijfeld weet je al dat het belangrijk is om veel water te drinken. Het dragen van een waterfles is dan ook een van de positievere trends die we de afgelopen tijd zien. Maar, hoe vaak maak jij die waterfles schoon? Het is namelijk helemaal niet zo makkelijk om je waterfles grondig schoon te maken. Met de zelfreinigende Wakecup waterfles hoeft dat ook helemaal niet meer. In de dop zit namelijk UV-technologie verwerkt die de fles binnen 3 minuten volledig reinigt. De fles is op te laden via USB (dit is vast geen zin die je regelmatig leest). Volgens labotesten blijkt dat 99,99% van de bacteriën, virussen en schimmelsporen werden verwijderd door 3 minuten lang te worden blootgesteld aan het UV-licht.

Vanaf nu laad je jouw waterfles op via USB.

Prijs: 50 euro

Lexilife Lexilight

Technologie is altijd leuk, maar we worden er pas echt blij van wanneer technologie mensenlevens beter maakt. Bijvoorbeeld door een oplossing (of hulp) te bieden voor eeuwenoude problemen. Zoals dyslexie. Het probleem bij mensen die hieraan lijden is dat ze twee dominante ogen hebben, waardoor er een spiegeleffect ontstaat. Ze verwarren bijvoorbeeld de b met de d. Het Franse Lexilife ontwikkelde de Lexilight, een leeslamp die een fictief dominant oog creëert. Zo wordt het spiegeleffect verholpen waardoor mensen met dyslexie sneller en langer kunnen lezen en zo de plezier in lezen terugvinden. Goedkoop is hij niet, maar indien de lamp niet werkt kan je hem binnen de 100 dagen kosteloos retourneren. Volgens het bedrijf werkt het bij 90% van de mensen met dyslexie.

Niets mooier dan technologie die mensenlevens beter maakt.

Meural Canvas II

Kunst is mooi en stijlvol, maar kunst is vooral duur. Wat als je een canvas kon kopen en daar vervolgens elke kunstwerk op kan weergeven? Dat is precies wat de Meural Canvas II van Netgear is. Na het ophangen van het canvas, krijg je toegang tot meer dan 30.000 kunstwerken via een abonnement. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je ’s ochtends een Vincent Van Gogh wil en in de avond een Piet Mondriaan. Als je het persoonlijker wil maken, kan je uiteraard ook je eigen foto’s weergeven op het canvas. Bovendien kan je zelf kiezen of je het canvas rechtop of horizontaal hangt. De aankoopprijs is misschien wat pittig, maar dan kan je wel zeggen dat je meer dan 30.000 kunstwerken in je huis hebt!

En zo heb je plots meer dan 30.000 kunstwerken in je huis.

Prijs: Vanaf 700 euro

Harman Kardon Citation Oasis

Er zijn verschillende redenen waarom het niet zo voordelig is om jouw telefoon mee te nemen naar bed en ’s nachts op je nachtkastje te leggen, maar heel wat mensen doen het toch, dus dan kan je het maar beter in stijl doen. Harman Kardon komt nu met een slimme wekkerradio die beschikt over draadloos QI-opladen. Zo word je elke ochtend wakker met een volle telefoon. Zoals je van Harman Kardon mag verwachten, staat audiokwaliteit voorop. Via DAB+ of TuneIn kan je naar de radio luisteren en muziek streamen doe je via bluetooth, Chromecast of AirPlay 2. De slimme wekker verdient een extra punt voor zijn functionaliteit waarmee hij ’s nachts de wifi-verbinding uitschakelt, want die heb je dan toch niet nodig. Voor de spraakbediening wordt er beroep gedaan op Google Assistant, zodat je de wekker ’s ochtends bijvoorbeeld kan vragen naar de weersverwachting of je planning voor die dag.

Prijs: 199 euro

Als je dan toch per se je telefoon op je nachtkastje wil, dan doe je het beter goed.

Koop bij Coolblue!

APP VAN DE MAAND

Energy Ring

In de zoektocht naar grotere smartphoneschermen en dunnere randen, hebben we heel wat verschillende oplossingen gezien voor het wegwerken van de selfiecamera. Een van de populaire oplossingen is de ‘punch hole’ camera, waarbij het net lijkt alsof een perforator een gat in je smartphone heeft gemaakt. De applicatie Energy Ring geeft dit gat een extra dimensie door het te gebruiken om je batterijstatus weer te geven. Er komt namelijk een rand rond jouw selfiecamera die weergeeft hoe voel jouw batterij nog zit. Je begint met een volle ring, maar naarmate je batterij leegloopt zal ook de cirkel kleiner worden. Je zal er wel rekening mee moeten houden dat je de juiste versie van de applicatie hebt geïnstalleerd. Zo is er namelijk een versie voor OnePlus-toestellen en zijn er verschillende versies voor Samsung-apparaten. In de beschrijving zie je steeds met welke toestellen de applicatie compatibel is. Is er geen versie specifiek voor jouw apparaat, geef de algemene applicatie dan een kans.

Prijs: gratis (in-app aankopen)