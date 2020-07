Wie veel tijd achter zijn computer doorbrengt, weet dat een ergonomische muis van cruciaal belang is. Wij helpen je op weg met deze koopgids.

Het maakt niet uit in welke categorie computergebruikers je valt, een goede muis is essentieel. De definitie van een goede muis is anders voor iedereen, maar er is een terugkerende factor, namelijk het comfort. Een muis moet comfortabel zijn om te gebruiken, vooral als je hem voor langere tijd wil gebruiken. Een foute muis of foute houding van je hand kan voor polsklachten zorgen en dat wil je natuurlijk vermijden. Voor sommige gebruikers is een traditionele muis prima, maar anderen hebben een ergonomische muis nodig waardoor je hand en pols gedwongen worden om een gezondere positie aan te nemen. In deze koopgids laten we jullie kennismaken met de wereld van ergonomische muizen en helpen we jullie op weg om het juiste exemplaar aan te schaffen.

Durf je aan te passen

De overstap naar een ergonomische muis is vaak ook een soort van mentale schakelaar die je moet omzetten. We zijn immers traditionele gewoon en computers op scholen zijn ook altijd voorzien van een gewone muis. Je zal inderdaad moeten wennen aan de nieuwe vormfactor van een ergonomische muis. Maar het zal niet lang duren voordat je ergonomische muis vertrouwd zal aanvoelen, neem dat maar van ons aan.

Het principe van een ergonomische muis is niet erg moeilijk. De muizen zijn namelijk speciaal ontworpen om de druk op je pols te verlichten wanneer je hen gebruikt. Daarvoor moet je ze vastnemen in de handdrukpositie. Je houdt je hand dus op de muis alsof je iemand een handdruk geeft. Om die reden worden ergonomische muizen soms ook verticale muizen genoemd. Waar je hand horizontaal op een traditionele muis ligt, ligt hij bij ergonomische muis verticaal.

Natuurlijk zegt elke fabrikant dat ze “de meest ergonomische” muis hebben, maar dat hangt in de praktijk af van één grote factor: je eigen hand. Een muis kan op papier dan wel ergonomisch zijn, omdat dat “wetenschappelijk bewezen is”, maar de vraag is natuurlijk of het de meest ergonomische muis voor jou is. Dit is dus een product waarvan je het aankoopbewijs goed wil bijhouden, zodat je het nog tijdig kan retourneren als je het gevoel hebt dat het niet de juiste muis voor jou is.

Ergnomische muis: Logitech MX Vertical

De Logitech MX Vertical is een van de meest geavanceerde ergonomische muizen die er bestaan met een redelijk prijskaartje van 109 euro. Het ontwerp van de MX Vertical is er minimalistisch met een matte grijze afwerking en oppervlak met getextureerd rubber zodat je hand niet kan wegglijden. Naast de linker- en rechtermuisknop en het scrolwiel, heb je nog twee knoppen om een pagina verder/terug te gaan én een knop bovenaan de muis om de cursorsnelheid te wijzen.

De Logitech MX Vertical geniet daarnaast van dezelfde eigenschappen als andere premium muizen van Logitech. Zo kan je hem verbinden met de Logitech Unifying Receiver, bluetooth of USB-C-kabel die ook dienst doet als oplaadkabel. Met de Logitech Flow-software kan je onder andere bestanden tussen verschillende computers verslepen en met Logitech Options kan je de functies van elke toets naar wens instellen en het resterende batterijniveau nauwkeurig in de gaten houden. Je kan de batterij van de MX Vertical tot slot in amper een minuut tijd voldoende opladen om drie uur te kunnen werken.

