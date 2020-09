Feestelijke deuntjes zijn ook deze zomer natuurlijk niet te verdrijven. Als je niet iedereen wil lastigvallen met je foute platen, weet dan dat er talloze draadloze oortjes zijn die dit probleem oplossen. Wij hebben enkele mooie opties voor jou geselecteerd.

Draadloze oortjes worden met de dag populairder. De redenen daarachter lopen nogal uiteen. Je zou een groot aandeel hiervan kunnen afschuiven op het feit dat de koptelefooningang bij steeds minder smartphones aanwezig is, waardoor je vaker dan je lief is moet sukkelen met dongels en dergelijken. Tegelijkertijd is de introductie van de AirPods uitermate belangrijk geweest voor het mainstream maken van de technologie. Toegegeven: het heeft even geduurd voordat we vrijwel dagelijks die witte tandenborstelopzetstukken voorbij zagen komen in het verkeer, maar net als met elk technologisch hoogstandje heeft het tijd nodig gehad.

Handiger met de dag

Buiten al deze punten zijn draadloze oortjes simpelweg ook bijzonder handig. Je hebt geen draden meer waar je in verwikkeld kunt raken, en er bungelt niets meer om je lijf wat je kan storen wanneer je gefocust bent. De grote nadelen van deze technologie zijn inmiddels al flink bijgeschaafd. Zo is de batterijduur van de gemiddelde set oortjes goed genoeg om het een volle werkdag vol te houden, is de geluidskwaliteit erop vooruitgegaan, en hoef je zeker niet meer honderden euro’s te besteden om een draadloos duo in huis te halen. Verder zijn er tal van handige features bijgekomen. Denk aan actieve noise-cancelling, (spat)waterbestendigheid, app-ondersteuning en nog veel meer.

In deze koopgids nemen we een zestal mooie set draadloze oortjes met je door. Of je nu de hoofdprijs wil betalen of juist voor een dubbeltje op de eerste rang moet zitten; doppen uit alle prijscategorieën komen aan bod. Verder vertellen we je kort de plussen en minnen van elk product.

JBL Tune220TWS

Dat goede draadloze oortjes niet al te veel geld hoeven te kosten, bewijzen de JBL Tune220TWS-doppen wel. In tegenstelling tot de meeste volledig draadloze oordoppen zijn dit geen in-ear producten maar on-ear producten, vergelijkbaar met de originele Apple AirPods. Ondanks dat blijven de oortjes ook tijdens het bewegen gewoon in je oor zitten. Een ander probleem bij on-ear dopjes is vaak dat de baskwaliteit niet erg goed te noemen is. Ook dat heeft JBL op de een of andere manier weten te compenseren; het geluid is zeer degelijk, zeker voor een product in deze prijsklasse. Vandaar dat de JBL Tune220TWS-oortjes hun plek in de JBL Pure Bass Sound-serie zeker hebben verdiend.

Het bedienen van de muziek gaat vrij makkelijk via de staafjes die aan de oortjes vastzitten. Op zowel het linker- als rechteroortje vind je een fysieke knop om muziek te pauzeren, het volgende/vorige nummer af te spelen, of om zelfs de spraakassistent op te roepen. Via de ingebouwde microfoon kun je ook telefoongesprekken voeren. Helaas is de accuduur met drie uur wel wat aan de lage kant. Een hele werkdag luisteren zonder onderbrekingen wordt in dit geval dan ook lastig. Gelukkig zit in de meegeleverde case maximaal 16 uur luisterplezier verstopt.

