Smarthome apparaten zijn er tegenwoordig voor elke kamer in je huis. Maak je huis slimmer en je leven een stuk eenvoudiger met deze toestellen.

Een markt die de laatste jaren aan een steile opmars bezig is, is die van de smarthome apparaten. Ze bestaan echt in alle vormen en maten. Om even een straffe uitspraak te doen : tegenwoordig zou je zowat elk object in je huis en/of tuin kunnen vervangen door een apparaat dat is uitgerust met sensoren die het autonoom kunnen laten werken.

We hebben in het recente verleden regelmatig koopgidsen uitgewerkt rond smarthome producten of andere slimme apparaten. Smartwatches, smartspeakers, smart-tv’s tot zelfs robotstofzuigers, ze hebben allemaal de revue al wel eens gepaseerd. Maar de productcategorie ‘smarthome’ gaat zoveel verder dan leuke gadgets. In deze koopgids schuiven we enkele slimme prodcuten naar voor waar je misschien zelfs nog nooit aan gedacht had. Elks zullen ze op hun eigen manier je leven een stuk eenvoudiger maken.

Wat maakt een huis slim ?

Vanaf wanneer kunnen we eigenlijk spreken van een ‘slim’ huis? De smart home, ook wel eens met de termen domotica of huisautomatisering aangeduid, is het integreren van technologie en diensten die de kwaliteit van wonen en leven moeten verhogen. Dat doen ze door zeer dagelijkse routineprocessen te automatiseren.

Smart home apparaten zijn uitgerust met sensoren waardoor ze de taken waarvoor ze gebouwd worden zelf kunnen uitvoeren van zodra ze daar de opdracht toe krijgen, maar ook in contact kunnen staan met andere apparaten in je huis. De eerste toepassingen van smarthome apparaten zagen we rond het einde van de twintigste eeuw vooral in kantoorruimtes verschijnen. Ook werden ze geïnstalleerd in de huizen van mensen met een functiebeperking die niet alles zelf meer kunnen doen.

Centrale hub

De tweede generatie smarthome apparaten zorgden voor de commerciële doorbraak. Sinds enkele jaren zijn ze standaard van een ethernetaansluiting voorzien, zodat ze kunnen aangesloten worden op je internet thuis. Bij de modernste apparaten gebeurt die verbinding meestal gewoon draadloos via wifi of bluetooth. Daardoor is het mogelijk om de meeste smarthome apparaten te bedienen via een applicatie die je op je smartphone of tablet installeert.

De meeste fabrikanten voorzien dan ook een centrale hub waarin je al je slimme apparaten vanuit één plaats kan besturen. Één van de bekendste smarthome hubs is ongetwijfeld Google Home, waar de meeste fabrikanten van smarthome apparaten zich bij aansluiten. Maar Apple heeft bijvoorbeeld zijn eigen smarthome ecosysteem.

Voor- en nadelen

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je je huiskamers vol zou zetten met slimme toestellen. De reden bij uitstek is natuurlijk het gebruiksgemak. Zoals we hebben aangegeven zit de meerwaarde van een smarthome apparaat hem in het automatiseren van huishoudelijke processen. Dat kunnen huishoudelijke taken zijn zoals stofzuigen of koffiezetten, maar ook het regelen van de temperatuur en verlichting. De eenvoudige bediening via je smartphone maakt zelfs het drukken op knoppen verleden tijd. Naast comfort hebben ze ook hun nut voor de beveiliging van je huis. Je kan camera’s of zelfs deurbellen aan je smarthome hub koppelen, zodat je te allen tijde kan zien wat er aan je voordeur gebeurt. ‘Domme’ apparaten kunnen slimmer worden door ze in een slimme stekker plug-in te steken. De mogelijkheden zijn echt eindeloos.

Maar contradictorisch breng je je veiligheid ook in gevaar door je huis vol met slimme apparaten te plaatsen. Nu moet je niet aan science fiction scenario’s denken waarin de machines zich tegen de mens keren, maar smarthome apparaten blijken nog wel vrij kwetsbaar te zijn voor hackersaanvallen.