Eigenschappen: DPI-knop, afwerking met rubber voor betere grip, USB-C-oplaadkabel, ondersteuning voor Logitech Options en Logitech Flow

Prijs: 94,99 euro

BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless

Een bekende producent in de wereld van ergonomische computeraccessoires is BakkerElkhuizen. Je kent het bedrijf misschien niet bij naam, maar je hebt vermoedelijk wel al gehoord van de ergonomische Evoluent-muizen. Deze PRF Mouse Wireless behoort niet tot die reeks, maar is een enorm goed instapmodel. Deze ergonomische muis is niet voorzien van state-of-the-art software en probeert je te overtuigen met zijn enkel en alleen zijn vormfactor. De PRF Mouse Wireless is bijvoorbeeld niet oplaadbaar en gebruik nog een AA-batterij. Zijn batterij gaat wel ruim zes maanden mee, maar als de batterij leeg is, dan moet je dus op zoek naar een nieuw exemplaar.

Software is hier niet aanwezig. Je kan de PRF Mouse Wireless ook alleen verbinden met de meegeleverde ontvanger en niet via bluetooth of kabel. Qua knoppen, krijg je de standaard linker/rechtermuisknop, de knoppen om een pagina verder/terug te gaan, een rond scrolwiel en nog een knop om de cursorsnelheid aan te passen. De pasvorm van de PRF Mouse Wireless was voor ons enorm aangenaam, maar als je een muis wilt met geavanceerde software, dan zal hij niet aan je eisen voldoen.

Eigenschappen: DPI-knop, geen bluetooth of software, niet oplaadbaar (AA-batterij voor stroom), enorm licht en erg natuurlijke pasvorm

Prijs: 75 euro

Anker Ergonomic Optical Vertical Mouse

Dit is veruit en zonder twijfel de meest goedkope ergonomische muis die je kan vinden. Anker is een minder bekend merk dat zijn producten voornamelijk via Amazon verkoopt en erg sterk is op vlak van prijs-kwaliteit. Deze Anker Ergonomic Optical Vertical Mouse – oke op het vlak van aantrekkelijke productennamen kunnen ze nog wat leren – kost amper 15,99 euro (met kabel) of 19,99 euro (draadloos) en doet alles wat je verwacht van een ergonomische muis.

Ook deze muis moet je overtuigen met alleen zijn ontwerp. Bijbehorende software is er niet, maar hij is wel voorzien van een linker/rechter muisknop, knoppen om een pagina verder/terug te gaan, scrolwiel én zelfs een knop om de cursorsnelheid aan te passen. Qua design is het enige opvallende element de ledstrip aan de zijkant die oplicht wanneer de muis is aangesloten op je computer. Hou wel in gedachten dat je de Ergonomic Optical Vertical Mouse alleen met een USB-kabel kan aansluiten. Als je laptop alleen USB-C-poorten heeft en je geen tussenstuk hebt, dan is dit misschien niet de beste keuze.

Eigenschappen: Beschikbaar als draadloze muis of met kabel, geen bijbehorende software, DPI-knop, heel goedkoop

Prijs: 15,99 euro (met kabel) of 19,99 euro (draadloos)

Contour Unimouse

De Unimouse van Contour is verre van de meest aantrekkelijke ergonomische muis, maar zijn verstelbare grip maakt hier heel veel goed. Een streling voor het oog is hij niet, maar een streling voor je hand is hij wel. Je kan namelijk de hoek kiezen waarin hij gekanteld is (35° tot 70°) én zelfs de positie van het ondersteunende stukje voor je duim kan je bijstellen. De kans dat je de vorm van de Unimouse niet aan je hand kan aanpassen, is dus enorm klein.

Naast de traditionele muisknoppen, krijg je hier nog een extra muisknop in het midden, maar geen knop om de cursorsnelheid aan te passen. Via het besturingsprogramma van de Unimouse kan je bovendien de functies van elke knop instellen zoals jij dat wil. Je kan de Unimouse draadloos verbinden met je computer met de meegeleverde ontvanger of met een microUSB-kabel, waarmee je hem ook kan opladen. Op een enkele lading gaat hij ongeveer een maand mee en na twee uur is alweer volledig opgeladen.

Eigenschappen: Geheel instelbare pasvorm, draadloos gebruik met ontvanger, oplaadbaar via microUSB, instelbare muisknoppen

Prijs: 98,95 euro