Eigenschappen: 56 gram, kunststof, 3 uur batterijduur (16 uur oplaadcase), Bluetooth 5.0, Micro-USB, handsfree bellen

Prijs: 79 euro

Te koop: www.jbl.nl

RHA TrueConnect

De eerste generatie RHA TrueConnect-oortjes is het eerste écht draadloze setje van RHA. In tegenstelling tot wat je wellicht denkt, heeft de fabrikant geen halfbakken product afgeleverd. Ze zijn juist bijzonder degelijk, zeker wanneer je kijkt naar de prijs van de oortjes. Ook deze oortjes zijn met een prijskaartje van minder dan 100 euro hét voorbeeld dat je niet veel geld hoeft uit te geven voor prettig werkende doppen. In tegenstelling tot de JBL-oortjes zijn deze wel in-ear, waardoor ze via passieve noise-cancelling al een hoop buitengeluid wegfilteren. Ook is het zitcomfort voor de prijs zeker een pluspunt bij de doppen van RHA.

De RHA TrueConnects houden het op één accucyclus vijf uur vol. Dat is nog altijd niet heel veel, maar dankzij de meegeleverde case kun je de levensduur met nog eens 20 uur verlengen. Verder is er een IPX5-certificering inbegrepen, wat inhoudt dat de oortjes bestand zijn tegen zweet, en spatwater- en weerbestendig zijn. In de buitenlucht kan het wel eens voorkomen dat de verbinding wat instabiel is. Wanneer je een Bluetooth 5.0 apparaat gebruikt met de RHA TrueConnects moet dit al een stuk minder vaak voorkomen.

Eigenschappen: 13 gram, kunststof, 5 uur batterijduur (20 uur oplaadcase), Bluetooth 5.0, USB-C, IPX5, handsfree bellen

Prijs: 119,95 euro

Te koop: www.bol.com

Apple AirPods Pro

Het is vrijwel onmogelijk om deze lijst te maken zonder daar oortjes van Apple in te zetten. Hoewel lang niet iedereen fan is van de reguliere on-ear AirPods, kunnen we niet anders dan toegeven dat de AirPods Pro een uitermate goede evolutie zijn. De grootste verandering ten opzichte van de reguliere oortjes is de aanwezigheid van active noise-cancelling, waardoor geluiden van buitenaf actief geweerd worden. Dat wordt mede gerealiseerd door de in-ear constructie, waardoor de oortjes minder snel uitvallen. Naast noise-cancelling is er ook een Transparantie-modus, wat ervoor zorgt dat je juist extra goed geluiden van buitenaf kunt horen.

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro is duidelijk beter dan die van zijn voorganger. Je merkt al snel dat er meer nadruk wordt gelegd op zang en bas, waardoor deze oortjes zich voornamelijk richten op popmuziek-fanaten en iets minder op mensen die liever een meer natuurlijk geluid willen hebben, wat vooral prettig is bij klassieke en orkestrale muziek. De accuduur van 4-5 uur op een volle cyclus is redelijk, maar niet meer dan dat. Wel indrukwekkend is dat de oplaadcase 24 uur aan accusap in zich heeft wanneer deze volledig is opgeladen. De naadloze samenwerking met andere Apple-apparaten zorgt ervoor dat iPhone-gebruikers in hun zoektocht naar een premium audiogeluid zeker even moeten kijken naar de Apple AirPods Pro.

Eigenschappen: 5,4 gram, kunststof, 4,5 uur batterijduur (24 uur oplaadcase), Bluetooth 5.0, ANC, USB-C, IPX4, handsfree bellen

Prijs: 222 euro

Te koop: www.bol.com

Samsung Galaxy Buds Plus

De Samsung Galaxy Buds Plus zijn de opvolgers van de reguliere Galaxy Buds uit 2019. Er zijn enkele verfijningen toegepast, waardoor de oortjes nu nog beter werken. Zo is onder meer de batterijduur flink opgekrikt. De oortjes houden het op één cyclus nu zelfs 11 uur vol. In combinatie met de 11 uur die de oplaadcase levert zit je in totaal opgescheept met een flinke 22 uur luisterplezier. Er is tevens een IPX2-certificering aanwezig. Dat is niet erg hoog. Hoewel je er prima mee kunt trainen, raden we het af om ermee naar het zwembad of strand te gaan.