Inbrekers kunnen in je smarthome hub binnendringen en op die manier zien wanneer je wel of vooral niet thuis bent of naar manieren zoeken om je voordeur open te krijgen. Hiertegen kan je je natuurlijk wel zelf beschermen. Net als dat je je smartphone of laptop met een sterk wachtwoord beveiligt, moet je dat voor elk apparaat in je huis doen. Activeer ook altijd tweestapsverificatie als de fabrikant deze optie aanbiedt.

Woonkamer

Genoeg theorie. Aangezien je elke kamer wel minstens één slim toestel kan zetten, zullen we voor de belangrijkste huiskamers enkele suggesties doen. Laten we beginnen met de kamer waar je het meeste van je vrije tijd door brengt: de woonkamer. Hoogstwaarschijnlijk heb je hier al wel een smart-tv staan.

De smart-tv is al enkele jaren de norm binnen de televisie-industrie, en de meeste televisies kan je nu ook bedienen via een smartphoneapplicatie. Als dat niet handig is! Maar je kan je woonkamer op verschillende manieren slimmer en comfortabeler maken.

Met de slimme Google Nest Learning Thermostat kan je de temperatuur van je huis regelen terwijl je televisie aan het kijken bent. Deze thermostaat is volledig geïntegreerd in het Google Home-ecosysteem, waardoor je hem eenvoudig kan aansluiten en bedienen. De thermostaat is compatibel met alle centrale verwarmingsketels, en je kan hem ook koppelen aan je boiler om water op te warmen.

De temperatuur en de tijd worden weergeven op een scherm dat automatisch oplicht als je thuis bent. Met deze thermostaat zal je energiefactuur ook heel wat lager worden, want hij zet de verwarming uit als je niet thuis bent. Elke maand krijg je een overzicht van je verbruik.

Eigenschappen: werkt voor cv-ketels en boilers, besturing via Home-app, duidelijk display, regelt energieverbruik

Prijs: 205 euro

Te koop: Mediamarkt

Minstens even belangrijk voor je comfort is een goed verlichte woonkamer. Ben je het beu om altijd uit je zetel te moeten komen om de schakelaar aan of uit te zetten? Dan biedt Phillips Hue bridge een betaalbare oplossing. Aan de bridge kan je tot 50 smartlampen koppelen (voor zowel binnen als buiten), en zet je de verlichting in elke kamer aan of uit via de Phillips Hue-app op je smartphone.

Wil je je kamer wat sfeervoller maken? Je kan de kleuren en de felheid van het licht aanpassen naar wens. Als je op reis bent en je twijfelt of je alle lichten wel hebt uitgedaan, dan kan je dat zelfs in het buitenland even checken. Phillips Hue heeft wel een stabiel wifi-netwerk nodig om te functioneren.

Eigenschappen: bediening via Phillips Hue-app, tot 50 lampen, miljoenen kleurkeuzes

Prijs: 54,99 euro (enkel de bridge)

Te koop: Coolblue

Keuken

Een ijskast is essentieel in je keuken om voeding te bewaren. Één van de meest geavanceerde ijskasten die je kan vinden op de markt is de RS68N8941SL Family Hub van Samsung. Deze ijskast kan je connecteren met je smartphone. Dankzij drie ingebouwde camera’s kan je te allen tijde kijken wat er in je ijskast ligt. Handig voor als je je boodschappenlijstje aan het opstellen bent. Maar het wordt nog straffer, want deze ijskast heeft een ingebouwde tablet.

Daarmee kan je foto’s van je smartphone delen, (boodschappen)lijstjes delen of maken en ja, zelfs televisiekijken! Ook in zijn koelingstechnieken is de ijskast een technologisch wonder. Het ingebouwde Twin Cooling Plus Systeem koelt je etenswaren met twee verschillende luchtstromen. Zo droogt de voeding niet uit en blijft het langer vers. Het vriesvak is voorzien van een No Frost-systeem zodat je de vriezer nooit zal moeten ontdooien. Voor al die technologische hoogstandjes moet je wel bereid zijn een torenhoge prijs te betalen.

