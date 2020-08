In Gadgets van de maand lichten we een aantal leuke gadgets uit voor een scherpe prijs. Zoek je nog iets leuk? Check dan zeker dit lijstje!

Gadgets van de maand: augustus 2020

Razer Hammerhead Pokémon Edition

De Razer Hammerhead draadloze oortjes bestaan al een tijdje, maar hebben nu een interessante make-over gekregen. De oortjes hebben een likje Pokémon-verf gekregen en zijn daarmee een echte gadget voor de Pokémon-fan die goede audio kan appreciëren. De oplaadcase ziet er nu uit als een Pokéball én de oortjes zelf zijn nu geel en voorzien van een klein Pikachu-icoontje.

Het nieuwe design behoudt wel de bekende specificaties, waaronder de lage latentie van de audio, de ultra-stabiele bluetooth 5.0, een batterijduur van vier uur, oplaadcase waarmee je de oortjes nog drie keer kan opladen en touch-bediening op de oortjes om de muziek te bedienen. Het enige en onoverkomelijke nadeel is dat de Pokémon Edition van de Hammerhead-oortjes alleen beschikbaar is in de Chinese webshop van Razer. Het voordeel is wel dat de prijs van de Pokémon Edition (omgerekend) ongeveer gelijk ligt met de richtprijs van de gewone oortjes.

Pokémon-fans kunnen haast niet anders dan deze oortjes kopen.

Prijs: 119,99 euro

InvisibleShield VisionGuard screenprotector

Bij duurdere smartphones is er vaak een screenprotector vooraf aangebracht door de producent om het display van een extra beschermingslaagje te voorzien. Hoe dan ook is een screenprotector een enorme meerwaarde, hoe duur of goedkoop je smartphone ook is. InvisibleShield maakt screenprotectors in allerlei vormen en maten, waaronder ook een specifiek type, genaamd de VisionGuard-serie, die een blauwlichtfilter bevat. Op die manier krijgen het display van je smartphone én je ogen wat extra bescherming. Smartphones hebben vaak een ingebouwde modus om de kleuren van het display aan te passen zodat het blauw licht wordt gefilterd, maar deze screenprotector doet hetzelfde zonder de natuurlijke kleurenweergave van je scherm sterk aan te passen. Daarnaast zit er nog een beschermende olielaag op de screenprotector waardoor je minder snel vingerafdrukken op je display ziet.

De VisionGuard screenprotectors van InvisibleShield beschermen je display én je ogen.

Prijs: 34,99 euro

Philips Hue Smart plug

Wie op zoek gaat naar slimme verlichting, kijkt daarvoor waarschijnlijk eerst naar het uitgebreide aanbod van Philips Hue. In deze productlijn zitten talloze lampen in allerlei vormen, kleuren, maten en prijzen. Voor iedere fitting en smaak is er wel wat wils. In sommige gevallen is een slimme lamp echter niet de ideale oplossing. Denk aan een staande lamp met daarin zes verschillende lampjes. Zes slimme lampjes kopen kost al gauw een kleine honderd euro en is niet meteen handig. Als je in zo’n situatie zit, kan een Philips Hue Smart plug de ideale oplossing zijn. De Philips Hue Smart plug is een erg klein slim stopcontact, waardoor je geen twee of drie openingen verliest in een stekkerkop. Het grootste voordeel is dat de bediening gebeurt met dezelfde Philips Hue-app waarin je ook de slimme verlichting van het merk hebt staan.

Lampen in het stopcontact kan je nu makkelijk in de Philips Hue-ecosysteem integreren.

Prijs: 29,95 euro

Xiaomi Mi Noise Cancelling Earphones

Actieve noise-cancelling is een eigenschap die menig gebruiker kan appreciëren in een koptelefoon. Meestal vinden we die technologie terug in de duurdere draadloze koptelefoons, maar ook enkele draadloze oortjes beschikken nu over actieve noise-cancelling. Deze Xiaomi Mi Noise Cancelling Earphones zijn een van de weinig oortjes mét kabel en noise-cancelling. De oortjes maken zelfs gebruik van een USB-C-aansluiting zodat je ze zonder koppelstuk kan aansluiten op smartphones zoals de Samsung Galaxy S20 en Huawei P40 Pro die geen traditionele koptelefoonaansluiting meer hebben. Omdat deze oortjes een kabel hebben, hoef je ze ook nooit op te laden en in vergelijking met de AirPods Pro zijn ze een echt koopje. De oortjes hebben geen aanraakbediening, maar in de plaats daarvan gebruik je het kleine bedieningspaneel dat aan de kabel zit.

Actieve noise-cancelling in oortjes met kabel voor een erg betaalbare prijs? Het kan!

Prijs: 59,99 euro

APP VAN DE MAAND: Carrefour

Ben jij ook iemand die niet naar een vaste supermarkt gaat en ook geen klantenkaart heeft van de vijf verschillende winkels waar je wel je boodschappen gaat doen? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de Carrefour-app is de ideale manier om zonder moeite veel voordeel te halen uit je boodschappen bij Carrefour. In de app kan je ten eerste een digitale klantenkaart aanmaken zonder dat je daarvoor een fysieke klantenkaart nodig hebt. De app laat je ook zien hoeveel bonuspunten je op dat moment al hebt verzameld. Hou er wel rekening mee dat het even kan duren voor de bonuspunten van je meest recente aankoop verwerkt zijn. Daarnaast kan je nog digitale kortingsbonnen in de app stoppen, je aankoopgeschiedenis bekijken én zelfs je smartphone omvormen tot smart scanner. Je hoeft dan geen scanner meer te nemen in de winkel en scant de producten simpelweg in met de camera van je smartphone. Heb je geen tijd voor een uitgebreid bezoek aan de winkel? Dan kan je in de app ook online winkelen en je boodschappen achteraf gaan afhalen bij een Carrefour drive-winkel naar keuze. Tot slot kan je ook de meest recente promofolders in de app bekijken.

Een volledige supermarkt op je smartphone!

Download de Carrefour-app voor Android of iOS!