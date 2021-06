Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Wanneer je de term ‘Tor’ hoort, dan denk je wellicht meteen aan internetcriminelen. De browser heeft een negatieve connotatie omdat Tor gebruikt wordt door criminelen om ‘The Dark Web’ te bereiken. Toch is Tor op zichzelf helemaal niet illegaal. De browser kan namelijk ook gewoon gebruikt worden om anoniem te surfen. Voornamelijk voor journalisten of klokkenluiders is dit een belangrijk gegeven. De browser behaalt die anonimiteit door je ‘request’ (een webpagina die je opvraagt) langs verschillende andere computers (van vrijwilligers) te sturen. Wanneer jouw request uiteindelijk zijn doel bereikt (de webserver), is het quasi onmogelijk om die request naar de bron (jij als internetgebruiker) te herleiden.

Stap 1: Tor installeren

De officiële Tor browser is beschikbaar op Windows, macOS, Linux en Android. Door de manier waarop iOS werkt, is er geen officiële app. De makers van Tor raden The Onion Browser aan voor iOS-gebruikers, maar geven wel de waarschuwing dat dit niet even veel bescherming geeft als de officiële Tor browser. Surf (via een andere browser) naar www.torproject.org/download. Download daar het installatiebestand en installeer de browser. De installatie wijst zichzelf uit.

Tor is beschikbaar op zowat alle grote platformen, behalve iOS.

Stap 2: anoniem surfen

Terwijl je bij een browser zoals Chrome simpelweg de applicatie opent en een adres invoert, moet je bij Tor eerst verbinden met het Tor netwerk. Open de browser applicatie en klik op ‘Connect’. Het kan even duren alvorens je verbonden bent. Vervolgens kan je simpelweg surfen als ware het Firefox. Wellicht zal je al snel merken dat surfen met Tor een stuk trager gaat dan bij een concurrerende browser. Doordat je request langs verschillende systemen wordt rondgestuurd, zijn er namelijk veel meer stappen. Zoals vaker het geval is, kies je in dit geval dus voor privacy en niet voor snelheid of gebruiksgemak. Bij het afsluiten van de browser worden al je gegevens (cookies en browsergeschiedenis) verwijderd.