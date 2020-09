Een compacte digitale camera is al jaren niet meer zo populair, en dat heeft alles te maken met de steeds beter wordende camera’s van smartphones. Wij hebben voor de hobbyfotografen onder ons enkele van de beste camerasmartphones van dit moment op een rijtje gezet.

Wellicht ben je het al vergeten, maar ongeveer tien jaar gebruikte het merendeel nog een compactcamera in plaats van een smartphone bij het schieten van foto’s. In de tussentijd hebben fabrikanten echter zeer grote stappen gemaakt. De kwaliteit van de huidige toptelefoons doet niet onder voor de compacte apparaten van jaren geleden, en dat is alleen maar handig. Die verbetering heeft uiteraard te maken met een veelvoud aan factoren. Veruit het belangrijkste is de ontwikkeling van de camerasensor. Deze is met rasse schreden vooruitgegaan op kwalitatief vlak en dat merk je.

Naast de sensoren die we in onze telefoons hebben zitten, speelt de aanwezigheid van de software ook een behoorlijk grote rol bij vele toestellen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Google Pixel-serie. Vanaf moment één waren we onder de indruk van wat allerlei algoritmen en software konden verbeteren aan een foto, van realistischere kleurweergaves tot een geavanceerd scherptediepte-effect. Ook hebben tal van andere fabrikanten steeds meer gefocust op het verbeteren van camerasoftware. Denk bijvoorbeeld aan de vele AI-modi op smartphones, die dankzij scènedetectie de foto optimaliseren.

Ook is het aantal camera’s bij toptoestellen meer dan verdubbeld de afgelopen jaren. De meest voorkomende voorbeelden hiervan zijn telefoto- en groothoekcamera’s. Deze maken smartphones net dat stukje multifunctioneler. Het kan door al deze vernieuwingen echter wat lastig zijn om de beste camerasmartphones te vinden. Hieronder hebben we enkele van de beste exemplaren genoteerd.

Oppo Find X2 Pro

Het meest recente vlaggenschip van Oppo is met 1199 euro een van de duurste uit deze lijst, maar daar krijg je ook een waar cameramonster voor terug. De primaire 48MP-camera is afkomstig van Sony en schiet uitermate scherpe foto’s. In tegenstelling tot vele concurrenten kiest Oppo juist voor een wat levensechtere kleurweergave op foto’s en dat is iets wat we zeker kunnen waarderen.

Verder is er een 48MP-groohtoekcamera aanwezig die eveneens mooie resultaten oplevert. De 13MP-telefotocamera is in staat om 5x optisch, 10x hybride, en 60x digitaal in te zoomen. Niet zo extreem als de Galaxy S20 Ultra (100x zoom), maar in tegenstelling tot Samsung is er bij deze Oppo geen autofocusprobleem. Verder is er ondersteuning voor 5G, (mede) dankzij de Snapdragon 865, 65W snelladen (binnen 37 minuten vol), en een 120Hz QHD+ AMOLED-scherm.

Eigenschappen: Android 10 + ColorOS, 6,7-inch QHD+ 120Hz AMOLED, Snapdragon 865, 12GB RAM, 512GB opslag, 4260 mAh, 48 + 48 + 13MP camera-opzet, 32MP frontcamera

Google Pixel 4

Zoals gezegd, behoort de Pixel-lijn van Google al jaren tot de beste camerasmartphones en dat is met de Pixel 4 niet anders. Toegegeven, op papier klinkt een 12MP-camera samen met een 16MP-telefotocamera niet heel indrukwekkend. Dankzij superieure camerasoftware weet Google het toch voor elkaar te krijgen dat de plaatjes zeer goed te noemen zijn. Met name de hoeveelheid details is indrukwekkend te noemen. Ook de nachtmodus is sterker dan ooit tevoren.

De 16MP-telefotocamera heeft ‘slechts’ 2x optische zoom, maar aan de hand van Google’s magische software kun je relatief ver inzoomen met weinig kwaliteitsverlies. Deze Pixel 4 is verder lekker compact, maar dankzij de 2.800mAh accu houdt hij het foto’s schieten niet lang vol. Wil je betere accuprestaties? Dan kun je de grotere Pixel 4 XL overwegen.

Eigenschappen: Android 10, 5,7-inch FHD+ 90Hz AMOLED, Snapdragon 855, 6GB RAM, 64/128GB opslag, 2.800mAh, 12,2MP + 16MP camera-opzet, 8MP frontcamera

Xiaomi Mi 10 Pro

De Mi 10 Pro is een van de eerste smartphone die gebruikmaakt van Samsungs 108MP-camera. 108MP-foto’s maken is mogelijk, maar net als het merendeel van de hier genoemde telefoons combineert het toestel 4 pixels (meer licht in één grote pixel), waardoor je in dit geval overblijft met 27MP-foto’s. Over het algemeen zien foto’s er indrukwekkend uit, met veel detail, heldere kleuren en rijke texturen. Wel verloopt het focussen wat trager dan bij andere telefoons.

