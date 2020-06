De warme lente- en zomerdagen zitten eraan te komen. Een lekker muziekje op de achtergrond (of voorgrond) kan dan natuurlijk niet missen. Een compacte bluetooth speaker leent zich hier uitstekend voor. Wij helpen je op weg.

Dankzij de compacte bluetooth speakers van tegenwoordig ben je de hele dag voorzien van topkwaliteit geluid in een draagbaar formaat. Wil je het beste van het beste in huis halen? Neem dan eerst even onderstaande checklist door voordat je kijkt naar de uitgelichte producten op de volgende pagina.

Aandachtspunten

De kwaliteit van de bluetoothverbinding verschilt per apparaat; dit wordt onder meer bepaald door de ondersteunde codecs. Een codec verzendt het materiaal van de zender naar de ontvanger.

De standaard high-end codec is SBC. Voor de meeste gebruikers is deze codec meer dan goed genoeg. Ben je op zoek naar net dat beetje extra? Kijk dan of er ondersteuning voor aptX HD, AAC, of LDAC aanwezig is. Ook de bluetoothversie is van belang; het merendeel van de speakers ondersteunt Bluetooth 4.2. Hoe hoger het versienummer, hoe beter het bereik en de maximale data-overdrachtssnelheid. Bluetooth 5.0 is in de praktijk vaak iets stabieler en sneller, maar dat verschil is te verwaarlozen.

Alles begint natuurlijk met een goede basis; de speakers zelf. Kleine speakers hebben vaak een mindere kwaliteit, omdat er simpelweg minder ruimte is voor verschillende drivers voor verschillende toonsoorten. Gelukkig zijn fabrikanten door de jaren heen steeds slimmer geworden met het benutten van de beperkte ruimte. Ook kun je vaak aan de prijs aflezen hoe goed een speaker ongeveer klinkt.

Verder zit er wel een paar uur verschil in batterijduur per bluetooth speaker. Weet je van jezelf dat je de hele dag beats nodig hebt maar geen stopcontact in de buurt hebt? Dan is het belangrijk om te weten hoelang een speaker op één accucyclus meegaat. Als laatste willen we meegeven dat sommige bluetooth speakers handsfree bellen ondersteunen.

JBL Flip 5

De JBL Flip-serie is inmiddels niet meer weg te slaan uit het draadloze audiosegment. We zijn alweer aanbeland bij de vijfde generatie van JBL’s successerie, de JBL Flip 5. Ga je voor een uitstekende, compacte allrounder? Dan kan je niet om deze speaker heen. Hoewel het apparaat relatief klein is, kan er machtig veel geluid uit dit apparaat komen indien nodig. Op één cyclus houdt de JBL Flip 5 het ongeveer 12 uur vol. Dat is meer dan voldoende voor een avondvullend feestje.

Verder is het design stof- en spatwaterbestendig, waardoor de Flip 5 ook tijdens regenachtige feestjes in de buitenlucht moeiteloos doorgaat. Je kunt meerdere speakers verbinden via PartyBoost, maar deze relatief nieuwe feature wordt door slechts enkele JBL-speakers ondersteund. De oude feature die hierop lijkt, ‘Connect+’, is dus niet compatibel. Verder is er geen 3,5mm ingang meer aanwezig, waardoor je niet terug kunt vallen op bedrade audio. Opladen gaat via een USB-C poort. Handig, want hier maken de meeste telefoons ook gebruik van, en dat scheelt je weer een extra oplader. Helaas is er geen ingebouwde microfoon aanwezig om een spraakassistent aan te kunnen sturen of telefoontjes te beantwoorden.

Eigenschappen: HDB 7 x 18 x 7 centimeter, 540 gram, kunststof, IPX7, 12 uur batterijduur, Bluetooth 4.2, SBC, USB-C, niet handsfree bellen

House of Marley No Bounds

Hecht je veel waarde aan een speaker die je overal en altijd mee kunt nemen? Dan is de kleine House of Marley No Bounds een interessante optie voor jou. Hoewel het speakertje relatief goedkoop is te noemen, bestaat het apparaat uit duurzame en recyclebare materialen. Dat maakt het een milieuvriendelijke optie. Verder is de speaker in tal van mooie kleuropties verkrijgbaar. Zo is er voor elke liefhebber wat wils. Op één cyclus ben je in staat om 10 uur lang je favoriete muziek af te spelen. Er is een ingebouwde microfoon, waardoor je inkomende oproepen via de speaker kunt beantwoorden.