Eigenschappen: drie camera’s, tablet, verbinding met smartphone en televisie mogelijk, koelt met verschillende luchtstromen, no frost-systeem, duur, inhoud 539 liter

Prijs: 2999 euro

Te koop: Mediamarkt

Is het eerste wat je ’s ochtends nodig hebt een verse kop koffie? Hoe geweldig zou het zijn moest je koffie al klaar staan het moment dat je uit je bed kruipt? Maak van je droom een realiteit met een slimme koffiezet, zoals de Jura E8 Dark Inox. Een gewone zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato, dit toestel zet het allemaal voor je klaar wanneer je dat wenst.

Zelfs een gewone groene thee is mogelijk. In de app kies je uit het ruime assortiment van 12 koffiespecialiteiten. Je kiest niet enkel het type koffie, je kan ook de sterkte, hoeveelheid en temperatuur aanpassen naar je eigen wensen. Realiseer je tijdens de bereiding dat je toch iets anders wil? Geen probleem, dit koffiezetapparaat reageert nog sneller op last-minute wijzigingen dan de beste barista van Starbucks. Op gebied van onderhoud ga je met dit toestel niet veel werk hebben. Ontkalken is niet nodig, en de koffiezet kan zichzelf schoonmaken via de ingebouwde reinigingsprogramma’s. De app begeleidt je stap voor stap om het juiste programma in te stellen.

Eigenschappen: ruim keuzeaanbod aan koffiesoorten, smartphone app, twee koppen tegelijk mogelijk, zelfreinigend

Prijs: 1249 euro

Te koop: Coolblue

Badkamer

De weegschaal, een eeuwenoude vijand van de mensheid. Maar vroeg of laat moeten we de confrontatie aangaan, en dan kunnen we beter vertrouwen op een weegschaal die ons echt kent. En de Medisana BS 436 Connect weet alles van je. Deze weegschaal slaat niet enkel je gewicht om je oren, maar maakt een uitgebreide analyse van je lichaam. Naast je gewicht krijg je ook je vetpercentage, vochtgehalte en spier- en botmassa te zien. Op basis van die gegevens berekent de weegschaal je BMI en je dagelijkse caloriebehoefte. Al die gegevens worden via de bijhorende app ook allemaal opgeslagen in je smartphone. Een zeer handig hulpmiddel voor mensen die met hun lichaamsgezondheid bezig zijn. Je kan de weegschaal ook gerust met meerdere personen gebruiken.

De weegschaal kan tot 8 verschillende profielen herkennen. De weegschaal kan meer dan 150 kg dragen, al vermindert de accuraatheid van de analyse voor gebruikers zwaarder dan 120 kg. Het gebruik van deze weegschaal kan wel schadelijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen of mensen met een pacemaker.

Eigenschappen: uitgebreide lichaamsanalyse, smartphoneapp, 8 verschillende gebruikers, tot meer dan 150 kg

Prijs: 59,99 euro

Te koop: Coolblue

Slaapkamer

De Smart Clock van Lenovo is je trouwe assistent om je door de ochtenden te loodsen. Met deze slimme wekker naast je bed zal je je nooit meer overslapen. In plaats van voor een schokeffect te kiezen zoals vele andere wekkers, laat de Smart Clock je rustig ontwaken door stap voor stap een feller licht op je te schijnen.

Je wekker 10 keer uitkloppen is verleden tijd. Maar Lenovo Smart Clock is veel meer dan enkel een wekker. Op het display kan je je agenda weergeven, en je kan instellen dat de wekker je elke ochtend bij het ontwaken updates geeft over het weer, het laatste nieuws, en mogelijke files op weg naar je werk. De wekker gebruikt zelfs je agenda om de ideale wektijd te bepalen. Dankzij Google Assistant kan je de wekker bedienen via stemcommando’s, en kan je de wekker als een soort mini smarthome hub gebruiken. Muziek streamen in je badkamer of andere apparaten in je huis bedienen kan de Smart Clock allemaal.

Via de usb c-poort aan de achterkant kan hij zelfs als een smartphoneoplader dienen. De wekker heeft wel netstroom nodig, het is geen draadloos toestel. Ook zal je sommige functies niet kunnen gebruiken zonder een Google-account.

Eigenschappen: multifunctioneel display, stembediening dankzij Google Assistant, Google account noodzakelijk

Prijs: 76,99 euro

Te koop: bol.com