Zoek je een goedkope laptop voor basistaken zoals tekstverwerking, social media en mailverkeer? In dat geval kan een Chromebook de ideale keuze zijn voor jou. Wij helpen je op weg.

Wie op zoek gaat naar een goedkope laptop, kan al gauw botsen op de zogenaamde Chromebooks. Ze zien eruit als de gemiddelde ultrabook, maar kosten zelden meer dan 500 euro. Wat een Chromebook onderscheidt van een gewone laptop, is zijn besturingssysteem. Deze compacte laptopjes hebben namelijk geen Windows aan boord, maar Chrome OS, een besturingssysteem ontworpen door niemand minder dan Google. Door hun lage kostprijs zijn ze zeker geschikt voor studenten met een beperkt budget, maar we moeten vermelden dat een Chromebook niet voor iedereen zal volstaan. Wij zetten de plus- en minpunten tegenover elkaar.

Basiskenmerken van Chromebooks

Hoe kan je een Chromebook herkennen tegenover een gewone laptop? We hebben al vermeld dat Chromebooks bijna altijd goedkoper zijn dan een gewone laptop. Je vindt al snel een degelijke Chromebook voor 300 euro en met een goede korting kan die prijs soms zakken naar 250 euro. De reden hiervoor is de hardware. Om het Chrome OS besturingssysteem te laten weken, is er minder processorkracht nodig. Chromebooks zijn dus vaak uitgerust met zwakkere processoren en weinig werkgeheugen. Het grote voordeel hiervan is dat de batterijduur van Chromebook heel indrukwekkend is en kan oplopen tot tien uur op een enkele lading.

Om de prijs verder te drukken, wordt de behuizing ook vaak van goedkoper materiaal gemaakt. Een Chromebook is daarom vaak minder stevig, maar tegelijk erg licht. Combineer dat met het gemiddelde schermformaat van 13 inch en je krijgt een erg compact toestel. Tot slot is de interne opslag van een Chromebook vaak erg laag (meestal 64GB), omdat Chrome OS je aanspoort om je bestanden op te slaan in de cloud van Google Drive.

Chromebooks kan je zien als een combinatie van een Android-tablet en Windows-laptop

De (beperkte) mogelijkheden van Chrome OS

Allereerst moet je beseffen dat je met een Chromebook minder mogelijkheden hebt dat met een Windows-laptop of een Macbook door het besturingssysteem. Alle programma’s die je op je Chromebook wil draaien, moet je halen uit de Google Play Store, waar je ook alle apps op je Android-smartphone vindt. Werk je dus dagelijks met specifieke software, dan is een Chromebook geen optie. Zelfs als je het programma via de Google Chrome-browser downloadt, dan zal je het niet kunnen installeren, omdat er geen ondersteuning is voor Chrome OS.

Een ander nadeel is dat Chrome OS op sommige vlakken te veel lijkt op Android. Daarmee willen we zeggen dat apps soms niet geoptimaliseerd zijn om te werken op een groter scherm. Soms krijg je simpelweg een uitgerekte versie van een Android-app te zien. De eigen apps van Google hebben dit probleem niet, dus als je in de les notities neemt in Google Docs, dan zit je hier alvast goed. De Word-app is daarentegen minder goed geoptimaliseerd.

De beste tip is dat je zoveel mogelijk gebruik wil maken van de Google Chrome-browser. Hoewel je de apps van Facebook, Instagram en Twitter kan vinden in de Play Store, zal je merken dat ze er niet geweldig uitzien op een Chromebook. Als je de webversies opent in Chrome, dan merk je echter niet dat je op een Chromebook aan het werken bent.

Kortom, ben je iemand die de meeste tijd op zijn laptop in een internetbrowser doorbrengt, dan is een Chromebook een goede optie. Gebruik je daarentegen veel specifieke programma’s of speel je graag games, dan kies je beter voor een traditionele laptop.

