Er gebeurt steeds meer digitaal, maar studeren gaat vaak nog beter op papier en dat lijkt voorlopig niet te veranderen. Op welke printer kan je rekenen tijdens je schoolloopbaan?

“Een printer is een printer,” zal een leek je vertellen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt niet alleen een keuze tussen het merk en het type printer (inkjet versus laser) en dan zijn er ook nog eens talloze verschillen in functies. Denk dan bijvoorbeeld aan draadloos printen, de mogelijkheid om automatisch dubbelzijdig te printen en meer. En wellicht het belangrijkste: hoeveel kost de inkt? Een printer van 20 euro gaat je duur uitkomen wanneer je 50 euro moet betalen per inktpatroon. Ongetwijfeld heb je ook al meegemaakt dat printers niet altijd betrouwbaar zijn. Net wanneer je ze het hardst nodig hebt, laten ze het afweten… In deze koopgids leren we je alles over printers, zodat je een goed overwogen aankoopbeslissing kan maken.

Inkjet of laser

De voornaamste vraag is of je kiest voor een inkjetprinter of een laserprinter. Dit is volledig afhankelijk van de manier waarop jij de printer gaat gebruiken. Allereerst moeten we een stapje terugnemen en ontdekken hoe de twee methodieken precies werken. Het eerste verschil zit hem in het inktpatroon. Bij een inkjet gaat het om vloeibare inkt, terwijl het bij een toner (voor een laserprinter) eigenlijk gaat om kleine stofdeeltjes. Bij een inkjetprinter zitten er vele kleine mondstukjes waarmee de inkt op de pagina wordt gebracht. Die mondstukjes kunnen op de printer zitten of op de inktpatronen. Een laserprinter werkt heel wat cooler, al zeggen we het zelf. Een laser wordt namelijk gereflecteerd via spiegels om zo een elektrisch geladen cilinder te gaan ontladen op sommige plaatsen. Vervolgens wordt de cilinder blootgesteld aan de inktdeeltjes, die dankzij het werk van de laser op de juiste plaatsen op de cilinder blijven plakken. Het papier passeert vervolgens langs de cilinder en zo worden de letters letterlijk op het papier gebakken via hitte. Dat is dus waarom vers geprinte documenten zo lekker warm zijn. Het klinkt als een lang proces, maar in de praktijk zijn laserprinters net sneller dan inkjetprinters.

Je zou dus kunnen zeggen dat inkjet printers wat minder geavanceerd zijn dan laserprinters, maar dat zorgt er ook voor dat ze wat goedkoper zijn in aanschaf. Inkjetprinters worden voornamelijk ingezet voor het printen van foto’s, want daarvoor geven ze veel betere resultaten dan een kleurenlaserprinter. Print je echter maar zelden, dan is een inkjetprinter geen goed idee. De inkt gaat namelijk uitdrogen, waardoor je na de printer enkele weken niet te gebruiken mogelijk meteen nieuwe inktpatronen moet kopen. De toner van een laserprinter droogt niet uit, wat hem ideaal maakt voor sporadisch gebruik. Een enkele toner kost je makkelijk rond de 60 euro, maar dan kan je er wel bijna 2000 pagina’s mee printen. In de praktijk kan je meestal ook huismerken kopen, die zijn stukken goedkoper en hebben vaak een hogere capaciteit. Laat je dus niet verleiden door een goedkope inkjetprinter. De fabrikanten verkopen die met verlies om vervolgens poen te scheppen door dure inktpatronen te verkopen. Sommige inktpatronen beschikken zelfs over chips die opzettelijk foutief aangeven dat ze leeg zijn, maar die vieze praktijkjes zijn voor een ander artikel. Even heel kort door de bocht: we kunnen inkjetprinters enkel aanraden wanneer je regelmatig foto’s print, en zelfs in dat geval is het misschien interessanter om te investeren in een degelijke kleurenlaserprinter. In alle andere gevallen is een laserprinter echter de beste keuze, zowel qua kosten als qua betrouwbaarheid.

Een inkjet geeft je mooiere foto’s, maar de inkt is duur en droogt uit.

Dots per inch (dpi)

Wanneer je een monitor koopt, dan kan je de scherpte inschatten op basis van de resolutie. Bij printers werkt dat ook op die manier, maar dan met dpi oftwel ‘dots per inch’. Over het algemeen geldt: hoe hoger de dpi, hoe scherper het afgedrukte eindresultaat eruit zal zien. Gebruik een minimumresolutie van 600 x 600 dpi als de maatstaf bij het aankopen van een printer.

