Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In de wereld van e-mails, chats en sociale media kom je vaak het @-symbool tegen. Dit kleine, maar belangrijke teken heeft verschillende toepassingen in digitale communicatie, waardoor het begrijpen van het apenstaartje handig is voor vlotte interacties.

Wat is het apenstaartje?

Het apenstaartje, oorspronkelijk gebruikt als afkorting van ‘at’, heeft een lange geschiedenis. Tegenwoordig wordt het voornamelijk gebruikt om e-mailadressen te onderscheiden (bijvoorbeeld: gebruikers@naam.be) en om mensen te taggen of noemen in chats en sociale media (zoals @bestevriend).

Het apenstaartje gebruiken in e-mails en berichten

Het gebruiken van het @-symbool in e-mails is eenvoudig. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, gevolgd door het @-symbool en de domeinnaam. In chats is het symbool handig om mensen te benoemen en hun aandacht te trekken. Je kan zelfs meerdere personen tegelijkertijd taggen.

Handige sneltoetsen en tips

Op een toetsenbord kun je het @-symbool typen door op de juiste toets te drukken terwijl je de toetsen alt gr+2 indrukt. Voor smartphones staat het apenstaartje vaak al op het toetsenbord, klaar om meteen gebruikt te worden.

Windows-toetsenbord

Houd de Alt Gr-toets ingedrukt en druk vervolgens op toets 2 om het apenstaartje in te geven. Ze zijn aangeduid op de onderstaande afbeelding.

Mac-toetsenbord

Bij een Mac-toetsenbord van Apple is het maar 1 toets die je moet aanklikken om het apenstaartje te gebruiken. Zie de omcirkelde toets op de afbeelding hieronder.

Veelvoorkomende fouten

Een veelvoorkomende fout is het vergeten van het @-symbool bij het taggen van mensen in chats. Controleer altijd of het @-symbool voor de naam staat, anders zal de persoon mogelijk geen melding ontvangen.

Het apenstaartje: conclusie

Het @-symbool op zich is heel eenvoudig. Desalniettemin kan het een krachtig hulpmiddel zijn in de digitale wereld. Het begrijpen en juist gebruiken kan communicatie vlotter en efficiënter maken. Hierdoor zullen de digitale interacties verbeteren.