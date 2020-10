Ooit was het makkelijk: je kocht het laatste nieuwe Office-pakket en daarmee was de kous af. Sinds Microsoft op de abonnementenkar gesprongen is, is het echter lastiger om te kiezen: koop je Office afzonderlijk of neem je Office 365?

De afgelopen jaren zijn steeds meer softwarefabrikanten overgeschakeld op een nieuw verdienmodel, namelijk de verkoop van ‘services’. Software wordt niet meer gezien als een ‘afgewerkt product’ dat verkocht kan worden. In plaats daarvan wordt software benaderd als een service die steeds wordt uitgebreid met verbeteringen (updates). Adobe doet dat bijvoorbeeld met Creative Cloud, waarmee gebruikers steeds toegang krijgen tot de laatste nieuwe versie van bijvoorbeeld Photoshop.

Veelal gaat dat ook gecombineerd met een vorm van cloud-mogelijkheden, waarbij bestanden bijvoorbeeld steeds gesynchroniseerd worden. Heel wat interessante punten dus, maar het nadeel is dat het prijskaartje van zo’n abonnement wel oploopt. Laten we zeggen dat je 7 jaar lang met je computer werkt alvorens je een nieuwe koopt.

Betaal je dan 70 euro per jaar voor Office 365, dan heb je na die 7 jaar uiteindelijk 500 euro betaald voor Office. Als er vooraf werd gevraagd om 500 euro te betalen om Office gedurende 7 jaar lang te gebruiken, dan had je wellicht vriendelijk bedankt en een alternatief gezocht.

Wie dit verdienmodel maar niets vindt, kan gelukkig ook nog steeds voor een vast bedrag een versie van Office kopen. Maar wat mis je dan precies en wat is nu eigenlijk de voordeligste keuze?

Office 365: je hebt het waarschijnlijk al

Het goede nieuws van Office 365, is dat je het wellicht al hebt. Wanneer je een student bent, of je werkt bij een bedrijf dat Office 365 gebruikt, dan kan je ook prima die licentie gebruiken voor thuisgebruik. Bij dergelijke licenties kan je Office zelfs installeren op 5 pc’s of Macs, 5 tablets en 5 smartphones. Alleen wordt de OneDrive-opslag dan wel gedeeld, dus het is geen goed idee om al je persoonlijke bestanden te bewaren in OneDrive. Wanneer je verandert van werk, wordt je account namelijk afgesloten en verlies je alles. Bovendien zal je werkgever het ook niet waarderen wanneer je jouw OneDrive opslagruimte vult met vakantiefilmpjes.

En daarmee zijn we bij een van de belangrijkste troeven van Office 365 gekomen: OneDrive. In dit Clickx-nummer vind je ook een keuzewijzer cloudopslag, en dan zal je zien dat de prijs van zo’n cloudopslag niet noodzakelijk goedkoper is dan een Office 365-abonnement. Voor 2TB aan cloudopslag betaal je bij Google 100 euro per jaar. Voor 69 euro krijg je bij Microsoft dan maar 1TB, maar je krijgt wel toegang tot het volledige Office-pakket. Lang geen slechte deal dus!

Wat houdt dat Office-pakket precies in? Concreet krijg je toegang tot Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access en Publisher. Reken daar nog eens OneDrive bij en je hebt een aantrekkelijk geprijsd pakket. En niet alleen voor op je computer, maar ook Android en iOS. Wanneer je een abonnement deelt met gezinsleden (maximaal 6), dan wordt het al helemaal aantrekkelijk. Je betaalt dan 100 euro per jaar en in ruil daarvoor krijgen maar liefst 6 personen toegang tot alle Office-programma’s zoals hierboven genoemd. Bovendien krijgt elke gebruiker ook 1TB aan OneDrive-opslag. Microsoft geeft je dus zomaar 6TB aan opslag.

OneDrive is een van de grootste troeven van Office 365.

Microsoft Office 2019

Vind je abonnementen maar niets, dan kan je Office ook nog steeds afzonderlijk kopen. De voordeligste versie is “Microsoft Office 2019 voor thuisgebruik en studenten”. Dit pakket kost je 149,99 euro en daarbij krijg je Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Merk dus wel op dat je geen toegang krijgt tot Outlook. Ook krijg je (buiten de 5GB die iedereen krijgt) geen opslagruimte bij OneDrive. Zoals de naam al doet vermoeden, mag deze licentie dus enkel gebruikt worden voor thuisgebruik. Wanneer je Office zakelijk wil inzetten, kan je Office 2019 voor thuisgebruik en zelfstandigen kopen voor 299,99 euro. Dit pakket komt wel met Outlook, maar ook hier krijg je geen OneDrive-opslag.

Wanneer je geen behoefte hebt aan cloudopslag en enkel wat tekstverwerking wil doen, kan de 2019-versie dus een prima keuze zijn. Uiteindelijk zal je goedkoper uitkomen dan wanneer je Office 365 zou nemen. Maar, wanneer je meerdere gezinsleden hebt waarmee je de licentie kan delen, is het 365-abonnement absoluut de betere deal. Een andere motivatie om Office 365 te nemen, is wanneer je een Chromebook gebruikt. Zowat alle moderne Chromebooks ondersteunen de Google Play Store, dus dan kan je daar de mobiele Office-applicaties installeren en koppelen aan je Office 365 licentie.

“Maar waarom zou ik een 2019-pakket kopen wanneer we al bijna 2021 zijn,” hoor ik je al denken. Office brengt dergelijke pakketten normaal uit om de drie jaar. Dat wil zeggen dat er eind 2021 wellicht een nieuwe versie zal verschijnen, maar die zal dan Office 2022 heten. Als je kan wachten, dan is dat altijd beter, maar eind 2021 is nog ver weg. Wil je helemaal niet betalen voor Office? Dan kan je de gratis web-tools gebruiken van Office via OneDrive.com.