Connectiviteit

Tegenwoordig gebruiken we onze smartphone meer dan onze computer, dus daarom is het heel handig wanneer je ook een printopdracht kan versturen via je telefoon. Zo moet je een bepaald document niet eerst naar je computer sturen om het te kunnen printen. Ben je een Apple-gebruiker, kijk dan naar een printer die beschikt over Apple AirPrint, zodat je heel eenvoudig een prinopdracht kan versturen via je iPhone, iPad, iMac of MacBook. Veel printers beschikken tegenwoordig over een eigen applicatie waarmee je via je telefoon documenten en foto’s kan printen. Brother heeft bijvoorbeeld iPrint&Scan.

Afdruksnelheid (PPM)

Een term die je tijdens het shoppen regelmatig zal zien opduiken, is PPM (Pages Per Minute) oftewel de afdruksnelheid. Als particulier is dit iets minder belangrijk, maar voor zakelijke gebruikers is het wel belangrijk dat er een bepaalde efficiëntie achter hun printer zit. Laat je ook niet vangen, want er is een afzonderlijke PPM voor zwart-witpagina’s en kleurenpagina’s.

Brother HL-L2350DW

Deze laserprinter van brother is wereldwijd erg geliefd omwille van zijn betrouwbaarheid. Het gaat hier om een zwart-witprinter, maar de kwaliteit is zodanig goed dat je deze printer later wellicht kan doorgeven aan je achterkleinkinderen. Bovendien ligt de prijs met zijn 125 euro vrij laag, zeker wanneer je weet dat je er ook ingebouwde wifi voor krijgt. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je ook nog eens automatisch dubbelzijdig afdrukken. Kortom, er is weinig reden om deze printer niét aan te schaffen. De enige domper is misschien dat je niet kan kopiëren en scannen, maar voor deze prijs/kwaliteitverhouding zou dat ook wat te veel gevraagd zijn. Je kan echter ook een afzonderlijke scanner kopen en zo wat geld besparen. Bovendien heb je zo minder kans dat je printer kapotgaat, omdat er simpelweg minder technologie aanwezig is.

Eigenschappen: laserprinter, zwart-wit, automatisch dubbelzijdig afdrukken, draadloos printen

Canon i-Sensys MF643Cdw

Kies je voor een kleurenlaserprinter, dan stijgt de prijs meteen wat. Voor 260 euro krijg je bij Canon wel heel veel waar voor je geld in de vorm vna de i-Sensys MF643Cdw. Met dit indrukwekkende apparaat kan je namelijk printen, scannen, kopiëren en zelfs faxen. Ook mag je automatisch dubbelzijdig afdrukken verwachten en zelfs automatisch scannen en kopiëren. Je hoeft dus niet langer handmatig blaadje per blaadje te scannen. Je geeft de printer simpelweg een pak papier en hij scant of kopieert ze zorgvuldig. Er is ook een goedkoper model (de MF641Cdw) die niet beschikt over deze automatische documentinvoer, maar gezien het prijsverschil van 10 euro lijkt dat een onnodig compromis. De printer is duidelijk niet gemaakt om foto’s af te drukken, maar je kan wel gerust presentaties en grafieken afdrukken in kleur. Daarmee is hij bijvoorbeeld ideaal voor in een (klein) kantoor.

Eigenschappen: 4-in-1, laserprinter, kleur, automatisch dubbelzijdig afdrukken, automatisch scannen en kopiëren, draadloos printen

HP ENVY Photo 7830 All-in-One

Wil je dan toch een all-in-one inkjetprinter (bijvoorbeeld omdat je regelmatig een foto print), dan is de HP ENVY Photo 7830 All-in-One een goede keuze voor een lage prijs. Tegenwoordig is HP ook op de abonnementenkar gesprongen. Je kan je namelijk aanmelden voor HP Instant Ink zodat jouw printer automatisch nieuwe inkt bestelt wanneer er wordt gedetecteerd dat de inkt bijna op is. Zo kom je dus nooit meer zonder inkt te zitten. Je betaalt dus niet voor de inkt, maar de printer houdt bij hoeveel pagina’s je print en dat is waar je voor betaalt. Er is zelfs een gratis plan waarmee je elke maand gratis 15 pagina’s kan printen. Deze printer is compatibel met dit abonnementsmodel en bij aankoop kan je zelfs enkele maanden gratis krijgen. Maar opnieuw, een inkjetprinter voor thuisgebruik is een stuk minder voordelig dan de fabrikanten je laten uitschijnen.