Heb je tijdens de quarantaineperiode een echte passie ontwikkeld voor gaming? Je bent niet alleen! Maar wat is nu eigenlijk de beste manier om te gamen? Pc, console of cloud gaming?

Gamen is een geweldige hobby. Je ontsnapt naar andere werelden waar je de held kan zijn (of de slechterik, als dat jouw ding is). Of je nu rustig wil voetballen met vrienden of het competitief wil opnemen tegen anderen in Fortnite, er is voor elk wel wat wils. De vraag is echter: welk platform gebruik je om te gamen? Gamen op pc ligt natuurlijk voor de hand, maar is lang niet voor iedereen een goede keuze omwille van de hoge eisen. Console gamen dan maar, maar welke console? Of wat dacht je van cloud gaming, waarbij je games speelt op een high-end server in de cloud.

PC gaming

Vraag gamers naar hun eerste ervaring met gaming, en veelal zal je een pc-game te horen krijgen. Of je nu bent opgegroeid met Baldur’s Gate of Minecraft, je passie voor gaming werd waarschijnlijk gevoed door aan de slag te gaan met een van de vele pc-games. Naarmate je echter ouder wordt, worden je eisen eigen ook groter. Een game waar je door de lage resolutie de pixels op het scherm kan tellen, volstaat niet meer. Je wil gigantische blockbusters die brute kracht vragen om al die grafische pracht op je scherm tevoorschijn te kunnen toveren. Dat is waar heel wat mensen afhaken en dan maar kiezen voor console gaming (zie verder). Een deel van de gebruikers blijft echter hangen, en vaak zijn dat mensen die een interesse hebben in computer hardware. Voor hen bestaat er niets fijner dan hun pc upgraden met de nieuwste grafische kaart of het overklokken van hun processor om werkelijk alles eruit te kunnen persen.

Ben je op zoek naar de hoogste performantie, dan staat het als een paal boven water dat niets de pc kan verslaan. Mits je over de juiste hardware beschikt, zien games er werkelijk verbluffend uit. Bovendien laden games sneller, zijn games vaak goedkoper dan hun varianten op console en beschik je over veel meer games dan op console. Bovendien heb je toch een computer nodig, dus waarom dan niet wat meer investeren zodat je op je computer ook kan gamen. Heb je geen interesse in hardware en wil je gewoon een game kunnen kopen en spelen, dan ligt console gaming je wellicht beter.

Prijs: 1000-2000 euro

Eigenschappen: beste prestaties, kennis van hardware is mooi meegenomen, goedkopere games dan op console

Heb je een gezonde interesse in hardware en geniet je van hoogstaande prestaties, dan is pc gaming wat voor jou!

Console gaming: PlayStation 4

De term ‘console’ staat voor velen nog steeds gelijk aan de PlayStation 4, ook al is de PlayStation 4 niet de enige console op de markt. Het apparaat van Sony kent dan ook een enorm succes en in vele huiskamers zal je er een vinden. Voor een kleine 300 euro krijg je toegang tot een console waar je een indrukwekkend arsenaal aan games op kan spelen. Wil je gamen in 4K, dan zal je echter 100 euro moeten toevoegen om een PlayStation 4 Pro te kopen. Maar waarom is de PS4 nu precies zo’n immens succes? Een van de belangrijkste redenen is net precies daarom: omdat het zo’n groot succes is. Iemand die een console wil kopen, zal namelijk kijken op welke console zijn of haar vrienden spelen zodat er samen kan worden gespeeld. Verder zijn er nog de zogenaamde exclusives, de games die enkel op PlayStation 4 speelbaar zijn. Daarmee spreekt de PS4 vooral de fans van het action-adventure genre aan met games zoals The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man en meer.

Prijs: 300 euro

Eigenschappen: enorm groot aantal gebruikers, stevige exclusieve games, gamen in 4k kan met playstation 4 pro

De PS4 is met voorsprong de meest populaire console.

Koop PlayStation 4!

Console gaming: Xbox One

De tegenhanger (lees: aartsrivaal) van PlayStation, is Xbox. Steeds ongeveer op hetzelfde moment lanceren PlayStation en Xbox hun nieuwe generatie van console hardware. De Xbox One verscheen in 2013, samen met de PS4. Binnenkort lanceren beide partijen hun PS5 en Xbox Series X. In tegenstelling tot PlayStation, is het niet de ambitie van Microsoft om zoveel mogelijk consoles te verkopen. Voor Microsoft is het veel belangrijker dat er zoveel mogelijk mensen gamen in het Windows-ecosysteem. Of je dan speelt op Windows PC of Xbox, maakt hen vrij weinig uit. Dat merk je bijvoorbeeld goed aan hun service Xbox Game Pass. Bij deze service betaal je een maandelijks bedrag en vervolgens krijg je toegang tot een heel grote (en indrukwekkende) collectie aan games. Ben je nieuw in de wereld van gaming en wil je voor zo weinig mogelijk geld toegang tot een gigantische collectie, dan is de ‘Xbox One S All Digital’ een ideale keuze. De console is in staat tot 4K-gaming en kost slechts 229 euro. De keerzijde? Er is geen fysiek schijfstation, je kan dus geen fysieke collectie aanleggen. Wil je dat wel, dan kies je voor de Xbox One S met een schijfstation of de krachtigere Xbox One X. Ook Xbox beschikt over exclusives (Halo, Gears of War, Forza, etc.), al zijn die meestal ook gewoon te spelen op Windows pc.

