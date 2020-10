Gadgets van de maand

De redactie van Clickx koos voor de maand oktober deze leuke gadgets uit!

Sony Walkman

Bij velen zorgt het woord Walkman nog altijd voor leuke herinneringen aan lang vervlogen tijden. Het eerste exemplaar zag al in 1979 het daglicht en Sony produceerde tussen dan en 2010 zo’n 200 miljoen Walkmans (met cassette). Daarna stopte de productie, maar Sony besloot om de klassieker toch terug te brengen in moderne vorm. Het resultaat is een best indrukwekkend assortiment van toestellen die variëren in prijs van 90 euro tot maar liefst 3.300 euro. Dit laatste exemplaar, de WM1Z Signature Series, bestaat volledig uit koper voor de allerbeste geluidskwaliteit. Wij raden je echter aan om naar de NW-E390 serie te kijken voor 90 euro of de A-reeks die begint bij 200. Deze laatste levert immers ook 24-bit audio van hoge kwaliteit, maar dan voor een lagere prijs. De Walkman heeft deze dagen zeker nog zijn nut, bijvoorbeeld om makkelijk in de auto muziek te streamen (via Bluetooth vanaf de A50) of in situaties waar je liever de batterij van je smartphone spaart.

De Walkman heeft nog steeds zijn doelpubliek.

Prijs: vanaf 90 euro

Moleskine Smart Writing Set

Met de Moleskine Smart Writing set zet je makkelijk je notities om naar een digitale vorm. Het set komt met een Pen+, voorzien van een infraroodsensor die alles bijhoudt dat je opschrijft in het Moleskine Paper Tablet. Hoewel de term tablet gebruikt wordt, gaat het hier om een notitieboekje dat speciaal gemaakt is om samen te werken met de Pen+. Zo kan je het geheel met de Moleskine Notes-app verbinden. Je kan je notitieboekje dus makkelijk digitaliseren, want de Pen+ weet dankzij het smart paper steeds op welke bladzijde je zit. De app laat je bovendien toe om geschreven tekst om te zetten naar getypte tekst, zodat deze makkelijk te delen is. Staat je notitieboekje vol? Dan kan je voor zo’n 30 euro een nieuw exemplaar kopen en er zijn ook exemplaren te koop die werken met Dropbox Paper en Adobe Creative Cloud. De Pen+ komt meteen met een extra vulling, dus deze zal niet meteen aan vervanging toe zijn.

Soms is het gewoon makkelijk om snel iets op papier te zetten.

Prijs: 109 euro

Philips Hue Bloom

De trouwe lezer heeft op dit punt ongetwijfeld al één of meerdere Philips Hue-producten in huis. De slimme lampen zijn namelijk geweldig om je woon- of slaapkamer van extra sfeer te voorzien. Philips breidt het assortiment dan ook continu uit en brengt geregeld nieuwe versies uit van de bestaande producten. In juni was het de beurt aan de Philips Hue Bloom. Het nieuwe model van de populaire tafellamp kan je nog steeds op de muur richten om mooie kleuren te projecteren, maar dat kan nu een stuk feller dankzij de lamp die tot 500 lumen kan produceren. Dit lijkt een trend te zijn bij Philips, want tegelijkertijd lanceerde de fabrikant ook nieuwe standaard witte Hue-lampen van 1600 lumen, een verdubbeling van de vorige generatie. Ook de lichtstrips van Philips kregen een upgrade en daar is nu ook een Hue Lightstrip Plus versie van die is uitgerust met Bluetooth en gebruikt kan worden zonder de vereiste Hue Bridge. Keuze genoeg dus voor liefhebbers van alle kleuren van de regenboog!

Lampen in het stopcontact kan je nu makkelijk in de Philips Hue-ecosysteem integreren.

Prijs: 79,99 euro

Philips Momentum monitor voor consolegamers

Deze zomer bracht Philips enkele monitoren op de markt speciaal voor zij die graag op een console spelen. De Momentum line-up bestaat uit een 55-inch-model en 27-inch-model die beiden de 4K-resolutie van de huidige generatie consoles ondersteunen. De 55-inch-variant komt standaard met een soundbar van het Britse audiomerk Bowers & Wilkins, wat een geluidservaring van hoog niveau belooft. Philips belooft specificaties die de best mogelijke ervaring leveren voor zij die in het bezit zijn van een PlayStation of Xbox van de huidige generatie. Naast een contrast ratio van 4000:1 en een zeer lage invoervertraging kan men ook gamen op 120Hz. Philips Ambiglow krijg je er ook bij en dat langs de zijkanten en bovenkant. Let wel, ondanks dat we het hier hebben over het formaat van een televisie, zal er geen smart TV-platform aanwezig zijn. Volgens Philips zou dit te veel impact hebben op de prestaties. De Philips 558M1RY is beschikbaar vanaf eind juni voor de prijs van 1299 euro.

Wil jij ook de best mogelijke game-ervaring?

Prijs: 1299 euro

APP VAN DE MAAND

Hey: de redding van e-mail?

De laatste weken is er behoorlijk veel te doen geweest rond Hey, een nieuwe e-mailprovider die e-mail “opnieuw heeft uitgevonden.” Volgens de makers (dezelfde makers van Basecamp) was het vroeger altijd leuk om e-mail te krijgen, maar al snel is het tij gekeerd. Ieders mailbox wordt overstelpt met allerhande automatische mails en spam, waardoor een overvolle inbox meer een taak is geworden dan een plezier. Met Hey willen ze e-mail moderniseren, ze omschrijven hun applicatie als “een liefdesbrief naar e-mail”. Wanneer iemand je voor het eerst mailt op je @hey.com-adres, wordt er gevraagd of je in het vervolg nog mails van deze afzender wil ontvangen. Vervolgens worden mails ingedeeld op drie categorieën. In de ‘Imbox’ komen de belangrijkste mails die je absoluut moet lezen, in ‘The Feed’ komen zaken zoals nieuwsbrieven en in ‘The Paper Trail’ komen zaken zoals verzendbevestigingen, facturen en meer. Via de knop Reply Later maak je een lijst van mails waar je op moet terugkomen wanneer je er tijd voor hebt. Ook voor privacy is er heel wat aandacht. Trackers worden bijvoorbeeld geblokkeerd, zodat afzenders niet kunnen zien of je een mail al dan niet geopend hebt. Al die innovatie komt echter met een prijskaartje van 99 euro per jaar, er is wel een gratis proefperiode beschikbaar.

HEY wil van mails lezen opnieuw een plezier maken in plaats van een taak.

Prijs: 99 euro per jaar