Chrome OS gebruikt dezelfde app als Android-smartphones

HP Chromebook 14

De HP Chromebook 14 is het schoolvoorbeeld van een goedkope Chromebook. Je krijgt net voldoende om mee te werken, namelijk een HD-scherm van 14-inch, 4GB RAM-geheugen, 32GB interne opslag en een AMD A4-9120C processor. Het HD-scherm kan mogelijk een probleem zijn, aangezien Full HD inmiddels de standaard is. Als je veel video’s kijkt, dan wil je misschien toch de versie van de HP Chromebook 14 nemen met Full HD-display. Kijken we naar de aansluitingen, dan zien we twee traditionele usb-poorten, en twee USB-C-poorten, waarvan en eentje voor de oplader is. Dat is extra handig, aangezien je de HP Chromebook 14 ook kan opladen met een powerbank als je onderweg geen stopcontact kan vinden. Er is ook een microSD-kaartslot aanwezig als je de magere opslag van 32GB zou willen uitbreiden. Een touchscreen is hier niet aanwezig, hoewel dat soms wel handig kan zijn als je veel gebruik zou maken van apps uit de Play Store. Door de lage specificaties is de batterijduur het grootste pluspunt van de HP Chromebook 14. Hij gaat ongeveer een tiental uur mee, waardoor je makkelijk een volledige dag kan doorkomen zonder oplader.

Eigenschappen: Dual-core processor, 4GB RAM, 32GB opslag, 14-inch scherm, tien uur batterij

Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3

De Lenovo Chromebook IdeaPad Flex 3 houdt de kostprijs relatief laag, maar geeft je wel heel wat extra flexibiliteit (vandaar ook de naam). Het display is hier amper 11,6 inch groot en kan daardoor voor sommigen te klein zijn. Een groot pluspunt is dat dit wel een touchscreen is en dat je het 360° kan draaien om hem in tabletmodus te gebruiken. In dat geval is het kleine scherm dat even groot is als een tabletscherm wel erg handig. Het display heeft hier een HD-resolutie, dus wie zijn series in de hoogste kwaliteit wil bekijken, zoekt best even verder. Verder krijg je hier een Intel Celeron N4020 processor, 4GB RAM en 64GB interne opslag. We zien hier ook de populaire combinatie van twee traditionele usb-poorten en twee USB-C-poorten, waarvan eentje voor de oplader, een microSD-kaartslot voor extra opslag. Het kleine formaat van het display en de lage resolutie zorgen er samen voor dat de batterijduur hier heel indrukwekkend is met een totaal van tien uur. Door de aluminium behuizing blijft het geheel ook krasbestendig en licht tegelijkertijd.

Eigenschappen: dual-core processor, 4GB RAM, 64GB opslag, 11,6-inch touchscreen, tien uur batterij

Acer Chromebook 315

De Acer Chromebook 315 gaat tegen een paar basisprincipes van Chromebooks in, maar dat kan voor sommigen juist de reden zijn om hem aan te schaffen. Met zijn 15,6-inch scherm (geen touchscreen, maar wel Full HD) is hij opvallend groot en als je naar het toetsenbord kijkt, dan zie je hier een numeriek klavier, dat gewoonlijk niet aanwezig is in een Chromebook. De Acer Chromebook 315 is dus bedoeld voor de mensen die graag de eenvoud van Chrome OS, maar graag wat extra schermruimte hebben. Het grotere scherm betekent gelukkig geen groter prijskaartje. De specificaties blijven hier laag met een dual-core Intel Celeron N4000, 4GB RAM en 64GB interne opslag. Ook hier krijg je weer twee traditionele usb-poorten, twee USB-C-poorten, waarvan eentje voor de oplader, en een microSD-kaartslot. Omdat de behuizing hier groter is, is er ook plaats voor een grotere batterij, dus je zou ongeveer twaalf uur moeten kunnen werken op een enkele lading.

Eigenschappen: dual-core processor, 4GB RAM, 64GB opslag, 15,6-inch scherm, twaalf uur batterij

ASUS Chromebook C436FA

Ben je bereid om net dat beetje meer uit te geven aan een Chromebook, dan kom je terecht bij de Asus Chromebook C436FA. Op vlak van specificaties, behuizing en prijs krijg je hier een Windows-laptops voorgeschoteld. In dit geval zijn dat een quad-core Intel Core i5-10210U, 8GB RAM en 256GB interne opslag. Voeg hier de aluminium behuizing aan toe en je krijgt het uiterlijk van een premium Windows-laptop. Je krijgt zelfs ondersteuning voor het snellere WiFi 6. Het 14-inch touchscreen heeft daarnaast een Full HD-resolutie en is 360° kantelbaar zodat je de Chromebook als tablet kan gebruiken. Qua aansluitingen heb je hier echter minder opties, aangezien er slechts twee USB-C-poorten zijn, waarvan eentje voor de oplader. Om een gewone usb-stick aan te sluiten, heb je dus een tussenstuk nodig. Een microSD-kaartslot is wel aanwezig. De batterijduur van twaalf uur is tot slot voldoende om je een hele dag te laten werken.