De geluidskwaliteit van de House of Marley No Bounds speaker is niet superieur in zijn klasse, maar kan er alleszins zeker mee door. Mocht je achteraf toch behoefte hebben aan meer power, dan kun je nog altijd een tweede House of Marley speaker kopen; via de app kun je de speakers van dit merk aan elkaar koppelen. Zo creëer je een lekker krachtig geluid als je daar behoefte aan hebt. Ook prettig om te weten; het design is stof- en spatwaterbestendig en dus geschikt voor buitenshuis gebruik. Dankzij het ingebouwde lusje neem je het apparaat overal makkelijk mee naartoe.

Eigenschappen: HBD 11 x 11 x 5 centimeter, 277 gram, kunststof, IP67, 10 uur batterijduur, Bluetooth 4.2, SBC, micro-USB, handsfree bellen

Bang & Olufsen BeoPlay A1

Op zoek naar een stijlvolle bluetooth speaker met een ontzettend lange adem? Dan is de Bang & Olufsen Beoplay A1 de perfecte optie voor jou. Met een batterijduur van 24 uur kan het toestel jou letterlijk één volledige dag bijstaan. Er is geen IP-certificering aanwezig, maar B&O meldt dat het kunstof/metalen design spatwaterdicht is. Zit er modder of zand op het apparaat? Dan kun je deze gewoon afspoelen via de kraan. Verder is er een geïntegreerde draaglus aanwezig, waardoor je hem makkelijk overal mee naartoe neemt. Dit maakt de speaker uitermate geschikt om overal mee naar toe te nemen.

Voor een klein boxje als de BeoPlay A1 komt er wel een ontzettend sterk stereogeluid uit de speakers. Ben je toe aan een tweede speaker? De BeoPlay A1 is te linken met een tweede speaker, waardoor je complete woonkamers kunt voorzien van een ruimtelijk geluid. Zoals je gewend bent van B&O zit er wel een redelijk prijskaartje gekoppeld aan de speaker, maar daar krijg je dan ook veel voor terug. Opladen gaat via USB-C, en handsfree bellen is een optie. Spraakbesturing via Siri en Google Asisstant behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Eigenschappen: HBD 5 x 13 x 13 centimeter, 600 gram, metaal & kunststof, spatwaterdicht, 24 uur batterijduur, Bluetooth 4.2, SBC en aptX, USB-C, handsfree bellen

Bose SoundLink Revolve+

Ga je kijken in het premium segment van compacte bluetooth speakers, dan kun je niet om de Bose SoundLink Revolve+ heen. De Revolve+ maakt gebruik van een 360 graden geluid. Dankzij deze technologie hoor je de verder uitstekend klinkende muziek altijd goed, waar je jezelf ook bevindt. Dankzij de ingebouwde spraakfunctie heb je bovendien toegang tot Siri of Google Assistant. Handig wanneer je even niet je smartphone bij de hand hebt.

Heb je al aardig wat Bose-apparatuur in huis? Dan zal je het vast prettig vinden om te weten dat je via SimpleSync deze speaker aan andere Bose-audioapparaten kunt koppelen. De kunststof behuizing is IPX4 gecertificeerd, waardoor een regendrupje geen kwaad kan. Met zijn 900 gram is de Bose SoundLink Revolve+ best wel zwaar te noemen, zeker voor zo een relatief compact apparaat. Het is dan ook niet de meest draagbare optie uit deze lijst. Voor al dit moois betaal je de hoofdprijs, maar dan heb je ook een zeer modieus topapparaat in handen. De reguliere Revolve is iets kleiner en kost enkele tientjes minder. Buiten een iets minder vol geluid en 4 uur minder batterijduur zijn de prestaties volgens Bose identiek.

Eigenschappen: HBD 18 x 11 x 11 centimeter, 900 gram, kunststof, IPX4, 16 uur batterijduur, Bluetooth 4.2, SBC AAC, micro-USB, handsfree bellen

