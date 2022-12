Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

“Pdf-bestanden zijn weliswaar samengevoegd, maar je kan ze gelukkig ook ontbinden.”

Hoe kan ik een pagina uit een PDF halen?

Stap 1 / Installeer Adobe Acrobat Reader

Pdf’s kan je helaas niet zo gemakkelijk bewerken als bijvoorbeeld Worddocumenten. Met twee klikken een pagina van een pdf-bestand exporteren, zit er dan ook niet in. Gelukkig zijn er wel tools die dit mogelijk (en makkelijk) maken, zoals Acrobat Reader van Adobe. Voor deze workshop maken we gebruik van dit programma, maar er zijn online ook steeds meer toepassingen te vinden die pagina’s kunnen exporteren. Kijk dus gerust ook eens rond. Voor het downloaden van Acrobat Reader kan je terecht op de website van Adobe via https://get.adobe.com/reader. Je hebt geen account nodig en de tool is gratis. Het is dus niet nodig de Pro-versie (Acrobat Pro DC) af te nemen. Na installatie krijg je de vraag of je Acrobat Reader als standaard pdf-reader wil instellen. Klik daar gerust op ‘Nee’. Browsers zijn tegenwoordig prima in staat pdf’s weer te geven, en zijn daar vaak ook een stuk vlotter in dan Adobe’s programma.

We gaan het bestand afdrukken via Acrobat Reader.

Stap 2 / Noteer paginanummers

Adobe Acrobat Reader laat je helaas niet gratis pagina’s uit een pdf verwijderen. Gelukkig kan je wel een pdf ‘afdrukken’ via dit programma. Klik hiervoor linksboven op Bestand en vervolgens Afdrukken. Alvorens je hier op klikt is het wel belangrijk om alvast de paginanummers te noteren die je graag wenst te exporteren. Je kan namelijk niet meer door het bestand scrollen zodra je in dit menu zit.

Stap 3 / Selecteer Print to PDF

We willen het bestand natuurlijk niet écht afdrukken, maar juist een kopie krijgen van bepaalde pagina’s in een pdf. Je regelt dit via de verschenen pop-up door bij Printer te kiezen voor Microsoft Print to PDF. Deze service vind je al jaren in onder andere Windows 10 en is met name handig om bijvoorbeeld bestanden naar pdf om te zetten. Maar je kan er dus ook losse pagina’s uit pdf-bestanden mee exporteren. Als dat goed is ingesteld, kan je vervolgens de pagina’s die je wenst te exporteren invullen bij Af te drukken pagina’s. Klik hiervoor op Pagina’s en vul de cijfers in. Wil je een reeks aansluitende pagina’s exporteren, bijvoorbeeld pagina 5 tot en met 10, vul dan ‘5-10’ in. Sluiten de pagina’s niet op elkaar aan, dan moeten de paginanummers los ingevuld worden, telkens met een komma ertussen, zoals: ‘1, 3, 5, 7’.

We printen natuurlijk niet echt, maar maken een kopie van de pagina’s.

Stap 4 / Pas de instellingen aan

Het menu bevat echter nog veel meer instellingen die je afzonderlijk kan aanpassen. Hieronder vind je een lijst van de opties en waarom je deze mogelijk zou willen aanpassen. De geavanceerde instellingen zullen we vandaag even links laten liggen, omdat die impact hebben op bestanden die via een printer worden afgedrukt.

Afdrukstand : standaard staat deze op ‘auto’, wat betekent dat Acrobat automatisch een keuze maakt over een staande of liggende ‘druk’ van het bestand. Dit kan ertoe leiden dat je liggende bestand in staande vorm in de geëxporteerde pdf terechtkomt. Wij zouden dan ook aanraden om zelf de keuze te maken en je lot niet aan de pdf-goden over te laten. Is het bestand liggend, kies dan liggend en hetzelfde geldt dan natuurlijk voor staande bestanden.

: standaard staat deze op ‘auto’, wat betekent dat Acrobat automatisch een keuze maakt over een staande of liggende ‘druk’ van het bestand. Dit kan ertoe leiden dat je liggende bestand in staande vorm in de geëxporteerde pdf terechtkomt. Wij zouden dan ook aanraden om zelf de keuze te maken en je lot niet aan de pdf-goden over te laten. Is het bestand liggend, kies dan liggend en hetzelfde geldt dan natuurlijk voor staande bestanden. Afdrukken in grijsschaal: op sommige computers staat deze optie standaard ingeschakeld, waardoor het pdf-bestand in grijstinten wordt geëxporteerd. Niet erg handig en vooral ook niet nodig als je hem niet afdrukt. Schakel het vinkje voor Afdrukken in grijsschaal (zwart-wit) dan ook uit als je een pdf op deze manier print.

Zorg ervoor dat de pagina’s er in de juiste stand (en kleur) uitkomen.

Als dat is ingesteld, kan je de export definitief maken door rechtsonder op afdrukken te klikken. Geef het bestand nu de gewenste naam en klik op Opslaan. Het bestand verschijnt kort daarna in de geselecteerde map.