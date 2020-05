Soms heeft je smartphone op het einde van een lange dag net wat meer batterij nodig en soms wil je drie dagen gaan kamperen zonder een stopcontact nodig te hebben. Zo vind je de geschikte powerbank.

Terwijl de ene persoon al genoeg heeft aan een kleine powerbank die je voor 5 euro in een discountwinkel koopt, heeft iemand anders een powerbank nodig die zijn of haar laptop oplaadt tijdens een 8 uur durende vlucht van Brussel naar de Verenigde Staten. Je kan willekeurig een powerbank kopen, maar je zal minder snel teleurgesteld zijn als je op voorhand even bij je aankoop stilstaat. In deze koopgids kijken we naar zaken zoals mAh, want wat is dat eigenlijk en hoeveel heb je nodig? En wat is een goede prijs voor een powerbank die je smartphone 2 keer oplaadt? Of 10 keer?

mAh uitgelegd

Wanneer we het hebben over de batterij van onze smartphones, zal je een waarde zien verschijnen die gemiddeld tussen de 2000 en de 4000 ligt en uitgedrukt wordt in mAh. Het gaat hier over de capaciteit van je batterij, uitgedrukt in milliampère-uur. In andere woorden, dit getal drukt uit hoeveel uur een batterij een bepaalde stroom kan leveren. Een batterij van 3000 mAh kan bijvoorbeeld 10 uur lang 300 mA leveren of 5 uur 600 mA. Hoeveel mAh je telefoon precies gebruikt, hangt af van enorm veel variabelen, van de helderheid van je scherm tot hoe zwaar de gebruikte apps zijn. Op zich maakt dat ook weinig uit, want voor de aankoop van een powerbank is vooral de totale capaciteit van belang. Zo zal een powerbank van 10.000mAh je telefoon ongeveer 3 keer opladen, terwijl een externe batterij van 25.000mAh dat al makkelijk 8 keer kan doen.

Hoe groot moet mijn powerbank zijn?

De eerste beslissing die je moet maken is met andere woorden hoe vaak je je smartphone wil opladen zonder je powerbank zelf te moeten opladen. Bij een kleine powerbank zal dit elke dag zijn, maar met een grotere powerbank kan je dat verminderen naar 1 keer per week. Het hangt er ook van af hoe vaak je je powerbank oplaadt en hoeveel je je smartphone bijlaadt. Wil je gewoon een goedkope powerbank voor noodgevallen? Dan raden wij je aan om een goedkoop exemplaar aan te kopen in een winkel zoals Action. Voor 10 euro heb je al een exemplaar van 6.000 mAh en het kan zelfs nog goedkoper. Dat lijkt voordelig (en dat is het ook), maar er zijn ook nadelen aan dit soort powerbanks. Zo zijn ze meestal relatief groot en gebruiken ze vaak micro-usb-aansluitingen om op te laden. Heb je een recente smartphone met USB-C, dan moet je steeds de kabel voor je smartphone bij je hebben om hem te kunnen opladen. Voor deze prijs kan je vaak ook maar één apparaat tegelijkertijd opladen.

Tablets en laptops opladen

De volgende categorie kan je vinden voor een bedrag van 30 tot 40 euro. Het gaat om powerbanks met een capaciteit van 10.000mAh of meer, waarmee je ook een tablet kan opladen. Een iPad heeft een batterij van zo’n 8.000mAh en met een capaciteit van 15.000mAh kan je die al snel twee keer opladen. Je kan natuurlijk ook apparaten combineren. Heb je allemaal Apple-toestellen in huis? Dan is het misschien een goed idee om een powerbank met lightning-connector aan te schaffen.

Op dit prijspunt zal je ook powerbanks vinden die ingebouwde kabels hebben. Ze zitten dan netjes ingewerkt in de behuizing. Let goed op bij welke kabel jouw voorkeur ligt. Je zal in dit segment ook luxe powerbanks tegenkomen met een lagere capaciteit, maar een heel dunne en compacte vorm.

Wil je met je powerbank ook je laptop opladen, dan wordt het wattage van je powerbank belangrijk. Afhankelijk van wat je laptop nodig heeft, zijn er powerbanks beschikbaar die 40W of zelfs 60W leveren. De prijs voor dit type powerbank ligt al snel rond de 100 euro. Het is wel belangrijk dat je laptop voorzien is van USB-C-oplaadmogelijkheden. Bij moderne laptops is dit vaak het geval, maar oudere modellen zullen hier een probleem hebben. Voor die situaties zijn er ook powerbanks met een stekkeraansluiting, maar reken daarvoor op 150 euro of meer.