De 8MP-telecamera schiet met 5x optische, 10x hybride, en 50x digitale zoom. Deze presteert vooral goed in situaties met voldoende licht. De 20MP-groothoeksensor levert ook puik werk af zonder dat de randen een te grof visoogeffect krijgen naar onze mening. De laatste 12MP-portretcamera heeft 2x optische zoom en zorgt onder meer voor geavanceerde achtergrondvervaging bij portretten. Verder zijn de accuprestaties behoorlijk te noemen en zijn de speakers uitermate geschikt voor multimedia.

Eigenschappen: Android 10 + MIUI, 6,67-inch FHD+ AMOLED, Snapdragon 865, 8/12GB RAM, 256/512GB opslag, 4.500mAh, 108 + 20 + 12 + 8MP camera-opzet, 20MP frontcamera

iPhone 11 Pro

Uiteraard mag in deze lijst niet een iPhone ontbreken. De meest recente topper is de iPhone 11 Pro. De 11-serie is de eerste reeks van Apple die uitgerust is met een 12MP-groothoekcamera. Zoals je van Apple mag verwachten, werkt deze sensor uitstekend. De 12MP-telefotocamera is eveneens aanwezig bij de 11 Pro, al is de 2x optische zoom wat karig vergeleken met de rest.

De primaire 12MP-camera is een merkbare stap voorwaarts ten opzichte van de vorige iPhone-generatie; foto’s zijn nog altijd wat aan de warme kant, maar zien er tegelijkertijd zeer realistisch uit. Net als bij de Pixel 4 kun je hier bij de iPhone 11 Pro ook kiezen voor een Max-versie. Deze is beduidend groter en kent een grotere accucapaciteit, maar daar betaal je ook meer voor.

Eigenschappen: iOS 13, 5,8-inch XDR OLED, Bionic A13, 4GB RAM, 64/256/512GB opslag, 3046 mAh, 12 + 12 + 12MP camera-opzet, 12MP frontcamera

Samsung Galaxy S20 Plus

De Samsung Galaxy S20 Plus is in tal van opzichten een lichte verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Dat geldt ook deels voor de camera-opzet. De 12MP-hoofdcamera schiet nog altijd mooie, warme plaatjes, en ook de 12MP-groothoekcamera staat zeker zijn mannetje. De telefotocamera is echter flink onder handen genomen. Er is nu een 64MP-camera aanwezig met 3x optische zoom en 30x digitale zoom.

In de praktijk presteert deze uitermate goed. Hoewel de 100x digitale zoom van de Galaxy S20 Ultra niet wordt bereikt, kent de Plus daarentegen geen autofocusproblemen. Verder is er ondersteuning voor 8K filmen (24fps), een verbeterde nachtmodus en kun je met Single Take met alle lenzen meerdere soorten foto’s tegelijkertijd vastleggen. Daarnaast is het 120Hz-display het vermelden waard, wat een soepele weergave tot gevolg heeft.

Eigenschappen: Android 10 + One UI, 6,7-inch QHD+ 120Hz AMOLED, Exynos 990, 12GB RAM, 128/256/512GB opslag, 4.500mAh, 12 + 12 + 64MP camera-opzet, 10MP frontcamera

Eervolle vermelding: Huawei P40 Pro

Eigenlijk heeft de P40 Pro alles in huis om een superieure camerasmartphone te zijn. Er is een uitstekende 50MP-hoofdcamera inbegrepen, 12MP-zoomcamera met 5x optische zoom, een 40MP-groothoeksensor én een dieptesensor. Dankzij de XD Fusion Engine helpt kunstmatige intelligentie meer dan ooit tevoren bij het optimaliseren van foto’s en dat valt te merken. Ook foto’s in situaties met weinig licht zijn zeer goed te noemen.

Helaas mag Huawei al ruim één jaar geen nieuwe smartphones meer uitbrengen met Google-diensten. Hierdoor mis je als gebruiker de toegang tot tal van belangrijke applicaties en diensten en is het toestel in principe niet aan te raden voor Europese consumenten. Wil je koste wat kost toch een Huawei-smartphone, dan raden we je de Huawei P30 Pro aan. Deze beschikt wel over Google-diensten en hoewel de camera iets minder is, staat deze een jaar na datum nog altijd zijn mannetje.

Eigenschappen: Android 10 (opensource) + EMUI, 6,58 inch OLED, Kirin 990, 8GB RAM, 128/256/512GB opslag, 4.200mAh, 50 + 12 + 40MP camera-opzet, 32MP frontcamera