Prijs: 229 euro. Website: xbox.com

Eigenschappen: xbox game pass, goedkoop 4k-gamen met xbox one s, sterk ecosysteem

Met zijn lage instapprijs en een dienst zoals Xbox Game Pass, is Xbox heel aantrekkelijk voor budgetgamers.

Koop Xbox One!

Console gaming: Nintendo Switch

Traditioneel gezien teert Nintendo vooral op zijn exclusives. Dan gaat het bijvoorbeeld om games zoals Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 en ga zo maar door. De Switch voegt hier echter een extra dimensie aan toe, want Nintendo heeft de perfecte combinatie gemaakt tussen een traditionele console en een handheld (zoals de Nintendo DS). Tijdens het pendelen houd je de Switch gewoon in je handen om te gamen, maar wanneer je thuis bent berg je de console op in het ‘dock’ om de beelden op je grote tv weer te geven. Gamen doe je dan via een afzonderlijke controller, of door de Joy-Cons van de Switch te schuiven en deze te gebruiken als controller. Het grote voordeel: elke Joy-Con kan fungeren als één controller. Wil je dus een game zoals Mario Kart samen spelen, dan hoef je geen dure tweede controller te kopen. Je schuift simpelweg de twee controllers uit je Switch en je begint te spelen. Wil je Nintendo-games spelen, maar is een Switch je te duur? Kijk dan ook even naar de goedkopere Switch Lite, al heeft die wel een kleiner beeldscherm en geen uitneembare controllers.

Prijs: 315 euro

Eigenschappen: teert op exclusives, samen spelen zonder extra controller, perfecte mix tussen console en handheld

Met de Switch Lite (links) speel je alle Nintendo-exclusives aan een relatief lage instapprijs.

Koop Nintendo Switch!

Cloud gaming: Google Stadia

Cloud gaming is een vreemde eend in de bijt. In plaats van een game te installeren op je eigen systeem en de kracht van je eigen hardware te gebruiken, worden de games gedraaid op high-end servers die gespecialiseerd zijn in het draaien van games. De laatste tijd schieten de spelers die cloud gaming aanbieden als paddenstoelen uit de grond. Kleinere teams zoals Shadow Tech verhuren bijvoorbeeld een volwaardige gaming pc in de cloud, die je dan bedient als ware het je eigen computer. Gevestigde spelers in de gaming wereld – zoals PlayStation en Microsoft – wagen zich ook aan deze dappere nieuwe wereld met respectievelijk PlayStation Now en Project xCloud. Toch is het vooral een ‘nieuwe’ speler die op dit moment furore maakt op het gebied van cloud gaming. Ondanks dat Google nieuw is op het gebied van gaming, rolden ze in november 2019 hun dienst ‘Stadia’ uit. Met Stadia probeert Google om cloud gaming zo laagdrempelig mogelijk te maken, op een manier waarop enkel Google dat kan.

Om te beginnen met Google Stadia, heb je zelfs geen extra hardware nodig. Je navigeert simpelweg naar stadia.google.com in je Chrome-browser en je bent klaar! Aangezien alles in real-time moet worden verwerkt via je netwerkverbinding, loont het wel om over een stabiele verbinding te beschikken. Een bekabelde internetverbinding is ideaal, maar een snelle wifi-verbinding kan ook goed werken. Google Stadia beschikt over verschillende verdienmodellen. Allereerst kan je een game aankopen in de Stadia Store. Op dit moment is het aanbod eerder beperkt, maar Google werkt eraan om steeds meer games toe te voegen aan de winkel en ook hun eigen exclusieve games te ontwikkelen voor het platform. Koop je een game, dan kan je deze voor altijd spelen. Maar, wil je de game in de hoogste kwaliteit spelen (met 4K-ondersteuning en surround sound), dan dien je een Stadia Pro lidmaatschap te kopen voor 10 euro. Daarmee ontgrendel je niet alleen de hoogste speelkwaliteit, maar je krijgt ook toegang tot een selectie games. Regelmatig biedt Google gratis games aan voor Pro-leden, dus zo kan je een eigen verzameling uitbouwen zonder games te kopen. Wanneer je het Pro-lidmaatschap opzegt, zal je wel niet meer de gratis Pro-games kunnen spelen.

Maar wat als je meer een voorstander bent van de console-ervaring in plaats van de pc-ervaring? Ook dan is Google Stadia ideaal, want je kan de dienst ook gebruiken via een Chromecast Ultra. Op dit moment is Stadia enkel te gebruiken op de Chromecast Ultra, maar Google zal in de toekomst een update lanceren voor oudere Chromecasts zodat deze ook Stadia ondersteunen. Wanneer je speelt via Chromecast, heb je een controller nodig, de Stadia controller. Deze verbind je vervolgens via een app met het internet. Het grote voordeel hiervan is dat verwerking sneller kan gebeuren, omdat je controller rechtstreeks communiceert met het internet. Je hebt dus minder last van zogenaamde ‘input delay’. Een controller kost je 69 euro.

Wil je gaming een kans geven, maar beschik je niet over de nodige hardware en ben je niet van plan om meteen veel geld opzij te leggen voor een console, dan kan Stadia een ideaal startpunt vormen!

Prijs: gratis tot 9,99 euro per maand (stadia.google.com)

Eigenschappen: cloud gaming, ideaal voor beginners, gamen op pc of tv, gratis games met stadia pro