Wat nog meer?

Je hebt nu zicht op de verschillende soorten powerbank, al zijn er nog meer te vinden. Draadloos opladen wordt bijvoorbeeld steeds populairder en dit komt steeds meer in powerbanks terug, meestal in combinatie met de traditionele functionaliteit. Tot slot zijn er ook nog powerbanks die voorzien zijn van zonnepanelen, waardoor je ze kan opladen zonder in de buurt van een stopcontact hoeven te zijn. Handig tijdens het kamperen. 10.000 mAh-varianten van deze types zijn te vinden voor minder dan 50 euro.

Xtorm Powerbanks

Wie zich in de categorie van de grootverbruikers bevindt op het vlak van powerbanks, zal bij Xtorm zeker zijn ding vinden. Het bedrijf specialiseert zich in functionaliteit en design. Al hun powerbanks hebben ingebouwde kabels, wat zeer praktisch is en ruimte in je rugzak of handtas bespaart. De meeste modellen zijn ook voorzien van een antislip behuizing, wat een leuke toevoeging is, maar ook wel nodig als je met korte kabels werkt. De Xtorm Rover is onze favoriete powerbank van het merk en heeft een capaciteit van 20.000 mAh en een vermogen van maar liefst 40 watt, waarmee je je laptop volledig kan opladen. Aanwezig op de powerbank zijn 4 poorten, waarvan twee USB-A en twee USB-C. Een van de USB-A-poorten ondersteunt Quick Charge. Een lichtbalkje op de voorkant geeft aan hoeveel batterij er nog over is, al had een iets duidelijker aanduiding wel gemogen, bijvoorbeeld in de vorm van individuele LEDs per bepaald percentage. Voor wie het nog meer mag zijn, bijvoorbeeld omdat je laptop meer vermogen vraagt, kan de Xtorm Voyager aanschaffen, een powerbank met een capaciteit van 26.000 mAh en vermogen van 60 watt. Wat ons betreft is dit de ultieme powerbank, maar je moet er wel een budget van zo’n 120 euro voor over hebben. Ideaal voor de professional die vaak onderweg is of zij die van verlengde weekends zonder elektriciteit houden. Voor deze laatste gebruikers heeft Xtorm ook nog de Robust, een extra stevige powerbank die je telefoon via zonnepanelen van stroom voorziet.

Xtorm heeft voor elke gebruiker iets.

Prijs: 100 euro

Eigenschappen: Veel vermogen, knap design

Interesse in deze powerbank? Koop ‘m bij Coolblue.

Anker powerbanks

Een tweede merk dat we je uit ervaring kunnen aanraden, zijn de powerbanks van Anker. Anker is ooit begonnen met het produceren van zeer kleine en compacte, cilindervormige powerbanks die makkelijk in je broekzak pasten. Wat toen al opviel was dat Anker enorm veel aandacht besteedt aan de ervaring van hun producten. Vanaf het moment dat je de verpakking opent, volgt er een geweldige productervaring. Ondertussen is het bedrijf gegroeid tot een aanbieder van zoveel meer. Van laders tot headsets, speakers en zelfs beamers. Wanneer je online op zoek gaat zal je nu vooral powerbanks vinden vanaf 10.000mAh onder de naam Anker PowerCore. Het ontwerp van deze powerbanks is zeer netjes en wie dat belangrijk vindt kan ook kiezen voor de PowerCore II Slim-editie. Een voordeel van powerbanks dat we nog niet aanhaalden, is dat ze ook spelconsoles zoals de Nintendo Switch kunnen opladen. Ben je bijvoorbeeld lange tijd onderweg met de kinderen op de achterbank, dan is een powerbank zeer handig. De Anker Switch Edition werd goedgekeurd door Nintendo en laadt je console 2 tot 3 keer op. Goed voor uren spelplezier!

Anker is al lang een vaste waarde als het om powerbanks gaat.

Prijs: Vanaf 30 euro

Eigenschappen: Kwaliteit, geweldige gebruikservaring, mooi design

Interesse in deze Anker powerbank? Koop ‘m bij Coolblue.