Verder is de geluidskwaliteit van de Buds Plus-dopjes sterk verbeterd. Het nieuwe dual-driver systeem zorgt voor een gebalanceerde luisterervaring, wat het perfecte allrounders maakt. Via de bijbehorende applicatie kun je dit geluid zelf nog verder aanpassen, mocht je bijvoorbeeld nog wat extra nadruk leggen op bas of spraak bijvoorbeeld. Helaas is er nog altijd geen actieve noise-cancelling aanwezig bij de Buds, al is de passieve ruisonderdrukking redelijk te noemen.

Eigenschappen: 6,3 gram, kunststof, 11 uur batterijduur (11 uur oplaadcase), Bluetooth 5.0, USB-C, IPX2, handsfree bellen

Prijs: 154 euro

Te koop: www.coolblue.be

Sony WF-1000XM3

De Sony WF-1000XM3-oortjes behoren tot een van de meest stijlvolle audio-artikelen die je kunt vinden vandaag de dag. Geheel van wat we kennen van Sony is er een eigenzinnig design dat niet alleen mooi eruitziet, maar ook nog eens prima zit voor volledig draadloze oortjes. Dat wordt onder meer gerealiseerd door de meegeleverde schuimdopjes, die net dat beetje extra draagcomfort met zich meebrengen. Ook de oplaadcase met koperen deksel mag er zijn. De case bezit voor maximaal 24 uur aan accusap. Gecombineerd met de 8 uur van de oortjes zelf kun je 32 uur op pad zorgeloos muziek luisteren. Via de USB-C poort zit er tevens binnen 10 minuten weer voor 90 minuten luisterplezier in het doosje.

Ook de audiokwaliteit van de Sony WF-1000XM3-oortjes is uitstekend te noemen. Er is een breed, uitgestrekt klankbord in de 6mm drivers verstopt, en de bas is redelijk, zonder daarin te overdrijven. Dé grote feature van Sony’s dopjes is natuurlijk de actieve noise-cancelling (ANC), waarmee je nog maar heel weinig hoort qua omgevingsgeluiden. In sommige situaties zelfs helemaal niets. Er is ook een Ambient-modus waardoor het geluid juist sterker doorkomt. Wel jammer is het ontbreken van een IP-certificering, waardoor ze niet bepaald geschikt zijn voor de sportievelingen onder ons.

Eigenschappen: 8,5 gram, kunststof, 8 uur batterijduur (24 uur oplaadcase), Bluetooth 5.0, USB-C, handsfree bellen

Prijs: 189 euro

Te koop: www.coolblue.be

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Heb jij de hoofdprijs over voor een goed setje draadloze oortjes? Dan raden we je zeker aan om de Sennheiser Momentum True Wireless 2 te overwegen. Deze oortjes van Sennheiser beschikken net als de Sony’s hierboven over actieve noise-cancelling, waardoor je ongestoord kunt genieten van je favoriete muziek. En genieten dat zal je, want de geluidskwaliteit is simpelweg verbluffend. Er is ondersteuning voor Hi-Res Audio, wat betekent dat muziek nog beter klinkt, zeker als je geabonneerd bent op een dienst als Tidal Lossless, waarbij nummers ook echt klinken zoals ze zijn opgenomen.

Ook prettig is de afstelling van de Sennheiser Momentum True Wireless 2. Er is een warme, strakke bas aanwezig, maar deze overheerst geen moment. Ook de midden- en hoge tonen klinken zuiver, waardoor je met een echte allrounder hebt te maken. Naast noise-cancelling is er (net als bij de AirPods Pro) een transparante modus aanwezig. De oortjes zijn wel wat aan de grote kant volgens sommigen. Weet je van jezelf dat je kleine oren hebt? Dan is het wellicht handig om ze eerst even ergens te kunnen testen. De IPX4-certificering maakt de Sennheisers verder spatwaterdicht, wat betekent dat je ze kunt gebruiken tijdens het trainen.

Eigenschappen: 6 gram, kunststof, 7 uur batterijduur (21 uur oplaadcase), Bluetooth 5.1, USB-C, IPX4, handsfree bellen

Prijs: 261 euro

Te koop: www.coolblue.be